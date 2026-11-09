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КЗК глоби търговска верига със 75,65 млн. евро

КЗК глоби търговска верига със 75,65 млн. евро

9 Ноември, 2026 12:00 2 811 65

  • кзк-
  • търговски вериги-
  • български производители-
  • хранителни продукти-
  • нелоялни практики

Комисията е установила три нелоялни практики спрямо български производители на храни. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок

КЗК глоби търговска верига със 75,65 млн. евро - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции за общо 75,65 млн. евро на голяма търговска верига заради три установени нелоялни практики спрямо български производители на хранителни продукти. Според КЗК поведението на веригата е поставяло доставчиците в неблагоприятно положение при договарянето на цените и търговските условия.

Разследването е започнало през май 2026 г. и е продължило повече от пет месеца. В рамките му комисията е събрала информация от търговската верига и от нейни доставчици, като е установила нарушения, извършени през 2026 г.

Три нарушения и санкции за 75,65 млн. евро

Първото нарушение е свързано с натиск върху производителите да намаляват цените, на които доставят стоките си. Според КЗК търговската верига се е възползвала от по-силната си позиция при преговорите, за да договаря условия в своя полза и в ущърб на доставчиците. За тази практика е наложена санкция от близо 21,9 млн. евро.

Най-голямата глоба е 31,85 млн. евро. Тя е за удържане от сумите, дължими за доставените продукти, на възнаграждения за услуги, предоставяни на производителите. КЗК определя тези удръжки като недобросъвестни.

Третата санкция също е близо 21,9 млн. евро. Тя е наложена заради затрудняване на преговорите, когато доставчиците са поискали увеличение на цените си. Според комисията веригата е създавала необосновани пречки и е забавяла процеса на договаряне.

Проверката е предшествана от секторен анализ

През юни 2025 г. КЗК е започнала секторен анализ, обхващащ пътя на хранителните продукти от производството до продажбата им в магазините. Междинните резултати, представени през декември същата година, са показали нарастваща зависимост на производителите от големите търговски вериги и сериозни дисбаланси по веригата на доставки.

Регулаторът е призовал търговците доброволно да променят част от практиките си и да подобрят условията за работа с доставчиците. Последвалите проверки обаче са установили опити за заобикаляне на ограниченията и прилагане на нови форми на нелоялно поведение.

Решението не е окончателно

КЗК е разпоредила установените практики да бъдат прекратени незабавно. При неизпълнение законът позволява налагането на допълнителна санкция до 5% от среднодневния оборот на дружеството за всеки ден забавяне.

Решението не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Административния съд - София-област в 14-дневен срок.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    99 19 Отговор
    Това нямаше да го видите нито при властта на мyтpите, нито при властта на шаpлатаните!

    Коментиран от #3, #7, #18, #30, #47

    12:03 09.11.2026

  • 2 Георги

    72 13 Отговор
    мисля, всички се сещаме дали тази глоба от €75,650,000 ще остане и ще бъде платена.

    Коментиран от #17, #36, #55

    12:04 09.11.2026

  • 3 Георги

    22 47 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    кое нямаше да видим? Много шум за нищо?

    Коментиран от #11, #13, #44

    12:05 09.11.2026

  • 4 Мая

    8 22 Отговор
    Президент!

    Коментиран от #29

    12:06 09.11.2026

  • 5 Коя е веригата

    31 4 Отговор
    1. Кауфланд кофти седмица,
    2. Лидъл не си заслужава
    3. Метро кери без кеш.
    Другите не са в класацията
    Болеро на на данчо ментата
    Т маркет на карнобатлията
    другите даже не се знаят.

    Коментиран от #49

    12:07 09.11.2026

  • 6 Немо

    42 7 Отговор
    Ще купят някой съдия и ще им отменят глобата, то е ясно

    Коментиран от #58

    12:08 09.11.2026

  • 7 честен ционист

    13 33 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Това ще го видите из диктатурите. После ше видите и гладните бунтове.

    Коментиран от #39

    12:09 09.11.2026

  • 8 Зико

    31 9 Отговор
    Мирмурандум!
    Боко, Кирето, Денков, Главчев и Гюров като премиери да си взимат бележки.

    12:09 09.11.2026

  • 9 Медийна пушилка

    34 7 Отговор
    Решението не е окончателно, а търговците не са уплашени, защото имат опит с нашите "институции"...

    12:09 09.11.2026

  • 10 има едно

    19 2 Отговор
    голямо НО -"Решението не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Административния съд - София-област в 14-дневен срок."

    12:10 09.11.2026

  • 11 Браво

    37 3 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    Да видим😉 Нещо голям го вадят, тръгнаха на война с държавата, така че не се знае!
    Учудвам се, че си на страната на чужда компания, която изнудва бг производителите и товари здраво бг потребителите, а печалбата се изнася, но ти си знаеш!
    Този път не залагам на Кауфланд😉

    Коментиран от #28

    12:10 09.11.2026

  • 12 прах в очите

    14 25 Отговор
    Не можеш да казваш на фирмите и производителите на колко да продават.

