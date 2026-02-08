Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Крум Зарков: Към момента в БСП не е постъпвало искане от Румен Радев за съвместно явяване на изборите

Крум Зарков: Към момента в БСП не е постъпвало искане от Румен Радев за съвместно явяване на изборите

8 Февруари, 2026 18:52 1 532 53

  • крум зарков-
  • бсп-
  • искане-
  • румен радев-
  • явяване-
  • избори

БСП се готви за избори - смирено, но уверено, каза още новият лидер на левицата

Крум Зарков: Към момента в БСП не е постъпвало искане от Румен Радев за съвместно явяване на изборите - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Към момента в БСП не е постъпвало искане от страна на Румен Радев за съвместно явяване на изборите. Това заяви в предаването "На Фокус" по Нова телевизия председателят на БСП Крум Зарков.

"Към момента към БСП не е правено никакво такова постъпление, доколкото ми е известно. Все пак бях избран едва вчера. Но не вярвам да има такова постъпление - просто няма политическа логика към този момент", подчерта той.

Зарков коментира и избора си начело на БСП - партия с над 130-годишна история. "Въпросът е колко години БСП ще има бъдеще. Мисля, че има поне още толкова", подчерта той.

И допълни: "Изборът ми начело на БСП е събитие, което действително изглежда неочаквано, но анализаторите и много хора понякога правят грешки. Защото съдят за БСП по това, което се виждаше в последната година, а не по това, което тя е. Социалистическата партия е истински, реален политически организъм. Някои го харесват, други му се противопоставят. Това е нормално. Но това е политическа общност от хора. И тя е много ценна, защото, освен всичко друго, е една от много малкото - да не кажа единствената такава".
Според него изборът му начело на партията е "нещо, което не е договорено с никого". "Това е избор, който стана възможен, защото хора от БСП започнаха да ме номинират и да подкрепят моята кандидатура - често против преки указания, които получаваха от моментното състояние на ръководството на БСП", заяви той.

И изрази надежда, че "това ще повлече крак и всички хора ще разберат, че има смисъл да се занимаваш с политика": "Има смисъл да подкрепяш някого. Има смисъл да гласуваш. Има смисъл да участваш. Защото не е вярно, че тези, които са завладели всичко, просто са запечатали системата и тя не може да бъде пробита".

Зарков беше категоричен, че БСП се готви за избори - смирено, но уверено. "Смирено - защото оцени своята грешка. Но уверено - защото показа, че има силата да види грешката си, да поеме отговорност и да продължи напред по-силна", изтъкна той. И допълни, че под грешка има предвид "съглашателството на партията с Пеевски".
По отношение на това има ли разделение в партията Зарков изтъкна, че "има идеологически спорове, които създават енергия - полезна, съзидателна". "Но има и напълно изкуствено създадени разделения. И точно там трябва да бъдем много внимателни", подчерта той.

Зарков коментира и новите разкрития по случая "Петрохан". "Като всеки българин съм потресен от броенето на трупове по българската планина. Няма да се впускам в спекулации. Мога само да се надявам, а и да настоявам - компетентните органи да си свършат работата и това престъпление да не е поредното от дългия списък неразкрити престъпления".

По думите му, когато говорим за "политика, държавност, институции и за промени - не бива да забравяме, че това не е просто риторичен спор между хора в телевизионните студия или опит някой да се намести в парламента".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 4 Отговор
    Хазарите превзеха и БСП.

    18:53 08.02.2026

  • 2 Деций

    46 4 Отговор
    Аве морков,нали го наплю и се махна от президентството ,за какво съвместно явяване става дума изобщо.Партията ви е вонящ разложен труп,и ще гледате парламента от вън.

    Коментиран от #37

    18:57 08.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Комунягите ще яхнат Резидента

    26 5 Отговор
    да влезнат пак в Парламента!

