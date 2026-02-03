Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проф. Лозанов: Радев ще се бори за три типа вот, той иска да бъде българският Орбан

3 Февруари, 2026 09:30 820 38

  • георги харизанов-
  • георги лозанов-
  • кольо колев-
  • румен радев

Не е лошо, че има „домова книга“. Това дава двоен ход на властта. Преди президентът гледаше в небето и си определя каквото иска

Проф. Лозанов: Радев ще се бори за три типа вот, той иска да бъде българският Орбан - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все повече са очакванията и предположенията да бъде избран Андрей Гюров за служебен премиер, но ще разберем това от Илияна Йотова. За да се отговори на протестите от края на миналата година, изборът е Гюров. На база опит, умения – изборът е Главчев. Това заяви политическият анализатор Георги Харизанов пред Нова телевизия.

Кольо Колев, социолог, подчерта: „За да се успокои общественото мнение, може би изборът ще е Гюров. Изборът обаче е ограничен.“

Медийният експерт Георги Лозанов е на мнение: „Не е лошо, че има „домова книга“. Това дава двоен ход на властта. Преди президентът гледаше в небето и си определя каквото иска. Сега му даваш репертоар – избор от хора, назначени от предишна власт. Става наслагване, решетка на две власти, за да бъде ограничаван президентът, за да не бъде еднолична власт. Върху Главчев тежи сянката на опорочените избори.“

Харизанов не смята, че Румен Радев продължава да управлява през Илияна Йотова.

„Търси се наслагване на недоволството. Повтарянето на „олигархия“ и „неравенство“. Трябва да чуем идеите на Радев“, каза още той.

„Реториката се повтаря, независимо от поредния изгряващ политически субект. Имаше ясна оферта, че и частният бизнес е притискан. Палитрата е широко отворена към всички, които са недоволни от управлението в момента“, допълни Колев.

На въпрос иска ли Радев да бъде българският Орбан, Лозанов коментира: „Иска, иска. Той ще се бори за три типа вот – евроскептичния, наказателния и опортюнистичния. Те ще могат да вдигнат вълна. Радев се оказа доста устойчив. Но по отношение на трите вота има конкурент. По отношение на евроскептичния вот това е „Възраждане”. За наказателния – битката е с ПП-ДБ.“


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    33 5 Отговор
    Лозанов къв експерт е? Всяка сутрин е в някоя телевизия - вече омръзна да рецитира едни и същи жълтопаветни глупости!

    Коментиран от #25

    09:32 03.02.2026

  • 2 кой му дреме

    8 12 Отговор
    то истинския оБран ни нарече македонци
    ко остава за българския ?

    09:33 03.02.2026

  • 3 На Гого жената

    20 1 Отговор
    - Ох, и аз съм се борила много за трите типа вот, защото съм отговорна и съм радетел за масовото гласуване в трите ми урни! Когато ги натъпчат догоре с много бюлетини, аз съм доволна. Защото Гого само устни декларации за гласуване подава...

    09:35 03.02.2026

  • 4 Трол

    8 20 Отговор
    Радев е кръстоска между Бойко, Асен и Костадин.

    09:36 03.02.2026

  • 5 орбан комундела

    5 26 Отговор
    добута унгария до такова дъно,че вече не сме най -бедната държава в европа.А наш чорап каква му е целта, достигане нови низини?

    Коментиран от #8, #27

    09:38 03.02.2026

  • 6 майстор

    7 9 Отговор
    Един Орбан има. Втори не е необходим. Все едно да има и втори Тръмпов.

    09:38 03.02.2026

  • 7 Георги

    3 8 Отговор
    как българския Орбан каро вече каза, че иска още по-голяма интеграция с ес? То повече от сегашната освен кметски намесник да ни на назначават от Брюксел.

    09:38 03.02.2026

  • 8 Георги

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "орбан комундела":

    тая опорка от козяк ли ти я спуснаха

    09:40 03.02.2026

  • 9 Харесва ли ви да се самотаксувате

    14 4 Отговор
    После да не кажете че не сте питани като за еврото. Ай ще ви се не види и лозарки и хлебарки.

