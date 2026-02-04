Ревизоро за Петрохан: Усвояват европари със скрита концесия

Министърът на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков призова да бъдат оповестени всички сигнали, подавани от сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) през годините, с цел идентифициране на евентуални мотиви за отмъщение спрямо тях след като три трупа бяха намери край хижа до Петрохан. Това беше първият му коментар за сключеният договор между министерството и сдружението.
Според бившия екоминистър Емил Димитров - Ревизоро сдружението е направило това, което други хора преди тях са направили - скрита концесия.
"Можеш да упълномощиш директори на дирекции като министър, но изведнъж някаква неправителствена организация казва - "отиваме в гората да пишем актове". Както се казва - пътят към Ада е постлан с добри намерения", коментира Ревизоро в студиото на "Денят ON AIR".
Тай е категоричен, че е било грешка да се дадат правомощия на тези хора в горската територия.
"Публична държавна собственост е дадена на неправителствена организации, за да работят. Там в горите направиха това, което ГЕРБ направи с язовирите по време на служебните кабинети", каза още Емил Димитров.
В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че държавните горски служители нямат право да карат автомобили със специален режим на движение, въпреки че охраняват обществен ресурс, каквито са националните паркове Централен Балкан, Рила, Пирин. "Това са най-слабо платените хора, за да може други да се наместят на тяхно място", убеден е Ревизоро.
"Целенасочено е държавата да бъде изтласкана от националните паркове, за да се усвоят европейски пари през едни фирми. Този номер го играят с планините, както раздадохме публична държавна собственост с язовирите", заяви бившият екоминистър. Той изтъкна, че от ДАНС досега са имали достатъчно време да реагират на сигналите през годините.
"Дублирането на функции не е случайно. Всичко идва от това политическите фигури да усвоят европейски фондове през свои фирми или да усвоят електорат отзад. Това е срамната действителност", заключи Емил Димитров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 когато
Коментиран от #3
23:14 04.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "когато":Частна армия на Тиквата с нашите пари.
Коментиран от #22, #27
23:17 04.02.2026
4 Дзак
23:19 04.02.2026
5 Реви Зоро
23:20 04.02.2026
6 Хмм
До коментар #2 от "Последния Софиянец":интересно е това, ще ми сваля той правителството
23:20 04.02.2026
7 Ами
Коментиран от #10
23:21 04.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Никой разбра ли
23:24 04.02.2026
10 Да ти кажа
До коментар #7 от "Ами":За разлика от другите управляващо крадци, този хореографа съм го чувал поне два пъти да каже или да признае някои неудобни истини. Така че може и да има доза истина във версията му.
23:26 04.02.2026
11 Мафия
23:29 04.02.2026
12 Газ
23:32 04.02.2026
13 Жълтопаветен
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Кмета на София днес каза, че ги познава лично и са били много добри момчета
Коментиран от #21, #25
23:33 04.02.2026
14 Хмм
23:34 04.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Край
23:39 04.02.2026
17 Име
Коментиран от #19
23:40 04.02.2026
18 не думай
23:41 04.02.2026
19 Тъ паг
До коментар #17 от "Име":Извади си дилдото
23:48 04.02.2026
20 Софийски селянин,
Ето къде трябва да се търси мотива за това тройно убийство!
Много ама много мирише тази история,и ако я разнищят такава мръсотия ще изплува,че ни е бедна фантазията!
23:50 04.02.2026
21 ОфицераЗапасняк
До коментар #13 от "Жълтопаветен":синчетата на ДС агентите се познават и си помагат в завземането на държавата !!!
23:52 04.02.2026
22 то па една
До коментар #3 от "Последния Софиянец":частна армия, стаи с пушкала, кучета, камери заграждения и накрая тея рамбовци някой ги е осветил...
Коментиран от #23
23:58 04.02.2026
23 то па две
До коментар #22 от "то па една":труповете са само на трима от десет или единадесет редовни обитатели на хижата
00:12 05.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Знаещ
До коментар #13 от "Жълтопаветен":Били са добри момчета . Винаги са поздравявали бабите и са им носели чантите с пудра захар лично до входа. Пиците с кристали им е доставяла на бабите друга организация нямаща нищо общо с Мексико.
00:29 05.02.2026
26 Ясно
00:58 05.02.2026
27 Помни
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Излезе официално писмо с благодарности от рейнджърите към сегашният кмет на София , Терзиев за това , че редовно ги е финансирал лично . Според теб излиза , че пепейецът жълтопаветник Терзиев е финансирал частната армия на Боко . Ти у ред ли си ???
Коментиран от #28
01:14 05.02.2026
28 И кое му е чудното?
До коментар #27 от "Помни":Бизнис из бизнис, както казват братят xамериканци. ДайБългерия и ДСБ са си под крилото на ГЕРБ от дълги години и винаги играят комбина - разбирай Тиквата с Мавъра и Прокопи. ПП-тата се прикачиха там, макар да клонят към ДПС-НН и Шишко, а защо да не иде реч за общ "бизнес" на мафиотските партийни шайки зпалетени като свински черва.
01:23 05.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Наблюдател
Горските: основно контрол върху дървесина, бракониерство, пожарна безопасност, законност в горските територии.
Рейнджърите: основно опазване на национални паркове, природозащитни програми, водене на образователни и туристически дейности, патрул и безопасност на посетителите.
Логично организационно решение: две институции работят в една и съща среда с РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ!.
01:52 05.02.2026
32 Кругер
Да се твърди, че всяко дублиране е заради фондове или избори, е спекулация.
Много програми за защита на природата се финансират по закон, по проекти с контрол и отчетност.
Ако има злоупотреби – те трябва да се доказват с документи и разследване, а не с логика „дублиране = корупция“.
01:53 05.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пуркоа
До коментар #33 от "оня с коня":Защо толкова грубо с Козлодуй? Путин да ни пусне една Електрик магнитна бомба да ни унищожи (чрез спиране на електоенергията ни), защото сме най-великите евроатлантици.
04:29 05.02.2026
35 Бай Араб
04:45 05.02.2026
36 Бай Араб
06:34 05.02.2026
37 До горския
Коментиран от #43
07:29 05.02.2026
38 Оракула от Делфи
А и няма полза да говори друго освен истината!
За какво ни е Държавната горска охрана , след като тази НПО -банда е поела тяхните пълномощия???
Четох изявленията на Кмета на София и сериозно се запитах , кой е този наивник, и с каква цел
е финансирал тази банда , окопирали гората и балкана???
От къде на къде , ще приватезират планините и горите, чрез скрити НПО- ОРГАНИЗАЦИЙ ,
БИЛО ТО ЗЕЛЕНИ ИЛИ СИНИ??????
Господин Кмет на София!,... вие сте избран , да защитавате интересите на гражданите , в рамките на закона.
А не да създавате ваш закон и ваши лични сдружения!!!
Аке не можете , подайте си оставка, вие сте част от "ОПГ ",ПРИ ВСИЧКИ ТЕЗИ НАЛИЧНИ ФАКТИ!
Министър Сандов е също част от тази ОПГ!!!
08:02 05.02.2026
39 Реви Зоро реви
08:33 05.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Всичкото Мара втасала
Експертът не беше ли специалист по хора и ръченици, па е родом и от Перник!
13:28 05.02.2026
42 ПЕНКО
14:15 05.02.2026
43 Горски
До коментар #37 от "До горския":А ти спри пиенето, в комбинация с кокаина!
17:17 05.02.2026