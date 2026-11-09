КЗК глоби търговска верига със 75,65 млн. евро

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции за общо 75,65 млн. евро на голяма търговска верига заради три установени нелоялни практики спрямо български производители на хранителни продукти. Според КЗК поведението на веригата е поставяло доставчиците в неблагоприятно положение при договарянето на цените и търговските условия.

Разследването е започнало през май 2026 г. и е продължило повече от пет месеца. В рамките му комисията е събрала информация от търговската верига и от нейни доставчици, като е установила нарушения, извършени през 2026 г.

Три нарушения и санкции за 75,65 млн. евро

Първото нарушение е свързано с натиск върху производителите да намаляват цените, на които доставят стоките си. Според КЗК търговската верига се е възползвала от по-силната си позиция при преговорите, за да договаря условия в своя полза и в ущърб на доставчиците. За тази практика е наложена санкция от близо 21,9 млн. евро.

Най-голямата глоба е 31,85 млн. евро. Тя е за удържане от сумите, дължими за доставените продукти, на възнаграждения за услуги, предоставяни на производителите. КЗК определя тези удръжки като недобросъвестни.

Третата санкция също е близо 21,9 млн. евро. Тя е наложена заради затрудняване на преговорите, когато доставчиците са поискали увеличение на цените си. Според комисията веригата е създавала необосновани пречки и е забавяла процеса на договаряне.

Проверката е предшествана от секторен анализ

През юни 2025 г. КЗК е започнала секторен анализ, обхващащ пътя на хранителните продукти от производството до продажбата им в магазините. Междинните резултати, представени през декември същата година, са показали нарастваща зависимост на производителите от големите търговски вериги и сериозни дисбаланси по веригата на доставки.

Регулаторът е призовал търговците доброволно да променят част от практиките си и да подобрят условията за работа с доставчиците. Последвалите проверки обаче са установили опити за заобикаляне на ограниченията и прилагане на нови форми на нелоялно поведение.

Решението не е окончателно

КЗК е разпоредила установените практики да бъдат прекратени незабавно. При неизпълнение законът позволява налагането на допълнителна санкция до 5% от среднодневния оборот на дружеството за всеки ден забавяне.

Решението не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Административния съд - София-област в 14-дневен срок.