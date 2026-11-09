КЗК глоби търговска верига със 75,65 млн. евро

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции за общо 75,65 млн. евро на голяма търговска верига заради три установени нелоялни практики спрямо български производители на хранителни продукти. Според КЗК поведението на веригата е поставяло доставчиците в неблагоприятно положение при договарянето на цените и търговските условия.
Разследването е започнало през май 2026 г. и е продължило повече от пет месеца. В рамките му комисията е събрала информация от търговската верига и от нейни доставчици, като е установила нарушения, извършени през 2026 г.
Три нарушения и санкции за 75,65 млн. евро
Първото нарушение е свързано с натиск върху производителите да намаляват цените, на които доставят стоките си. Според КЗК търговската верига се е възползвала от по-силната си позиция при преговорите, за да договаря условия в своя полза и в ущърб на доставчиците. За тази практика е наложена санкция от близо 21,9 млн. евро.
Най-голямата глоба е 31,85 млн. евро. Тя е за удържане от сумите, дължими за доставените продукти, на възнаграждения за услуги, предоставяни на производителите. КЗК определя тези удръжки като недобросъвестни.
Третата санкция също е близо 21,9 млн. евро. Тя е наложена заради затрудняване на преговорите, когато доставчиците са поискали увеличение на цените си. Според комисията веригата е създавала необосновани пречки и е забавяла процеса на договаряне.
Проверката е предшествана от секторен анализ
През юни 2025 г. КЗК е започнала секторен анализ, обхващащ пътя на хранителните продукти от производството до продажбата им в магазините. Междинните резултати, представени през декември същата година, са показали нарастваща зависимост на производителите от големите търговски вериги и сериозни дисбаланси по веригата на доставки.
Регулаторът е призовал търговците доброволно да променят част от практиките си и да подобрят условията за работа с доставчиците. Последвалите проверки обаче са установили опити за заобикаляне на ограниченията и прилагане на нови форми на нелоялно поведение.
Решението не е окончателно
КЗК е разпоредила установените практики да бъдат прекратени незабавно. При неизпълнение законът позволява налагането на допълнителна санкция до 5% от среднодневния оборот на дружеството за всеки ден забавяне.
Решението не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Административния съд - София-област в 14-дневен срок.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #3, #7, #18, #30, #47
12:03 09.11.2026
2 Георги
Коментиран от #17, #36, #55
12:04 09.11.2026
3 Георги
До коментар #1 от "Браво":кое нямаше да видим? Много шум за нищо?
Коментиран от #11, #13, #44
12:05 09.11.2026
4 Мая
Коментиран от #29
12:06 09.11.2026
5 Коя е веригата
2. Лидъл не си заслужава
3. Метро кери без кеш.
Другите не са в класацията
Болеро на на данчо ментата
Т маркет на карнобатлията
другите даже не се знаят.
Коментиран от #49
12:07 09.11.2026
6 Немо
Коментиран от #58
12:08 09.11.2026
7 честен ционист
До коментар #1 от "Браво":Това ще го видите из диктатурите. После ше видите и гладните бунтове.
Коментиран от #39
12:09 09.11.2026
8 Зико
Боко, Кирето, Денков, Главчев и Гюров като премиери да си взимат бележки.
12:09 09.11.2026
9 Медийна пушилка
12:09 09.11.2026
10 има едно
12:10 09.11.2026
11 Браво
До коментар #3 от "Георги":Да видим😉 Нещо голям го вадят, тръгнаха на война с държавата, така че не се знае!
Учудвам се, че си на страната на чужда компания, която изнудва бг производителите и товари здраво бг потребителите, а печалбата се изнася, но ти си знаеш!
Този път не залагам на Кауфланд😉
Коментиран от #28
12:10 09.11.2026
12 прах в очите
12:11 09.11.2026
13 Ами тия другитр
До коментар #3 от "Георги":Като кокорчи който се възмущава че Радев нищо не правил за цените и той да беше вдигнал поне шум...но нищо подобно
Коментиран от #61
12:11 09.11.2026
14 Отвратен
12:12 09.11.2026
15 Някой
12:12 09.11.2026
16 Капиталист
Коментиран от #19, #38
12:12 09.11.2026
17 Димитър
До коментар #2 от "Георги":Ще бъде платена...от ...НАС...ПОТРЕБИТЕЛИТЕ!
Така ще до като не се спомене името на тази ,,търговска верига" и не и спретнем...потребителски БОЙкот...
12:13 09.11.2026
18 Търновец
До коментар #1 от "Браво":Кауфланд е най добрата търговска верига в България и успя да привлече много клиенти на магазини собственост на функционери на БСП и някои други. В Кауфланд хляб 650 грама е най евтин и пилешкото и свинското и маслото. Тази глоба е удар под пояса. Кауфланд да съди.
