Движението по път I-1 (Е-79) е ограничено в участъка между кръстовището за Вършец и село Краводер, област Враца. Причината е самокатастрофирал товарен автомобил, съобщи председателят на сдружение „Европейски център за транспортни политики“ Диана Русинова.

В района на Краводер в посока Враца е образувано и сериозно задръстване заради закъсала цистерна. Не е съобщено за пострадали при катастрофата с камиона.

Инцидентът е част от усложнената пътна обстановка в Северозападна България. По данни на Дирекция „Национална система 112“ над 190 сигнала за щети, причинени от валежите и силния вятър, са постъпили между 7 и 17 часа. Сигналите са за паднали дървета, заледени и непочистени пътни участъци, намалена видимост и прекъсвания на електрозахранването.

Общо 73 сигнала са свързани с непочистени, неопесъчени или заледени пътища. Най-много са подадени в област Ловеч – 27, следват Плевен с 20, Враца със 17, Монтана с 8 и Видин с един сигнал.

За област Враца е обявен червен код за значителни валежи и силен вятър. Предупреждението предвижда валежите да преминават от дъжд в сняг, а в Предбалкана се очаква снежната покривка да надхвърли 30 сантиметра.

„Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да съобразяват скоростта си със зимните условия.“

Ограничението по Е-79 остава в сила до обезопасяване на участъка и отстраняване на товарния автомобил. Водачите трябва да предвидят забавяне в района на Краводер и да се съобразяват с временната организация на движението.

Източници: btvnovinite.bg, moreto.net, darik.bg