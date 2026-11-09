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ИСС: България трябва да развива приоритетни сектори и собствени технологии в отбранителната индустрия

ИСС: България трябва да развива приоритетни сектори и собствени технологии в отбранителната индустрия

9 Ноември, 2026 11:24 486 8

  • исс-
  • технологии-
  • отбранителна индустрия

ИСС обръща внимание, че новият европейски режим предоставя възможност за по-добра защита на българските занаятчийски стоки, повишаване на тяхната конкурентоспособност и разширяване на пазарното им присъствие

ИСС: България трябва да развива приоритетни сектори и собствени технологии в отбранителната индустрия - 1
Снимка: ИСС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България трябва да се съсредоточи върху развитието на конкретни приоритетни сектори в отбранителната индустрия, ускоряването на технологичната трансформация и изграждането на национална отбранително-технологична екосистема. Това са част от акцентите в анализ „Интеграция на българската отбранителна индустрия в европейската отбранителна екосистема“, приет на пленарна сесия на Икономическия и социален съвет.

В него се подчертава необходимостта от по-тясно взаимодействие между държавата, Българската армия, бизнеса, науката и образованието, по-ефективно използване на европейските финансови инструменти и развитие на собствени технологични и производствени способности.

ИСС посочва, че България разполага със значими производствени традиции, квалифицирани кадри и утвърдени външни пазари, но все още няма достатъчно развита национална отбранително-технологична екосистема.

Определянето на ограничен набор от критични производствени, технологични и ремонтни способности, които страната има стратегически интерес да поддържа и развива, следва да отчита потребностите на въоръжените сили, съществуващите или реалистично достижими национални компетентности, зависимостите от външни доставки и възможностите за включване в европейските и съюзническите производствени вериги. Като възможни направления на специализация на страната производството на традиционни системи въоръжение, боеприпаси, барути и взривни вещества; ремонт и поддръжка на основни системи на Българската армия; безпилотни системи и противодронова защита; оптоелектроника, сензори и системи за наблюдение; комуникационно оборудване и радиоелектронно оборудване; системи за управление и контрол, базирани на изкуствен интелект; отделни продукти за индивидуална защита и военно медицинско осигуряване, които да получат своята реализация, както на вътрешния, така и на международните пазари.

ИСС констатира, че недостатъчната институционална координация и липсата на ясно определена отговорност за провеждането на националната отбранително-индустриална политика ограничават възможностите за целенасочено развитие на сектора. Според Съвета традиционните производства трябва да се модернизират паралелно с усвояването на нови технологии, включително роботизирани системи, цифрови платформи и високоточни решения.

Съветът акцентира и върху насърчаването на научноизследователската и развойната дейност, разработването на прототипи и осигуряването на достъп до изпитателна инфраструктура. ИСС подчертава необходимостта от по-активно използване на европейските финансови инструменти, включване на българските предприятия в международни отбранителни проекти, както и подготовка и задържане на квалифицирани кадри.

В анализа ИСС обръща внимание, че увеличаването на износа на българска отбранителна продукция след 2022 г. не гарантира само по себе си дългосрочната конкурентоспособност. Необходимо е адаптиране към европейските и съюзническите стандарти и постепенно преминаване от участие предимно като подизпълнител към разработване на собствени технологии и по-значима роля в международните производствени вериги.

Ако страната не успее да се адаптира към новите условия, съществува риск българските предприятия да загубят част от традиционните си позиции, а България да остане преимуществено потребител на чужди технологии и периферен участник във формиращата се европейска отбранителна индустриална база.

Пленарната сесия на ИСС прие и становище, в което посочва, че е необходимо е по-активно насърчаване на българските занаятчии за регистрация на географски указания на европейско ниво. Документът е озаглавен „Предизвикателства и трудности пред занаятчиите при прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411 относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти – национални и международни аспекти“. Регламентът създава възможност за защита на изделия, чиито качества, репутация или други характеристики са свързани с определен географски район, като по този начин допринася за утвърждаването на местните традиции и производствени умения.

ИСС обръща внимание, че новият европейски режим предоставя възможност за по-добра защита на българските занаятчийски стоки, повишаване на тяхната конкурентоспособност и разширяване на пазарното им присъствие. Регистрацията на географски указания може да ограничи неправомерното използване на наименования, свързани с определени региони, и да съхрани автентичността на традиционните производства. Наред с икономическите ползи, това е и инструмент за популяризиране на българското културно наследство и развитие на регионалния туризъм.

Целите на становището са свързани с популяризирането и насърчаването на регистрацията и защитата на български занаятчийски стоки. с географски указания на европейско ниво по реда на Регламент (ЕС) 2023/2411.

ИСС подчертава необходимостта от по-активно участие на държавните институции, общините и браншовите занаятчийски организации в процеса на популяризиране на възможностите за регистрация. Особено важна е ролята на регионалните занаятчийски камари, които разполагат с информация за производителите и традиционните занаяти в отделните области. Необходимо е занаятчиите да получават достъпна информация за условията и процедурите за регистрация, както и възможност за специализирана консултантска подкрепа. Съветът препоръчва и насърчаване на сдружаването на местните производители, което би улеснило подготовката и подаването на заявления за регистрация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    1 0 Отговор
    Ура, любимите ми.думички: Трябва и Ще.

    11:27 09.11.2026

  • 2 Пич

    0 0 Отговор
    Глей ся:
    „Интеграция на българската отбранителна индустрия в европейската отбранителна екосистема“
    А бе, тия дали са комунисти...?!

    11:27 09.11.2026

  • 3 От кого

    0 0 Отговор
    и как ще се отбранява ? Само борчове !

    11:36 09.11.2026

  • 4 Тези

    0 0 Отговор
    на снимката е най - добре да си търсят работа , а не да ръсят някакви си ръчни . Държавата е в колапс !

    Коментиран от #6

    11:40 09.11.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    каква отбранителна индустрия бе?!! ВСИЧКИ ЛИ ПОЛУДЯХТЕ!
    бългаария (изрична малка буква) доматите и картофите си не може да произведе вие ще развивате военна индустрия?! СЕРИОЗНО!!!
    крайно време е господ (отново изрична малка буква) да дойде да си събере версиите, че пирона на който са закачени вече се счупи!

    11:46 09.11.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тези":

    не може да си прав!
    за да е в колапс държавата все пак трябва да има държава!

    11:47 09.11.2026

  • 7 мамник

    0 0 Отговор
    България трябва...... Е трЯбва де трЯбва!!!! Ама само със трЯбва не става номера!

    11:56 09.11.2026

  • 8 Ай ай ай

    1 0 Отговор
    Тези ми.зерници само крадат ,технологично изостанали ще правят индустрия!Уж.ас смръдльовци!
    МВР и Армия се използват само за източване и кражби!

    12:09 09.11.2026

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