Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ

15 Февруари, 2026 13:31 748 35

  • делян добрев-
  • оставка-
  • герб-
  • парламент-
  • народно събрание-
  • костадин ангелов

На въпрос имало ли е конфликт в последно време в партията, Костадин Ангелов заяви, че не е имало никакъв конфликт нито в партията, нито с лидера ѝ

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с появили се медийни публикации, че депутатът от ГЕРБ Делян Добрев може да подаде оставка от партията, днес коментар по темата направи заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов.

"До нас в момента такава информация не е стигнала. Господин Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ. Заедно сме постигнали много от политиките, за които сме се борили през последните години. Иначе всички ние имаме семейства, деца и сме подложени на огромен натиск в парламента. Върху нас се изсипват много обиди, клевети, език на омразата", заяви Костадин Ангелов, цитиран от БНТ.

Много често ни се налага вкъщи да обясняваме какво точно правим и какво се случва. Така, че към настоящия момент господин Добрев не е депозирал оставка. Ако направи това, това ще бъде един личен акт, който не трябва да бъде повод за никакъв вид политически спекулации, добави той.

"От политическа гледна точка ГЕРБ е много голяма политическа формация. Много хора са си тръгвали, много хора са идвали в ГЕРБ. ГЕРБ винаги е оставала монолитна и силна, защото силата на нашата партия не е в индивидуалностите. Силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно. И това го виждат всички хора, каза Ангелов.

На въпрос имало ли е конфликт в последно време в партията, Костадин Ангелов заяви, че не е имало никакъв конфликт нито в партията, нито с лидера ѝ.

Лично аз не съм бил свидетел на такова нещо. Затова и казах – няма смисъл да търсим спекулации там, където ги няма. А това е вредният път, по който се опитва да се подаде информацията, добави той.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чупка оттука

    13 0 Отговор
    То голяма драма , незнам колко статии вече ценен кадър, въпросния още ли плаща наем на майка си 🤣

    13:33 15.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Росен Желязков и Сачева също напускат.ГЕРБ се цепи.

    Коментиран от #11, #15

    13:33 15.02.2026

  • 3 Лорда

    10 0 Отговор
    Да ти изпапкам ризката! Сладур!

    Коментиран от #35

    13:34 15.02.2026

  • 4 И този

    5 7 Отговор
    Е от почитателите на педофилията, има явно доста информирани
    Те са навсякъде..
    Върхушката- Епщайн.., това е система

    13:34 15.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Ами днес е НЕДЕЛЯ❗

    13:34 15.02.2026

  • 6 хах

    8 0 Отговор
    Добрев като 12 годишен си е сменил снимката на фейса с някакъв изкачил планина. Такива хора ни управляват.

    13:34 15.02.2026

  • 7 Дориана

    13 3 Отговор
    Патерицата на Борисов и Пеевски Делян Добрев е известен още с корупционния скандал КУМГЕЙТ в Хасково. Той е пълен провал и при създаването на корупционния бюджет, който се опита да внесе заедно с Теменужка Петкова и лъжливо твърдеше, че уж в бюджета нямало пари. Агресивното му и арогантно поведение срещу неговите опоненти в Парламента и комисиите уронва престижа на Парламента като институция. Такива като него са вредни за българското общество и нямат място в парламента.

    Коментиран от #17

    13:35 15.02.2026

  • 8 Долче и Габана

    15 0 Отговор
    Убава розова ризка! Подхожда му на наклонностите!

    13:35 15.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Сега ще има ли пак ред сълзи и сополи:

    "Ние наш Делян не го даваме!"
    /П.К.П./

    13:36 15.02.2026

  • 10 Бендида

    21 0 Отговор
    Това е без значение. Добрев няма думата, защото е зависим. Борисов решава кога и какво да прави с робите си. :)))

    13:36 15.02.2026

  • 11 хах

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Сачева щяла да седи , пуска снимки с Бойко , къде ще я вземат другаде бе , освен в някоя баничарница

    Коментиран от #19, #24

    13:36 15.02.2026

  • 12 Даааа

    14 0 Отговор
    Време е ... Всички ще подадете оставки! Време е! Трябва да си върнем Родината!

    13:37 15.02.2026

  • 13 Пустиня(к)

    10 0 Отговор
    Начи, щом ТИЗЕ не си го видел - нема!😂 Еваллата, бе, нежен!🤣

    13:37 15.02.2026

  • 14 е...........

    5 7 Отговор
    А ако стане министър на енергетиката в правителството на Гюров ?

