Рокади в "БСП- Обединена левица": Сменено е ръководството на парламентарната група

11 Февруари, 2026 09:43

Наталия Киселова ще бъде избрана за председател на групата, а Владимир Георгиев и Марияна Бояджиева - за нейни заместници.

Драгомир Стойнев вече не е председател на парламентарната група на "БСП - Обединена левица". Кирил Добрев и Мая Димитрова също са отстранени от поста зам.-председатели, научи NOVA. Решението е било взето на заседание на 10 февруари, обяви председателят на НС Рая Назарян.
Наталия Киселова е избрана за председател на групата, а Владимир Георгиев и
Марияна Бояджиева - за нейни заместници. Останалите членове остават непроменени.

Тези рокади се случват само няколко дни след избора на нов председател на БСП. На 7 февруари Крум Зарков зае поста. Той беше избран за лидер на социалистите с 416 гласа. На второ място, с 302 гласа, остана Борислав Гуцанов.

С гласуване делегатите избраха Зарков и за член на Националния съвет.


България
  • 1 хъхъ

    12 1 Отговор
    Киселова смачка референдума.

    09:43 11.02.2026

  • 2 Хе-хе

    4 1 Отговор
    Вето на секциите, прегласуване, Кир Добрев гласува с Новото начало, Зарков го изключва от парламентарния списък!

    Коментиран от #5

    09:49 11.02.2026

  • 3 Деций

    11 0 Отговор
    Както се казва на чист български Файда Йок.Траурната церемония бодро крачи към бунището на историята с ковчега на БСП.

    09:49 11.02.2026

  • 4 Дориана

    9 0 Отговор
    Щом проваления политик Наталия Киселова, която беше патерица и защитник на Пеевски и Борисов е избрана за председател на Парламентарната група на БСП ОЛ. това означава още по- голям срив надолу на тази Партия. Излизат от Парламента , падат надолу под 3 %.Българския народ няма нужда от предатели и потенциални патерици на Пеевски и Борисов.

    09:51 11.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Деций

    6 0 Отговор
    Тук някаква ерест се разпространява май.Забрави за това.Там са само подлоги и конформисти,те за пари и с черният дявол ще влязат в партия! Кирил Добрев,онзи кекеме Стойнев, Насо фрютрника , Вигенин , Гуцанов, мазника Пргов, внучето на Пеко Таков.Там в ръководството здраво няма.

    09:54 11.02.2026

  • 7 ззззз

    5 0 Отговор
    Е нали БСП вече не била на Пеевски? Що тогава слагат Киселова да им оглавява групата?

    09:57 11.02.2026

  • 8 Ура,,Ура

    6 0 Отговор
    Това е опит за правене на изкуствено дишане на мъртвец.

    09:59 11.02.2026

  • 9 Сега

    1 1 Отговор
    Кисельова ще оправи работата !

    10:02 11.02.2026

  • 10 гост

    5 0 Отговор
    Промените в БСП ще проличат ако министрите веднага напуснат проваленото правителство и да блокират неговата работа, а не да гласуват анблок с герберастите и славуците!

    10:03 11.02.2026

  • 11 Все

    2 0 Отговор
    отбор юнаци си избрали , кой от кой по - ненужен.

    10:05 11.02.2026

  • 12 С кой е Киселова

    1 0 Отговор
    Ама Киселина чийто човек е? Май не е съвсем от БСП. Тя си знае жената няма нужда да се обяснява на никой. Карай да върви, това е валс.

    10:09 11.02.2026

Новини по градове:
