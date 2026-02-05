Зеленски: 55 хиляди наши военни са загинали от началото на войната

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в ефира на френска телевизия, че официалният брой на украинските военнослужещи, които са били убити от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., възлиза на 55 000, предаде Франс прес.
"В Украйна официалният брой на военнослужещите, убити на бойното поле, независимо дали става въпрос за кадрови или мобилизирани, е 55 000“, каза украинският лидер в предварително записано интервю за "Франс 2“, което бе излъчено в сряда.
"Има и голям брой, хора които Украйна смята за изчезнали", добави той.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Данко Харсъзина
03:57 05.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Берлин
Коментиран от #35
04:00 05.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хижа Петрохан
До коментар #1 от "Эстонец":Епстийн поддържа дългосрочни контакти с високопоставени лица, включително Джордж Дж. Мичъл, Бил Ричардсън, Доналд Тръмп, Лес Уекснър, Бил Клинтън, Алън Дершовиц , принц Андрю, херцог на Йорк и Володимир Зеленски.
Поради тези връзки възникват множество конспиративни теории, които твърдят, че Епстийн не се е самоубил, а е бил ликвидиран по нареждане на влиятелни личности, за да не излизат наяве връзките им с него. Смъртта му се превръща в мем с лайтмотив „Епстийн не се е самоубил“
04:04 05.02.2026
9 сузуки
04:04 05.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ВЕРВАМЕ БЕ НАДРУСАН !!!
04:10 05.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 12343211
И въпроса е колко?!
Коментиран от #20
04:14 05.02.2026
14 чичо Джеф
04:16 05.02.2026
15 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
04:18 05.02.2026
16 Пчеличката
Този няма реален поглед на действителността
04:18 05.02.2026
17 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Сега бандеровците слагат маски и ловят хора по улиците и транспорта, бият ги и ги товарят в бусове за фронта.
Коментиран от #29
04:28 05.02.2026
18 Абе
04:32 05.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Амиии водят се
До коментар #13 от "12343211":към 2 000 000 безследно изчезнали по време на сраженията укри, че нали за тях не изплащат обезщетения на роднините, инак нямаше да има долари и евраци за златни тоалетни и другите екстри.
Коментиран от #45
04:34 05.02.2026
21 Обесете го
04:39 05.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хихихихи
05:00 05.02.2026
24 БАРС
05:04 05.02.2026
25 БАРС
05:07 05.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Реално
55 000 жертви не е никак малко. Загубите на агресора са минимум 3 пъти повече.
Коментиран от #31, #62
05:12 05.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Крум
05:29 05.02.2026
33 Дедо ви...
05:37 05.02.2026
34 Лост
05:45 05.02.2026
35 Къде го търсиш Зелката?!
До коментар #6 от "Берлин":Той казва 55 000 загинали,но си оставя витиевата вратичка,добавяйки следното :
,,Има и голям брой хора, които смятаме за изчезнали..."
А върви ги уточнявай,ако си нямаш работа,тия...,,голям брой изчезнали"...!
Мммм...?!
Коментиран от #72
05:49 05.02.2026
36 Клоуна Лъжец забогатя много от тази
05:58 05.02.2026
37 Софиянец
Тоя кого си мисли, че лъже? И ако е вярно защо мобилизира насилствено цивилни от улицата? Да не би 0т 600 хил армия, 550 хил да са дезертирали 😂
05:58 05.02.2026
38 Нищо подобно
06:03 05.02.2026
39 имало едно време
06:04 05.02.2026
40 Квартал 95
06:04 05.02.2026
41 коки
06:05 05.02.2026
42 Георги
06:10 05.02.2026
43 Лиз ач евроатлантик
06:13 05.02.2026
44 Пръчат бе
06:29 05.02.2026
45 Грешиш с малко...
До коментар #20 от "Амиии водят се":2 милиарда са изчезналите украинци.
06:46 05.02.2026
46 8652
06:48 05.02.2026
47 Гледащ
06:53 05.02.2026
48 Ха ха ха...
Май гледат тревички откъм коренчетата...
07:00 05.02.2026
49 БОТЕВ
BBC от 30.12.2025: "Като цяло, Би Би Си е потвърдила имената на близо 160 000 души, загинали в сраженията на страната на Русия в Украйна. Смята се, че реалният брой на жертвите е много по-висок. Това би довело броя на смъртните случаи сред руснаците до между 243 000 и 352 000."
Зеленски от 05.02.2026: "55 хиляди наши военни са загинали от началото на войната."
