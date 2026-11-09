Коледните добавки за пенсионери ще се плащат в края на ноември

Изплащането на коледните добавки за най-уязвимите пенсионери ще започне в края на ноември. Размерът на помощта ще бъде 50 евро, но тя няма да бъде предоставена на всички пенсионери, а на осем групи правоимащи. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на което ще бъде разгледан проектобюджетът на държавното обществено осигуряване за 2027 г.
В интервю за bTV Ефремова посочи, че проектобюджетът предвижда увеличение на пенсиите с между 7 и 8% от средата на 2027 г. Очакването е ръстът да компенсира инфлацията. Министърът увери: „Всички социалноосигурителни плащания са гарантирани.“
16,5 млрд. евро за държавното обществено осигуряване
Предвиденият бюджет на ДОО за следващата година е 16,5 млрд. евро. Близо 14 млрд. евро от тази сума са предназначени за изплащане на пенсии.
Заложено е и увеличение на максималния осигурителен доход. Той трябва да се повиши от 2300 на 2400 евро. Промяната ще засегне работещите с по-високи доходи, чиито осигурителни вноски се изчисляват върху максималния праг.
Промени при обезщетенията
Проектът предвижда минималното дневно обезщетение за безработица да се увеличи от 9,21 на 13 евро. Максималното обезщетение ще нарасне от 54,78 на 60,76 евро.
Предвижда се и увеличение на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството. Размерът му трябва да стане 450 евро месечно при близо 399 евро сега.
Промяна е заложена и за майките, които се върнат на работа, преди детето да навърши две години. Вместо досегашните 50% те ще получават 75% от обезщетението. Предложенията са част от проектобюджета за 2027 г., който предстои да бъде разгледан от Надзорния съвет на НОИ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не ми пука
14:04 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А бе
Коментиран от #23
14:16 09.11.2026
4 в кратце
Коментиран от #13
14:16 09.11.2026
5 Само на красивите
14:21 09.11.2026
6 Гробар
14:23 09.11.2026
7 Голем смех
Коментиран от #16
14:27 09.11.2026
8 на село
Коментиран от #15
14:28 09.11.2026
9 Възмутен
14:37 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Карнавал
Имам в предвид на Куково лято.
14:38 09.11.2026
13 Бастардо
До коментар #4 от "в кратце":Някои не са работили и 5г,но взимат пенсии колкото моята майка която работи над 40г.Значи лежачите получават повече.Това ли е правилното?
14:39 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дядо Гъдю
До коментар #8 от "на село":Divide et impera ! Разделяй и владей ( лат.)
14:41 09.11.2026
16 Обичат Боташ ефенди
До коментар #7 от "Голем смех":Верно голем смех.
14:41 09.11.2026
17 метача мина
няма ли кой да го уволни за своеволие
14:44 09.11.2026
18 ЧИЧО
Коментиран от #21
14:46 09.11.2026
19 Вместо коледни
14:47 09.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ка.тър
До коментар #18 от "ЧИЧО":Щото, не са сигурни, че ако декември има протести, дали ще изкласят до лятото, а тогава тези увеличения, ще си ги пишат новите.
14:58 09.11.2026
22 ТТТ
15:08 09.11.2026
23 Стенли
До коментар #3 от "А бе":Не , много и от тях няма да , вземат имам един познат който е на 80 години и взема 80% от мин пенсия ,но не взема енергийни помощи , защото има стара къща в едно далечно село и по новите правила , няма да вземе
15:14 09.11.2026
24 Проданов корифея на сметките
15:22 09.11.2026