    09:40 03.02.2026

  • 10 провинциалист

    14 1 Отговор
    "За наказателния – битката е с ПП-ДБ" - само че ПП-ДБ е наказателен вот предимно за избирателите си.

    09:42 03.02.2026

  • 11 Майора

    5 10 Отговор
    Ало коментиращи , как човек който е основал Партията на кеша и пудела с пачките и е бил председател на НС и е изключен от ръководството на БНБ, може да е служебен премиер! С колкото до мистър Кеш , подкрепен от подсъдимите олигарси начело с Черепа ,Бобокови и Прокопиев , никакъв Орбан не е , може да го гледа през крив макарон!

    Коментиран от #18

    09:45 03.02.2026

  • 12 Хе-хе

    15 1 Отговор
    Тея!?! Какво работят!? Радев нищо не казва, нищо не прави, но те го коментирват!? Мафията на Петрохан се изтрепа, никой нищо не коментира, само политически интриганти по студиата! Има ли дначение какво щял да прави Радев, след като нищо няма да направи!!?

    09:46 03.02.2026

  • 13 Дедовия

    5 13 Отговор
    Кауна пръв приятел с Гергов, ама щял да се бори с олигархията, има ли балъци ?

    09:46 03.02.2026

  • 14 Ха ха

    5 12 Отговор
    Кой е Радев един руски агент .Щел да се бори за това онова.Нищо няма да се случи само едно е сигорно ,че обикновения българин ще понесе всички негови прищтявки като запецне икономиката в полза на Руските интереси

    Коментиран от #26

    09:49 03.02.2026

  • 15 Продължаваме Промяната

    1 9 Отговор
    Румен Радев, ако иска да управлява с нас, трябва да се откаже от про руската си политика и да имитира Орбан

    09:51 03.02.2026

  • 16 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    13 0 Отговор
    ПЛЪХОВЕТЕ БЯХА АКТИВИРАНИ И ИЗПЪЛЗЯХХА ОТ ДУПКИТЕ СИ

    09:51 03.02.2026

  • 17 2026

    4 5 Отговор
    Орбан тази година излиза и Фатмако на неговото място влиза.

    Коментиран от #21, #22

    09:52 03.02.2026

  • 18 А как

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Майора":

    Главчев който бе изгонен от председател на НС, поради куча вярност къв Вожда и защитаващ го на амбразурата в изрядно противоречие с правилника на парламента, с ясното съзнание, че върши безобразия, с изрядност на счетоводител бранеше Бойко Борисов да не каже някой нещо срещу него от трибуната, Главчев, провел най доказаните фалшиви избори има наглостта да претендира за служебен отново или са го накарали и няма доблест да откаже, понеже стархът от закона и обществения срам не го плашат толкова, отколкото да не се издъни пред Бибиткин! Естествено, че Павела Филипова и Къдрева са най подходящи!

    09:53 03.02.2026

  • 19 Т.КОЛЕВ

    2 0 Отговор
    В МАЛКА БЪЛГАРИЯ МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.
    ИЗТОПВАТ.ТЕ НАЙ ВЕЧЕ ХАЗНАТА.
    И ПОВЕЧЕТО СА НЕНУЖНИ И НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ ДЪРЖАВАТА ГИ ИЗДЪРЖА.
    МЕТЛАТА ИДВА ЗА ЗАДЕИСТВАНЕ ВРЕМЕ Е

    09:59 03.02.2026

  • 20 Даа!

    4 1 Отговор
    Точно заради това,народа ще гласува масово в негова подкрепа.Но ако за пореден път,се разцепим на крилца и перца,ще получим от същото,което ни разказа играта , още от времето на црън Ванчо,та до днес.Но това ще бъде фатално за огромната маса от народа.Онези, който бачкат,и реално носят парите в държавата.Една поредна сглобка,ударно ще разпродаде малкото останала държавна собственост.Или на чужд" инвеститор" или на концесия.След това дори и власт няма да им трябва.За чии ти е власт,в която всичко е в ръцете на чужди компании,или местни олигарси,срещу който нямаш грам лостове за въздействие?

