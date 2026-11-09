Георги Вулджев: "Кауфланд" няма да преразгледа инвестициите си в България

Нагло поведение от "Кауфланд България". Държат се сякаш са държава.
И по същество са плашене на гаргите подобни заплахи, защото България по редица показатели е най-печелившият пазар за "Кауфланд".
За 2025 нетният марж на "Кауфланд" е най-голям именно в България. Нетната възвръщаемост на активите - също най-голямата.
Силно се съмнявам, че "Кауфланд" ще преразглежда каквото и да било в България. Освен може би хонорарите на лобистите и пиарите си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Цените у нас са по-високи от много други страни в ЕС.
Коментиран от #4
15:15 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ставка
Ха!
15:16 09.11.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Гост":Много скоро Ганчо ще избира между глада и студа. Кауфланда ще разглоби ламарините за нула време и ще си плюе на петите.
Коментиран от #13, #15, #22
15:17 09.11.2026
5 Госあ
15:18 09.11.2026
6 Да бе да
15:18 09.11.2026
7 българина
15:19 09.11.2026
8 Стенли
15:21 09.11.2026
9 Малко да се кротнат
15:22 09.11.2026
10 българина
Коментиран от #21
15:22 09.11.2026
11 българина
15:24 09.11.2026
12 Дизел
15:24 09.11.2026
13 тъй ли...
До коментар #4 от "честен ционист":По-скоро Кауфланд ще преразгледа инвестициите си, и от 200 млн ще ги направи на 300 млн.
15:24 09.11.2026
14 Цар Борис
Коментиран от #18, #20
15:26 09.11.2026
15 Сериозно ли
До коментар #4 от "честен ционист":И къде ще намери други такива балъци?
15:26 09.11.2026
16 Кауфщраус раус
15:27 09.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Борис Три
До коментар #14 от "Цар Борис":Е и кво? Ще се намери кой да продава на нормални за България цени. Не повисоки от Франция, Германия или Италия.
15:29 09.11.2026
19 Да ги питам
15:32 09.11.2026
20 Госあ
До коментар #14 от "Цар Борис":А дано, ама на дали!
15:33 09.11.2026
21 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #10 от "българина":Преди много години се пробвали да бъдат конкурент на Карфур в Дубай
От там и им казали 50% наше участие,и до 30% търговска надценка..
Сделката прюключила набързо,ама някой друг път...
15:34 09.11.2026
22 много скоро платените като ще
До коментар #4 от "честен ционист":бъдат викани един по един леко с IP адресът а пък гооври за ганчо платен а кой знае може и да разберем къде живеш тагава още по зле
15:38 09.11.2026
23 Факт
15:38 09.11.2026