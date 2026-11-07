Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли

Минималната пенсия се предвижда да стане 374,62 евро от 1 юли 2027 г. Това е записано в проектобюджета на държавното обществено осигуряване, с който разполага БНТ. Предложението все още не е окончателно, тъй като става дума за проект, който трябва да бъде разгледан и приет от Народното събрание.

Предвижда се от същата дата да бъде осъвременена и максималната пенсия по швейцарското правило. В проекта не е посочен конкретният нов максимален размер, тъй като той зависи от прилагането на формулата за осъвременяване.

Нови прагове за осигуряване

От 1 януари 2027 г. минималният осигурителен доход се планира да бъде 660 евро, а максималният осигурителен доход да достигне 2400 евро. Тези прагове определят минималната и максималната база, върху която се изчисляват осигурителните вноски за съответните категории осигурени лица.

Проектът предвижда обезщетението за отглеждане на дете през втората година да бъде 450 евро от началото на 2027 г. За безработните са заложени минимално обезщетение от 13 евро и максимално от 60,76 евро.

Разходите за пенсии надхвърлят 14,6 млрд. евро

Общият бюджет на държавното обществено осигуряване е над 16 млрд. евро. Разходите за пенсии са планирани на стойност над 14,6 млрд. евро, като повече от 6,7 млрд. евро трябва да бъдат осигурени чрез трансфер от държавния бюджет.

„Бюджетът на ДОО надхвърля 16 млрд. евро.“

Заложеният размер на минималната пенсия представлява увеличение спрямо действащите през 2026 г. 347,51 евро за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Новите стойности ще влязат в сила само ако бъдат одобрени в окончателния бюджет на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

Източници: bntnews.bg