    12:11 09.11.2026

  • 13 Ами тия другитр

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    Като кокорчи който се възмущава че Радев нищо не правил за цените и той да беше вдигнал поне шум...но нищо подобно

    Коментиран от #61

    12:11 09.11.2026

  • 14 Отвратен

    13 15 Отговор
    Идват гладни години и празни рафтове !

    12:12 09.11.2026

  • 15 Някой

    20 8 Отговор
    Споко, глобите са пожелателни. Никой досега не е платил глоба, наложена от КЗП ил идруга подобна безсмислена комисийка. Богатите пак ще продължат да дерат кожите на народа, за да стават още по-богати.

    12:12 09.11.2026

  • 16 Капиталист

    7 21 Отговор
    Що за глупост. Нали това е целта на търговията да се договаряш за по добра цена за да имаш печалба.

    Коментиран от #19, #38

    12:12 09.11.2026

  • 17 Димитър

    22 6 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Ще бъде платена...от ...НАС...ПОТРЕБИТЕЛИТЕ!
    Така ще до като не се спомене името на тази ,,търговска верига" и не и спретнем...потребителски БОЙкот...

    12:13 09.11.2026

  • 18 Търновец

    9 29 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Кауфланд е най добрата търговска верига в България и успя да привлече много клиенти на магазини собственост на функционери на БСП и някои други. В Кауфланд хляб 650 грама е най евтин и пилешкото и свинското и маслото. Тази глоба е удар под пояса. Кауфланд да съди.

    Коментиран от #52

    12:14 09.11.2026

  • 19 А работата

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Капиталист":

    На държавата е да направи данъка печалба стъпаловиден като над25% данъка да е 99% а ти се договаряй колкото искаш

    12:17 09.11.2026

  • 20 Хуморески

    21 2 Отговор
    Това е журналистика🤣 Пишеш за нещо или някой, ама няма да му кажа името!? Кауфланд е магазина!

    12:18 09.11.2026

  • 21 И защо крият кои са търговците!?

    25 6 Отговор
    Крайно време е да изгонят от България всички чужди търговски вериги!

    12:19 09.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 НЕ Е ОКОНЧАТЕЛНО

    6 4 Отговор
    Да не стане този сума от 25 милиона на 25 цента. И някои да се покажат със филии мас.

    12:21 09.11.2026

  • 24 гост

    4 20 Отговор
    искат да изгонят веригите от българия.работници ще останат без работа.Да идват руски вериги , плащане с рубли.

    12:21 09.11.2026

  • 25 Обяснете ми, когато

    31 5 Отговор
    На един бизнес му отнемат 75 милиона, той може ли да продължи да работи? Ако да, колко трябва да е печалбата му, за да не ги усети тия милиони и давате ли си сметка, какви огромни пари изпичат от българите в джобовете на чуждите собственици на тези вериги, които само купуват на безценица продукцията на български производители и я продават на български клиенти с огромна надценка?!? Едни чужди паразити, смучещи българска кръв, които незнайно защо наричат инвеститори!!!

    12:21 09.11.2026

  • 26 ОТ 75 МИЛИОНА

    5 4 Отговор
    ДА СТАНЕ НА 75 ЦЕНТА

    12:22 09.11.2026

  • 27 цаокло

    20 4 Отговор
    Германците избраха най глупария бандит от България и го назначиха за Министър. Този шпионин и глупак пусна веригите да ограбват България. Те пък понеже го видяха какъв е айдук го държаха на власт 15 г с бандата си ГЕРБ и си пълниха гушките. Грабиха България кой колкото може. Сега глоба. Бандита го изритаха българите и веригите почват да си плащат глобите. Само че милиарди ограбиха до сега и ги изнесоха от тук. Тоя глупак и разбойник от ГЕРБ кога ще влезе в затвора, това е въпроса???

    12:26 09.11.2026

  • 28 Георги

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "Браво":

    защо реши, че съм на страната на чужда, евентуално, компания? Някъде съм ги защитил?

    12:27 09.11.2026

  • 29 Мая няма нищо общо

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мая":

    с КЗК. Мая работи в КЗП и за нищо не става. Глобите са наложени от КЗК.

    12:28 09.11.2026

  • 30 икокло

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Те Конрад -Аденауер за това си пробутаха шпионина ГЕРБ с досие на бандит да граби България. За това си грабеха безнаказано.

    12:28 09.11.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 1 Отговор
    24 ЧАСА НАПИСАХА И ИМЕТО - КАУФЛАНД.....
    .. КВО ТОЛКОВА СТРАШНО ИМА ?
    .... ДА СИ ГОВОРИМ С ИМЕНА ?

    12:30 09.11.2026

  • 32 ЧИЧО

    14 1 Отговор
    Да речем, че тая глоба ще я платят. Къде ще отидат тия 75 милиона!

    Коментиран от #33

    12:31 09.11.2026

  • 33 кукузел

    12 3 Отговор

    До коментар #32 от "ЧИЧО":

    За бомбите на Урсула

    12:32 09.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Kaлпазанин

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Важно е да се пише ,а ние да вярваме

    12:37 09.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бай онзи

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Капиталист":

    Договарянето е едно,изнудването е друго!

