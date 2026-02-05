Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: 55 хиляди наши военни са загинали от началото на войната
  Тема: Украйна

Зеленски: 55 хиляди наши военни са загинали от началото на войната

5 Февруари, 2026 04:44, обновена 5 Февруари, 2026 03:50 3 606 86

  • зеленски-
  • загинали-
  • военни-
  • война-
  • украйна-
  • русия

Има и голям брой хора, които смятаме за изчезнали, заяви украинският президент

Зеленски: 55 хиляди наши военни са загинали от началото на войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в ефира на френска телевизия, че официалният брой на украинските военнослужещи, които са били убити от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., възлиза на 55 000, предаде Франс прес.

"В Украйна официалният брой на военнослужещите, убити на бойното поле, независимо дали става въпрос за кадрови или мобилизирани, е 55 000“, каза украинският лидер в предварително записано интервю за "Франс 2“, което бе излъчено в сряда.

"Има и голям брой, хора които Украйна смята за изчезнали", добави той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 63 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Данко Харсъзина

    43 32 Отговор
    Възможно е.

    03:57 05.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Берлин

    149 173 Отговор
    Ха ха ха, ето това се казва лъжец,50 хиляди и ще станат Два милиона, германски политици така и му казват Лъжец и крадец със зелената тениска.

    Коментиран от #35

    04:00 05.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хижа Петрохан

    63 21 Отговор

    До коментар #1 от "Эстонец":

    Епстийн поддържа дългосрочни контакти с високопоставени лица, включително Джордж Дж. Мичъл, Бил Ричардсън, Доналд Тръмп, Лес Уекснър, Бил Клинтън, Алън Дершовиц , принц Андрю, херцог на Йорк и Володимир Зеленски.

    Поради тези връзки възникват множество конспиративни теории, които твърдят, че Епстийн не се е самоубил, а е бил ликвидиран по нареждане на влиятелни личности, за да не излизат наяве връзките им с него. Смъртта му се превръща в мем с лайтмотив „Епстийн не се е самоубил“

    04:04 05.02.2026

  • 9 сузуки

    100 9 Отговор
    Ех,мечти! Прахчетата не прощават!

    04:04 05.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ВЕРВАМЕ БЕ НАДРУСАН !!!

    104 116 Отговор
    ХИ,ХИ,ХИ !!! ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА" НОРМАЛЕН "НАРКО !

    04:10 05.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 12343211

    77 77 Отговор
    Ми ,то статистиката за изчезналите е важната.
    И въпроса е колко?!

    Коментиран от #20

    04:14 05.02.2026

  • 14 чичо Джеф

    83 85 Отговор
    Зельонката отече барабар със спонсорите си. Ония файлове показаха всичката елитарна световна мръсотия и поквара.

    04:16 05.02.2026

  • 15 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    92 87 Отговор
    Бандеровците са били надзиратели в лагерите на смъртта през ВСВ, а сега слагат маски и ловят хора, бият ги и ги изпращат на фронта. По-лоши са от германските фашисти. Германците поне са имали някаква култура.

    04:18 05.02.2026

  • 16 Пчеличката

    86 86 Отговор
    Умножи по 20 и ще разбереш колко са ти убитите иранените от 2022 г.. Тошст 2 млн.

    Този няма реален поглед на действителността

    04:18 05.02.2026

  • 17 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    95 87 Отговор
    Даже германците от ЕС ЕС са били отвратени от жестокостта на бандеровците. Животинска жестокост! Като зверове! За да предпазят населението от убийствата и извращенията, германците са арестували Степан Бандера, който сега е обявен за украински национален герой!
    Сега бандеровците слагат маски и ловят хора по улиците и транспорта, бият ги и ги товарят в бусове за фронта.

    Коментиран от #29

    04:28 05.02.2026

  • 18 Абе

    74 82 Отговор
    Я си виж гробищата

    04:32 05.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Амиии водят се

    92 85 Отговор

    До коментар #13 от "12343211":

    към 2 000 000 безследно изчезнали по време на сраженията укри, че нали за тях не изплащат обезщетения на роднините, инак нямаше да има долари и евраци за златни тоалетни и другите екстри.

