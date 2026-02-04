Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проговори майката на един от издирваните рейнджъри

4 Февруари, 2026 21:30 5 022 27

  майка
  издирван
  убийство
  хижа
  петрохан

Жената заяви, че от неделя не знае къде се намира синът ѝ. Той, от своя страна, е в управителните съвети на повечето сдружения, свързани с горските рейнджъри и хижа "Петрохан"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията издирва Ивайло Калушев, който е един от управителите на Сдружението на горските рейнджъри. Той е бил там в нощта на стрелбата и оттогава е в неизвестност.

Майката на мъжа заяви пред Нова телевизия, че направеното от него било "жест на отвращение".

В третия ден след тройното убийство до хижа "Петрохан" все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже. Погледите сега са насочени към Ивайло Калушев, който е изпратил съобщение до майка си, в което твърди, че „повече не може да издържа”.

Жената заяви, че от неделя не знае къде се намира синът ѝ. Той, от своя страна, е в управителните съвети на повечето сдружения, свързани с горските рейнджъри и хижа "Петрохан". Калушев е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Мъжът е организирал и лагерите за деца там.

„Това е пълен абсурд. Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България”, заяви майката на Калушев - Стела Димитрова-Майсторова.

Според информация от разследващите преди стрелбата да започне, е текла комуникация, свързана с неизвестно към този момент непълнолетно момиче.

„Не знам кое е това момиче. Нека полицията да каже, нали има разследвания. Нека те си свършат работата и тогава ще говорим. Не знам къде е синът ми. Давате ли си сметка, че аз от 1 февруари не знам къде е, а сега искате подробности? Аз не знам дали е жив, или не”, заяви Димитрова-Майсторова. От прокуратурата заявиха, че издирват мъжа. „Няма връзка с него. Не изключваме, че той също може да не е сред живите. Знаете, мъжът е изпратил един SMS до майка си, с който създава впечатлението, че възнамерява да посегне на живота си”, поясни и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

По неофициална информация от разследването засега сред основните заподозрени е именно Ивайло Калушев. Според източници на Нова телевизия нито един от мъжете, открити до хижата, не е имал оръжие в ръката си, за да се заключи, че става въпрос за самоубийство.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 18 гласа.
  • 1 кой му дреме

    25 3 Отговор
    репетирали са сцени от Планината Броукбек

    21:31 04.02.2026

  • 2 Рошавото гардже най-убаво щот наше

    26 0 Отговор
    Нищо ново - добро момче беше, на бабите от блока помагаше... даже на мраските път правеше.

    21:32 04.02.2026

  • 3 Говоря само български

    45 4 Отговор
    Какво е "рейнджър" ?

    Това на шльоковица ли е ?

    Коментиран от #7, #14

    21:33 04.02.2026

  • 4 Един

    31 1 Отговор
    ...като чета за Тея и подобни ..все си мисля ...мъж или младеж да тръгне да се разхожда в планината с децата и жена си ...срещата с подобни няма да е никак приятна ..Ено и неговите слуги като Сандов Канов го създадоха сега се оправдава а всички са знаели ...ууу циганите да не влизат в гората , ловците да не влизат , туристи да няма ,че да не ни пречат на престъпната дейност ...пфу..че и няква Безуханова сега се оправдава ...всички са знаели !

    Коментиран от #9

    21:37 04.02.2026

  • 5 Хмм

    19 0 Отговор
    във връзка със събитията тръгнах да търся какво е "рейнджър" в превод от английски - горски, лесничей, конен полицай и се натъкнах на книга - "Последният рейнджър", който със своите кучета пази природата от хората, действието се развива в парка Йелоустоун

    21:39 04.02.2026

  • 6 Хубаво момче

    13 3 Отговор
    Батисали са го.

    21:39 04.02.2026

  • 7 Хмм

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Говоря само български":

    горска полиция

    21:42 04.02.2026

  • 8 Тити на Кака

    17 0 Отговор
    Майката не проговори днес , говори още от момента, в който се разбра за убийството. А днес изтича третият ден от него.
    Просто факт, нищо лично.

