Депутатите приеха на първо четене бюджета на ДОО

Народното събрание прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. „За“ законопроекта гласуваха 123 депутати, 46 бяха против, а 32 се въздържаха. Дебатът и гласуването продължиха около два часа и половина.

България е избрана за заместник-председател на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм на ООН за 2027 г.

България бе избрана за заместник-председател на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) за 2027 г. Решението беше взето днес на 127-ата сесия на Изпълнителния съвет в Абу Даби, в която участва министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Протести в София, Варна и Пловдив заради Коцев ОБЗОР

Протести в подкрепа на Благомир Коцев се проведоха в София, Варна и Пловдив след решението на Общинската избирателна комисия – Варна да прекрати предсрочно правомощията му като кмет. Демонстрациите бяха под надслов „Долу ръцете от демокрацията“.

„Нито една повече“: Шествие срещу насилието над жени

Шествие под мотото „Нито една повече“ се проведе в София срещу насилието над жени. Протести и шествия имаше едновременно в столицата и още пет града, а отделна проява беше организирана и в Пловдив.

Радев: Инвестицията на TEI за 90 млн. долара интегрира България в глобалните вериги за доставки в авиационната индустрия

Инвестицията на TUSAŞ Engine Industries (TEI), в която ключов акционер е американският гигант GE Aerospace, в първия завод на компанията извън пределите на Република Турция интегрира България в глобалните вериги на доставки за авиационната индустрия. Това каза министър-председателят Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с ръководството на компанията TEI. В срещата участва и посланикът на Турция в България Мехмет Саит Уянък.