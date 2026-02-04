Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ревизоро за Петрохан: Усвояват европари със скрита концесия

4 Февруари, 2026 23:11 4 458 43

Този номер го играят с планините, както раздадохме публична държавна собственост с язовирите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков призова да бъдат оповестени всички сигнали, подавани от сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) през годините, с цел идентифициране на евентуални мотиви за отмъщение спрямо тях след като три трупа бяха намери край хижа до Петрохан. Това беше първият му коментар за сключеният договор между министерството и сдружението.

Според бившия екоминистър Емил Димитров - Ревизоро сдружението е направило това, което други хора преди тях са направили - скрита концесия.

"Можеш да упълномощиш директори на дирекции като министър, но изведнъж някаква неправителствена организация казва - "отиваме в гората да пишем актове". Както се казва - пътят към Ада е постлан с добри намерения", коментира Ревизоро в студиото на "Денят ON AIR".

Тай е категоричен, че е било грешка да се дадат правомощия на тези хора в горската територия.

"Публична държавна собственост е дадена на неправителствена организации, за да работят. Там в горите направиха това, което ГЕРБ направи с язовирите по време на служебните кабинети", каза още Емил Димитров.

В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че държавните горски служители нямат право да карат автомобили със специален режим на движение, въпреки че охраняват обществен ресурс, каквито са националните паркове Централен Балкан, Рила, Пирин. "Това са най-слабо платените хора, за да може други да се наместят на тяхно място", убеден е Ревизоро.

"Целенасочено е държавата да бъде изтласкана от националните паркове, за да се усвоят европейски пари през едни фирми. Този номер го играят с планините, както раздадохме публична държавна собственост с язовирите", заяви бившият екоминистър. Той изтъкна, че от ДАНС досега са имали достатъчно време да реагират на сигналите през годините.

"Дублирането на функции не е случайно. Всичко идва от това политическите фигури да усвоят европейски фондове през свои фирми или да усвоят електорат отзад. Това е срамната действителност", заключи Емил Димитров.


  • 1 когато

    18 3 Отговор
    откачите с пичовете, направите се на частна армия и се изтепате после за пари и кой да командва... и те така...

    Коментиран от #3

    23:14 04.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    31 8 Отговор

    До коментар #1 от "когато":

    Частна армия на Тиквата с нашите пари.

    Коментиран от #22, #27

    23:17 04.02.2026

  • 4 Дзак

    43 1 Отговор
    Ами планината се усвоява безпощадно. А Петрохан може да е важен канал за някакво движение на стоки, хора, капитали и са засегнали големи интереси!

    23:19 04.02.2026

  • 5 Реви Зоро

    31 1 Отговор
    Ами, то това трябва да е работа на полицията, армията, ама кой го боли за горите на България?!

    23:20 04.02.2026

  • 6 Хмм

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    интересно е това, ще ми сваля той правителството

    23:20 04.02.2026

  • 7 Ами

    8 16 Отговор
    Чухме много екзотични вересии по случая, но тази бие всичките :)

    Коментиран от #10

    23:21 04.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Никой разбра ли

    5 16 Отговор
    какво дрънка този?

    23:24 04.02.2026

  • 10 Да ти кажа

    27 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    За разлика от другите управляващо крадци, този хореографа съм го чувал поне два пъти да каже или да признае някои неудобни истини. Така че може и да има доза истина във версията му.

    23:26 04.02.2026

  • 11 Мафия

    38 2 Отговор
    Борислав Сандов им е дал разрешително, а Васил Терзиев ги е финансирал.

    23:29 04.02.2026

  • 12 Газ

    24 6 Отговор
    Тези са хора свързани с извратената секта ППДБилите.

    23:32 04.02.2026

  • 13 Жълтопаветен

    27 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кмета на София днес каза, че ги познава лично и са били много добри момчета

    Коментиран от #21, #25

    23:33 04.02.2026

  • 14 Хмм

    17 7 Отговор
    Затова ли е тоя зор ППДБ да сложат техен човек за главен прокурор? Сега Сарафов ще разкрие връзките на техните хора с педофилите от къщата на ужасите.

    23:34 04.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Край

    21 5 Отговор
    Днес Васил Терзиев побърза да си признае за връзките си с тримата убити педофили, за да не излезе, че Борислав Боби Сарафов го е разкрил.

    23:39 04.02.2026

  • 17 Име

    3 3 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #19

    23:40 04.02.2026

  • 18 не думай

    3 1 Отговор
    невъзможно в България!

    23:41 04.02.2026

  • 19 Тъ паг

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Име":

    Извади си дилдото

    23:48 04.02.2026

  • 20 Софийски селянин,

    34 0 Отговор
    Тук съм напълно съгласен с Ревизоро,направо в десятката!
    Ето къде трябва да се търси мотива за това тройно убийство!
    Много ама много мирише тази история,и ако я разнищят такава мръсотия ще изплува,че ни е бедна фантазията!

    23:50 04.02.2026

  • 21 ОфицераЗапасняк

    18 1 Отговор

    До коментар #13 от "Жълтопаветен":

    синчетата на ДС агентите се познават и си помагат в завземането на държавата !!!

    23:52 04.02.2026

  • 22 то па една

    22 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    частна армия, стаи с пушкала, кучета, камери заграждения и накрая тея рамбовци някой ги е осветил...

