Времето днес, прогноза за четвъртък, 5 февруари: Значителни валежи в цялата страна

5 Февруари, 2026 03:00 1 602 4

Максималните температури ще достигнат между 5° и 11°, в София – около 5°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 5 февруари: Значителни валежи в цялата страна - 1
Снимка: БНТ
Валежи от дъжд, в много райони – значителни, ще обхванат почти цялата страна.

В областите с код червено са възможни локални количества около и над 60 литра на кв. метър. В западните и централните части на Северна България ще има поледици.

Минималните температури в Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 6° и минус 1°, в южната половина от страната и по Черноморието - между 1° и 6°, в София - около минус 2°.

Максималните температури в западните и централни части на Северна България ще бъдат между 0° и 2°, в останалата част от страната, където ще духа умерен, а по Черноморието – и временно силен южен вятър – между 5° и 11°, в София – около 5°.

В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежи, в много райони интензивни, бързо ще обхванат страната. В северозападните райони остават условията за поледици.

В събота ще е предимно облачно, но без съществени валежи, а затоплянето ще продължи.

В неделя и понеделник отново ще вали и с предстоящото ново и съществено застудяване дъждът в много райони ще премине в сняг. Ще се образува и нова снежна покривка.


България
  • 2 хаберих

    2 0 Отговор
    - Докторе, боли ме черният дроб!
    - Покажете си езика.
    - А бе, докторе, казах ви, че ме боли черният дроб!
    - Покажете си езика!
    - Докторе, шегувате ли се?!
    - Добре тогава, покажете си черния дроб.

    06:58 05.02.2026

  • 3 Анонимен

    0 3 Отговор
    Понякога вицовете са неуместни!

    07:12 05.02.2026

  • 4 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    07:13 05.02.2026

