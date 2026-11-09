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Радев и Урсула фон дер Лайен ще посетят ВВМУ във Варна

Радев и Урсула фон дер Лайен ще посетят ВВМУ във Варна

9 Ноември, 2026 17:48 776 54

  • румен радев-
  • урсула фон дер лайен-
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  • варна

Премиерът и председателката на Европейската комисия ще разгледат центрове и лаборатории по кибероперации, морска сигурност и космически технологии

Радев и Урсула фон дер Лайен ще посетят ВВМУ във Варна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна на 10 ноември. Визитата е част от програмата на фон дер Лайен при посещението ѝ в България.

Двамата ще разгледат Учебния център по кибероперации, където ще бъдат представени дейността и възможностите на специализирани звена и лаборатории. В програмата са включени Центърът по оцеляване на море и Лабораторията по хидрометеорология и океанография.

Ще бъдат представени центрове за сигурност и технологии

Радев и фон дер Лайен ще посетят и Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“, известен като „КВАЗАР“. Предвидено е представяне и на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона.

В програмата е включена още Научноизследователската лаборатория за космически технологии „Азимов“.

В изявление преди визитата Урсула фон дер Лайен заяви: „В България ще се срещна с министър-председателя Румен Радев, за да обсъдим ситуацията на място и как Европа може да засили реакцията си.“ Председателката на Европейската комисия посочи, че посещението ѝ е свързано с нарастващите заплахи за сигурността и атаките в Черноморския регион.

Двустранна среща в „Евксиноград“

След посещението във Военноморското училище Румен Радев и Урсула фон дер Лайен ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“ край Варна.

След разговорите е насрочен съвместен брифинг за медиите. Той ще започне в 12.00 часа и ще бъде излъчен на живо по канала на аудиовизуалната служба на Европейската комисия EBS+.

Източници: news.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    17 3 Отговор
    Радев само с фамилното име. Не трябваше ли и Лайен само с фамилното?

    Коментиран от #11

    17:51 09.11.2026

  • 2 Цвете

    7 12 Отговор
    ДА Е ПОПИТАМЕ ЗА ДОКУМЕНТА ,КОЙТО ГЪЛЪБНИЯ ИЗЛЪГА В " ПАНОРАМА "? 🤡

    17:51 09.11.2026

  • 3 Ние

    9 11 Отговор
    Води ни Путине! Води ни учителю любим!

    Коментиран от #9, #28, #32

    17:51 09.11.2026

  • 4 честен ционист

    16 4 Отговор
    Румбата ще я изпрати обратно за Германия с некое чувалче червен пипер.

    17:51 09.11.2026

  • 5 Радев мuшoкa

    6 20 Отговор
    Ще и покаже допотопното школо за шофьори на кораби, кръстено на антибългарски комунист

    17:52 09.11.2026

  • 6 !!!?

    7 14 Отговор
    А Миротворната Наркойотова що се спотайва в президентството...да не кара меден месец !!!?

    Коментиран от #24

    17:52 09.11.2026

  • 7 Има ли дупчени центаци?

    17 2 Отговор
    Довечера ще сънувате руснаци. Ха ха ха ха ха ха

    17:52 09.11.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    26 0 Отговор
    Тая престъпничка само военни простотии я интересуват!
    Що не посети една болница?! Що не посети един старчески дом?! Радев и той!

    17:53 09.11.2026

  • 9 Този води

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ние":

    само малки момченца в бункера

    Коментиран от #15

    17:53 09.11.2026

  • 10 Привет

    7 0 Отговор
    От най-корумпи...раният град...в страната....града на Апосто...ла на свободата.

    17:53 09.11.2026

  • 11 Намери ли

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Промяната":

    сламката?

    17:53 09.11.2026

  • 12 По-добре

    3 2 Отговор
    Да не ходи, че ще и стане лошо какво е направено с всичките пари дадени от ЕС.