    Коментиран от #45

    04:34 05.02.2026

  • 21 Обесете го

    64 81 Отговор
    Надолу с празната му тиква.

    04:39 05.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хихихихи

    67 67 Отговор
    Рано сутрин виц от Зеленката, нали си е комедиен артист...

    05:00 05.02.2026

  • 24 БАРС

    44 46 Отговор
    Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе

    05:04 05.02.2026

  • 25 БАРС

    41 11 Отговор
    ПРОПУСНАЛ ДА НАПИША.ТОВА ГО Е КАЗАЛ ОТО ФОН БИСМАРК.

    05:07 05.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Реално

    79 74 Отговор
    на Зеленски може да се вярва много повече отколкото на Путлер и пуделите му от хунтата в Кремъл.
    55 000 жертви не е никак малко. Загубите на агресора са минимум 3 пъти повече.

    Коментиран от #31, #62

    05:12 05.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Крум

    54 51 Отговор
    Наркомана явно е преминал във фаза неадекватен...скоро ще увисне на въжето..и това ще е най-доброто,което може да му се случи .

    05:29 05.02.2026

  • 33 Дедо ви...

    46 39 Отговор
    Опаааа..., отрано започнаха да ни лашкат със стари вицове

    05:37 05.02.2026

  • 34 Лост

    39 25 Отговор
    Един отишъл на доктор.Докторът го попитал колко милилитра пие.Той му отговорил 200.Докторът му казал ,че не може да са само 200мл.Пациентът отговорил,че не го е питал за литъра преди това

    05:45 05.02.2026

  • 35 Къде го търсиш Зелката?!

    45 61 Отговор

    До коментар #6 от "Берлин":

    Той казва 55 000 загинали,но си оставя витиевата вратичка,добавяйки следното :
    ,,Има и голям брой хора, които смятаме за изчезнали..."
    А върви ги уточнявай,ако си нямаш работа,тия...,,голям брой изчезнали"...!
    Мммм...?!

    Коментиран от #72

    05:49 05.02.2026

  • 36 Клоуна Лъжец забогатя много от тази

    42 59 Отговор
    Война! Кураторите му не му дават да подпише Капитолацията! За съжаление Жертвите са над 1 милион от Украинска Страна!

    05:58 05.02.2026

  • 37 Софиянец

    52 55 Отговор
    То само разменените тела на денацифицирани бандери са повече, бе Зелка 😂
    Тоя кого си мисли, че лъже? И ако е вярно защо мобилизира насилствено цивилни от улицата? Да не би 0т 600 хил армия, 550 хил да са дезертирали 😂

    05:58 05.02.2026

  • 38 Нищо подобно

    40 27 Отговор
    Само на 55 х. за заплатили на семеистватаим за останалите парите са вече по монте карло и други подобни заведения

    06:03 05.02.2026

  • 39 имало едно време

    24 16 Отговор
    нима !!!!!!!!!!!!!!

    06:04 05.02.2026

  • 40 Квартал 95

    62 64 Отговор
    Вчера писахте за украински социолози, които проучили, че народа на Украйна твърдо застава зад Зеленото и само на него вярват за всичко.. То и у нас има такива, за които Зеленото е честен, безкористен, смел.., ама в главите имат по едно жълто паве, вместо мозък.

    06:04 05.02.2026

  • 41 коки

    36 41 Отговор
    искаше да кажеОт началото на годината

    06:05 05.02.2026

  • 42 Георги

    43 43 Отговор
    ууу, много бе! Ама пак е добре 50,000 срещу 1,200,000 руснаци ! Даже нашите статистически агенции не лъжат толкова

    06:10 05.02.2026

  • 43 Лиз ач евроатлантик

    39 27 Отговор
    Даже и нашите центаджии не ти вярват

    06:13 05.02.2026

  • 44 Пръчат бе

    23 23 Отговор
    Бройката завършва с три нули, защото е приблизителна и е закръглена нагоре! Руснаците се бият с магaрета срещу електрически магaрета!