    18:59 08.02.2026

  • 5 искане ли

    13 6 Отговор
    Защо чакате, поканете го в БСП, изпуснахте момента на конгреса.
    Други ще ви изпреварят и ще го поканят. нали заедно ще борите олигарсите в (или с изключение) на БСП.

    19:00 08.02.2026

  • 6 Нотариално

    6 2 Отговор
    заверено!

    19:02 08.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 за коалицията

    19 4 Отговор
    с гроб няма да влезете в парламента -честито

    19:05 08.02.2026

  • 9 КАКЪВ РАДЕВ КАКВИ

    24 5 Отговор
    ПЕТ ЛЕВА. РАДЕВ НЕ ТЕ ЩЕ И ТЕБЕ. НАЛИ ТИ ИЗБЯГА ОТ НЕГО. КО СА НАТИСКАШ КЪТ ПРОСТА ТУТКА. И ПЪРВО Я ДА ВИДИМ КАКВА ЧИСТКА ЩЕ НАПРАВИШ И ТОГАВА. Ще се обадиш със свои хора и пак на яслата.

    Коментиран от #11

    19:10 08.02.2026

  • 10 Кой е сламката

    21 2 Отговор
    и кой удавника?

    19:10 08.02.2026

  • 11 2,52

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "КАКЪВ РАДЕВ КАКВИ":

    евро..

    19:11 08.02.2026

  • 12 Красимир Петров

    14 4 Отговор
    ЗАКРИВАЙ!

    19:12 08.02.2026

  • 13 Яшар

    19 1 Отговор
    Зарков ,вчера се зарадвах че БСП има достоен лидер , но като видях кой е до теб ( гжата с червеното палто и д-р ) тепични зом бита от миналото от някъде между 1950 -1970...кавите са били дядовците и бабите,бащите и майките ..разлика няма , в очите им няма нищо само опиянение от власт и заплата в ЕП...ще станеш за резил бате , ще те пуснат по пързалката тая

    19:15 08.02.2026

  • 14 БСП ОЛ(олигарски)

    15 3 Отговор
    По правелната коалиция е с другарите от ГербСДС морално сте по-близки!

    19:17 08.02.2026

  • 15 Абе

    18 2 Отговор
    Дженди, ти си купи фабрика на 8-ми септември. БСП олигархията сте чао, освен ако ортакът ви Шиши не ви напазарува достатъчно гласове!

    19:22 08.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И тоя мишок

    11 4 Отговор
    Ще ръководи бсп.То не че има какво да ръководи ама все пак.Това си е подигравка.

    19:25 08.02.2026

  • 18 ЗЕТАЙЛИТЕ ЗА ПАРТИЙНИЯ МОШЕНИК В АФЕРА

    12 4 Отговор
    КИРИЛ ДОБРЕВ – ЛЮБИМИЯТ МОШЕНИК НА ПАРТИЯТА ИНСТАЛИРА ТАМАГОЧИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП ПО ПЛАН: ПРЕЗ БСП И ЗАРКОВ КЪМ СЪВМЕСТНА ВЛАСТ С РАДЕВ „ПО ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА“ И МИЛИОНИ В ДЖОБЧЕТО

    19:26 08.02.2026

  • 19 Зарков

    6 4 Отговор
    Успех!!!

    19:29 08.02.2026

  • 20 Нахалник

    9 5 Отговор
    На тебе ген. Радев не трябва и " Добър ден"
    да ти казва. Дано да е приключил с каузата си за теб.

    19:32 08.02.2026

  • 21 ПРЕОБУЛ СЕ ИЛИЯ

    10 2 Отговор
    Погледнал се - пак в тия.

    19:32 08.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Един

    21 2 Отговор
    Зарков, ако Радев се обвърже с мошеници като кирилдобревци, чието протеже си, това означава край на проекта му и на доверието на българите!