    12:38 09.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Може бил

    1 1 Отговор
    Мая не беше ли бенка на Черепа? Колко пъти я виждахме на срещи с антикварЯ?!

    Коментиран от #53

    12:42 09.11.2026

  • 42 Тарикатче от махлата

    2 1 Отговор
    Честито!
    Така се получава когато ловиш бройки от дерета и храсталаци с капан и ги поставяш на ръководни длъжности.
    Изтупаните вече и повярвали си тарикатчета се опитват да провалят всичко, само и само да измуфтят още някое дребно бонусче ( за резултати ) от ръководството извън граница.
    Сега, най - логично е ръководството извън граница да върне тарикатчетата по естествените им местообитания от където ги е хванало и довлякло.

    12:42 09.11.2026

  • 43 Ачо

    8 2 Отговор
    Браво, Мая!Ако не си вземат поука към 75 милиона добави още една нула!Време е да влезеш и при така наречените ЕРП-та,както и в бензиностанциите!Скъпият ток и бензин са генераторите на високите цени.Натисни и Румен Радев за малко по- висок процент за увеличаване на пенсиите!Например 18%,защо 8%? 8% е малко!Давай,госпожо!Не следващите избори пак ще те изберем за голям началник в държавата.Ти можеш!

    12:43 09.11.2026

  • 44 скоро ще разбреш платен трол

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    трол на мирчев много скоро както всички ша ва думкат споко

    12:44 09.11.2026

  • 45 това за теб ли става въпрос трол на

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мръшляци":

    мирчев явно си в групата на петко петков а този как го чакат да се върне България бедна му майка -крадев казваш небинарен джендър

    12:46 09.11.2026

  • 46 стоян георгиев

    5 3 Отговор
    Браво на Радев!

    12:47 09.11.2026

  • 47 Спокойно,

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Ще обжалват и нищо няма да платят! А що не казват коя е тая чужда верига? Не че останалите са по-различни?

    12:48 09.11.2026

  • 48 Кака ти Пенка

    1 1 Отговор
    Значи са ги глобили всичките, но това е нищо, трябва да ги изпъдят, а не да ги глобяват с обжалване.

    12:48 09.11.2026

  • 49 Пропусна

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коя е веригата":

    Билла! И тя е в тоя крадлив кюп!

    12:50 09.11.2026

  • 50 Селяк

    5 0 Отговор
    Никога повече ПП ДБ ГЕРБ И ДПС

    12:50 09.11.2026

  • 51 Алеково

    6 0 Отговор
    Добре,А дребни гювечари по села и паланки КОГА касов бон е мръсна дума, същото за техници,бръснари, козметици и други далавераджии,борси,лекарски кабинети.Очакваме.

    12:50 09.11.2026

  • 52 Болярин

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Търновец":

    Няма добра Чужда верига!!! Всички продават отровни боклуци и изнасят печалбите си до стотинка извън България! България само губи от тях! А български вериги няма в Европа, що така? Нали уж сме "партньори", или не точно?

    12:51 09.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 коко

    2 0 Отговор
    Големият парадокс е че в България вече почти няма производство...Ще ни продават същите хранителни отпадъци като български през посредник да си пълни гушката.

    12:52 09.11.2026

  • 55 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Съдийте ще се облажат!

    12:52 09.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 тука е така

    1 1 Отговор
    Асенката и Петков,говореха постоянно за регулаторите,които са много важни.Пък после Пеевски им ги бил взел,пък те разбираш ли нищо не можели да направят по въпроса,винаги оправдания.Ето това бяха предишните управления,разботят заедно но се плюят и се оправдаваха.По-работещо правителство незнам дали е имало в името на народа,а не на олигополите.

    Коментиран от #65

    12:56 09.11.2026

  • 58 И това няма

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Немо":

    да направят! Всичко под масата и е ОК! Както е било от край време!

    12:56 09.11.2026

  • 59 Кво Ме Интересува !

    3 1 Отговор
    Цените са Все Още !

    Високи !

    12:57 09.11.2026

  • 60 за Германия

    2 0 Отговор
    Прав ви път, щом лъжете с фалшиви цени.

    12:58 09.11.2026

  • 61 И сега

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ами тия другитр":

    ще е същото! Забрави ли, че и кокорчите, и радеф са си ортаци, на една и съща западна хранилка? Само тупурдия да се вдига - това е!

    12:58 09.11.2026

  • 62 Кауфланд са глобили ,

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Коя верига ве клюкарки селски":

    Пише в друг сайт. Глобили са го повече , отколкото в целия ЕС за две години. Мутренско притискане на доставчици и цена с голям марж.
    Друг е въпроса, след обжалването, дали ще я платят глобата.

    13:03 09.11.2026

  • 63 Браво

    1 0 Отговор
    Добре че е Мая Манолова да се грижи за бедните.

    13:03 09.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Айде бе!

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "тука е така":

    Ти защо си толкова сигурен и в това правителство? Я изчакай да се докаже, че веригата е осъдена и е платила глобата си! Щото, гарантирано, няма да плати НИЩО! Само пак ала-бала за наивниците!

    13:04 09.11.2026

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