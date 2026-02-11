Вземете 50% отстъпка за хостинг от

В НС изслушват представители на МВР и министър Манол Генов за "Петрохан " и "Околчица". Даниел Митов няма да присъства

11 Февруари, 2026 11:05 1 176 23

Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, че няма да може да присъства на заседание на Народното събрание от 11 до 13 февруари т.г.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът ще изслуша днес представители на МВР и министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов по случая с откритите тела в бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица, предават от БТА.

Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане", относно смъртните случаи край Петрохан и в района на Околчица. И двете политически сили предлагаха по случая да бъде изслушан министъра на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, че няма да може да присъства на заседание на Народното събрание от 11 до 13 февруари т.г. На негово място могат да бъдат изслушани зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД „Национална полиция" и Ангел Папалезов – началник отдел „Криминална полиция" в ГДНП, посочи Назарян.

Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а Рая Назарян се ангажира да бъдат поканени.

Изслушването за случая "Петрохан" ще бъде втора точка за днес. Преди това, по предложение на "ДПС-Ново начало", депутатите ще изслушат председателите на Комисията за защита на конкуренцията, на Комисията за защита на потребителите и на Националния статистически институт относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги и необичайно високите сметки за електрическа енергия на някои клиенти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниелчо се

    37 1 Отговор
    крие и мишкува щот е замесен...

    Коментиран от #3

    11:07 11.02.2026

  • 2 кой му дреме

    8 15 Отговор
    будизмът е екстремистка религия
    като исляма

    - мевере

    11:08 11.02.2026

  • 3 Освалдо Риос

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даниелчо се":

    Да не и той будист, или пък нудист?

    11:08 11.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 1 Отговор
    Къдравата СЮ е заета ❗ Има час за ПЕДИкюр ❗
    А какво го занимават с дреболии тук, 5-6 убити с любимия за килърите 22-ри калибър❗

    Коментиран от #17

    11:08 11.02.2026

  • 5 С Митов

    30 0 Отговор
    Или без него е все тая, но по-добре без него,че само се чуди какви лъжи да ни сервира.

    11:17 11.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    Митов често е ходил до Петрохан.

    11:18 11.02.2026

  • 7 Ура,,Ура

    28 0 Отговор
    Митов няма да присъства. Сигурно има неотложен ангажимент. Също като Желязков, който не се яви по важни въпроси в НС преди три седмици. Неговият неотложен ангажимент беше да инспектира във Велико Търново как върви санирането на някакви жилищни блокове. Сигурно и тук причината е подобна.

    11:19 11.02.2026

  • 8 наплоп

    26 1 Отговор
    Амбреажа на ГЕРБ нямало да присъства??? Не иска да ни разясни какви са тези показания за ПП и ДБ педофили и каква содомия се е вършила??? Трябва да даде показания срещу себе си и е предпочел да го няма. А лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и той не казва и дума срещу амбреажите в партията си дето и министри ги е направил. Слава Богу цяла България ги гледа каква кочина направиха.

    11:19 11.02.2026

  • 9 СТРАННО

    28 0 Отговор
    След случая "Петрохан" всички "лидери" се изпокриха....от страх ли,от що ли..

    11:20 11.02.2026

  • 10 Има ни пак

    25 0 Отговор
    Най удобно е да се скриеш като мишок, докато отмине бурята. Иначе на международно равнище е първи и после не спира да се хвали.

    11:22 11.02.2026

  • 11 интересни неща ще разкрият

    3 10 Отговор
    такъв хитър пещереец . ами психопатите не живеят дълго . те имат естествени врагове . самите те . жаждата за пари ги прави податливи на схеми и прикриване . хижарите са вдигнали цените 5 пъти за сезона . и натискат туристи и посетители да ядат , да ползват фитнес, сауни, ами да ги оберат до шушка . измислят много щуротии и ги омайват . хижар с 2 пистолета и шапка кат за панамската война бързо се сприятелявал . после ги издоявал кой колкото има . буда го пазел . разказвал легенди . вживявал се кат зелиски и се снимал . то няма луди да ходят в гората и да ги свитне клаушевския психар .

