Радев и Урсула фон дер Лайен ще посетят ВВМУ във Варна

Министър-председателят Румен Радев и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна на 10 ноември. Визитата е част от програмата на фон дер Лайен при посещението ѝ в България.

Двамата ще разгледат Учебния център по кибероперации, където ще бъдат представени дейността и възможностите на специализирани звена и лаборатории. В програмата са включени Центърът по оцеляване на море и Лабораторията по хидрометеорология и океанография.

Ще бъдат представени центрове за сигурност и технологии

Радев и фон дер Лайен ще посетят и Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“, известен като „КВАЗАР“. Предвидено е представяне и на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона.

В програмата е включена още Научноизследователската лаборатория за космически технологии „Азимов“.

В изявление преди визитата Урсула фон дер Лайен заяви: „В България ще се срещна с министър-председателя Румен Радев, за да обсъдим ситуацията на място и как Европа може да засили реакцията си.“ Председателката на Европейската комисия посочи, че посещението ѝ е свързано с нарастващите заплахи за сигурността и атаките в Черноморския регион.

Двустранна среща в „Евксиноград“

След посещението във Военноморското училище Румен Радев и Урсула фон дер Лайен ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“ край Варна.

След разговорите е насрочен съвместен брифинг за медиите. Той ще започне в 12.00 часа и ще бъде излъчен на живо по канала на аудиовизуалната служба на Европейската комисия EBS+.

Източници: news.bg