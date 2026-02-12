Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги

Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги

12 Февруари, 2026 08:08 566 14

Точката е заложена като първа в дневния ред на депутатите в парламента

Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентът ще изслуша министъра на икономиката Петър Дилов. Поводът - наблюдаваното значително и необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги. Точката е заложена като първа в дневния ред на депутатите в парламента, информират от БНТ.

В пленарната зала ще бъде изслушан и председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов. Поводът – зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение в салони за лазерна епилация в страната.

Очаква се в изслушването да участват и заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, както и началникът на отдел „Киберсигурност“ към ГДБОП главен комисар Владимир Димитров.

 


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 съд и присъда

    11 0 Отговор
    за цялата продажна гняз

    08:10 12.02.2026

  • 2 име

    13 0 Отговор
    Глупости, държавата умишлено не прави нищо за да ограничи инфлацията защото така събира повече пари от ДДС и си пълни бюджета. На хрантутниците в парламента, които сами си определят заплатите, това им е ясно и само симулират работа и загриженост.

    08:13 12.02.2026

  • 3 оня с питон.я

    2 3 Отговор
    И помнете - Плешо ни докара фашистките изверги от ппдб.

    08:14 12.02.2026

  • 4 Анджо

    3 0 Отговор
    И какво от това като изслушаме какви глупости ще ни наговори. Народа ще започне да купува по малко и цените ще паднат, аз действам на промоция, има стоки които купувам на по голямо количество и то основни, другите са допълнение към тях и така. Българина намира начин как да се оправя.

    Коментиран от #6

    08:16 12.02.2026

  • 5 бай ганя

    7 0 Отговор
    Защо сега,защо никой не прояви интерес преди това шматки,сега почнахте да изслушвате пред свършен факт,губите времето на обикновенните хора,лъжци и измамници марш от тук м.....в....м

    08:18 12.02.2026

  • 6 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анджо":

    Оцеляваме но не живеем нормално!
    Все едно пак сме под турско владичество, само дето уж са наши хора сега.
    Данъци и такси да си ... сега и сметките космически.

    08:22 12.02.2026

  • 7 5556

    8 0 Отговор
    Цените никога няма да се върнат на предишните нива!!!

    08:23 12.02.2026

  • 8 гринго

    5 0 Отговор
    Пак изклатиха народа, това е.
    Няма връщане назад.
    Просяците ще се увеличат.
    Довършват ни като бананова република

    08:31 12.02.2026

  • 9 само

    4 0 Отговор
    въжета и лампи ще вразумят лакомите животни!!

    08:32 12.02.2026

  • 10 Перо

    4 0 Отговор
    Отдавна няма държава и държавност! Всичко е на автопилот и доизживяване! Тази сутрин дадоха по Нова ТВ околовръстното шосе между Г. Баня и Суходол, като лунен пейзаж е от дупки и кратери!

    08:34 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 пери

    2 0 Отговор
    Ха ха. И какво точно се очаква да каже министърът? И как точно това ще промени нещо?
    Пазарът ще се регулира по естестевен път, когато се свие потреблението, точно което се случва от началото на годината. Държавата никой не я чака да вземе мерки, само се вдига пушилка.

    08:38 12.02.2026

  • 13 Драги зрители

    2 2 Отговор
    Като приемем еврото цените ще си останат същите.Не се плашете!
    Ха ся къде са всички бръмбари дето се редяха на опашки в телевизора да ви казват колко е убаво да ви влиза без вазелин.На почивка ли отидоха експертите и Хампръццуян арменската химична глава.

    08:39 12.02.2026

  • 14 много интересно

    0 0 Отговор
    Министъра ли е виновен за цените, или вдигнатия преди 5 години юмрук?

    08:43 12.02.2026