    13:37 15.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    "Когато корабът потъва-
    плъховете се разбягват!"
    /Моряшки наблюдения/

    13:37 15.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И Радев

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Десо , ти виждала ли си ромките с мъжа ти на поляна?
    И от Труд доста неща излизат
    Та ,точно мъжът ти ги създаде ПП -едофилската секта
    Всички са такива в сглобката, всички

    Коментиран от #25

    13:38 15.02.2026

  • 18 От кухнята

    14 0 Отговор
    Делян Добрев ще се появи в следващия списък "Магнитски".

    Коментиран от #21, #27

    13:38 15.02.2026

  • 19 е...........

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "хах":

    Че коя баничарница ще я наеме- трябва да наемат доста по-голямо помещение.

    13:39 15.02.2026

  • 20 Дориана

    11 4 Отговор
    Костадин Ангелов също няма място в Парламента. Нищо добро не е предложил и направил за българското общество освен да стои винаги зад гърба на Борисов при всяко негово изказване и безропотно да изпълнява всяко негово нареждане. Парламента трябва да се изчисти от корумпирани вредни за България политици.

    Коментиран от #28

    13:41 15.02.2026

  • 21 Е ми..

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "От кухнята":

    От твойта уста в Божиите уши!

    13:41 15.02.2026

  • 22 От кухнята

    7 1 Отговор
    Новият кабинет ще е по формулата 60% Капитал (ППДБ), 35% ГЕРБ и 5% Пеевски. Последният е бесен и изтегля своите от "Герб".

    13:42 15.02.2026

  • 23 Ботокса

    7 0 Отговор
    и той се яви в розова риза да омаже пейзажа ! Де й го Боко ?

    13:42 15.02.2026

  • 24 Тото 1 и Тото 2

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "хах":

    Че за баничарницата се искат качества , каквито Сачева няма. Нейните единствени качества са да брани ненакърнимостта на своя Вожд.
    А и вземат ли я на работа като баничарка , тя сигурно ще изяде поне половината продукция , съдейки по телосложението и килограмите й !
    Нямат насите тези от Шайката !

    13:43 15.02.2026

  • 25 Дориана

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "И Радев":

    Някои хора определено имат проблеми на ментално ниво и трябва да се лекуват. Говорят и пишат глупости без да правят връзка с Главния си мозък .

    13:43 15.02.2026

  • 26 мичке мари що тогава ги пускате тез

    6 0 Отговор
    кьор фишеци да се радваме че тиквата е изшиткал каунчо

    и после наивните им поклонници дет са най болнави и бедни в ес
    скоро ще си ги преизбират

    13:44 15.02.2026

  • 27 дебеЛ Лебед

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "От кухнята":

    Може и в Магнитски , и в Епстийн , а защо не и в някой друг списък ?

    13:46 15.02.2026

  • 28 Да,Точно

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    Всички са съучастници
    Радев също
    Неговият служебен Дерменджиев е разписал боен пистолет на 28 годишен тогава, сега убит. Същият е узаконил тази паравоенна организация със взаимни учения с МВР!
    Радев е същият

    13:47 15.02.2026

  • 29 На БАБА фърчилото

    6 0 Отговор
    Горкият Бойко , вместо да му се избистря положението , то все повече се влошава.
    Затова ли той вече 15-20 дни е в тотално затъмнение и мълчание ?
    Сигурно му иде да отиде в Петрохан и да се гръмне , ама никой да не мож го намери !

    13:48 15.02.2026

  • 30 Обратен

    6 0 Отговор
    Кажи, къде са началниците ти?
    Страх а?

    13:51 15.02.2026

  • 31 Само Питам

    4 0 Отговор
    Какъв лекар е Ангелов ? Отговор - НИКАКЪВ , щом се е подложил като изтривалка в краката на един простак , лицемер , к0румпе и лъжец !

    13:52 15.02.2026

  • 32 Слоностозъбест Абракадабър

    3 0 Отговор
    Ангелов марширува с песен на уста -
    "Гордо знаме ми е Бойко ,
    Пръв учител - Борисов !"

    13:55 15.02.2026

  • 33 Никой

    1 0 Отговор
    " Силата на нашата партия е в екипа " действаме като ОПГ . " В резултатите , които постигаме заедно " - забогатяваме на ваш гръб и корумпираме всички отъркали се у ГЕРБ .

    14:03 15.02.2026

  • 34 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ми какво чака, да се връща при шиши заедно с останалите 14

    14:05 15.02.2026

  • 35 Герп боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лорда":

    Да, хубава е. Искам да попитам от къде я е купил и дали се предлага и в мъжки варянт

    14:06 15.02.2026

