Важните новини във ФАКТИ на 07.05.2026 г.

Първият мандат е изпълнен. Румен Радев представи имената на министрите в проектокабинета

Кандидатът за премиер на „Прогресивна България“ Румен Радев получи от президента Йотова първия проучвателен мандат за съставяне на правителство и веднага го върна изпълнен. Той представи структурата на проектокабинета и имената на министрите, цитиран от dariknews.bg.

Калоян Методиев: Структурата на кабинета "Радев" е трагична. Реден е 50 на 50: 50% са свързани с Радев и 50% с Пеевски

Политологът Калоян Методиев отправи остри критики към предложения от „Прогресивна България“ кабинет и действията на формацията в парламента.

Първан Симеонов: Мнозинството отряза опозицията за създаването на две комисии- сигнал за предстоящи конфликти

Основните обществени очаквания към новото управление са свързани с икономическата стабилност и усещането за справедливост. Това заяви политологът Първан Симеонов от Агенция "Мяра" в "Интервюто в Новините на NOVA".

Според него новият политически мандат ще премине през две основни обществени очаквания. „Първият и основен мандат е свързан с паричните въпроси, а вторият – със справедливостта и възмездието“, посочи Симеонов.

В парламента има нова читалня- досегашният кабинет на Делян Пеевски

Днес, 7.05.2026 г. администрацията на Народното събрание оборудва нова читалня за нуждите на ползвателите на библиотеката на Народното събрание. Това съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова, цитирана от пресцентъра на "Прогресивна България", информират от novini.bg.

Инцидент в София: Кола помете двама души до банкомат

79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци в столичния квартал "Люлин 3". Това потвърдиха за NOVA от СДВР. По данни на полицията водачът сгрешил педалите и вместо спирачка - натиснал газта. Инцидентът станал до банкомат в търговски център на булевард бул. „Захари Стоянов“.

Около 18:15 ч. в четвъртък е подаден сигнал към Спешна помощ за двама тежко ранени мъже - на 32 и 47 години. Две линейки пристигнали за минути на място и откарали пострадалите в "Пирогов" и ВМА. Те са с множество наранявания.

Гълъб Донев: Приемането на бюджет на държавата е основен приоритет. Предстои анализ

Профилът на предложените за вицепремиери в кабинета на Румен Радев, които няма да ръководят министерства, Иво Христов и Атанас Пеканов е ясен. Това коментира пред медиите номинираният за вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев, цитиран от БНР .

Демерджиев: Българските граждани жадуват ред и справедливост, и ние сме длъжни да им ги дадем

Благодаря за оказаното доверие!

Съзнавам огромната отговорност и какви са очакванията към МВР и ще дам всичко от себе си, за да ги оправдаем! Българските граждани жадуват ред и справедливост, и ние сме длъжни да им ги дадем!

Поздравления за колегите, поели останалите ресори! Имаме огромен дълг към държавата и народа си! Нека Бог ни помага да го изпълним достойно!

Радан Кънев: Има тревожен сигнал, че Радев няма намерение да демонтира модела "Пеевски", а да го наследи, да го ползва

Моята първа реакция за послание е, че всичката власт е в две ръце – те принадлежат на г-н Радев. Министерският съвет е изпълнен с хора, които назад през годините имат своята чиновническа роля, но нямат политика. Това е знак, че събирането на цялата държавна власт на едно място продължава и се ускорява. Това каза в "Лице в лице" по bTV евродепутатът Радан Кънев за представения от Румен Радев проект на състав и структура на правителство, цитиран от novini.bg.

Богомил Бонев: За познанията на Демерджиев за МВР няма да говоря нищо. Само ще кажа, че там е първият конфликт. С Кандев

Хубав кабинет, вика Дачков.

За познанията на Демерджиев за МВР няма да говоря нищо. Само ще кажа, че там е първият конфликт. С Кандев.

Пеканов, добър министър на икономиката. Но не е там. А само вицепремиер без портфейл. Така можеше да го назначат и за личен съветник на премиера. И да отговаря за по-хубавите репортерки.

Иво Христов - явно директор на водопад.

Външната, чието име явно в детството е било Чебурашка.

Мога да препоръчам на Радев и на нея добра частна клиника в България, за да им махне пердето. Да не се юрнат в съседна Турция.

Явор Гечев сигурно рони горчиви сълзи. Такъв жалък бесепарски натегач.

И сега вече Евтим Милошев. А уж отричаха, че ще е министерство на културизма. Не си държат на думата. Културата могат да я зачертаят.

Весел кабинет. Нито един не става, но щом Кутев обяви, че това е негово Народно събрание, явно ще я караме на "дечица веселушки, светят като крушки".