Коментиран от #52
12:14 09.11.2026
19 А работата
До коментар #16 от "Капиталист":На държавата е да направи данъка печалба стъпаловиден като над25% данъка да е 99% а ти се договаряй колкото искаш
12:17 09.11.2026
20 Хуморески
12:18 09.11.2026
21 И защо крият кои са търговците!?
12:19 09.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 НЕ Е ОКОНЧАТЕЛНО
12:21 09.11.2026
24 гост
12:21 09.11.2026
25 Обяснете ми, когато
12:21 09.11.2026
26 ОТ 75 МИЛИОНА
12:22 09.11.2026
27 цаокло
12:26 09.11.2026
28 Георги
До коментар #11 от "Браво":защо реши, че съм на страната на чужда, евентуално, компания? Някъде съм ги защитил?
12:27 09.11.2026
29 Мая няма нищо общо
До коментар #4 от "Мая":с КЗК. Мая работи в КЗП и за нищо не става. Глобите са наложени от КЗК.
12:28 09.11.2026
30 икокло
До коментар #1 от "Браво":Те Конрад -Аденауер за това си пробутаха шпионина ГЕРБ с досие на бандит да граби България. За това си грабеха безнаказано.
12:28 09.11.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. КВО ТОЛКОВА СТРАШНО ИМА ?
.... ДА СИ ГОВОРИМ С ИМЕНА ?
12:30 09.11.2026
32 ЧИЧО
Коментиран от #33
12:31 09.11.2026
33 кукузел
До коментар #32 от "ЧИЧО":За бомбите на Урсула
12:32 09.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Георги":Важно е да се пише ,а ние да вярваме
12:37 09.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бай онзи
До коментар #16 от "Капиталист":Договарянето е едно,изнудването е друго!
12:38 09.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Може бил
Коментиран от #53
12:42 09.11.2026
42 Тарикатче от махлата
Така се получава когато ловиш бройки от дерета и храсталаци с капан и ги поставяш на ръководни длъжности.
Изтупаните вече и повярвали си тарикатчета се опитват да провалят всичко, само и само да измуфтят още някое дребно бонусче ( за резултати ) от ръководството извън граница.
Сега, най - логично е ръководството извън граница да върне тарикатчетата по естествените им местообитания от където ги е хванало и довлякло.
12:42 09.11.2026
43 Ачо
12:43 09.11.2026
44 скоро ще разбреш платен трол
До коментар #3 от "Георги":трол на мирчев много скоро както всички ша ва думкат споко
12:44 09.11.2026
45 това за теб ли става въпрос трол на
До коментар #39 от "Мръшляци":мирчев явно си в групата на петко петков а този как го чакат да се върне България бедна му майка -крадев казваш небинарен джендър
12:46 09.11.2026
46 стоян георгиев
12:47 09.11.2026
47 Спокойно,
До коментар #1 от "Браво":Ще обжалват и нищо няма да платят! А що не казват коя е тая чужда верига? Не че останалите са по-различни?
12:48 09.11.2026
48 Кака ти Пенка
12:48 09.11.2026
49 Пропусна
До коментар #5 от "Коя е веригата":Билла! И тя е в тоя крадлив кюп!
12:50 09.11.2026
50 Селяк
12:50 09.11.2026
51 Алеково
12:50 09.11.2026
52 Болярин
До коментар #18 от "Търновец":Няма добра Чужда верига!!! Всички продават отровни боклуци и изнасят печалбите си до стотинка извън България! България само губи от тях! А български вериги няма в Европа, що така? Нали уж сме "партньори", или не точно?
12:51 09.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 коко
12:52 09.11.2026
55 Факт
До коментар #2 от "Георги":Съдийте ще се облажат!
12:52 09.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 тука е така
Коментиран от #65
12:56 09.11.2026
58 И това няма
До коментар #6 от "Немо":да направят! Всичко под масата и е ОК! Както е било от край време!
12:56 09.11.2026
59 Кво Ме Интересува !
Високи !
12:57 09.11.2026
60 за Германия
12:58 09.11.2026
61 И сега
До коментар #13 от "Ами тия другитр":ще е същото! Забрави ли, че и кокорчите, и радеф са си ортаци, на една и съща западна хранилка? Само тупурдия да се вдига - това е!
12:58 09.11.2026
62 Кауфланд са глобили ,
До коментар #56 от "Коя верига ве клюкарки селски":Пише в друг сайт. Глобили са го повече , отколкото в целия ЕС за две години. Мутренско притискане на доставчици и цена с голям марж.
Друг е въпроса, след обжалването, дали ще я платят глобата.
13:03 09.11.2026
63 Браво
13:03 09.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Айде бе!
До коментар #57 от "тука е така":Ти защо си толкова сигурен и в това правителство? Я изчакай да се докаже, че веригата е осъдена и е платила глобата си! Щото, гарантирано, няма да плати НИЩО! Само пак ала-бала за наивниците!
13:04 09.11.2026