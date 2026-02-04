Омбудсманът: Все още няма ясно обяснение от електроразпределителните дружества за високите сметки

Нека дружествата помислят за разсрочено плащане при драстично по-високите сметки за електроенергия, каза в ефира на БТВ омбудсманът Велислава Делчева.
В някои случаи – до три пъти по-високи, уточни тя.
„Все още няма ясно обяснение от електроразпределителните дружества. Апелирам към министъра на енергетиката и КЕВР да започнат проверки дали има промяна в цената и на какво се дължи“, каза Делчева.
Тя подчерта, че гражданите трябва да платят сметките, за да не им бъде спряно електрозахранването, но след това имат право да ги обжалват – включително и по съдебен ред.
„Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро. Това поставя хората в изключително тежко положение“, посочи тя и призова дружествата да предлагат разсрочено плащане.
1 какво обяснение чакате
2 Мда-даааааа
3 Уха
4 За господин писито
До коментар #3 от "Уха":ли намекваш или за кокорчо. Те са много
5 Много ясно
6 wrc шафьор
7 Нещо ми липсва и мазния арменец
До коментар #4 от "За господин писито":Еврончо Пърцумял - химика "банкер".
8 Яшар
21:53 04.02.2026
9 Все още няма ясно обяснение
ако сметка е била 100 лв
сега е 100е
така си смятат хорицата
и другите ще почнат така скоро
10 Мда
11 озлобен
21:58 04.02.2026
12 Честита ви
Снишавахте се и мълчахте, когато трябваше да протестирате.
Но всичко тепърва започва...
13 000
15 Данко Харсъзина
16 Ост
17 възмутен
18 Сатана Z
19 бай Бончо
20 Обяснението
22 ташунко
23 анализатор
24 Данко Харсъзина
25 Гошо- Онбашията
27 Данко Харсъзина
До коментар #23 от "анализатор":Чак пък насилствено... Не виждам някой да протестира.
28 явно има шашма....но..
29 референдум
22:28 04.02.2026
30 НРБългария
31 Артилерист
32 икономист
34 Спецназ
ще го н.бия на енергото!
СЕГА при по-ниски температури ДАЖЕ съм понижил климатиците и
ще видим после ще има ЕБНЯ!
35 50/50
37 Гост
38 ипотекар
39 Хе!
40 Последния Софиянец
41 Кирпича
42 ЕРМ Запад
43 така е
До коментар #28 от "явно има шашма....но..":вече си имаш електронен електромер със софтуер, който спокойно може да бъде манипулиран, защото кодовете му не са в теб, а в ЕРП-то. Ще плащаме колкото кажат, защото електромерите ни показват, колкото те искат. Това да не са електромерите по Татово време. Дедо Симеончо, дето викат, че бил цар, ни докара до това дередже. Интересно ми е той какви сметки за ток плаща. Дано има журналисти, които да проверят, ама едва ли.
44 Оги
До коментар #17 от "възмутен":А погледна ли колко киловатчаса си изразходвал, защото тая година беше значително по-студено от миналата?
47 Тома
48 Скапана
49 Българин
Мисля и аз да подам едно оплакване!
50 тъй, тъй
До коментар #39 от "Хе!":а не е зле въпросната омбудсманка да каже откъде да намерим парите, за да платим. Защото нито заплатите, нито пенсиите са се повиши със 100%, за разлика от цените. Магьосник да си, няма как да стане, парите не са разтегателни. Който не е общувал с ЕРП, само той не знае, че комуникацията е напълно невъзможна. Значи тук си трябва държава, каквато българите нямат. Обаче Буци каза, че всичко си е наред и той е много горд, че ни е вкарал в еврозоната. Пак гласувайте за тиквата и за този, дето мислел за хората, обаче не им плаща сметките за ток. В този смисъл ЕРП работят против ГЕРБ, ДПС-НН, БСП, ИТН. ЕРП-та са антиправителствени образувания и е крайно време Саафов да се самосезира.
51 Ти си антибългарин бе!
До коментар #49 от "Българин":А лятото е много горещо и ползват климатици да се охладят - страхотно "обяснение". Хората ти пишат, че при една и съща консумация има разлика до 100% нагоре... Гo ведo!
22:54 04.02.2026
52 хмммм
До коментар #50 от "тъй, тъй":Умишлено ли си изпуснал ППДБ, щото и те са много горди с набутването ни в еврозоната на здрача?!
53 тъй, тъй
До коментар #52 от "хмммм":Не. Не е умишлено. Непростим пропуск е. Съжалявам. И на ПП-ДБ да им...
54 Ка мът
55 !!!!
56 Хе!
60 наблюдател
61 така е
До коментар #55 от "!!!!":Госпожица Киселова също има съществен принос. Допълнително внесоха своя принос конституционните съдии, на които плащаме по 20 минимални заплати на месец, дреме им, че сметките им от 500 лева са станали 500 евро при 10 000 евро месечно. Допълнително принос дадоха ИТН, БСП, ПП-ДБ, ДПС-НН. На тях трябва да благодарим за влизането в клуба на богатите по скъсани чорапи;. На тях не им пука, нали се сещате. Дори се гордеят. Ние да му мислим, ама какво точно да измислим не се сещам.
62 вече действам
64 Те другите държави
До коментар #23 от "анализатор":Са по зле от БГ.Само Полша,Чехия и Словения са добре
66 az СВО Победа 80
Започват "прелестите"....
🤣🤣🤣🤣
67 Петър
До коментар #43 от "така е":Не знам как е при вас,но при мен електромерът е навън и е с GSM модул.Отчитането и калибриране/манипулиране/ е дистанционно.Това е в София. Могат да ни щавят колкото си искат! Време е за лопатите!
23:43 04.02.2026
68 9689
70 🔌ЧЕЗ енерго 🔌
71 Защо Тази Стои така !
Сякаш !
Кона !
Се Е !
Изпикал !
Върху !
нея ?
72 Антоанета Чернева
До коментар #6 от "wrc шафьор":Вик също са вдигнали цените, още от декември Топлофикация София, написва не поискана и не доставена услуга. Смятат 1:1
75 Антоанета Чернева
До коментар #72 от "Антоанета Чернева":Вик също са вдигнали цените, още от декември Топлофикация София, написва не поискана и не доставена услуга. Смятат 1:1. Тая е, на мин. 4000/5000 Евро заплата, на герб най - вероятно и не знае, що е студ, що е пек. Да разсрочват плащания, тая луда ли е? И следващите ли? Окрадоха се парите на хората, таксуват 1:1.
Не им трябваше, да приемат еврото, сега.
Медиите, силно преувеличават, за чудовищни кеш под дюшека - глупости.
Мафията, нямаше как да махне три нули от доходите и чрез еврото осъществи грабежа, замислен много отдавна.
Ограбиха парите на бедните хора, отделяни за дребни неща, заделени с цената на много лишения.
Мафията не я бърка, тя си напазарува хотели, банки и къщи в чужбина
01:49 05.02.2026
77 дядото
79 Готвят ни Борса ток
Референдумът за Б.е.л.ене беше грубо ф.а.л.ш.и.ф.ициран, като от Референдум за Б.е.л.ене НС пр.емахна Белене, което обезмисли провеждането на Референдума. НС промени съществено въпросът, а КС не се самосезира.
80 Тити
81 Според госпожата, Първо плащай,