    21:45 04.02.2026

  • 9 кой знае

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    какви афери е имало в гората

    21:51 04.02.2026

  • 10 А МОЖЕ ТОЙ

    11 1 Отговор
    Да е сторил това и избегнал скрил се е. Тъмна история. А най тъмното е кой ги е сложил там защо и какво точно с вършили. И никога няма се разбере и този човек или някоя друга кошка ще бъде натопена.

    21:52 04.02.2026

  • 11 Хохо Бохо

    27 0 Отговор
    Много лесно и елементарно може да се провери кои телефони са били около хижата в определени периоди и дни, мбого лесно може да се направи карта на целия пътникопоток около хижата, кой, къде, кога и с кого е ходил.....Дали искат да го направят е отделен въпрос

    Коментиран от #13

    21:54 04.02.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    6 8 Отговор
    Стела е еврейско име. Означава звезда.

    Коментиран от #19

    21:57 04.02.2026

  • 13 с толкова много оръжие

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хохо Бохо":

    не са викали духове

    21:59 04.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Говоря само български":

    Рейнджър буквално преведено е "разузнавач".

    Коментиран от #24

    22:00 04.02.2026

  • 15 Решетников

    13 1 Отговор
    Добре де защо ги наричат ренжари като изтека инфо че са некво частно сдружение .което някои СИГОРНО на държавна служба за НЕКВИ ТАМ пари им е дал ДЪРЖАВНИ правомощия ЗАБЕЛЕЖЕТЕ .ДЪРЖАВНИ ПРАМОЩИЯ търсете тия дето са им дали тия правомощия срещу ЯВНО ПОДКУПИ и чорапа ще се разплете

    22:19 04.02.2026

  • 16 И ТОЙ Е УТРЕПАН И ЗАРОВЕН

    9 2 Отговор
    ЗА ДАНАСОЧАТ КЪМ НЕГО ТЪРСЕНЕТО....... А КОМШИИТЕ МУ НА ХИЖАТА ?!?!!! ДА КАЖАТ КОИ СА И ИМАТ ЛИ КРИМИНАЛНО МИНАЛО......ИМАТ И ТО ЗА УТРЕПВАНЕ НА ДУРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ.....

    22:21 04.02.2026

  • 17 Уса

    12 3 Отговор
    От тая история ще изскочи голем пдрс

    Коментиран от #22

    22:24 04.02.2026

  • 18 Ренджъра го търсете заровен някъде

    18 0 Отговор
    в гората.Ако го няма значи извънземните са му допряли пищов да пусне СМС на мама и са го качили на летящата чиния да го разходят.

    22:24 04.02.2026

  • 19 Тити на Кака

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Стела наистина е "звезда" но не е еврейско, а латинско/италианско име.

    23:03 04.02.2026

  • 20 Невежеството е вечно

    5 2 Отговор
    Тука пиат само пубери-дебили!

    23:20 04.02.2026

  • 21 Бай Араб

    11 4 Отговор
    Разследващите поне кмета Терзиев да заловят

    23:20 04.02.2026

  • 22 Георги

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Уса":

    той вече изкочи. Похвали се, че ги познава и ги е финансирал и даже намекна, че са го бастисали за да го очернят. Все едно има нужда да правят нещо, че да го чернят.

    01:18 05.02.2026

  • 23 Подозрителен

    12 0 Отговор
    SMS - ът може да е писан от друг, а не от сина й. Убийците често пишат от телефоните на жертвите си!

    01:45 05.02.2026

  • 24 Дрън-дрън-дрън

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    „Рейнджър“ има няколко значения в зависимост от контекста, но общо се свързва с човек, който пази, контролира или работи в природата и дивата среда.
    „Рейнджър“ означава инструктор или водач в скаутски и младежки програми.

    Коментиран от #26

    01:48 05.02.2026

  • 25 Готов на 3

    7 0 Отговор
    Целия свят е конспирация , само аз не съм в играта.

    03:36 05.02.2026

  • 26 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дрън-дрън-дрън":

    МНОГО СЕ ВЪРЗА... ТОВА Е ЧЪК НОРИС!

    07:46 05.02.2026

  • 27 Мнение

    2 0 Отговор
    Може рейндърите да са търсили средства за лечението на някое болно момиче. Друг очевидец разказва, че три пъти му спасили живота в планината, когато е имал хипертонични кризи и го закарали в болница!!

    11:14 05.02.2026

