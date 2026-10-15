Никола Минчев: ЕС трябва да харчи повече и по-разумно

Европа увеличава разходите си за отбрана, но държавите членки все още не използват достатъчно общи поръчки и механизми. Според евродепутата Никола Минчев това ограничава ефективността на вложените средства и забавя изграждането на обща европейска отбрана.

„Европа иска да даде като подтик да се харчи повече, но и по-разумно. Ако най-голямото постижение на европейската интеграция е създаването на общия пазар, това в сферата на отбраната изцяло липсва“, заяви Минчев на среща с млади журналисти в БТА.

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Националните поръчки остават основен проблем

По думите му голяма част от военните поръчки продължават да се правят поотделно от отделните държави. Така се запазва разпокъсаността на европейския отбранителен сектор, въпреки че от години се обсъжда необходимостта от по-високо общо ниво на разходи и съвместни доставки.

„Отколешната препоръка на Европейската агенция за отбрана за повишаване на общото ниво на разходи и поръчки все още не е постигната. Това си остава един голям проблем. Има го желанието да се харчи повече, да се харчи заедно, но същевременно държавите членки пазят интереса, включително и на собствените си отбранителни индустрии“, посочи евродепутатът.

Коментарът му идва на фона на засилените дискусии за европейската сигурност и зависимостта от американската подкрепа. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не е получил навременно предупреждение за руски удар с балистична ракета. Вашингтон отрече да е прекъсвал предоставянето на разузнавателна информация за Украйна, а украинската армия съобщи за затруднения при операции с дронове заради ограничения върху системата „Старлинк“.

Украинската индустрия и възможностите за България

Европа обсъжда включването на украинската отбранителна индустрия в европейската още преди евентуалното членство на страната в Европейския съюз. Според Минчев това може да разшири сътрудничеството в сектора и да даде допълнителен капацитет на европейското производство.

Евродепутатът определи българската отбранителна индустрия като сравнително сериозна и заяви, че тя има възможност да се възползва от общите европейски програми.

„България има сравнително сериозна отбранителна индустрия, наследена още от времето на комунизма. Предизвикателството пред Европа е да обедини отбранителното си производство, а за България това е шанс да засили позициите си в европейската военна индустрия“, каза Никола Минчев.