    Коментиран от #51

    19:38 08.02.2026

  • 24 селяк

    11 3 Отговор
    то нема и смисъл. виа сте пътници на следващите избори

    19:39 08.02.2026

  • 25 НАЦИОНАЛИСТ

    7 1 Отговор
    АЛОООО ДАН$, ТРЕ ПЯТ МИ СЕ Ч€РВ€НИ К . П€ Л€ ТА, КАТО ва$ И това внуч€ на КД$!

    19:39 08.02.2026

  • 26 Кривоверен алкаш

    8 3 Отговор
    Румен Радев няма какво да идва, ще мине бариерата,виж за Вас не се знае,за това Вие трябва да искате коалиция

    19:41 08.02.2026

  • 27 Жалко за партията

    13 4 Отговор
    С приятел като Кирето си свършен.Майка ти поне не те ли посъветва, тя поне е умна жена.Нали чрез нея стана протеже на Радев, след което го предаде. Това не се прощава.

    19:42 08.02.2026

  • 28 Наблюдател

    10 3 Отговор
    ТОЗИ СЕ ОЛЯ - СЪВМЕСТНО ЯВЯВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ?! ТОВА ОЗНАЧАВА ПРОВАЛ, А РАДЕВ ТРЯБВА ДА НЯМА НИКАКВО СЕБЕУВАЖЕНИЕ, ЗА ДАСЕ ОБВЪРЖЕ С ТАКИВА КАТО ТЕБ И РАКЕТАТА ИТ НОСИТЕЛ, ОСОБЕНО СЛЕД ПУБЛИКАЦИИТЕ В АФЕРА.БГ. ЖАЛКИ СТЕ!

    19:42 08.02.2026

  • 29 Съвет

    9 2 Отговор
    Крумчо да прочете в АФЕРА за далаверите на кирчо, когоно социалистите ненавиждат, и да се замисли кой нормален партиен лидер ще се обвърже с вас.

    19:45 08.02.2026

  • 30 ГЛУДАТ ДА СЕ ЗАКАЧАТ

    9 2 Отговор
    За Радев. СДС и БСП трябва да се закрият.

    19:46 08.02.2026

  • 31 Ами

    2 6 Отговор
    Радев би бил като ракета носител за БСП.
    Той би я издигнал на неочаквани от никого висини.
    Но си мисля, че всичко ще зависи от това което
    ще направи новото ръководство на БСП до изборите.

    19:51 08.02.2026

  • 32 ДО: Ами

    10 2 Отговор
    Няма как да се случи. Това са мечтите на партиеца -мошеник, който освен всичко друго не е лоялен към никого. Предава всички, с които работи - Първанов,, Станишев, Нинова, Зафиров. Всеки, докоснал се до този нечистоплътник ще изгори.

    Коментиран от #36

    19:54 08.02.2026

  • 33 Ефремовият

    5 2 Отговор
    ...Няма и да постъпи...Зарчооо...

    19:58 08.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 нннн

    12 2 Отговор
    БСП е много оцапано. Радев няма да иска да се цапа. НО гласовете ви ще прибере Той ще се яви с малка партия, която даже не е в парламента.

    20:02 08.02.2026

  • 36 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "ДО: Ами":

    Тъй като коментира беше "Към момента в БСП не е постъпвало
    искане от страна на Румен Радев за съвместно явяване на изборите".
    За това и отговорът ми беше такъв.
    Но определено, партията с която Радев се яви на избори ще спечели.
    И това е ясно на всички.

    Коментиран от #50

    20:05 08.02.2026

  • 37 и еврото не изгони просиянците

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Деций":

    Всичко е театър , а хората са публика.това не ти бе ясно още с напускането????Ще кажещш ,че не знаеш за Радев ,който ще се опита чрез БСП и другите 3 про.просийски партии да върне бг в обятията на кремъл???Може би не знаеш и родословното дърво на този младеж??Дядо му се казва Леонид...........беше шеф на милицията........

    20:06 08.02.2026

  • 38 Перо

    8 4 Отговор
    Радев трябва да е луд, да се връзва с джендърската партия на червената буржоазия, ортак на всички “десни” партии! Нито имат идеология, нито ориентация къде са, нито политика, нито принципи! Те са там където има личен келепир, присламчване, независимо към коя партия, стига да се вземат постове!

