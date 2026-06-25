"Изправи се.БГ": Столичният общински съвет реши водата в София да поскъпва с 43% в следващите 5 години

Столичният общински съвет прие на свое заседание становище по проекта на бизнес план на "Софийска вода" АД за периода 2027-2031 г., с което на практика се позволява одобряването на плана от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) без корекции. Това съобщават от "Изправи се.БГ".
Посочва се, че планът предвижда увеличение на цената на водоснабдяването и канализацията с 43% за петгодишния период.
Съветът е отхвърлил предложението на общинския съветник от "Изправи се.БГ" Войслав Тодоров бизнес планът да не бъде съгласуван в този вид и да бъде върнат на концесионера за преработка.
Становището е прието с 36 гласа "за", 3 "против" и 4 "въздържал се". Освен Войслав Тодоров, против са гласували и независимите съветници Ваня Григорова и Иван Алексиев, а съветниците от БСП, "Възраждане" и ВМРО са се въздържали.
Според данните в бизнес плана комплексната цена за битовите потребители с ДДС нараства от 2,11 евро на 3,02 евро за кубичен метър. Тъй като цените са определени в реално изражение и подлежат на допълнителна годишна индексация с инфлацията, реалното увеличение на месечните сметки на домакинствата ще бъде по-високо. За петгодишния период в плана е заложена нетна печалба от 160 млн. евро, от които 123 млн. € ще отидат към френската фирма, мажоритарен собственик на дружеството, отбелязват от партията.
В изказването си пред съвета Войслав Тодоров призова мнозинството да не одобрява плана в този вид.
"Срещу 43% по-висока цена софиянци няма да получат по-добро обслужване. Авариите няма да намалеят, а напротив, предвижда се да се увеличат. Загубите на вода остават една трета от цялото потребление.
Разходите на Софийска вода растат с 80 млн. евро без аргументиране и обяснение, а заплатите ще скочат с 135%", изтъкна той.
По негови думи именно съгласуването от страна на общинския съвет — който в случая изпълнява функциите на ВиК асоциация за София — е решаващият момент, в който градът има реална тежест върху цената.
"Изправи се.БГ" настояваше становището на общинския съвет да не съгласува бизнес плана в настоящия му вид и да го върне за преработка с конкретни указания: увеличението на цената да бъде сведено до икономически обоснован минимум и обвързано с измерими подобрения на услугата; размерът на печалбата и нормата на възвръщаемост да бъдат преразгледани; ръстът на разходите да бъде обоснован детайлно; и да бъдат предвидени мерки за защита на домакинствата с ниски доходи и пенсионерите. Тези предложения не бяха подкрепени от мнозинството в съвета.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яяяяяя
21:29 25.06.2026
2 1488
Коментиран от #4
21:29 25.06.2026
3 Тия мошенници са лобирали
21:31 25.06.2026
4 к0к0рч0 💋🍌
До коментар #2 от "1488":хоро да играй
21:31 25.06.2026
5 гълаб крадонев
21:33 25.06.2026
6 Овчар
Коментиран от #12
21:33 25.06.2026
7 Знаем
21:34 25.06.2026
8 ИЗПРАВИ СЕ
21:36 25.06.2026
9 АГАТ а Кристи
Отново - "Честита баня"...
Отново - чорапите след събуване прави ще стоят като ботуши и отдолу подметки !
Спосиба !!!
"Вся власть - СОВЕТАМ" !!!
21:36 25.06.2026
10 Родина
им поднови концесията. Уж имаш индивидуален водомер , но ти начисляват
от общия . Защото , някой хора не отварят
или не плащат . И така вземат пари от
редовният клиент и после още веднъж от
колекторските фирми . Депутатите не искат
да променят закона . Сега и дистанционни
трябва да слагаме . Но , софийска вода не
желае дистанционни . Защото не може да
краде . Сметката за вода стана по скъпа и от
тока.
21:37 25.06.2026
11 българските некадърници
21:39 25.06.2026
12 И него -
До коментар #6 от "Овчар":ВЪЗДУХА скоро ще плащаме.
Руснаци с двойно гражданство правят партия с цел влизане в парламента и излизане от всички придобивки след 1990г. Техен патрон е онази дето се пльосна наземи пред руският поп
Коментиран от #16
21:42 25.06.2026
13 неудобен въпрос
Коментиран от #14
21:54 25.06.2026
14 нармаг
До коментар #13 от "неудобен въпрос":Кой позволява на Софийска вода да пилее държавна собственост толкова години?
21:59 25.06.2026
15 Чужденец
22:04 25.06.2026
16 Чужденец
До коментар #12 от "И него -":Колко хубаво, че ги има руснаците, те са виновни за всичко.
22:07 25.06.2026