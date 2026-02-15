Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ

Във връзка с появили се медийни публикации, че депутатът от ГЕРБ Делян Добрев може да подаде оставка от партията, днес коментар по темата направи заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов.

"До нас в момента такава информация не е стигнала. Господин Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ. Заедно сме постигнали много от политиките, за които сме се борили през последните години. Иначе всички ние имаме семейства, деца и сме подложени на огромен натиск в парламента. Върху нас се изсипват много обиди, клевети, език на омразата", заяви Костадин Ангелов, цитиран от БНТ.

Много често ни се налага вкъщи да обясняваме какво точно правим и какво се случва. Така, че към настоящия момент господин Добрев не е депозирал оставка. Ако направи това, това ще бъде един личен акт, който не трябва да бъде повод за никакъв вид политически спекулации, добави той.

"От политическа гледна точка ГЕРБ е много голяма политическа формация. Много хора са си тръгвали, много хора са идвали в ГЕРБ. ГЕРБ винаги е оставала монолитна и силна, защото силата на нашата партия не е в индивидуалностите. Силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно. И това го виждат всички хора, каза Ангелов.

На въпрос имало ли е конфликт в последно време в партията, Костадин Ангелов заяви, че не е имало никакъв конфликт нито в партията, нито с лидера ѝ.

Лично аз не съм бил свидетел на такова нещо. Затова и казах – няма смисъл да търсим спекулации там, където ги няма. А това е вредният път, по който се опитва да се подаде информацията, добави той.