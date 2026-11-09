Спират водата в част от „Дружба“ 1 заради ремонт

Част от квартал „Дружба“ 1 в София ще остане без вода на 10 ноември заради ремонт на водопроводната мрежа. Прекъсването на водоподаването ще бъде от 9:00 до 21:00 часа, съобщават от „Софийска вода“.

Ремонтът предвижда подмяна на спирателна арматура на булевард „Кръстьо Пастухов“. Без вода ще бъдат клиентите на дружеството в участъка от улица „Ген. Стоян Стоянов“ до улица „Тирана“.

Засегнати ще бъдат и живеещите в блокове 69, 67 и 68 във високата зона, както и в блок 51.

Къде ще бъде водоноската

Ако ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, „Софийска вода“ ще осигури водоноска. Тя ще бъде разположена на кръстовището на улиците „Тирана“ и „Кръстьо Пастухов“.

От дружеството посочват, че подмяната ще подобри управлението на водопроводната мрежа и ще ограничи максимално районите, които могат да бъдат засегнати при бъдещи аварии.

Допълнителна информация за спирането може да бъде получена на безплатния телефон на „Софийска вода“ – 0800 121 21, както и чрез Виртуалния информационен център. Клиентите могат да се абонират и за известия за планирани прекъсвания по имейл или чрез безплатна SMS услуга.