    06:29 05.02.2026

  • 45 Грешиш с малко...

    20 12 Отговор

    До коментар #20 от "Амиии водят се":

    2 милиарда са изчезналите украинци.

    06:46 05.02.2026

  • 46 8652

    12 8 Отговор
    Хей, дяволе!

    06:48 05.02.2026

  • 47 Гледащ

    15 11 Отговор
    55k хахаха съмнявам се

    06:53 05.02.2026

  • 48 Ха ха ха...

    27 11 Отговор
    Наркоса да каже къде са останалите 2 млн от Всу...
    Май гледат тревички откъм коренчетата...

    07:00 05.02.2026

  • 49 БОТЕВ

    15 11 Отговор
    DW от 28.01.2026: "Украйна: близо 2 милиона са жертвите от двете страни."
    BBC от 30.12.2025: "Като цяло, Би Би Си е потвърдила имената на близо 160 000 души, загинали в сраженията на страната на Русия в Украйна. Смята се, че реалният брой на жертвите е много по-висок. Това би довело броя на смъртните случаи сред руснаците до между 243 000 и 352 000."
    Зеленски от 05.02.2026: "55 хиляди наши военни са загинали от началото на войната."
    Значи, ако вярваме на коалицията на желаещите и на президента Зеленски, то 2000000 - 352000 = 55000. Ако не беше тъжно, щеше да ме разсмее...

    07:05 05.02.2026

  • 50 Хахахахаха

    17 6 Отговор
    Значи по думите на Зеленски няма повече от 1000 загинали руснаци, данни обмена на телата, руснаците колко пъти връщаха пи 1000 тела а укрите по 50

    07:14 05.02.2026

  • 51 8888

    14 5 Отговор
    в белия дом Тръмп му каза че всяка седмица губи по няколко хиля войници, и той каза "така е", но сега продължава дезинформацията, която и Хитлер упражняваше 1944.

    07:17 05.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Я пък тоя

    24 1 Отговор
    Стига бе Зеленски, за четири години някои държави дават толкова жертви от катастрофи!
    Първата година каза 33 хиляди убити, след още три станаха 55 хиляди, та за три години само 22 хиляди ли загинаха?
    Сигурно другия един милион са още живи.,.. в паметта ви!

    07:24 05.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Руснаци

    18 1 Отговор
    Само влезте в украинските форуми да четете как му се подиграват на Зеленски, собствения му народ го спуква от майтап на фона на трагедията на украйна

    07:30 05.02.2026

  • 56 При началото

    19 1 Отговор
    На войната зеления каза че имали 700000 войници, вече 4 години мобилизират по 20000 на месец или още 800000 .при 60000 убити значи сега армията на Украйна е около 1,5 млн и отстъпва?!

    07:35 05.02.2026

  • 57 ти да видиш

    12 0 Отговор
    еврейската математика на зеленияпор

    08:06 05.02.2026

  • 58 Фейк на часа

    11 0 Отговор
    Това са поредните опашати лъжи на Зеленски. Не си заслужава да се хабя повече да коментирам този откачен бандера.

    Коментиран от #63

    08:07 05.02.2026

  • 59 Зеления таласъм отдавна е доказал,

    11 0 Отговор
    че той и обкръжението му са скарани с математиката. Вече години пускат статистика, че едва ли не свалят повече ракети и дронове от изстреляните, а същевременно от Украйна идват видеа за множество поразени цели. Всяко число, което Еленски посочи, трябва да се подлага на огромно съмнение. А пък статистиката за размяна на тела също го опровергава. Всеки път руснаците им предават 1000, а получават между 20 и 50 на техни войници. Може само да ми е мъчно за тези, които още му вярват, или може би се правят, че му вярват, защото противното ги би изкарало от равновесие заради идеологемите, които са допуснали да им вкарат в главите. Не знам дали е лечимо.

    08:12 05.02.2026

  • 60 Toчката

    11 0 Отговор
    Той брои само тези дето ги върна Русия.

