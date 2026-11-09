Радев и Урсула фон дер Лайен ще посетят ВВМУ във Варна

Министър-председателят Румен Радев и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна на 10 ноември. Визитата е част от програмата на фон дер Лайен при посещението ѝ в България.
Двамата ще разгледат Учебния център по кибероперации, където ще бъдат представени дейността и възможностите на специализирани звена и лаборатории. В програмата са включени Центърът по оцеляване на море и Лабораторията по хидрометеорология и океанография.
Ще бъдат представени центрове за сигурност и технологии
Радев и фон дер Лайен ще посетят и Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“, известен като „КВАЗАР“. Предвидено е представяне и на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона.
В програмата е включена още Научноизследователската лаборатория за космически технологии „Азимов“.
В изявление преди визитата Урсула фон дер Лайен заяви: „В България ще се срещна с министър-председателя Румен Радев, за да обсъдим ситуацията на място и как Европа може да засили реакцията си.“ Председателката на Европейската комисия посочи, че посещението ѝ е свързано с нарастващите заплахи за сигурността и атаките в Черноморския регион.
Двустранна среща в „Евксиноград“
След посещението във Военноморското училище Румен Радев и Урсула фон дер Лайен ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“ край Варна.
След разговорите е насрочен съвместен брифинг за медиите. Той ще започне в 12.00 часа и ще бъде излъчен на живо по канала на аудиовизуалната служба на Европейската комисия EBS+.
Източници: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяната
Коментиран от #11
17:51 09.11.2026
2 Цвете
17:51 09.11.2026
3 Ние
Коментиран от #9, #28, #32
17:51 09.11.2026
4 честен ционист
17:51 09.11.2026
5 Радев мuшoкa
17:52 09.11.2026
6 !!!?
Коментиран от #24
17:52 09.11.2026
7 Има ли дупчени центаци?
17:52 09.11.2026
8 ДрайвингПлежър
Що не посети една болница?! Що не посети един старчески дом?! Радев и той!
17:53 09.11.2026
9 Този води
До коментар #3 от "Ние":само малки момченца в бункера
Коментиран от #15
17:53 09.11.2026
10 Привет
17:53 09.11.2026
11 Намери ли
До коментар #1 от "Промяната":сламката?
17:53 09.11.2026
12 По-добре
17:54 09.11.2026
13 мда
17:55 09.11.2026
14 Ний ша Ва упрайм
17:55 09.11.2026
15 Бай Амет чобанина
До коментар #9 от "Този води":Хм. Нека му е лошо.
17:57 09.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хасковски каунь
17:58 09.11.2026
18 Челси 3
17:59 09.11.2026
19 Краковяк
До коментар #16 от "1488":стига си хейтил!
Коментиран от #22
18:00 09.11.2026
20 щом е така да и издигнат там паметник
18:01 09.11.2026
21 Ами сега?
Коментиран от #33
18:04 09.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Надуваем банан
18:09 09.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И двамата
18:11 09.11.2026
28 Божкееее
До коментар #3 от "Ние":Колко мъка има по тоя свят.Божке...
18:11 09.11.2026
29 Гробар
18:11 09.11.2026
30 Баце
Коментиран от #31
18:13 09.11.2026
31 Гробар
До коментар #30 от "Баце":Навремето имахме Ботев и Левски, сега имаме Урсулът.
Коментиран от #51
18:14 09.11.2026
32 Али
До коментар #3 от "Ние":Здравей путяги с разработена гьзяга! Как си?
18:14 09.11.2026
33 Ами
До коментар #21 от "Ами сега?":Като се харесват “младите” да вземат да се вземат.
18:15 09.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 1488
18:17 09.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Крадливи мафиоти
18:21 09.11.2026
43 Румен
18:22 09.11.2026
44 Все повече ме радва
Разбира колко е важен Източният фланг за отбраната на НАТО И ЕВРОПА!
Браво!
18:23 09.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гост
Всеки според разбиранията се може да си даде отговор.
18:25 09.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ........–
18:27 09.11.2026
49 АГАТ а Кристи
Госпожа ГУ мата Ви с нищо не помага на КОН Чината на Матушка ката ВИ, но.... в магазина за хляба се плаща...
Дерзайте !!!
18:27 09.11.2026
50 ........–
18:28 09.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 1488
да те видя колко ще издьржиш срещу мен
18:34 09.11.2026
53 1488
18:35 09.11.2026
54 Госあ
18:36 09.11.2026