Димитър Манолов: За Пеканов не крия критиките си. Той направи батаците с ПВУ в частта „Енергетика“

Имаме ново правителство, ще видим как ще я подкарат. Вътре има хора, за които имам добро мнение, и такива, за които нямам. Ще видим дали ще заработят правилно. Това заяви пред Nova News президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, цитиран от novini.bg.

Доц. Милен Любенов за предложените от Радев министри: ИТН влиза в управлението през задния вход

Част от министрите бяха очаквани, това са хора, които бяха в екипа на Румен Радев в служебните правителства. Някои имена обаче не са толкова познати, като министъра на правосъдието, например. Това заяви в интервю за Nova News политологът доц. Милен Любенов, цитиран от novini.bg.

Кой кой е в проектокабинета на Румен Радев (Биографии)

Кандидатът за министър-председател - Румен Радев, представи номинациите за министри в бъдещия си кабинет. Това се случи, веднага след като президентът Илияна Йотова му връчи мандата за съставяне на правителство на церемония в Гербовата зала в Президентството.

От Нова телевизия представят кратки биографии на хората, които вероятно още утре ще седнат в министерските кресла:

Илиян Василев: ЗКПЧ за министър на финансите? В България - страната на чудесата явно всичко е възможно

ЗКПЧ за министър на финансите? В България - страната на чудесата явно всичко е възможно.

Не, не става дума за заяждане. Става дума за уважение към институциите. А най-вече към институцията, която днес самият Румен Радев олицетворява – вече не само като президент, но и като човек, концентрирал огромна политическа власт.

"Спаси София": Това са приоритетите на Радев? Значи няма оправдание да не приеме реформите, които предлагаме от години

След години на политическа нестабилност България вече има ясен хоризонт за редовно правителство, способно да изкара пълния си мандат. Очакванията към новото правителство на Румен Радев са не само големи, но и пределно ясни - след такава победа над другите политически играчи, българският народ иска не само да слуша за ред, борба с корупцията и реформи, а и да ги види реализирани. Навлизащата в последната година от своя мандат местна власт в София демонстрира пределно ясно, че когато идваш с големи обещания, никой няма да ти прости ако купуваш време с компромиси или се оправдаваш с безкрайни анализи защо нищо не се случва.

От самото си създаване "Спаси София" е поддържала тезата, че най-върховен приоритет на властта трябва да е да разрешава проблемите, доказали, че блокират развитието - проблеми, произведени от злонамереност в Народното събрание или остарели похвати, възпроизвеждани от всеки следващ министър. От днес в следващите четири години Радев няма да разполага с комфорта да се оправдава с липса на мнозинство, а ако Парламентът не се посвети на работа по изчистване на пролуките в закона, ще загуби каквато легитимност му е останала.

Слушахме внимателно какви приоритети очертаха представителите на “Прогресивна България” пред Президента Йотова тази седмица. Затова очакваме и настояваме да ползват едноличната си власт за ясни и конкретни реформи:

Безкомпромисна борба с корупцията. Ако заявката е “борба с корупцията”, г-н Радев, ламята на общинските обществени поръчки е с най-много глави. Прекратяването на модела, в който държавата обслужва частни интереси изисква реформа на Закона за обществените поръчки. "Спаси София" настояваме за въвеждане на т.нар. “черен списък” от 2015 г. насам и сме подготвили конкретни предложения. Няколко поредни мнозинства не намират смелост да го създадат.

Реална децентрализация. Очакваме новото правителство да осигури повече финансови и управленски правомощия на общините - да водят истинска данъчна политика, да задържат част от събирания от населението им данък общ доход, с който да финансират инфраструктурата си, да бъдат истинска самостоятелна местна власт, способна да създава качествена градска среда и функциониращи общински услуги.

Укротяване на презастрояването. Бетонните гета на София и Бетономорието са отрочета на Закона за устройство на територията. Презастрояването разрушава архитектурната памет, а качеството на живот в градовете ни е сред най-ниските в Европа, заради вратичките, оставени в този закон. Предложенията ни как да бъдат затворени повечето от тях също чакат в деловодството на Народното събрание.

Край на хранилката и оптимизация на администрацията. Крайно време е преди местните избори броят на областите и общините в България да се намали. От 265 над 80 не отговарят на изискванията да останат такива. 24 района за Столична община са абсурдно много. Местната администрация не е хранилка за послушковци. Държавната администрация трябва да влезе в XXI век - с нормална защита на труда им и с адекватни процеси, намаляващи свръх бюрократизацията, превърнала десетки хиляди държавни служители в пощенски кутии, затлачващи провеждането на регионалната политика с години.

Както винаги и както с всички други досега - ще оценяваме това правителство по резултатите му. В крайна сметка само те имат значение. България няма нужда от още едно управление на оцеляването, а от управление, искащо да сме нормална Европейска държава, а не запуснатия заден двор на континента.