    20:18 08.02.2026

  • 39 Байрактар"70

    8 2 Отговор
    Тази тактика няма да ви ,,огрее"! Радев е много много по-тактичен от вас, дори и с Бойко или Пеевски може да се коалира! Той знае, че БСП няма да е в следващия парламент. А ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ Е ДА СЕ ПРИШИЕТЕ КЪМ НЕГО И ДА СТЕ В БУРЕТО ПАК! Вашият залез е тотален! В интерес на истината, отдавна трябваше да приключи!

    20:22 08.02.2026

  • 40 За разлика

    3 5 Отговор
    от РР, Зарков има достойнство. Рр се е овъртял в някакви мръсотии затова се извиняваше като гузен. Зарков е млад, модерен политик а РР си е пенсия.

    20:29 08.02.2026

  • 41 Роки

    4 3 Отговор
    Искане не е постъпвало, но котки са настъпвани от соросоида-масон Крумчо Зарков!

    20:37 08.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Артилерист

    6 2 Отговор
    Заразата в БСП е смъртоносна. Последните две ръководства зачертнаха марксистката същност на Партията, те не говорят за капитализъм и неговата хищническа същност. Гнилочът в БСП е дълбок. В нея или по-точно в елита й има всякакви течения, движения, сдружения, разделения и прочие, но не и истински социалисти-марксисти. Повечето от тях дори приличат на олигархични завери. Като тази около свинаря-милионер Гергов. Кога такива като Гергов ще поискат смяна на капиталистическия модел? Никога! Герговци смятат с милионите си да помогнат на бедните, експлоатираните-тези дето им гледат прасетата-безправните и онеправданите, НО ТЕ НИКОГА НЯМА ДА ЗАБРАВЯТ ПЪРВО ДА ЗАДЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ. Като милиардерите Домусчиеви, примерно. Време е отново за МАНИФЕСТА! Време е за НА КРАК О ПАРИИ ПРЕЗРЕНИ! Дано Зарков има куража да заговори за експлоататорския капитализъм и борбата за смяната му с по-справедлив обществен ред. Иначе БСП се утича в канала на историята...

    21:22 08.02.2026

  • 44 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Двамата":

    Искаш да трампиш Двама дъртаци/Гербера и фърчилото/ които плюс това са си и Лика прилика за един Младок,ама Няма сделка.Аче Младокът няма работа както казваш при тях- така е,щото хич не им е потребен

    21:23 08.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Радев...

    1 3 Отговор
    ...няма да се яви на тези избори, бе....синил. Ще ви чака да си получите народната любов на тези избори и така....новите избори ще са след 6 месеца пак!

    21:42 08.02.2026

  • 47 бсп

    4 2 Отговор
    са в канала!

    21:57 08.02.2026

  • 48 Зарков

    3 3 Отговор
    ще разбие статуквото. Успех и дано в политиката да влязат такива успешни млади българи.

    22:22 08.02.2026

  • 49 За какво им е Радев?

    2 3 Отговор
    Да ги въвлече в нова далавера ли? Достатъчно са компрометирани, не им трябват нови компромати заради Резидентна.

    23:04 08.02.2026

  • 50 Мечтите са безплатни,

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    мечтай си.

    23:06 08.02.2026

  • 51 Че нали точно Радев ги доведе

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Един":

    Къса памет?

    23:09 08.02.2026

  • 52 Укрофоб

    1 2 Отговор
    Докато кочината на Другарите от БКП не се разтури и закрие, няма шанскомунизмът в БГ да умре

    23:51 08.02.2026

  • 53 Пешо

    0 0 Отговор
    А от БСП постъпвало ли е искане за съвместно явяване на изборите с Радев. Те сами нямат шанс да влезнат в НС .

    03:55 09.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол