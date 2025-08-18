Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на негов заместник

Омбудсманът на страната Велислава Делчева ще внесе в парламента искане за назначаване на свой заместник, съобщават от Нова телевизия.
В петък се проведе изслушване на трите кандидатки за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова, като все още не са ясни резултатите от оценяването на петчленната комисия.
Народното събрание избра Велислава Делчева преди месец след повече от година без титуляр на поста. След промените в Конституцията, омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.
1 Избора е ясен.
Коментиран от #5, #6
08:27 18.08.2025
2 оня с коня
08:28 18.08.2025
3 Дечо
08:32 18.08.2025
4 Трол
08:34 18.08.2025
5 Питане
До коментар #1 от "Избора е ясен.":Другите две по-плоски ли са ?
08:36 18.08.2025
6 Така е
До коментар #1 от "Избора е ясен.":Пълно подобие е на пеевско-герберските безхаберници и далавераджии. Главата и е празна, но пазвата и пълна.
08:38 18.08.2025
7 бушприт
08:39 18.08.2025
8 Жайме
08:43 18.08.2025