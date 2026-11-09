Георги Вулджев: "Кауфланд" няма да преразгледа инвестициите си в България

Нагло поведение от "Кауфланд България". Държат се сякаш са държава.

И по същество са плашене на гаргите подобни заплахи, защото България по редица показатели е най-печелившият пазар за "Кауфланд".

За 2025 нетният марж на "Кауфланд" е най-голям именно в България. Нетната възвръщаемост на активите - също най-голямата.

Силно се съмнявам, че "Кауфланд" ще преразглежда каквото и да било в България. Освен може би хонорарите на лобистите и пиарите си.