Румен Радев: Пазете жив спомена за онези българи, които предрешиха развитието на България

5 Септември, 2025 23:19 333 6

  • румен радев-
  • 6-и септември-
  • съединение

Президентът присъства на честванията на празника на Чирпан и 140 години от Съединението

Румен Радев: Пазете жив спомена за онези българи, които предрешиха развитието на България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес съм сред вас, гражданите на Чирпан, за да ви благодаря за това, че пазите жив спомена за тези горди българи, които предрешиха развитието на България за идните поколения. Това каза президентът Румен Радев в тържественото си слово по повод празника на Чирпан и 140 години от Съединението.

"Вашите предци се нареждат сред онези достойни българи, които дръзнаха да вземат съдбата на България в свои ръце и да превърнат Съединението в победа на българския дух и в триумф на националния ни идеал за обединение", обърна се той към жителите на града.

Радев благодари за поканата да сподели празника именно в навечерието на деня, в който се отбелязва Съединението на България. Той посочи, че има градове, които със своята непримиримост и с доблестта на своите жители се превръщат в арена на решителни исторически събития и напомни, че 140 години ни делят от онзи септемврийски ден, в който четата на храбрите чирпански доброволци поема към Пловдив, за да подкрепи с оръжие общонародното дело.

"Вашият край е многолик и той е едно от безспорните богатства на нашата държава", подчерта Румен Радев, цитиран от БТА. Той отбеляза, че това е край, богат със сърдечната гостоприемност на жителите, с уютния облик на града, с щедрата природа и плодородни земи, както и разбира се, традициите и почитта към виното.

"Градът на Пейо Яворов, на Георги Данчов – Зографина, на Никола Манев, е неразделна част от съкровищницата на истинското голямо българско изкуство, защото техният талант и творчество продължава да вълнува и емоционалния свят на българите, които идват тук отново и отново, за да преживеят неугасналия дух на тези велики ваши съграждани", каза президентът.

"Знам, че се гордеете с вашето минало, но знам, че гледате уверено и към утрешния ден", посочи още държавният глава. Той заяви, че е наистина уверен в потенциала и бъдещето на общината, защото добре познава амбициите и възможностите на чирпанлии.

Румен Радев изказа поздравления към общинското ръководство за важните стъпки, за модернизацията на града, на инфраструктурата и на градската среда. Президентът подчерта, че само с общите усилия на администрацията и най-вече на гражданите, може да се чертае верният път за развитието на Чирпан. Той пожела на жителите на града и на техните семейства здраве и благоденствие.


Подобни новини


  • 1 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Ако знаете истинските исторически факти за това съединение, няма да чествате нищо. Дори простите македонци ви се смеят.

    Коментиран от #5

    23:22 05.09.2025

  • 2 Калоям Пар

    2 0 Отговор
    И Радев предреши развитието на България ....... с боTaш

    23:23 05.09.2025

  • 3 Провинциалист от провинция Тракия

    1 0 Отговор
    Ама това съединение е било против волята на атлантическите ни партньори, защо въобще го честваме?

    23:29 05.09.2025

  • 4 Този продажник определено

    1 0 Отговор
    предреши бъдещето на България - БОТАШ - над 6 млрд

    23:29 05.09.2025

  • 5 681

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Трай там бе

    23:30 05.09.2025

  • 6 Признателен българин

    0 0 Отговор
    Спомена за великия Тодор Живков винаги ще остане жив!

    23:30 05.09.2025

