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Иван Ланджев: Каква заплаха застрашава българския език?
  Тема: Известни личности

Иван Ланджев: Каква заплаха застрашава българския език?

9 Ноември, 2026 13:30 504 7

  • иван ланджев-
  • български език-
  • законопроект-
  • народно събрание-
  • възраждане

Писателят критикува законопроекта на „Възраждане“ и постави въпроси за бъдещия консултативен съвет към Министерския съвет

Иван Ланджев: Каква заплаха застрашава българския език? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Каква е заплахата?“ – този въпрос постави писателят Иван Ланджев за приетия на първо четене законопроект за българския език. Проектът, внесен от „Възраждане“, беше одобрен от Народното събрание на 4 ноември с 153 гласа „за“.

Законопроектът предвижда задължителна употреба на българския книжовен език в публичната сфера. Той допуска транслитерация на латиница и ограничава използването на чужди езици при надписи, съобщения и други форми на публична комуникация. Предлага се и създаването на Консултативен съвет за български език към Министерския съвет.

Ланджев: Законопроектът не засяга истинските проблеми

В ефира на „Тази сутрин“ Ланджев заяви, че защитата на езика предполага наличие на конкретна заплаха, но според него такава не е посочена убедително. Той изброи ниската грамотност, функционалната неграмотност, бедния речник, слабите читателски навици и неспособността да се изгражда логическа аргументация като проблеми, които текстът не решава.

„Каква е заплахата?“

По думите му качеството на публичната и политическата реч в България е ниско. Ланджев заяви, че част от тези проблеми се виждат именно в Народното събрание, което едновременно се стреми да „опазва“ българския език.

Писателят определи езика като устойчиво явление, което е надживявало държавни граници и политически периоди. Той посочи, че около 9 милиона души по света говорят български, и припомни, че езикът се е запазил през вековете на византийско и османско владичество.

Въпроси за новия консултативен съвет

Ланджев постави под съмнение необходимостта от нов орган, тъй като вече съществуват Институтът за български език при БАН, Министерството на образованието и науката и университетски катедри, които работят по езикови въпроси.

Той попита какви точно ще бъдат функциите на Консултативния съвет, как ще се финансира и дали няма да се дублират дейности на съществуващи институции. Според него текстът е написан неясно и позволява широки тълкувания.

Спорът за чуждите надписи

Като пример Ланджев посочи надписа „National Assembly“, който според него е коректен превод и не застрашава българския език. Той попита дали транслитерацията на латиница ще замества превода или ще води до поставяне на допълнителни надписи.

„Българският език не е толкова крехък, колкото самочувствието на неговите самозвани защитници.“

Писателят изрази и опасение, че зад благовидната цел за защита на езика могат да се прокарват идеологически послания и по-голям скептицизъм към Европа. Това определи като своя интерпретация, а не като установен факт.

В парламентарния дебат Красимир Вълчев заяви, че законопроектът може да бъде подобрен между първо и второ четене. Към момента потвърденото развитие по темата е приемането му на първо четене.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ненормални

    5 5 Отговор
    Комунистически тъпотий явно има друга цел
    Това са абсолютни гадове.

    13:42 09.11.2026

  • 3 гост

    7 5 Отговор
    Поредния безродник е този "писател"

    13:43 09.11.2026

  • 4 Таварищи ?!

    2 5 Отговор
    Да бяхте издали закон за защита на чезнещия български народ, вместо да вдигате пушилка с езика му ! Аман от шкембе-чорбаджийски патриотаре !

    13:46 09.11.2026

  • 5 Заплахата

    4 1 Отговор
    Идва от Министерството на образованието и науката! Както и от учебниците спонсорирани от анти-български НПО-та! Също и от хора като избраният Будител на годината!

    13:46 09.11.2026

  • 6 руски Закони

    2 3 Отговор
    Прогресивните ще изкопират няколко руско фашистки закони у нас...

    13:48 09.11.2026

  • 7 Коцевите извращения край нямат

    2 0 Отговор
    Само отнема парламентарно време да си чеше егото.

    13:52 09.11.2026

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