    08:31 05.02.2026

  • 61 1678677

    8 0 Отговор
    Пропуснал си 1 млн още

    08:31 05.02.2026

  • 62 1356

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Реално":

    Така е но смятам че украйна е загубила в пъти по малко ,някъде към 3000 а Русия към 15 млн

    Коментиран от #69

    08:35 05.02.2026

  • 63 666

    11 0 Отговор

    До коментар #58 от "Фейк на часа":

    ПРИЗИДЕНТА НЕ ЛЪЖЕ ПРОСО СЕ ОБЪРКА ОТ ВЪЛНЕНИЕ ТОВА СА СРЕДНИ ЗАГУБИ ЗА МЕСЕЦ

    08:38 05.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ццц

    9 0 Отговор
    Значи утрепаха 1, 2 млн. руснаци срещу 55 хил. жертви. Виждаме, че се справят добре и нямат нужда от помощ тогава. И воеводата им е уникален! Без него нямаше как да чуем тези резултати. Никой друг нямаше да издържи на това темпо от по 10- 15 грама на ден, ама тоя е с опит още от началното училище. А след петия грам започват и чудесата - нулите изчезват от жертвите на едната воюваща страна и се поставят на другата!

    09:08 05.02.2026

  • 66 Лъжец и мръсник

    6 0 Отговор
    То само Русия им е върнала толкова трупове...

    09:10 05.02.2026

  • 67 Мишел

    0 2 Отговор
    Има голям брой убити руснаци,които са граждани на Украйна.

    09:14 05.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ццц

    0 7 Отговор

    До коментар #62 от "1356":

    Цели области в Русия са обезлюдени в резултат на 10-те плана за победа на шушумигата. Сибир, преди гъсто населен, днес е безкрайна пустиня. Можеш да ходиш с месеци и да не срещнеш човек, а тигрите се борят да спасят хората да не изчезнат съвсем от района. Но Путин ич не го е еня за жертвите и продължава да праща руснаци да мрат на талази. Ще видим тязи година какво си е пожелал за 9-ти май и колко ще ни струва, за да му развалим подаръка и да вдигне кръвно, според експерта Коваленко.

    Коментиран от #76

    09:18 05.02.2026

  • 70 Фичо

    10 0 Отговор
    Зелю да не е хоил в едно училище с нашите статистици. При нас инфлацията 1-2%, при него 55 к. убити. Срамно, за паметта на загиналите вйничета. Просто не иска да плаща на вдовиците и майките на загиналите.

    09:20 05.02.2026

  • 71 След капитулацията на Украйна

    4 0 Отговор
    и постигане на мир, ще се разбере колко са "изчезнали" за да не се плаща на семействата им.

    09:50 05.02.2026

  • 72 Георгиев

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "Къде го търсиш Зелката?!":

    На тия "голям брой изчезнали" не плащат "смъртни" на наследниците. А много от тях ги водят налични и заплатите ги прибират малките началници. Корупцията е втъкана в системата.

    10:07 05.02.2026

  • 73 Лъже

    5 0 Отговор
    като евреин.

    10:14 05.02.2026

  • 74 Хмм

    2 0 Отговор
    дори така да е, малко ли са, че трябва още и още

    10:28 05.02.2026

  • 75 Папуц

    6 0 Отговор
    Браво на "цъкалката" , заслужи си заплатата.
    Много интересен феномен - на всички статуси против този жалък човечец , плюсчетата са много повече от минусите.
    Положителните коментари, са в пъти по-малко от отрицателните.
    Само че , математиката е точна наука - не като поръчковата "журналистика" !
    Браво на факти-ците - но ние не сме чак толкова смотани - нали знаете!
    Хубав ден на всички!

    10:30 05.02.2026

  • 76 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ццц":

    Сибир гъсто населен, кога това, ако беше така Русия трябваше да има милиард население поне

    10:30 05.02.2026

  • 77 Посетител

    6 0 Отговор
    Лъжеш, дребен. И сам много добре знаеш че лъжеш! Гледайки от сателит, обширните поля, засяти с жълто-сини флагчета, много лесно могат да бъдат преброени! Чисто статистически, минали сте двата милиона...

