Спират водата в част от „Дружба“ 1 заради ремонт

Част от квартал „Дружба“ 1 в София ще остане без вода на 10 ноември заради ремонт на водопроводната мрежа. Прекъсването на водоподаването ще бъде от 9:00 до 21:00 часа, съобщават от „Софийска вода“.
Ремонтът предвижда подмяна на спирателна арматура на булевард „Кръстьо Пастухов“. Без вода ще бъдат клиентите на дружеството в участъка от улица „Ген. Стоян Стоянов“ до улица „Тирана“.
Засегнати ще бъдат и живеещите в блокове 69, 67 и 68 във високата зона, както и в блок 51.
Къде ще бъде водоноската
Ако ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, „Софийска вода“ ще осигури водоноска. Тя ще бъде разположена на кръстовището на улиците „Тирана“ и „Кръстьо Пастухов“.
От дружеството посочват, че подмяната ще подобри управлението на водопроводната мрежа и ще ограничи максимално районите, които могат да бъдат засегнати при бъдещи аварии.
Допълнителна информация за спирането може да бъде получена на безплатния телефон на „Софийска вода“ – 0800 121 21, както и чрез Виртуалния информационен център. Клиентите могат да се абонират и за известия за планирани прекъсвания по имейл или чрез безплатна SMS услуга.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Коя вода
11:52 09.11.2026
3 Вежливият лос
11:52 09.11.2026
4 Дружбянец
Коментиран от #7
12:01 09.11.2026
5 ставка
Умнокрасивитет отвсякъде.
Ха!
12:01 09.11.2026
6 Овчар
12:01 09.11.2026
7 ставка
До коментар #4 от "Дружбянец":Ще вземате пример от Клеопатра.
Ха!
12:02 09.11.2026