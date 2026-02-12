Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги

Парламентът ще изслуша министъра на икономиката Петър Дилов. Поводът - наблюдаваното значително и необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги. Точката е заложена като първа в дневния ред на депутатите в парламента, информират от БНТ.
В пленарната зала ще бъде изслушан и председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов. Поводът – зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение в салони за лазерна епилация в страната.
Очаква се в изслушването да участват и заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, както и началникът на отдел „Киберсигурност“ към ГДБОП главен комисар Владимир Димитров.
1 съд и присъда
08:10 12.02.2026
2 име
08:13 12.02.2026
3 оня с питон.я
08:14 12.02.2026
4 Анджо
Коментиран от #6
08:16 12.02.2026
5 бай ганя
08:18 12.02.2026
6 Българин
До коментар #4 от "Анджо":Оцеляваме но не живеем нормално!
Все едно пак сме под турско владичество, само дето уж са наши хора сега.
Данъци и такси да си ... сега и сметките космически.
08:22 12.02.2026
7 5556
08:23 12.02.2026
8 гринго
Няма връщане назад.
Просяците ще се увеличат.
Довършват ни като бананова република
08:31 12.02.2026
9 само
08:32 12.02.2026
10 Перо
08:34 12.02.2026
12 пери
Пазарът ще се регулира по естестевен път, когато се свие потреблението, точно което се случва от началото на годината. Държавата никой не я чака да вземе мерки, само се вдига пушилка.
08:38 12.02.2026
13 Драги зрители
Ха ся къде са всички бръмбари дето се редяха на опашки в телевизора да ви казват колко е убаво да ви влиза без вазелин.На почивка ли отидоха експертите и Хампръццуян арменската химична глава.
08:39 12.02.2026
14 много интересно
08:43 12.02.2026