    10:31 05.02.2026

  • 78 Михаил

    5 0 Отговор
    е какво искате да каже че единнственно са останали наемниците от латинска америка и други държави урки няма отдавна

    10:34 05.02.2026

  • 79 Хмм

    6 0 Отговор
    преди време някой беше преброил некролозите в нета, бяха около 400 хиляди, но това беше преди година или две

    10:37 05.02.2026

  • 80 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Зеленски се е объркал, изпуснал е една нула, не са 55, а 550, като сложим и три към едно ранени, се получават към 2 милиона загуби.
    Нормално.
    А сега за Русия, по мой изчисления, без да ви обяснявам как ги правя, е дала към 350 хиляди убити, като сложим и ранените, стават милион и 200-300 хиляди.
    Общо за Украйна и Русия 3 милиона и 200-300 хиляди, много народ, това е повече от половин България!
    Гадна работа!

    10:51 05.02.2026

  • 81 Цитат

    5 0 Отговор
    Цяла бригада полски наемници беше напълно унищожена в Донбас: страната обяви, че не е готова за война срещу Русия.
    Стотици ковчези пристигнаха в Полша, което веднага охлади военния плам на европейските войски.
    Но се оказва, че дори най-милитаризираната Полша не е подготвена за война. Оръжия и наемници се транспортират през Полша до Украйна в индустриален мащаб, а в замяна връщат ковчези. Полският град Жешов, откъдето се евакуират наемници от цял свят, е известен като „Пътят на ковчега“
    .

    11:15 05.02.2026

  • 82 МАГА

    2 0 Отговор
    55000 загинали, казва водещият борец за демокрация, свобода и почтеност, роденият и израстнал рускоговорящи украински евреин Зеленский. Това да не е само за 2026-та година? Като гледам из нета, след края на това безумие, дължащо се на марионетката Зеленский и неговите кукловоди, бая дебела книга с мемета на Zelen Tsu ще бъде издадена, поне 100 от които посветени на тази информация.

    12:18 05.02.2026

  • 83 Анонимен

    0 0 Отговор
    Объркал е сметките,той е артист и е далеч от тях.Влекат го други понятия.Омаскаряването и минимализирането са в самата му същност.По добре плъх в канализация с шестолъчка,отколкото произнасяне на реални факти.

    14:51 05.02.2026

  • 84 Горски

    1 0 Отговор
    Само да попитам, да не би наистина да са умрели милиони, ама руснаци? И ако е така, защо Зеленото иска 3 милионна армия от Европа, която да се противопостави на руските 2 милиона, които щял да мобилизира Путин, при условие, че съотношението на жертвите е 55000 към милион? Зелето направо изтрепа рибата!. По-паметливите може да си спомнят едно исказване на Зеле през средат на 2023г. когато се оплакваше че губели по 500 - 700 човека на ден. Всеки може да ги сметне, а Руснаците дори не бяха в настъпление тогава. Това е бройката за 2 месеца не от началото на войната. То бива лъжи и манипулации, но това е подигравка със здравия разум. Забравил е две нули ама нищо. Те децата и роднините на избитите от него за чужди интереси ще го занулят. Значи убити украинци от началото на войната 55 000, но пък убитите руснаци били 1 000 000 според зеления клоун?!? Ай стига бе, ми че те досега трябваше да спечелили войната 100 пъти. Е.ати жалките, смешни пропаганди. За това в момента тече 28мата вълна на мобилизация! Изгубиха повече само в Бахмут. Този е единствения враг на Украйна, той я вкара в тази касапница по давление на господарите си от Англия. Къде е дебелият Борис?

    17:00 05.02.2026

  • 85 опала

    0 0 Отговор
    55к от началото на годината, нещо се е объркал

    19:54 05.02.2026

  • 86 Ъъъъъъ

    0 0 Отговор
    А нещо за това как изглеждаше Зеленски по време на интервюто?🤔
    Защото определено беше на неясно какви, но със сигурност тежки субстанции.....Който е гледал интервюто знае за какво говоря, а който не го е гледал, нека го изгледа, за да види до какво водят наркотиците.

    22:51 05.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания