"Изправи се.БГ": Столичният общински съвет реши водата в София да поскъпва с 43% в следващите 5 години

Столичният общински съвет прие на свое заседание становище по проекта на бизнес план на "Софийска вода" АД за периода 2027-2031 г., с което на практика се позволява одобряването на плана от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) без корекции. Това съобщават от "Изправи се.БГ".

Посочва се, че планът предвижда увеличение на цената на водоснабдяването и канализацията с 43% за петгодишния период.

Съветът е отхвърлил предложението на общинския съветник от "Изправи се.БГ" Войслав Тодоров бизнес планът да не бъде съгласуван в този вид и да бъде върнат на концесионера за преработка.

Становището е прието с 36 гласа "за", 3 "против" и 4 "въздържал се". Освен Войслав Тодоров, против са гласували и независимите съветници Ваня Григорова и Иван Алексиев, а съветниците от БСП, "Възраждане" и ВМРО са се въздържали.

Според данните в бизнес плана комплексната цена за битовите потребители с ДДС нараства от 2,11 евро на 3,02 евро за кубичен метър. Тъй като цените са определени в реално изражение и подлежат на допълнителна годишна индексация с инфлацията, реалното увеличение на месечните сметки на домакинствата ще бъде по-високо. За петгодишния период в плана е заложена нетна печалба от 160 млн. евро, от които 123 млн. € ще отидат към френската фирма, мажоритарен собственик на дружеството, отбелязват от партията.

В изказването си пред съвета Войслав Тодоров призова мнозинството да не одобрява плана в този вид.

"Срещу 43% по-висока цена софиянци няма да получат по-добро обслужване. Авариите няма да намалеят, а напротив, предвижда се да се увеличат. Загубите на вода остават една трета от цялото потребление.

Разходите на Софийска вода растат с 80 млн. евро без аргументиране и обяснение, а заплатите ще скочат с 135%", изтъкна той.

По негови думи именно съгласуването от страна на общинския съвет — който в случая изпълнява функциите на ВиК асоциация за София — е решаващият момент, в който градът има реална тежест върху цената.

"Изправи се.БГ" настояваше становището на общинския съвет да не съгласува бизнес плана в настоящия му вид и да го върне за преработка с конкретни указания: увеличението на цената да бъде сведено до икономически обоснован минимум и обвързано с измерими подобрения на услугата; размерът на печалбата и нормата на възвръщаемост да бъдат преразгледани; ръстът на разходите да бъде обоснован детайлно; и да бъдат предвидени мерки за защита на домакинствата с ниски доходи и пенсионерите. Тези предложения не бяха подкрепени от мнозинството в съвета.