Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на негов заместник

18 Август, 2025 08:19 370 8

В петък се проведе изслушване на трите кандидатки за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова, като все още не са ясни резултатите от оценяването на петчленната комисия.

Омбудсманът на страната Велислава Делчева ще внесе в парламента искане за назначаване на свой заместник, съобщават от Нова телевизия.
В петък се проведе изслушване на трите кандидатки за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова, като все още не са ясни резултатите от оценяването на петчленната комисия.
Народното събрание избра Велислава Делчева преди месец след повече от година без титуляр на поста. След промените в Конституцията, омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.


  • 1 Избора е ясен.

    1 1 Отговор
    Филипова с едни гърди печели.

    Коментиран от #5, #6

    08:27 18.08.2025

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    Мая липсва дори и сред Кандидатите за "Заместник" щото й е обидно.може пък да е решила да стане ЧАСТЕН Омбутсман - казва ли ти някой?...

    08:28 18.08.2025

  • 3 Дечо

    1 0 Отговор
    Уж щеше да обяви резултатите в петък, ама...

    08:32 18.08.2025

  • 4 Трол

    2 0 Отговор
    И трите.

    08:34 18.08.2025

  • 5 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Избора е ясен.":

    Другите две по-плоски ли са ?

    08:36 18.08.2025

  • 6 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Избора е ясен.":

    Пълно подобие е на пеевско-герберските безхаберници и далавераджии. Главата и е празна, но пазвата и пълна.

    08:38 18.08.2025

  • 7 бушприт

    0 0 Отговор
    Омбудсманката на страната -Велислава Делчева...

    08:39 18.08.2025

  • 8 Жайме

    0 0 Отговор
    Аз откъде да знам,дали са плоски? Има село Плоски.Там гледайте.

    08:43 18.08.2025

