Част от столичния квартал „Младост 2“ ще остане без вода на 26 ноември. Водоподаването ще бъде прекъснато за 12 часа – от 10:00 до 22:00 часа.

Засегната е зоната между ул. „Проф. Александър Теодоров-Балан“, бул. „Александър Малинов“, бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Свети Киприян“. По данни на „Софийска вода“ причината е планиран ремонт на спирателен кран.

„Водоподаването ще бъде прекъснато на 26 ноември от 10:00 до 22:00 часа“, съобщават от „Софийска вода“.

Очаква се водоснабдяването в засегнатите адреси да бъде възстановено след приключването на ремонтните дейности, в посочения краен час.

Източници: stolica.bg, smartsofia.net