    10:02 03.02.2026

  • 22 бодра смяна

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "2026":

    руски п,р.а.тии

    10:03 03.02.2026

  • 23 Шопо

    4 2 Отговор
    При 30% избирателна активност няма демокрация, това е диктатура на малцинството
    Радев ще се бори за останалите 70% от гласовете.

    10:04 03.02.2026

  • 24 Бай Тошо от Али Експрес

    1 4 Отговор
    Мунчо е български лампов компютър, със самоделен руски софтуер, набързо сглобен в Правешкия завод за цели проводници.

    10:05 03.02.2026

  • 26 Чък Норис

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха":

    Добре е да понаучиш правописа преди да драскаш тука.

    10:07 03.02.2026

  • 27 хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "орбан комундела":

    Минимална заплата в Унгария - 870 евро
    Минимална заплата в България - 620 евро
    Според Световната банка Унгария е на 42 място по покупателна способност, България е на 97.
    Вече 4 години подред Унгария е №1 по инвестиции в Европа.

    10:07 03.02.2026

  • 28 Тракиец 🇺🇦

    3 3 Отговор
    Радев чупи кръста и стойки пред комунистически тоталитарен Брюксел...няма как да бъде Орбан ...така че психясалия ненормалник с бялата кошница на главата да бъде спокоен

    10:09 03.02.2026

  • 29 пешо

    2 0 Отговор
    всяка сутрин едни и същи боклуци

    10:11 03.02.2026

  • 30 Радев е само поредният мераклия

    4 1 Отговор
    за българския Орбан!
    Преди него още доста хора се напъват за същото.

    А напоследък виждам, че и Боко се мъчи да се вреди в ролята! Вкара България в Съвета за мир на Тръмп, единствено Унгария и България са в него от цял ЕС.

    10:12 03.02.2026

  • 31 Пределно ясно

    2 0 Отговор
    Най-отвратителното лице Лозанов го пущат нарочно постоянно по телевизиите за да озлобяват зрителите,за да се чувстват безсилни пред продажните медии! Но всеки има избор дали да ги гледа или не !

    10:16 03.02.2026

  • 32 Йотова , т.е. Радев

    1 0 Отговор
    иска да назначи Гюров, понеже и той е от Шайката, но имат проблем- Гюров е в неплатен отпуск от БНБ, понеже срещу него тече разследване за измама- уж неволна грешка била!

    То и Ленчето неволно фалшифицира подписи и Кики неволно се оказа премиер с двойно гражданство.

    10:17 03.02.2026

  • 33 Тоест

    0 0 Отговор
    Според професора е добре чрез домовата книга да се позволява на мнозинството в народното събрание което е загубило вот на недоверие и е нелегитимни да управлява да може един вид пак да има служебно правителство?! И изборите организирани от такова правителство ще са честни?! И тоя е боклук

    10:22 03.02.2026

  • 35 БеГемот

    0 0 Отговор
    Папионката е просто едно просто Гого...

    10:28 03.02.2026

  • 36 ВЪН Mr."БО(га)ТАШ"

    1 0 Отговор
    мунчо И$КА ДА ТОРБАЛАН,А НЕ ОРБАН!
    КОЙ КАКВОТО И ДА ВИ ГОВОРИ, $ТАВА ВЪПРО$ ЗА ПАРИ ИЛИ ЗА $€Х!
    КАР МА ЗЪ фат мак € ПЪЛ€Н $ М€РАК....!
    А НАРОДЪТ ЩЕ ГО Д . Х А ПАК!

    Коментиран от #37

    10:35 03.02.2026

  • 37 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "ВЪН Mr."БО(га)ТАШ"":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ(р"ум€н")- НАШ $АМЫЙ-$АМЫЙ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ!
    €$ТЬ "Б О Т А Ш" -€$ТЬ Д€НЬГИ, БОЛЬШИ€ Д€НГИ!
    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ, ТАК Д€РЖАТЬ!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!

    10:37 03.02.2026

  • 38 Лозанов

    0 0 Отговор
    Жив ли е?

    10:37 03.02.2026