    17:54 09.11.2026

  • 13 мда

    12 1 Отговор
    Не я пускайте вътре докато не и бият три бустера

    17:55 09.11.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    15 0 Отговор
    не щем я тая кикимора

    17:55 09.11.2026

  • 15 Бай Амет чобанина

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Този води":

    Хм. Нека му е лошо.

    17:57 09.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Само за евростлантици

    17:58 09.11.2026

  • 18 Челси 3

    0 0 Отговор
    посетиха ли?

    17:59 09.11.2026

  • 19 Краковяк

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "1488":

    стига си хейтил!

    Коментиран от #22

    18:00 09.11.2026

  • 20 щом е така да и издигнат там паметник

    2 1 Отговор
    щом какато Ланйен ще посети ВВМУ във Варна

    18:01 09.11.2026

  • 21 Ами сега?

    2 3 Отговор
    А Радев каква роля ще изпълнява, на пудел или на дакел?

    Коментиран от #33

    18:04 09.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Надуваем банан

    6 2 Отговор
    ЕНП подкрепя ГЕРБ и ДПС, на предишните избори фон Мюнхаузен агитираше за тиквата в Пловдив.

    18:09 09.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И двамата

    1 0 Отговор
    имат хоби,гмуркане!

    18:11 09.11.2026

  • 28 Божкееее

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ние":

    Колко мъка има по тоя свят.Божке...

    18:11 09.11.2026

  • 29 Гробар

    1 3 Отговор
    Чорапа ще ни вкара във война по заповед на Урсулът.

    18:11 09.11.2026

  • 30 Баце

    4 1 Отговор
    По-добре да я заведат в Аладжа манастир, да й попеят, да я наръсят със светена вода и да се пречести, пък тогава да стъпва по свещена християнска земя, ако не избухне в пламъци междувременно.

    Коментиран от #31

    18:13 09.11.2026

  • 31 Гробар

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Баце":

    Навремето имахме Ботев и Левски, сега имаме Урсулът.

    Коментиран от #51

    18:14 09.11.2026

  • 32 Али

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ние":

    Здравей путяги с разработена гьзяга! Как си?

    18:14 09.11.2026

  • 33 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ами сега?":

    Като се харесват “младите” да вземат да се вземат.

    18:15 09.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 1488

    4 3 Отговор
    ЕК е терористична органи3aцuя

    18:17 09.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Крадливи мафиоти

    3 0 Отговор
    Къде са парите крадци

    18:21 09.11.2026

  • 43 Румен

    1 0 Отговор
    Урси,можеш ли коремно?

    18:22 09.11.2026

  • 44 Все повече ме радва

    3 0 Отговор
    ген. Радев!
    Разбира колко е важен Източният фланг за отбраната на НАТО И ЕВРОПА!

    Браво!

    18:23 09.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гост

    1 1 Отговор
    Оке през ноември 1945 година в Лондон Карл Попър поставя въпроса: Как да устроим политическите институции, че да попречим на лошите или некомпетентни управляващи да нанесат прекалено много вреди? .
    Всеки според разбиранията се може да си даде отговор.

    18:25 09.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ........–

    1 1 Отговор
    Екзорсист ще присъства ли на събитието ?

    18:27 09.11.2026

  • 49 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    100 %
    Госпожа ГУ мата Ви с нищо не помага на КОН Чината на Матушка ката ВИ, но.... в магазина за хляба се плаща...
    Дерзайте !!!

    18:27 09.11.2026

  • 50 ........–

    4 1 Отговор
    А метлата къде ще е паркира?

    18:28 09.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 1488

    1 1 Отговор
    триешЛиБеМисиреАйдеПакТрий
    да те видя колко ще издьржиш срещу мен

    18:34 09.11.2026

  • 53 1488

    3 1 Отговор
    ЕК е терористична органи3aцuя

    18:35 09.11.2026

  • 54 Госあ

    0 0 Отговор
    Радев да я пуска акушерката по банановата кора, както прави председателя в Пекин с нахалниците.

    18:36 09.11.2026

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