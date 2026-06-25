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"Изправи се.БГ": Столичният общински съвет реши водата в София да поскъпва с 43% в следващите 5 години

"Изправи се.БГ": Столичният общински съвет реши водата в София да поскъпва с 43% в следващите 5 години

25 Юни, 2026 21:23 549 16

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€123 млн. ще получи френската фирма, която е мажоритарен собственик на водното дружество на столицата. Съветниците на БСП са "се въздържали", за да може поскъпването да мине

"Изправи се.БГ": Столичният общински съвет реши водата в София да поскъпва с 43% в следващите 5 години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет прие на свое заседание становище по проекта на бизнес план на "Софийска вода" АД за периода 2027-2031 г., с което на практика се позволява одобряването на плана от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) без корекции. Това съобщават от "Изправи се.БГ".

Посочва се, че планът предвижда увеличение на цената на водоснабдяването и канализацията с 43% за петгодишния период.

Съветът е отхвърлил предложението на общинския съветник от "Изправи се.БГ" Войслав Тодоров бизнес планът да не бъде съгласуван в този вид и да бъде върнат на концесионера за преработка.

Становището е прието с 36 гласа "за", 3 "против" и 4 "въздържал се". Освен Войслав Тодоров, против са гласували и независимите съветници Ваня Григорова и Иван Алексиев, а съветниците от БСП, "Възраждане" и ВМРО са се въздържали.

Според данните в бизнес плана комплексната цена за битовите потребители с ДДС нараства от 2,11 евро на 3,02 евро за кубичен метър. Тъй като цените са определени в реално изражение и подлежат на допълнителна годишна индексация с инфлацията, реалното увеличение на месечните сметки на домакинствата ще бъде по-високо. За петгодишния период в плана е заложена нетна печалба от 160 млн. евро, от които 123 млн. € ще отидат към френската фирма, мажоритарен собственик на дружеството, отбелязват от партията.

В изказването си пред съвета Войслав Тодоров призова мнозинството да не одобрява плана в този вид.

"Срещу 43% по-висока цена софиянци няма да получат по-добро обслужване. Авариите няма да намалеят, а напротив, предвижда се да се увеличат. Загубите на вода остават една трета от цялото потребление.

Разходите на Софийска вода растат с 80 млн. евро без аргументиране и обяснение, а заплатите ще скочат с 135%", изтъкна той.

По негови думи именно съгласуването от страна на общинския съвет — който в случая изпълнява функциите на ВиК асоциация за София — е решаващият момент, в който градът има реална тежест върху цената.

"Изправи се.БГ" настояваше становището на общинския съвет да не съгласува бизнес плана в настоящия му вид и да го върне за преработка с конкретни указания: увеличението на цената да бъде сведено до икономически обоснован минимум и обвързано с измерими подобрения на услугата; размерът на печалбата и нормата на възвръщаемост да бъдат преразгледани; ръстът на разходите да бъде обоснован детайлно; и да бъдат предвидени мерки за защита на домакинствата с ниски доходи и пенсионерите. Тези предложения не бяха подкрепени от мнозинството в съвета.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яяяяяя

    5 0 Отговор
    Да, започва се

    21:29 25.06.2026

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    а който не е от шоплука ко прай

    Коментиран от #4

    21:29 25.06.2026

  • 3 Тия мошенници са лобирали

    10 0 Отговор
    За Софийска вода. Корупция в общината , КЪДЕ Е КМЕТА? И той ли е взел пари?

    21:31 25.06.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    хоро да играй

    21:31 25.06.2026

  • 5 гълаб крадонев

    5 0 Отговор
    малко е поне 300 процента нали прогресираме държавата?

    21:33 25.06.2026

  • 6 Овчар

    5 0 Отговор
    На етикета пише изворна вода , демек излиза от земята и е природен ресурс на всички българи но измамниците я пълнят в шишета и я продават., същото е с дъждовната в язовирите , все едно да плащаш въздуха който дишаш..!

    Коментиран от #12

    21:33 25.06.2026

  • 7 Знаем

    2 0 Отговор
    Че ще има дранье!!

    21:34 25.06.2026

  • 8 ИЗПРАВИ СЕ

    1 0 Отговор
    ДА ,,,,ОБАЧЕ НЕ МОЖЕ... НА НАРОДА ГАЩИТЕ СА СВАЛЕНИ ДО КОЛЕНЕТЕ И ТОЙ Е НАДУПЕН 😂🤷‍♀️

    21:36 25.06.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    2 3 Отговор
    Връщаме се в соца.
    Отново - "Честита баня"...
    Отново - чорапите след събуване прави ще стоят като ботуши и отдолу подметки !
    Спосиба !!!
    "Вся власть - СОВЕТАМ" !!!

    21:36 25.06.2026

  • 10 Родина

    3 0 Отговор
    Софийска вода са едни крадци . Фандъкова
    им поднови концесията. Уж имаш индивидуален водомер , но ти начисляват
    от общия . Защото , някой хора не отварят
    или не плащат . И така вземат пари от
    редовният клиент и после още веднъж от
    колекторските фирми . Депутатите не искат
    да променят закона . Сега и дистанционни
    трябва да слагаме . Но , софийска вода не
    желае дистанционни . Защото не може да
    краде . Сметката за вода стана по скъпа и от
    тока.

    21:37 25.06.2026

  • 11 българските некадърници

    3 0 Отговор
    ще оставят народа без вода

    21:39 25.06.2026

  • 12 И него -

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    ВЪЗДУХА скоро ще плащаме.
    Руснаци с двойно гражданство правят партия с цел влизане в парламента и излизане от всички придобивки след 1990г. Техен патрон е онази дето се пльосна наземи пред руският поп

    Коментиран от #16

    21:42 25.06.2026

  • 13 неудобен въпрос

    3 1 Отговор
    В края на краищата водата държавна собственост ли е, а услугата довеждане до жилището от частна фирма, или и водата е собственост на Софийска вода.

    Коментиран от #14

    21:54 25.06.2026

  • 14 нармаг

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "неудобен въпрос":

    Кой позволява на Софийска вода да пилее държавна собственост толкова години?

    21:59 25.06.2026

  • 15 Чужденец

    0 0 Отговор
    Водата и токът трябва да бъдат държавна собственост. Бай Ганьо, добре дошъл при богатите.

    22:04 25.06.2026

  • 16 Чужденец

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "И него -":

    Колко хубаво, че ги има руснаците, те са виновни за всичко.

    22:07 25.06.2026

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