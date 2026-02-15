Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ

Във връзка с появили се медийни публикации, че депутатът от ГЕРБ Делян Добрев може да подаде оставка от партията, днес коментар по темата направи заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов.
"До нас в момента такава информация не е стигнала. Господин Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ. Заедно сме постигнали много от политиките, за които сме се борили през последните години. Иначе всички ние имаме семейства, деца и сме подложени на огромен натиск в парламента. Върху нас се изсипват много обиди, клевети, език на омразата", заяви Костадин Ангелов, цитиран от БНТ.
Много често ни се налага вкъщи да обясняваме какво точно правим и какво се случва. Така, че към настоящия момент господин Добрев не е депозирал оставка. Ако направи това, това ще бъде един личен акт, който не трябва да бъде повод за никакъв вид политически спекулации, добави той.
"От политическа гледна точка ГЕРБ е много голяма политическа формация. Много хора са си тръгвали, много хора са идвали в ГЕРБ. ГЕРБ винаги е оставала монолитна и силна, защото силата на нашата партия не е в индивидуалностите. Силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно. И това го виждат всички хора, каза Ангелов.
На въпрос имало ли е конфликт в последно време в партията, Костадин Ангелов заяви, че не е имало никакъв конфликт нито в партията, нито с лидера ѝ.
Лично аз не съм бил свидетел на такова нещо. Затова и казах – няма смисъл да търсим спекулации там, където ги няма. А това е вредният път, по който се опитва да се подаде информацията, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чупка оттука
13:33 15.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #15
13:33 15.02.2026
3 Лорда
Коментиран от #35
13:34 15.02.2026
4 И този
Те са навсякъде..
Върхушката- Епщайн.., това е система
13:34 15.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:34 15.02.2026
6 хах
13:34 15.02.2026
7 Дориана
Коментиран от #17
13:35 15.02.2026
8 Долче и Габана
13:35 15.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Ние наш Делян не го даваме!"
/П.К.П./
13:36 15.02.2026
10 Бендида
13:36 15.02.2026
11 хах
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Сачева щяла да седи , пуска снимки с Бойко , къде ще я вземат другаде бе , освен в някоя баничарница
Коментиран от #19, #24
13:36 15.02.2026
12 Даааа
13:37 15.02.2026
13 Пустиня(к)
13:37 15.02.2026
14 е...........
13:37 15.02.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Последния Софиянец":"Когато корабът потъва-
плъховете се разбягват!"
/Моряшки наблюдения/
13:37 15.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И Радев
До коментар #7 от "Дориана":Десо , ти виждала ли си ромките с мъжа ти на поляна?
И от Труд доста неща излизат
Та ,точно мъжът ти ги създаде ПП -едофилската секта
Всички са такива в сглобката, всички
Коментиран от #25
13:38 15.02.2026
18 От кухнята
Коментиран от #21, #27
13:38 15.02.2026
19 е...........
До коментар #11 от "хах":Че коя баничарница ще я наеме- трябва да наемат доста по-голямо помещение.
13:39 15.02.2026
20 Дориана
Коментиран от #28
13:41 15.02.2026
21 Е ми..
До коментар #18 от "От кухнята":От твойта уста в Божиите уши!
13:41 15.02.2026
22 От кухнята
13:42 15.02.2026
23 Ботокса
13:42 15.02.2026
24 Тото 1 и Тото 2
До коментар #11 от "хах":Че за баничарницата се искат качества , каквито Сачева няма. Нейните единствени качества са да брани ненакърнимостта на своя Вожд.
А и вземат ли я на работа като баничарка , тя сигурно ще изяде поне половината продукция , съдейки по телосложението и килограмите й !
Нямат насите тези от Шайката !
13:43 15.02.2026
25 Дориана
До коментар #17 от "И Радев":Някои хора определено имат проблеми на ментално ниво и трябва да се лекуват. Говорят и пишат глупости без да правят връзка с Главния си мозък .
13:43 15.02.2026
26 мичке мари що тогава ги пускате тез
и после наивните им поклонници дет са най болнави и бедни в ес
скоро ще си ги преизбират
13:44 15.02.2026
27 дебеЛ Лебед
До коментар #18 от "От кухнята":Може и в Магнитски , и в Епстийн , а защо не и в някой друг списък ?
13:46 15.02.2026
28 Да,Точно
До коментар #20 от "Дориана":Всички са съучастници
Радев също
Неговият служебен Дерменджиев е разписал боен пистолет на 28 годишен тогава, сега убит. Същият е узаконил тази паравоенна организация със взаимни учения с МВР!
Радев е същият
13:47 15.02.2026
29 На БАБА фърчилото
Затова ли той вече 15-20 дни е в тотално затъмнение и мълчание ?
Сигурно му иде да отиде в Петрохан и да се гръмне , ама никой да не мож го намери !
13:48 15.02.2026
30 Обратен
Страх а?
13:51 15.02.2026
31 Само Питам
13:52 15.02.2026
32 Слоностозъбест Абракадабър
"Гордо знаме ми е Бойко ,
Пръв учител - Борисов !"
13:55 15.02.2026
33 Никой
14:03 15.02.2026
34 ООрана държава
14:05 15.02.2026
35 Герп боклуци
До коментар #3 от "Лорда":Да, хубава е. Искам да попитам от къде я е купил и дали се предлага и в мъжки варянт
14:06 15.02.2026