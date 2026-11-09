Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Георги Вулджев: "Кауфланд" няма да преразгледа инвестициите си в България

Георги Вулджев: "Кауфланд" няма да преразгледа инвестициите си в България

9 Ноември, 2026 15:13 1 184 23

  • георги вулджев-
  • кауфланд-
  • инвестиции-
  • глоба

За 2025 нетният марж на "Кауфланд" е най-голям именно в България. Нетната възвръщаемост на активите - също най-голямата

Георги Вулджев: "Кауфланд" няма да преразгледа инвестициите си в България - 1
Снимка: БГНЕС
Facebook Facebook социална мрежа
Георги Вулджев Георги Вулджев финансов анализатор

Нагло поведение от "Кауфланд България". Държат се сякаш са държава.

И по същество са плашене на гаргите подобни заплахи, защото България по редица показатели е най-печелившият пазар за "Кауфланд".

За 2025 нетният марж на "Кауфланд" е най-голям именно в България. Нетната възвръщаемост на активите - също най-голямата.

Силно се съмнявам, че "Кауфланд" ще преразглежда каквото и да било в България. Освен може би хонорарите на лобистите и пиарите си.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    39 1 Отговор
    Едва ли Кауфланд ще се лиши от пачките, които му снася клетият българин.
    Цените у нас са по-високи от много други страни в ЕС.

    Коментиран от #4

    15:15 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ставка

    23 2 Отговор
    Ама те горките още не били разбрали, че власта се е сменила и трябва другаде да пращат подаръци.
    Ха!

    15:16 09.11.2026

  • 4 честен ционист

    8 25 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Много скоро Ганчо ще избира между глада и студа. Кауфланда ще разглоби ламарините за нула време и ще си плюе на петите.

    Коментиран от #13, #15, #22

    15:17 09.11.2026

  • 5 Госあ

    25 2 Отговор
    За 2025 нетният марж на "Кауфланд" е най-голям именно в България. Нетната възвръщаемост на активите - също най-голямата.... без коментар 😑

    15:18 09.11.2026

  • 6 Да бе да

    19 1 Отговор
    Ще направят златната си кокошка на супа.

    15:18 09.11.2026

  • 7 българина

    24 1 Отговор
    нека се махат, има кой да ги купи

    15:19 09.11.2026

  • 8 Стенли

    13 0 Отговор
    Е па са Кауфланд ли , кво да кажем и за другите , а пък и местните вериги не падат по долу , ама важното , че има банани , макар че и тяхната цена на последък се вдигна 🍌🍌😁

    15:21 09.11.2026

  • 9 Малко да се кротнат

    17 0 Отговор
    и Мая ще ги остави да си бачкат. Всички знаем как извиват ръцете на доставчиците си.

    15:22 09.11.2026

  • 10 българина

    17 0 Отговор
    ето едно несъответствие, собственика на веригата е най богатия германец, въпреки че веригата присъства от 27 страни само в 8, в извън ес няма! !!! номерата им минават само в източна Европа германия и Австрия

    Коментиран от #21

    15:22 09.11.2026

  • 11 българина

    14 1 Отговор
    идва време разделно за едни от колониалистите. Ще бъдат подкарани и други

    15:24 09.11.2026

  • 12 Дизел

    15 1 Отговор
    Проблема не е в Кауфланд Дойчланд, проблема е в Кауфланд България. А кой управлява тука дружеството,българи изедници.

    15:24 09.11.2026

  • 13 тъй ли...

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    По-скоро Кауфланд ще преразгледа инвестициите си, и от 200 млн ще ги направи на 300 млн.

    15:24 09.11.2026

  • 14 Цар Борис

    3 13 Отговор
    Тия прогресивни простаци ще изгонят кауфланд

    Коментиран от #18, #20

    15:26 09.11.2026

  • 15 Сериозно ли

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    И къде ще намери други такива балъци?

    15:26 09.11.2026

  • 16 Кауфщраус раус

    10 0 Отговор
    Прав им път - ще пазаруваме от български вериги. Да живее България!

    15:27 09.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Борис Три

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Цар Борис":

    Е и кво? Ще се намери кой да продава на нормални за България цени. Не повисоки от Франция, Германия или Италия.

    15:29 09.11.2026

  • 19 Да ги питам

    8 0 Отговор
    ЩО не продавате на такива надценки в Германия?

    15:32 09.11.2026

  • 20 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Цар Борис":

    А дано, ама на дали!

    15:33 09.11.2026

  • 21 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "българина":

    Преди много години се пробвали да бъдат конкурент на Карфур в Дубай
    От там и им казали 50% наше участие,и до 30% търговска надценка..
    Сделката прюключила набързо,ама някой друг път...

    15:34 09.11.2026

  • 22 много скоро платените като ще

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    бъдат викани един по един леко с IP адресът а пък гооври за ганчо платен а кой знае може и да разберем къде живеш тагава още по зле

    15:38 09.11.2026

  • 23 Факт

    0 0 Отговор
    Царете имат нужда от народа много повече, отколкото народът има нужда от царе.

    15:38 09.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове