Димитър Аврамов: Предизборната кампания ще бъде вяла, страхлива и безсъдържателна

Светът е изпаднал в радикални гледни точки, България също. Няма идеологически дневен ред, икономиките се променят. Допреди 10 години бяхме свикнали, че има много сложни производствени цикли, някои в 10-15 държави и сега в момента част от политиците се опитват да заменят този тип конструкция и да го заменят с национална. Отвъд параванната политика има реални неща и хората ги усещат. Това заяви политологът Димитър Аврамов в предаването „Още от деня” по БНТ.

Президентството е по-слаба институция в момента. Преди промените в Конституцията, президентът можеше да избере фигурата на премиер и трябваше да защити избора си. В момента президентската институция може да хвърли отговорността на друг. Превръщаме се в публична сфера, в която няма избор на нищо, посочи той. Служебният премиер трябва да успокои хората, които протестираха, че ще има едни честни избори, каза Аврамов.

Както и да се казва президентът, отговорността е негова. Конституцията му е дала рамка, изтъкна анализаторът.

Няма прогнозируемост в политическото представителство в начина на правене на политика, единственото важно нещо конфигурацията заради появата на нов играч, поясни той.

Откакто се помня някой спасява обществото от олигархията. Като гледам всеки опит я развива и създава все по-сериозна хранителна почва за нея. Много е лошо да взимаш страната на политиците преди нещо са се е случило. Въпросите, на които всеки кандидат за власт са: Какви ще са данъците за следващата година? Какъв ще е щатът на МВР? Колко ще са големи държавните структури? Хората излязоха на протести заради системната употреба на държавните институции в частна полза. Ние трябва да балансираме икономическото развитие на България и оттам да лансираме институциите си, обясни Димитър Аврамов.

По думите му предизборната кампания ще бъде вяла, страхлива и безсъдържателна.