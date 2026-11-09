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Коледните добавки за пенсионери ще се плащат в края на ноември
  Тема: Икономика

Коледните добавки за пенсионери ще се плащат в края на ноември

9 Ноември, 2026 14:00 1 452 24

  • коледни добавки-
  • пенсии-
  • нои-
  • наталия ефремова

Помощта ще бъде 50 евро и ще се отпуска на осем групи правоимащи, а не на всички пенсионери

Коледните добавки за пенсионери ще се плащат в края на ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изплащането на коледните добавки за най-уязвимите пенсионери ще започне в края на ноември. Размерът на помощта ще бъде 50 евро, но тя няма да бъде предоставена на всички пенсионери, а на осем групи правоимащи. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на което ще бъде разгледан проектобюджетът на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

В интервю за bTV Ефремова посочи, че проектобюджетът предвижда увеличение на пенсиите с между 7 и 8% от средата на 2027 г. Очакването е ръстът да компенсира инфлацията. Министърът увери: „Всички социалноосигурителни плащания са гарантирани.“

16,5 млрд. евро за държавното обществено осигуряване

Предвиденият бюджет на ДОО за следващата година е 16,5 млрд. евро. Близо 14 млрд. евро от тази сума са предназначени за изплащане на пенсии.

Заложено е и увеличение на максималния осигурителен доход. Той трябва да се повиши от 2300 на 2400 евро. Промяната ще засегне работещите с по-високи доходи, чиито осигурителни вноски се изчисляват върху максималния праг.

Промени при обезщетенията

Проектът предвижда минималното дневно обезщетение за безработица да се увеличи от 9,21 на 13 евро. Максималното обезщетение ще нарасне от 54,78 на 60,76 евро.

Предвижда се и увеличение на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството. Размерът му трябва да стане 450 евро месечно при близо 399 евро сега.

Промяна е заложена и за майките, които се върнат на работа, преди детето да навърши две години. Вместо досегашните 50% те ще получават 75% от обезщетението. Предложенията са част от проектобюджета за 2027 г., който предстои да бъде разгледан от Надзорния съвет на НОИ.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ми пука

    12 5 Отговор
    За трохите от Радев.

    14:04 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А бе

    16 5 Отговор
    Ще получат пак тия с 15 год. трудов стаж с години на бюрото по труда,получавали заплати в пликове,а за тия с 35-40 год. тр.стаж няма да има

    Коментиран от #23

    14:16 09.11.2026

  • 4 в кратце

    17 0 Отговор
    Министърката на труда и социалната политика Наталия Ефремова счита,че осем групи са правоимащи.Другите,правонямащи за нея не са пенсионери.

    Коментиран от #13

    14:16 09.11.2026

  • 5 Само на красивите

    11 4 Отговор
    Боташ Крадев пак раздели хората на правилни и неправилни. А тия пенсионери министри, зам министърки, директори на служби и агенции по колко хилядарки бонуси ще получат.

    14:21 09.11.2026

  • 6 Гробар

    8 1 Отговор
    На пеншъните дето скачаха с Кюмура им подхвърлят огризки, но пък могат да рупат фуражни банани донасита.

    14:23 09.11.2026

  • 7 Голем смех

    13 1 Отговор
    Интересен факт е, че доката цяла Европа се тресе от протести, тук при нас никой не протестира, според мен това означава, че хората живеят добре:) хахахахахаххахахаха

    Коментиран от #16

    14:27 09.11.2026

  • 8 на село

    15 2 Отговор
    Пак тъпа история,кво да ти разправям?!Едните са пенсионери,на тях по 50 еврака,а другите с 1 евро повече в пенсията си-на тях 50 хартийки НЯ-МА! Отблъскват едните пенсионери от другите нарочно,за да се мразят.ЗАЩО?!

    Коментиран от #15

    14:28 09.11.2026

  • 9 Възмутен

    15 1 Отговор
    Защо се подиграват с пенсионерите .? Защо ще има коледни добавки само за най ниските пенсии нима Коледа не е за всички и защо увеличението от 8% по Швейцарското правило ще влезе в сила от юли месец 2027 г . Инфлацията и скъпотията в цените да не би да са я спрели първите 6 месеца в годината . До кога ще продължава това неуважение към хората пенсионери които се чудят от какво да се лишат за да могат да си купят скъпи лекарства за да съществуват

    14:37 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Карнавал

    8 1 Отговор
    Коледните надбавки ги дайте на Първи юли догодина,а пенсиите ги увеличете за лятото.
    Имам в предвид на Куково лято.

    14:38 09.11.2026

  • 13 Бастардо

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    Някои не са работили и 5г,но взимат пенсии колкото моята майка която работи над 40г.Значи лежачите получават повече.Това ли е правилното?

    14:39 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дядо Гъдю

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "на село":

    Divide et impera ! Разделяй и владей ( лат.)

    14:41 09.11.2026

  • 16 Обичат Боташ ефенди

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Голем смех":

    Верно голем смех.

    14:41 09.11.2026

  • 17 метача мина

    4 1 Отговор
    пак помете
    няма ли кой да го уволни за своеволие

    14:44 09.11.2026

  • 18 ЧИЧО

    11 1 Отговор
    А защо пенсиите ще ги увеличавате от средата на годината! Навсякъде в Европа увеличението е от януари месец.

    Коментиран от #21

    14:46 09.11.2026

  • 19 Вместо коледни

    9 1 Отговор
    подигравки,да се индексират пенсиите и от 1 януари!

    14:47 09.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ка.тър

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ЧИЧО":

    Щото, не са сигурни, че ако декември има протести, дали ще изкласят до лятото, а тогава тези увеличения, ще си ги пишат новите.

    14:58 09.11.2026

  • 22 ТТТ

    2 1 Отговор
    Пенсионерите май са приоритет на всички правителства. Сигурно защото са бъдещето на тази страна. Да не си помислихте, че щото гласуват главно все за леви.

    15:08 09.11.2026

  • 23 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "А бе":

    Не , много и от тях няма да , вземат имам един познат който е на 80 години и взема 80% от мин пенсия ,но не взема енергийни помощи , защото има стара къща в едно далечно село и по новите правила , няма да вземе

    15:14 09.11.2026

  • 24 Проданов корифея на сметките

    1 0 Отговор
    Взехме им двете евра, а те напук верно не изпукаха... . Ще оправя сметките, те ще ми се перят.

    15:22 09.11.2026

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