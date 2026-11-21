Сайт на моден бранд за дамски облекла представя намалени модели с отстъпки до 50%, които на практика не могат да бъдат закупени нито онлайн, нито във физическите магазини на марката. За това сигнализира онлайн платформата „Ние, потребителите“.

Част от артикулите са от стари колекции, изчерпани отдавна. В специалната страница Black Days са отбелязани налични размери, а срещу липсващите е поставена опция „осведоми ме“. В продуктовите страници обаче са посочени всички магазини, които носят името на бранда, без да е уточнено дали конкретният модел и търсеният размер действително се намират в съответния обект.

Няма актуална информация за наличностите

По обяснение на продавач-консултант, цитирано от „Ние, потребителите“, липсва система, която да събира, подрежда и актуализира данните за наличностите във физическите магазини. Посочените обекти били дадени само за обща информация, а на клиентите се препоръчвало предварително да се обадят по телефона или да изпратят запитване във Viber.

Проверка по телефона показва и че магазините са собственост на различни търговци. Всеки от тях сам решава дали да участва в кампанията Black Days и дали да продава моделите с обявените отстъпки или на редовните им цени. Това обстоятелство не е посочено на сайта на бранда. В същото време в някои от физическите обекти се предлагат размери, които не са отбелязани като налични в електронния магазин.

„Непосочването на цените при избор на различно място за търговия е предпоставка за подвеждане на потребителя“, коментира основателят на платформата Габриела Руменова.

Тя посочва, че законът не задължава търговеца да прилага една промоция във всички канали за продажба. Според Руменова обаче липсата на ясна информация за различните собственици на обектите и за цените във всеки магазин може да създаде погрешно впечатление у клиентите.

Как да се избегне разминаване

От „Ние, потребителите“ съветват клиентите преди посещение на физически магазин да поискат потвърждение, че избраният артикул е наличен в конкретния размер и може да бъде купен на обявената промоционална цена. Добре е също да се провери дали стоката може да бъде запазена, тъй като намалените артикули може бързо да се изчерпят.

При разлика между информацията в сайта и действителното положение потребителите трябва да запазят снимки или екранни снимки на продуктовата страница, наличните размери, посочените магазини и цените. Събраните доказателства могат да бъдат приложени към сигнал до Комисията за защита на потребителите.