Димитър Аврамов: Предизборната кампания ще бъде вяла, страхлива и безсъдържателна

4 Февруари, 2026 21:10 1 138 10

Отвъд параванната политика има реални неща и хората ги усещат

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светът е изпаднал в радикални гледни точки, България също. Няма идеологически дневен ред, икономиките се променят. Допреди 10 години бяхме свикнали, че има много сложни производствени цикли, някои в 10-15 държави и сега в момента част от политиците се опитват да заменят този тип конструкция и да го заменят с национална. Отвъд параванната политика има реални неща и хората ги усещат. Това заяви политологът Димитър Аврамов в предаването „Още от деня” по БНТ.

Президентството е по-слаба институция в момента. Преди промените в Конституцията, президентът можеше да избере фигурата на премиер и трябваше да защити избора си. В момента президентската институция може да хвърли отговорността на друг. Превръщаме се в публична сфера, в която няма избор на нищо, посочи той. Служебният премиер трябва да успокои хората, които протестираха, че ще има едни честни избори, каза Аврамов.

Както и да се казва президентът, отговорността е негова. Конституцията му е дала рамка, изтъкна анализаторът.

Няма прогнозируемост в политическото представителство в начина на правене на политика, единственото важно нещо конфигурацията заради появата на нов играч, поясни той.

Откакто се помня някой спасява обществото от олигархията. Като гледам всеки опит я развива и създава все по-сериозна хранителна почва за нея. Много е лошо да взимаш страната на политиците преди нещо са се е случило. Въпросите, на които всеки кандидат за власт са: Какви ще са данъците за следващата година? Какъв ще е щатът на МВР? Колко ще са големи държавните структури? Хората излязоха на протести заради системната употреба на държавните институции в частна полза. Ние трябва да балансираме икономическото развитие на България и оттам да лансираме институциите си, обясни Димитър Аврамов.

По думите му предизборната кампания ще бъде вяла, страхлива и безсъдържателна.


Оценка 3.8 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    8 1 Отговор
    Дали ......оня човека на Пееффски от село Буковлък , тия дни изкара селото с брадви и ножове пред цяла България и МВР без да му мигне окото

    21:25 04.02.2026

  • 2 гост

    12 0 Отговор
    От както свят светува няма власт, която да не е дошла в името на народа и после да не е прецакала народа в собствена изгода!

    21:27 04.02.2026

  • 3 Този

    6 1 Отговор
    същият ли е,дето вилата му е в близост до хижата с убитите рейнджъри?!И който ги бил заплашвал?!Казват че е герб аджия,затова му се иска изборите да са вяли!С нищо от казаното от него не съм съгласен!

    21:50 04.02.2026

  • 4 Експерт е и е така

    7 1 Отговор
    Днес в НС единствено Радостин Василев от МЕЧ попита и поиска изслушване защо са надписани сметките за ток на гражданите от ИТН ,но БСП и ИТН отхвърлиха предложението

    21:50 04.02.2026

  • 5 оня с коня

    7 1 Отговор
    Политологът прогнозира вяла и безлична предизборна КампанияИ да обясни той с Думи прости:КОЯ в Годините Кампания му е харесала,та при сравнение да отчита че настоящата ще е слаба?А ако изобщо е имало такава ЗАЩО Избирателната активност стои ЗАКОТВЕНО на Санитарния Минимум?И да поразсъждаваме вместо него,защото той е Простовато момче и Мисловният му Капацитет е порядъчно ограничен:КОМУ Е НУЖНА изобщо някаква Кампания след като каквато и да е тя Гъбарите пак ще си отидат за Гъби в гората?А нима Верният и ТВЪРД Електорат на Партиите който дори и Камъни да валят ще отиде под строй до Урните има нужда от кампания?Политоложка им работа...

    21:51 04.02.2026

  • 6 Гласоподавател

    5 0 Отговор
    Преди избори мафията събира пари за купуване на гласове,ще има изборен алъш вериш

    22:06 04.02.2026

  • 7 гост

    4 3 Отговор
    Както винаги ноооо тоя път с участието на зеления чорап

    22:23 04.02.2026

  • 8 е тоа не съм го и чУвал

    4 1 Отговор
    ама къде е лицето Румен Радев


    ТИШИНА????

    22:46 04.02.2026

  • 9 Анджо

    5 1 Отговор
    Ама ние го знаем това, КЕШ БОТАШОВ много не иска този път да говори, защо ли, защото няма отговори на всички порази кадето направи. ✊👊😜 А и не може да каже ,че го командват гру а и не знае коя олигархия да се бори защото и от всичките може да има далавера.

    22:56 04.02.2026

  • 10 Такава

    2 0 Отговор
    Ще е вяла кампания,защото на маса всички са българи юнаци ,които пият ракия,ядат кюфтаци и са големите юнаци.Но когато трябва да свършат нещо са жалки.Може ли да има толкова безразличие към бъдещето на децата им.Те така ли не вдянаха колко ги крадат и се подиграват с тях.И че само олигархията използва държавата и я граби с поръчки,далавери ,рекети.Осъзнайте се ,че няма да имате и за една ракия.Политическите хищници са ненаситни.Сми то жените да по-смели от вас и по борбени.

    01:05 05.02.2026