    Коментиран от #23

    23:58 04.02.2026

  • 23 то па две

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "то па една":

    труповете са само на трима от десет или единадесет редовни обитатели на хижата

    00:12 05.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Знаещ

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Жълтопаветен":

    Били са добри момчета . Винаги са поздравявали бабите и са им носели чантите с пудра захар лично до входа. Пиците с кристали им е доставяла на бабите друга организация нямаща нищо общо с Мексико.

    00:29 05.02.2026

  • 26 Ясно

    17 0 Отговор
    Ревизоро изплю камъчето за НПО-та с име на държавна агенция и вдни целите ѝ с усвояването на евраци. Обаче остават въпросите кой и защо ги е трийнал тия въоръжените до зъби "рейнджъри" или чии интереси са засегнали. Дали е заради трафик през границата или са засегнали с нещо примерно дървената мафия...

    00:58 05.02.2026

  • 27 Помни

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Излезе официално писмо с благодарности от рейнджърите към сегашният кмет на София , Терзиев за това , че редовно ги е финансирал лично . Според теб излиза , че пепейецът жълтопаветник Терзиев е финансирал частната армия на Боко . Ти у ред ли си ???

    Коментиран от #28

    01:14 05.02.2026

  • 28 И кое му е чудното?

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "Помни":

    Бизнис из бизнис, както казват братят xамериканци. ДайБългерия и ДСБ са си под крилото на ГЕРБ от дълги години и винаги играят комбина - разбирай Тиквата с Мавъра и Прокопи. ПП-тата се прикачиха там, макар да клонят към ДПС-НН и Шишко, а защо да не иде реч за общ "бизнес" на мафиотските партийни шайки зпалетени като свински черва.

    01:23 05.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Наблюдател

    3 6 Отговор
    Горските служби и националните/паркови рейнджъри имат отделни мандати:
    Горските: основно контрол върху дървесина, бракониерство, пожарна безопасност, законност в горските територии.
    Рейнджърите: основно опазване на национални паркове, природозащитни програми, водене на образователни и туристически дейности, патрул и безопасност на посетителите.
    Логично организационно решение: две институции работят в една и съща среда с РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ!.

    01:52 05.02.2026

  • 32 Кругер

    2 7 Отговор
    Европейски фондове и политическо усвояване
    Да се твърди, че всяко дублиране е заради фондове или избори, е спекулация.
    Много програми за защита на природата се финансират по закон, по проекти с контрол и отчетност.
    Ако има злоупотреби – те трябва да се доказват с документи и разследване, а не с логика „дублиране = корупция“.

    01:53 05.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пуркоа

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "оня с коня":

    Защо толкова грубо с Козлодуй? Путин да ни пусне една Електрик магнитна бомба да ни унищожи (чрез спиране на електоенергията ни), защото сме най-великите евроатлантици.

    04:29 05.02.2026

  • 35 Бай Араб

    12 0 Отговор
    Кмета на София Васил Терзиев / ПП/,Борислав Сандов -тогавашен министър на Околната среда и водите / ПП /. Тома Белев /зелено движение/ са пряко свързани със това НПО имитиращо държавна агенция.Регистращията на НПО то се случва по време на правителството на Кирил Петков.

    04:45 05.02.2026

  • 36 Бай Араб

    2 2 Отговор
    ОПГ - ПП подаръка на България от Румен Радев.

    06:34 05.02.2026

  • 37 До горския

    1 1 Отговор
    Ти си голям фантазьор. Пий си редовно хапчетата,бе човече.

    Коментиран от #43

    07:29 05.02.2026

  • 38 Оракула от Делфи

    5 1 Отговор
    А бе има още , "Ревизоро" не лъже!
    А и няма полза да говори друго освен истината!
    За какво ни е Държавната горска охрана , след като тази НПО -банда е поела тяхните пълномощия???
    Четох изявленията на Кмета на София и сериозно се запитах , кой е този наивник, и с каква цел
    е финансирал тази банда , окопирали гората и балкана???
    От къде на къде , ще приватезират планините и горите, чрез скрити НПО- ОРГАНИЗАЦИЙ ,
    БИЛО ТО ЗЕЛЕНИ ИЛИ СИНИ??????
    Господин Кмет на София!,... вие сте избран , да защитавате интересите на гражданите , в рамките на закона.
    А не да създавате ваш закон и ваши лични сдружения!!!
    Аке не можете , подайте си оставка, вие сте част от "ОПГ ",ПРИ ВСИЧКИ ТЕЗИ НАЛИЧНИ ФАКТИ!
    Министър Сандов е също част от тази ОПГ!!!

    08:02 05.02.2026

  • 39 Реви Зоро реви

    5 0 Отговор
    То и с плажната ивица е същото

    08:33 05.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Всичкото Мара втасала

    0 0 Отговор
    Още един с титанични напъни на мозъчна дейност - колко много експерт, а си разсипахме държавата!
    Експертът не беше ли специалист по хора и ръченици, па е родом и от Перник!

    13:28 05.02.2026

  • 42 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ... ТЪПОЗОРО --- ОХРАНЯВА ЛИ СА СЕКРЕТНА ЗОНА --НЕВИДИМКА -НО ЧИЯ - Е ВЪПРОС !?!?!?!? ДРУГОТО Е ПЛЯМПАНЕ ЗА ПРИКРИТИЕ !?!?!?!?!?!?

    14:15 05.02.2026

  • 43 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "До горския":

    А ти спри пиенето, в комбинация с кокаина!

    17:17 05.02.2026

