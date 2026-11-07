26 проверки за щети от мечки в Смолянско

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян е извършила 26 проверки по сигнали за щети върху селскостопанско имущество и домашни животни, за които се предполага, че са причинени от кафяви мечки. Това съобщи директорът на екоинспекцията Екатерина Гаджева.

Най-много проверки са направени в землището на село Сливка, община Баните – девет. Следва Триград, община Девин, с четири проверки. В Стояново, община Ардино, са извършени три проверки, но при една от тях комисията не е успяла да потвърди, че щетата е причинена от мечка.

Проверки в няколко общини

Сигнали са проверени още в Гьоврен, Михалково, Стоманево и Осиково в община Девин; Две тополи и Гълъбово в община Баните; Ягодина в община Борино; Мугла в община Смолян; както и Любино и Бял извор в община Ардино.

Данните показват броя на извършените проверки по сигнали, но не означават, че всички случаи са потвърдени като нападения от мечки. Най-малко един от огледите – този в землището на Стояново – не е установил такава причинно-следствена връзка.

Община Смолян призова за превенция

Кметът на Смолян Николай Мелемов предупреди жителите на общината да предприемат мерки срещу навлизането на кафяви мечки в населените места. През есенно-зимния период животните активно търсят храна, което увеличава вероятността да се приближат до жилищни райони.

Гражданите са призовани да не оставят хранителни отпадъци извън контейнерите, да почистват падналите плодове в дворовете си и да не оставят храна за домашни животни на открито през нощта. При забелязване на мечка хората „не трябва да се приближават до животното, да го преследват или провокират“, посочват от общината.

Ако мечка бъде забелязана в населено място или в близост до жилищни сгради, хората трябва да се отдалечат на безопасно разстояние и да подадат сигнал на телефон 112. Не се препоръчва да се оставят без надзор деца и домашни животни в райони, за които има данни за присъствие на мечки. При непосредствена опасност не трябва да се предприемат самостоятелни действия за прогонване или залавяне на животното.

Източници: btvnovinite.bg