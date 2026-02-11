В НС изслушват представители на МВР и министър Манол Генов за "Петрохан " и "Околчица". Даниел Митов няма да присъства

Парламентът ще изслуша днес представители на МВР и министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов по случая с откритите тела в бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица, предават от БТА.
Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане", относно смъртните случаи край Петрохан и в района на Околчица. И двете политически сили предлагаха по случая да бъде изслушан министъра на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.
Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, че няма да може да присъства на заседание на Народното събрание от 11 до 13 февруари т.г. На негово място могат да бъдат изслушани зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД „Национална полиция“ и Ангел Папалезов – началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП, посочи Назарян.
Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а Рая Назарян се ангажира да бъдат поканени.
Изслушването за случая "Петрохан" ще бъде втора точка за днес. Преди това, по предложение на "ДПС-Ново начало", депутатите ще изслушат председателите на Комисията за защита на конкуренцията, на Комисията за защита на потребителите и на Националния статистически институт относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги и необичайно високите сметки за електрическа енергия на някои клиенти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даниелчо се
Коментиран от #3
11:07 11.02.2026
2 кой му дреме
като исляма
- мевере
11:08 11.02.2026
3 Освалдо Риос
До коментар #1 от "Даниелчо се":Да не и той будист, или пък нудист?
11:08 11.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А какво го занимават с дреболии тук, 5-6 убити с любимия за килърите 22-ри калибър❗
Коментиран от #17
11:08 11.02.2026
5 С Митов
11:17 11.02.2026
6 Последния Софиянец
11:18 11.02.2026
7 Ура,,Ура
11:19 11.02.2026
8 наплоп
11:19 11.02.2026
9 СТРАННО
11:20 11.02.2026
10 Има ни пак
11:22 11.02.2026
11 интересни неща ще разкрият
11:24 11.02.2026
12 Тома
11:28 11.02.2026
13 КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА? СРЕТАН ИДВА, БОЙКО!
Коментиран от #15, #20
11:29 11.02.2026
14 прокопи
11:38 11.02.2026
15 СРЕТЕН
До коментар #13 от "КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА? СРЕТАН ИДВА, БОЙКО!":И В ДУБАЙ ЩЕ ГИ НАМЕРИ,ТАКА ЧЕ НЕКА ТРЕПЕРЯТ.
11:40 11.02.2026
16 Абе, верно!
11:45 11.02.2026
17 Индиански Гуру
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Сю е чувствителна натура , трудно му да лъже като неговия индиански Гуру.
11:51 11.02.2026
18 СПЕЦ ПО БУДИЗМА
11:57 11.02.2026
19 Чичката
11:59 11.02.2026
20 На тууулупа хич
До коментар #13 от "КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА? СРЕТАН ИДВА, БОЙКО!":Не му пука от Сретан. КЪДРАВЕЛКО е много як умен добър професионалист и ще го пази. Пък и има милиарди.
12:01 11.02.2026
21 Коко
Същите, на които им вдигнаха с педесет процента заплатите.
Такава излагация, след колоните на МС , скоро не бяха правили ушевите!
Абе, какво стана с тези блюстители на реда, които се гавриха с протестиращите тогава?
12:24 11.02.2026
22 Пенка
12:52 11.02.2026
23 Кой какъв е
13:50 11.02.2026