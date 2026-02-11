Рокади в "БСП- Обединена левица": Сменено е ръководството на парламентарната група

Драгомир Стойнев вече не е председател на парламентарната група на "БСП - Обединена левица". Кирил Добрев и Мая Димитрова също са отстранени от поста зам.-председатели, научи NOVA. Решението е било взето на заседание на 10 февруари, обяви председателят на НС Рая Назарян.
Наталия Киселова е избрана за председател на групата, а Владимир Георгиев и
Марияна Бояджиева - за нейни заместници. Останалите членове остават непроменени.
Тези рокади се случват само няколко дни след избора на нов председател на БСП. На 7 февруари Крум Зарков зае поста. Той беше избран за лидер на социалистите с 416 гласа. На второ място, с 302 гласа, остана Борислав Гуцанов.
С гласуване делегатите избраха Зарков и за член на Националния съвет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
09:43 11.02.2026
2 Хе-хе
Коментиран от #5
09:49 11.02.2026
3 Деций
09:49 11.02.2026
4 Дориана
09:51 11.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Деций
09:54 11.02.2026
7 ззззз
09:57 11.02.2026
8 Ура,,Ура
09:59 11.02.2026
9 Сега
10:02 11.02.2026
10 гост
10:03 11.02.2026
11 Все
10:05 11.02.2026
12 С кой е Киселова
10:09 11.02.2026