    11:24 11.02.2026

  • 12 Тома

    16 0 Отговор
    Къдравата сю по това време е на сбирка в спартакус

    11:28 11.02.2026

  • 13 КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА? СРЕТАН ИДВА, БОЙКО!

    25 0 Отговор
    ВЕЗДЕСЪЩИЯТ ПОЛУБОГ БОЙКО БОРИСОВ СЕ Е СКРИЛ ЯКО В ЗАЙЧАРНИКА И ТОТАЛНО МЪЛЧИ. КЪДРЕВАТА СЮ МИНИСТЪР НА МВР СЪЩО ЯКО МЪЛЧИ, ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МВР И ТОЙ МЪЛЧИ ОГЛУШИТЕЛНО. ЕДНА РЕАЛНА ВЕРСИЯ Е СРЕТАН Е УДАРИЛ ЯКО КАНАЛА ЗА ДРОГА НА ЗАЙЧАРНИКА ОТ БАНКЯ! БОЙКО СЕ Е СКРИЛ ПОД ЗАЙЧАРНИКА И ТРЕПЕРИ ИЛИ СЕ Е ИЗНЕСЪЛ СО ШИШИ В ДУБАЙ!

    Коментиран от #15, #20

    11:29 11.02.2026

  • 14 прокопи

    11 0 Отговор
    някакъв "експерт" изтърси, че момчетата от хижата са се самоубили на празен стомах. Гладували. Притесних се за "музиканта" Дони. Като го видях колко е огърчавел ... Нали и той е от "Харе Рама... Харе Кришна" ...

    11:38 11.02.2026

  • 15 СРЕТЕН

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА? СРЕТАН ИДВА, БОЙКО!":

    И В ДУБАЙ ЩЕ ГИ НАМЕРИ,ТАКА ЧЕ НЕКА ТРЕПЕРЯТ.

    11:40 11.02.2026

  • 16 Абе, верно!

    16 0 Отговор
    Къде е къдравата Сю?

    11:45 11.02.2026

  • 17 Индиански Гуру

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сю е чувствителна натура , трудно му да лъже като неговия индиански Гуру.

    11:51 11.02.2026

  • 18 СПЕЦ ПО БУДИЗМА

    14 0 Отговор
    А БЕ ВЕРНО БЕ ДОНИ Е СТАНАЛ МУМИЯ ОТ ГЛАД И ТОЙ Е С ПРАЗЕН СТОМАХ И Е БУДИСТ. ЗАЩО НЕ СЕ Е САМОУБИЛ ДО СЕГА?

    11:57 11.02.2026

  • 19 Чичката

    12 0 Отговор
    А, главният секкретар къде е?

    11:59 11.02.2026

  • 20 На тууулупа хич

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА? СРЕТАН ИДВА, БОЙКО!":

    Не му пука от Сретан. КЪДРАВЕЛКО е много як умен добър професионалист и ще го пази. Пък и има милиарди.

    12:01 11.02.2026

  • 21 Коко

    13 0 Отговор
    От този случай с убитите шест човека, в обществото се затвърди мнението, че не само корупцията убива - убиват и тези, които трябва да ни пазят!
    Същите, на които им вдигнаха с педесет процента заплатите.
    Такава излагация, след колоните на МС , скоро не бяха правили ушевите!
    Абе, какво стана с тези блюстители на реда, които се гавриха с протестиращите тогава?

    12:24 11.02.2026

  • 22 Пенка

    5 0 Отговор
    Митов великия министър на Борисов от външните му работи сега оправи вътрешните…кръгли идиоти на ББ навсякъде… дано по скоро се утървем от тях, неслучайно се крие този спец

    12:52 11.02.2026

  • 23 Кой какъв е

    0 0 Отговор
    Прасчо и бойко избраха Даниел Митов за министър на вътрешните работи, защото е неподходящ и съответно мек като пластелин. Допускам, че Даниел Митов не издържа психически на този товар - от едната страна вбесеното общество и големите проблеми в МВР, от другата прасчо и бойко с техните безумни искания. Да си лоялен на някого, но чак пък толкова - това граничи с безумие.

    13:50 11.02.2026

