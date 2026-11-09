Коледните добавки за пенсионери ще се плащат в края на ноември

Изплащането на коледните добавки за най-уязвимите пенсионери ще започне в края на ноември. Размерът на помощта ще бъде 50 евро, но тя няма да бъде предоставена на всички пенсионери, а на осем групи правоимащи. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на което ще бъде разгледан проектобюджетът на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

В интервю за bTV Ефремова посочи, че проектобюджетът предвижда увеличение на пенсиите с между 7 и 8% от средата на 2027 г. Очакването е ръстът да компенсира инфлацията. Министърът увери: „Всички социалноосигурителни плащания са гарантирани.“

16,5 млрд. евро за държавното обществено осигуряване

Предвиденият бюджет на ДОО за следващата година е 16,5 млрд. евро. Близо 14 млрд. евро от тази сума са предназначени за изплащане на пенсии.

Заложено е и увеличение на максималния осигурителен доход. Той трябва да се повиши от 2300 на 2400 евро. Промяната ще засегне работещите с по-високи доходи, чиито осигурителни вноски се изчисляват върху максималния праг.

Промени при обезщетенията

Проектът предвижда минималното дневно обезщетение за безработица да се увеличи от 9,21 на 13 евро. Максималното обезщетение ще нарасне от 54,78 на 60,76 евро.

Предвижда се и увеличение на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството. Размерът му трябва да стане 450 евро месечно при близо 399 евро сега.

Промяна е заложена и за майките, които се върнат на работа, преди детето да навърши две години. Вместо досегашните 50% те ще получават 75% от обезщетението. Предложенията са част от проектобюджета за 2027 г., който предстои да бъде разгледан от Надзорния съвет на НОИ.