Трайков: Овладяхме критични рискове и ускорихме стратегически процеси в енергетиката

„Енергетиката не дава време за грешки, защото ефектите са върху цените, индустрията и хората“. Това подчерта служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков при отчитане на свършеното през изминалите два месеца – време, в което секторът трябваше едновременно да избегне риск и да навакса изоставане. „В тази среда основната задача беше проста като формулировка и сложна като изпълнение - системата да работи спокойно днес и да има посока утре“, допълни той, като открои важните резултати: предотвратена криза, осигурено финансиране за страната и сектора, ускорено придвижване на проекти, определящи позицията на България в региона.

Ускоряват проучванията за природен газ в Черно море: Нов инвеститор и допълнителен ресурс за блок „Хан Тервел“

Министерският съвет разреши на днешното си заседание частичното прехвърляне на правата и задълженията за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел“. Територията е разположена в изключителната икономическа зона на Република България в дълбоководната част на Черно море.

Министър Христанов подаде 8 сигнала за злоупотреби с публичен ресурс

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов входира осем нови сигнала до главния прокурор през последните дни по данни за сериозни нарушения, злоупотреби с публични средства и действия в ущърб на държавния интерес.

Назначиха кадър на ИТН за началник на кабинета на Доцова

Бившият заместник-председател на Народното събрание от „Има такъв народ“ Николета Кузманова е назначена за началник на кабинета на новоизбрания председател на парламента Михаела Доцова.

Отчетът на социалното министерство: Подкрепа получиха близо 2 млн. души, противодействахме на контролирания вот

Подкрепа за близо 2 милиона души и противодействие на контролирания вот. Това отчитат от екипа на социалното министерство в края на работата на служебния кабинет, цитирани от Нова телевизия.

Посочва се, че 80 на сто от пенсионерите у нас или близо 1 606 000 възрастни са получили добавка към пенсията си за Великден, а над 200 000 души с ниски доходи са получили компенсация заради повишените цени на горивата.

Около 530 000 крайно нуждаещи ще бъдат подпомогнати с 11 вида хранителни продукти, след като служебният министър Хасан Адемов настоя раздаването им да стартира своевременно в условията на нарастващи цени и липса на бюджет, посочват още от ведомството.

ВАС реши: Приемът в детските градини и ясли в столицата ще се провежда по новите правила

Новата Наредба за прием в детските градини и ясли в София ще се прилага в своята цялост, след като Върховният административен съд (ВАС) остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март 2026 г. правила да се прилагат в настоящата кампания, съобщиха от пресцентъра на СО, цитирани от dariknews.bg.

Решението дава яснота на една от най-чувствителните системи за софийските семейства. То гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници, без промени в движение. Тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през март настройки, не се налагат нови технически промени.

Започва спешна обработка срещу комари в цялата страна

Започва спешна дезинсекция в цялата страна за летния сезон, след като Министерският съвет одобри нов механизъм за бързо действие.

Изправи се.БГ: „Софийска вода“ иска 60% по-скъпа вода за столичани и 123 млн. печалби за акционерите

Гражданската платформа Изправи се.БГ внесе официално становище срещу проекта на бизнес план на „Софийска вода" АД за периода 2027-2031 г., с което настоява ВиК операторът да изтегли проекта.

Над 175 млн. евро са изплатени към общините за саниране на многофамилни сгради по НПВУ

Програмата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е сред програмите с европейско финансиране, които към момента не са рискови. Това е резултат от създадената организация в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, засиления контрол върху изпълнението на проектите и ежедневната координация с общините. Към момента 585 многофамилни жилищни блока в страната се обновяват с финансиране по Етап 1 на НПВУ под ръководството на МРРБ. Всички дейности по тях трябва да приключат до 30 юни 2026 г. Разплатените средства към общините вече са над 175 млн. евро. В министерството е създадена необходимата организация чрез Структурата за наблюдение и докладване (СНД) и експертните екипи, ангажирани с проверката на документацията, проследяването на напредъка и контрола върху изпълнението на дейностите. Целта е проектите да бъдат завършени в срок и в съответствие с изискванията на НПВУ.

Публикуваха информация за държавните дружества в системата на транспорта и съобщенията

Министерството на транспорта и съобщенията публикува финансово-икономическа информация за всички държавни предприятия и дружества в системата на ведомството. Това каза служебният министър Корман Исмаилов на брифинг в Министерски съвет.

Над 1000 виртуални овце пасели кротко по поляните край Смолян и Чепеларе

Общо 1026 овце липсват от четири ферми в общините Смолян и Чепеларе. Те са регистрирани във ВетИС - електронната система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За тях са предоставяни пасища и са плащани сериозни субсидии. При проверка на място в стопанствата - едно в град Смолян, две в с. Полковник Серафимово и едно в с. Забърдо, инспекторите от агенцията не са намерили нито едно животно, съобщиха от БАБХ.