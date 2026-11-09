Възраждане иска пенсионните вноски да отиват в ДОО

„Възраждане“ настоява бъдещите задължителни пенсионни вноски да постъпват в държавното обществено осигуряване, а не в частни пенсионни фондове. Партията представя предложението като промяна на пенсионния модел, която трябва да постави интересите на осигурените граждани над тези на частните дружества и краткосрочните бюджетни сметки.

От формацията уточняват, че вече натрупаните средства по индивидуалните партиди не трябва да бъдат отнемани или използвани за покриване на текущи държавни разходи. „Натрупаните средства са резултат от труда на хората и трябва да останат защитени“, заявяват от „Възраждане“.

Критика към втория пенсионен стълб

Според партията българите правят задължителни вноски във втория пенсионен стълб повече от две десетилетия, но резултатите от този модел не оправдават очакванията. Като аргумент се посочват допълнителни пенсии от порядъка на 20-30 евро, които „Възраждане“ определя като недостатъчни, за да гарантират достойни старини.

Формацията поставя въпроса дали сегашната система действително защитава интересите на осигурените, или поддържа модел, който не осигурява очакваната сигурност. Партията настоява за ясни правила, пълна прозрачност и информация за начина, по който се управляват средствата, както и за условията, при които те могат да бъдат получени.

Спорът за бъдещето на пенсионния модел

„Възраждане“ заявява, че реформата не трябва да се превръща в инструмент за решаване на финансовите проблеми на държавата. Според партията на фона на растящия държавен дълг и натиска върху публичните финанси са необходими гаранции, че пенсионните спестявания няма да бъдат използвани за запълване на бюджетни дефицити.

„Зад всяка пенсионна партида стои човек – работник, родител, човек, който цял живот е плащал осигуровки с надеждата да има спокойни старини“, посочват от формацията.

Предложението идва на фона на публичен спор за бъдещето на втория пенсионен стълб. На 3 ноември Министерството на финансите заяви, че не се подготвя реформа на допълнителното задължително пенсионно осигуряване и че разпространяваната информация за предстоящо пренасочване на част от вноските към Националния осигурителен институт не отговаря на истината.

Източници: news.bg