Значи, ако вярваме на коалицията на желаещите и на президента Зеленски, то 2000000 - 352000 = 55000. Ако не беше тъжно, щеше да ме разсмее...
07:05 05.02.2026
50 Хахахахаха
07:14 05.02.2026
51 8888
07:17 05.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Я пък тоя
Първата година каза 33 хиляди убити, след още три станаха 55 хиляди, та за три години само 22 хиляди ли загинаха?
Сигурно другия един милион са още живи.,.. в паметта ви!
07:24 05.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Руснаци
07:30 05.02.2026
56 При началото
07:35 05.02.2026
57 ти да видиш
08:06 05.02.2026
58 Фейк на часа
Коментиран от #63
08:07 05.02.2026
59 Зеления таласъм отдавна е доказал,
08:12 05.02.2026
60 Toчката
08:31 05.02.2026
61 1678677
08:31 05.02.2026
62 1356
До коментар #27 от "Реално":Така е но смятам че украйна е загубила в пъти по малко ,някъде към 3000 а Русия към 15 млн
Коментиран от #69
08:35 05.02.2026
63 666
До коментар #58 от "Фейк на часа":ПРИЗИДЕНТА НЕ ЛЪЖЕ ПРОСО СЕ ОБЪРКА ОТ ВЪЛНЕНИЕ ТОВА СА СРЕДНИ ЗАГУБИ ЗА МЕСЕЦ
08:38 05.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ццц
09:08 05.02.2026
66 Лъжец и мръсник
09:10 05.02.2026
67 Мишел
09:14 05.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ццц
До коментар #62 от "1356":Цели области в Русия са обезлюдени в резултат на 10-те плана за победа на шушумигата. Сибир, преди гъсто населен, днес е безкрайна пустиня. Можеш да ходиш с месеци и да не срещнеш човек, а тигрите се борят да спасят хората да не изчезнат съвсем от района. Но Путин ич не го е еня за жертвите и продължава да праща руснаци да мрат на талази. Ще видим тязи година какво си е пожелал за 9-ти май и колко ще ни струва, за да му развалим подаръка и да вдигне кръвно, според експерта Коваленко.
Коментиран от #76
09:18 05.02.2026
70 Фичо
09:20 05.02.2026
71 След капитулацията на Украйна
09:50 05.02.2026
72 Георгиев
До коментар #35 от "Къде го търсиш Зелката?!":На тия "голям брой изчезнали" не плащат "смъртни" на наследниците. А много от тях ги водят налични и заплатите ги прибират малките началници. Корупцията е втъкана в системата.
10:07 05.02.2026
73 Лъже
10:14 05.02.2026
74 Хмм
10:28 05.02.2026
75 Папуц
Много интересен феномен - на всички статуси против този жалък човечец , плюсчетата са много повече от минусите.
Положителните коментари, са в пъти по-малко от отрицателните.
Само че , математиката е точна наука - не като поръчковата "журналистика" !
Браво на факти-ците - но ние не сме чак толкова смотани - нали знаете!
Хубав ден на всички!
10:30 05.02.2026
76 Ами
До коментар #69 от "Ццц":Сибир гъсто населен, кога това, ако беше така Русия трябваше да има милиард население поне
10:30 05.02.2026
77 Посетител
10:31 05.02.2026
78 Михаил
10:34 05.02.2026
79 Хмм
10:37 05.02.2026
80 Я пък тоя
Нормално.
А сега за Русия, по мой изчисления, без да ви обяснявам как ги правя, е дала към 350 хиляди убити, като сложим и ранените, стават милион и 200-300 хиляди.
Общо за Украйна и Русия 3 милиона и 200-300 хиляди, много народ, това е повече от половин България!
Гадна работа!
10:51 05.02.2026
81 Цитат
Стотици ковчези пристигнаха в Полша, което веднага охлади военния плам на европейските войски.
Но се оказва, че дори най-милитаризираната Полша не е подготвена за война. Оръжия и наемници се транспортират през Полша до Украйна в индустриален мащаб, а в замяна връщат ковчези. Полският град Жешов, откъдето се евакуират наемници от цял свят, е известен като „Пътят на ковчега“
.
11:15 05.02.2026
82 МАГА
12:18 05.02.2026
83 Анонимен
14:51 05.02.2026
84 Горски
17:00 05.02.2026
85 опала
19:54 05.02.2026
86 Ъъъъъъ
Защото определено беше на неясно какви, но със сигурност тежки субстанции.....Който е гледал интервюто знае за какво говоря, а който не го е гледал, нека го изгледа, за да види до какво водят наркотиците.
22:51 05.02.2026