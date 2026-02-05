Зеленски: 55 хиляди наши военни са загинали от началото на войната

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в ефира на френска телевизия, че официалният брой на украинските военнослужещи, които са били убити от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., възлиза на 55 000, предаде Франс прес.

"В Украйна официалният брой на военнослужещите, убити на бойното поле, независимо дали става въпрос за кадрови или мобилизирани, е 55 000“, каза украинският лидер в предварително записано интервю за "Франс 2“, което бе излъчено в сряда.

"Има и голям брой, хора които Украйна смята за изчезнали", добави той.