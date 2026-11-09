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Спират водата в част от „Дружба“ 1 заради ремонт

Спират водата в част от „Дружба“ 1 заради ремонт

9 Ноември, 2026 11:47 469 7

  • спиране на водата-
  • дружба 1-
  • софийска вода-
  • водопроводна мрежа

Прекъсването ще бъде от 9:00 до 21:00 часа на 10 ноември. При ремонт над 12 часа ще бъде осигурена водоноска

Спират водата в част от „Дружба“ 1 заради ремонт - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Част от квартал „Дружба“ 1 в София ще остане без вода на 10 ноември заради ремонт на водопроводната мрежа. Прекъсването на водоподаването ще бъде от 9:00 до 21:00 часа, съобщават от „Софийска вода“.

Ремонтът предвижда подмяна на спирателна арматура на булевард „Кръстьо Пастухов“. Без вода ще бъдат клиентите на дружеството в участъка от улица „Ген. Стоян Стоянов“ до улица „Тирана“.

Засегнати ще бъдат и живеещите в блокове 69, 67 и 68 във високата зона, както и в блок 51.

Къде ще бъде водоноската

Ако ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, „Софийска вода“ ще осигури водоноска. Тя ще бъде разположена на кръстовището на улиците „Тирана“ и „Кръстьо Пастухов“.

От дружеството посочват, че подмяната ще подобри управлението на водопроводната мрежа и ще ограничи максимално районите, които могат да бъдат засегнати при бъдещи аварии.

Допълнителна информация за спирането може да бъде получена на безплатния телефон на „Софийска вода“ – 0800 121 21, както и чрез Виртуалния информационен център. Клиентите могат да се абонират и за известия за планирани прекъсвания по имейл или чрез безплатна SMS услуга.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Коя вода

    4 0 Отговор
    Ама топлата ли или и студената ?

    11:52 09.11.2026

  • 3 Вежливият лос

    7 1 Отговор
    От 15 години живея в едно градче в Бавария, никога досега не са спирали вода и ток, а парното може да си го включиш и през лятото, ако искаш.

    11:52 09.11.2026

  • 4 Дружбянец

    1 0 Отговор
    А с кво че се къпеме

    Коментиран от #7

    12:01 09.11.2026

  • 5 ставка

    3 1 Отговор
    София се разпада всекидневно.
    Умнокрасивитет отвсякъде.
    Ха!

    12:01 09.11.2026

  • 6 Овчар

    3 1 Отговор
    След нова година измамните медии ще се наложи да казват истината от време на време..! Иначе казано ще бъдат принудени или уплашени.! Сами си го правят .

    12:01 09.11.2026

  • 7 ставка

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дружбянец":

    Ще вземате пример от Клеопатра.
    Ха!

    12:02 09.11.2026

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