В НС изслушват представители на МВР и министър Манол Генов за "Петрохан " и "Околчица". Даниел Митов няма да присъства

Парламентът ще изслуша днес представители на МВР и министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов по случая с откритите тела в бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица, предават от БТА.

Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане", относно смъртните случаи край Петрохан и в района на Околчица. И двете политически сили предлагаха по случая да бъде изслушан министъра на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, че няма да може да присъства на заседание на Народното събрание от 11 до 13 февруари т.г. На негово място могат да бъдат изслушани зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД „Национална полиция“ и Ангел Папалезов – началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП, посочи Назарян.

Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а Рая Назарян се ангажира да бъдат поканени.

Изслушването за случая "Петрохан" ще бъде втора точка за днес. Преди това, по предложение на "ДПС-Ново начало", депутатите ще изслушат председателите на Комисията за защита на конкуренцията, на Комисията за защита на потребителите и на Националния статистически институт относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги и необичайно високите сметки за електрическа енергия на някои клиенти.