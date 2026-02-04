Проговори майката на един от издирваните рейнджъри

Полицията издирва Ивайло Калушев, който е един от управителите на Сдружението на горските рейнджъри. Той е бил там в нощта на стрелбата и оттогава е в неизвестност.
Майката на мъжа заяви пред Нова телевизия, че направеното от него било "жест на отвращение".
В третия ден след тройното убийство до хижа "Петрохан" все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже. Погледите сега са насочени към Ивайло Калушев, който е изпратил съобщение до майка си, в което твърди, че „повече не може да издържа”.
Жената заяви, че от неделя не знае къде се намира синът ѝ. Той, от своя страна, е в управителните съвети на повечето сдружения, свързани с горските рейнджъри и хижа "Петрохан". Калушев е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Мъжът е организирал и лагерите за деца там.
„Това е пълен абсурд. Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България”, заяви майката на Калушев - Стела Димитрова-Майсторова.
Според информация от разследващите преди стрелбата да започне, е текла комуникация, свързана с неизвестно към този момент непълнолетно момиче.
„Не знам кое е това момиче. Нека полицията да каже, нали има разследвания. Нека те си свършат работата и тогава ще говорим. Не знам къде е синът ми. Давате ли си сметка, че аз от 1 февруари не знам къде е, а сега искате подробности? Аз не знам дали е жив, или не”, заяви Димитрова-Майсторова. От прокуратурата заявиха, че издирват мъжа. „Няма връзка с него. Не изключваме, че той също може да не е сред живите. Знаете, мъжът е изпратил един SMS до майка си, с който създава впечатлението, че възнамерява да посегне на живота си”, поясни и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
По неофициална информация от разследването засега сред основните заподозрени е именно Ивайло Калушев. Според източници на Нова телевизия нито един от мъжете, открити до хижата, не е имал оръжие в ръката си, за да се заключи, че става въпрос за самоубийство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
21:31 04.02.2026
2 Рошавото гардже най-убаво щот наше
21:32 04.02.2026
3 Говоря само български
Това на шльоковица ли е ?
Коментиран от #7, #14
21:33 04.02.2026
4 Един
Коментиран от #9
21:37 04.02.2026
5 Хмм
21:39 04.02.2026
6 Хубаво момче
21:39 04.02.2026
7 Хмм
До коментар #3 от "Говоря само български":горска полиция
21:42 04.02.2026
8 Тити на Кака
Просто факт, нищо лично.
21:45 04.02.2026
9 кой знае
До коментар #4 от "Един":какви афери е имало в гората
21:51 04.02.2026
10 А МОЖЕ ТОЙ
21:52 04.02.2026
11 Хохо Бохо
Коментиран от #13
21:54 04.02.2026
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #19
21:57 04.02.2026
13 с толкова много оръжие
До коментар #11 от "Хохо Бохо":не са викали духове
21:59 04.02.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Говоря само български":Рейнджър буквално преведено е "разузнавач".
Коментиран от #24
22:00 04.02.2026
15 Решетников
22:19 04.02.2026
16 И ТОЙ Е УТРЕПАН И ЗАРОВЕН
22:21 04.02.2026
17 Уса
Коментиран от #22
22:24 04.02.2026
18 Ренджъра го търсете заровен някъде
22:24 04.02.2026
19 Тити на Кака
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Стела наистина е "звезда" но не е еврейско, а латинско/италианско име.
23:03 04.02.2026
20 Невежеството е вечно
23:20 04.02.2026
21 Бай Араб
23:20 04.02.2026
22 Георги
До коментар #17 от "Уса":той вече изкочи. Похвали се, че ги познава и ги е финансирал и даже намекна, че са го бастисали за да го очернят. Все едно има нужда да правят нещо, че да го чернят.
01:18 05.02.2026
23 Подозрителен
01:45 05.02.2026
24 Дрън-дрън-дрън
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":„Рейнджър“ има няколко значения в зависимост от контекста, но общо се свързва с човек, който пази, контролира или работи в природата и дивата среда.
„Рейнджър“ означава инструктор или водач в скаутски и младежки програми.
Коментиран от #26
01:48 05.02.2026
25 Готов на 3
03:36 05.02.2026
26 Боруна Лом
До коментар #24 от "Дрън-дрън-дрън":МНОГО СЕ ВЪРЗА... ТОВА Е ЧЪК НОРИС!
07:46 05.02.2026
27 Мнение
11:14 05.02.2026