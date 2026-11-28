Пътната обстановка в Смолянско остава спокойна, но през нощта се очаква по-обилен снеговалеж. В повечето райони вали дъжд, а по високите части валежът преминава в слаб сняг. Няма затворени участъци от републиканската пътна мрежа.

Пътищата се обработват със сол и луга срещу заледяване. Снегопочистващата техника е в готовност за разчистване и реакция при евентуално усложняване на обстановката, съобщи директорът на Областното пътно управление в Смолян Светослав Младенов.

В късния следобед снеговалеж е започнал в района на Пампорово и по проходите Рожен и Превала. По данни на Областното пътно управление към 17:00 часа няма сигнали за проблеми по републиканската пътна мрежа, а машините са на терен и обработват настилките.

Предупреждение за снеговалежи в неделя

Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира продължаващо влошаване на времето през следващите 24 часа. За 29 ноември институтът предупреждава за значителни снеговалежи, силен вятър и отрицателни максимални температури. В планинските райони се очакват намалена видимост, виелици и навявания. НИМХ посочва: „Снежната покривка ще се увеличава“.

Заради прогнозата за натрупване на сняг Агенция „Пътна инфраструктура“ е създала готовност за временно ограничаване на движението при снежна покривка над 15 сантиметра. Мярката може да засегне първо тежкотоварните и лекотоварните автомобили, а при необходимост и леките коли, докато пътните настилки бъдат почистени и обработени.

Към момента в областта няма въведени подобни ограничения и всички републикански пътища са проходими. Очаква се пътноподдържащите екипи да продължат работа през нощта, особено по високопланинските трасета и проходите.

Източници: bntnews.bg, kardjali.bgvesti.net, smolyan.bgvesti.net