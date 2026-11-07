Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли
  Тема: Икономика

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли

7 Ноември, 2026 03:51 479 3

  • минимална пенсия-
  • бюджет на доо-
  • пенсии-
  • майчинство-
  • обезщетения за безработица

Това предвижда проектобюджетът на държавното обществено осигуряване за 2027 г. В него са заложени още нови размери на осигурителните доходи, майчинството и обезщетенията за безработица

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Минималната пенсия се предвижда да стане 374,62 евро от 1 юли 2027 г. Това е записано в проектобюджета на държавното обществено осигуряване, с който разполага БНТ. Предложението все още не е окончателно, тъй като става дума за проект, който трябва да бъде разгледан и приет от Народното събрание.

Предвижда се от същата дата да бъде осъвременена и максималната пенсия по швейцарското правило. В проекта не е посочен конкретният нов максимален размер, тъй като той зависи от прилагането на формулата за осъвременяване.

Нови прагове за осигуряване

От 1 януари 2027 г. минималният осигурителен доход се планира да бъде 660 евро, а максималният осигурителен доход да достигне 2400 евро. Тези прагове определят минималната и максималната база, върху която се изчисляват осигурителните вноски за съответните категории осигурени лица.

Проектът предвижда обезщетението за отглеждане на дете през втората година да бъде 450 евро от началото на 2027 г. За безработните са заложени минимално обезщетение от 13 евро и максимално от 60,76 евро.

Разходите за пенсии надхвърлят 14,6 млрд. евро

Общият бюджет на държавното обществено осигуряване е над 16 млрд. евро. Разходите за пенсии са планирани на стойност над 14,6 млрд. евро, като повече от 6,7 млрд. евро трябва да бъдат осигурени чрез трансфер от държавния бюджет.

„Бюджетът на ДОО надхвърля 16 млрд. евро.“

Заложеният размер на минималната пенсия представлява увеличение спрямо действащите през 2026 г. 347,51 евро за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Новите стойности ще влязат в сила само ако бъдат одобрени в окончателния бюджет на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И как смятат тия уголемени

    1 1 Отговор
    Пикочни мехури, че може да се живее с 374 € пенсия?
    Аз си искам пълния размер на пенсията ми, а не да ми слагат таван!
    Рунтавата пъпка защо не си намалиха, а увеличиха заплатите + екстрите?
    Всички пенсионери от съдебната система , МВР КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, НС и тн - вън и да си гледат внуците!

    04:14 07.11.2026

  • 2 Полгер

    1 0 Отговор
    Що карате хората да ви лъжат,мразят и ненавиждат!Кой може да преживее реално а 374,62 €, или 12.48 € на ден? Кажете,похвалете се на баба ви орсула как богатите пенсионери споменават майка и и леля и по балкански точно на 10.11.2026г.И не се надявайте на разбиране,всичко е пиниз!

    04:18 07.11.2026

  • 3 С НЕ УВРЕДЕН МОЗЪК ОТ УЧЕНЕ

    0 0 Отговор
    ЕСТЕСТВЕНО УМНИЯТ.
    СЪС ТЕЗИ ТРОХИЧКИ КОЙ И КА ЩЕ ЖИВЕЕ В БЪЛГАРИЯ?
    Ще превърнат хората в крадци и убийци.
    Трябва да се оцелява някак.
    ПРОБЛЕМА Е В НЕНОРМАЛНИТО ЗАПКАШАНЕ ОТНОСНО ГОЛЕМИТЕ ПРАФАНТНИ РАЗЛИЧИЯ.
    ДРУГИЯ ПРОБЛЕМ Е ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИТВОРЦИ НЕ ПРАВЯТ НИЩО НОРМАЛНО ПО ВЪПРОСА.

    04:27 07.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове