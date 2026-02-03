Проф. Лозанов: Радев ще се бори за три типа вот, той иска да бъде българският Орбан

Все повече са очакванията и предположенията да бъде избран Андрей Гюров за служебен премиер, но ще разберем това от Илияна Йотова. За да се отговори на протестите от края на миналата година, изборът е Гюров. На база опит, умения – изборът е Главчев. Това заяви политическият анализатор Георги Харизанов пред Нова телевизия.
Кольо Колев, социолог, подчерта: „За да се успокои общественото мнение, може би изборът ще е Гюров. Изборът обаче е ограничен.“
Медийният експерт Георги Лозанов е на мнение: „Не е лошо, че има „домова книга“. Това дава двоен ход на властта. Преди президентът гледаше в небето и си определя каквото иска. Сега му даваш репертоар – избор от хора, назначени от предишна власт. Става наслагване, решетка на две власти, за да бъде ограничаван президентът, за да не бъде еднолична власт. Върху Главчев тежи сянката на опорочените избори.“
Харизанов не смята, че Румен Радев продължава да управлява през Илияна Йотова.
„Търси се наслагване на недоволството. Повтарянето на „олигархия“ и „неравенство“. Трябва да чуем идеите на Радев“, каза още той.
„Реториката се повтаря, независимо от поредния изгряващ политически субект. Имаше ясна оферта, че и частният бизнес е притискан. Палитрата е широко отворена към всички, които са недоволни от управлението в момента“, допълни Колев.
На въпрос иска ли Радев да бъде българският Орбан, Лозанов коментира: „Иска, иска. Той ще се бори за три типа вот – евроскептичния, наказателния и опортюнистичния. Те ще могат да вдигнат вълна. Радев се оказа доста устойчив. Но по отношение на трите вота има конкурент. По отношение на евроскептичния вот това е „Възраждане”. За наказателния – битката е с ПП-ДБ.“
