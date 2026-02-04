Новини
Омбудсманът: Все още няма ясно обяснение от електроразпределителните дружества за високите сметки

4 Февруари, 2026

Апелирам към министъра на енергетиката и КЕВР да започнат проверки дали има промяна в цената и на какво се дължи

Мария Атанасова

Нека дружествата помислят за разсрочено плащане при драстично по-високите сметки за електроенергия, каза в ефира на БТВ омбудсманът Велислава Делчева.

В някои случаи – до три пъти по-високи, уточни тя.

„Все още няма ясно обяснение от електроразпределителните дружества. Апелирам към министъра на енергетиката и КЕВР да започнат проверки дали има промяна в цената и на какво се дължи“, каза Делчева.

Тя подчерта, че гражданите трябва да платят сметките, за да не им бъде спряно електрозахранването, но след това имат право да ги обжалват – включително и по съдебен ред.

„Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро. Това поставя хората в изключително тежко положение“, посочи тя и призова дружествата да предлагат разсрочено плащане.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 какво обяснение чакате

    55 1 Отговор
    просто както всички останали си развяват коня ако мине мине...

    21:48 04.02.2026

  • 2 Мда-даааааа

    41 4 Отговор
    Традиционно, след Нова година ги мързи да отчитат и пишат едно към гьотере.

    21:48 04.02.2026

  • 3 Уха

    55 1 Отговор
    Интересно онези женски органи от съвета за еврото де се покриха

    Коментиран от #4

    21:49 04.02.2026

  • 4 За господин писито

    30 2 Отговор

    До коментар #3 от "Уха":

    ли намекваш или за кокорчо. Те са много

    Коментиран от #7

    21:51 04.02.2026

  • 5 Много ясно

    43 1 Отговор
    Пред гербава кукла на конци няма за какво да се обясняват енергокръвопийците, защото отдавна са се договорили с шефа ти от банкянския бостан.

    21:51 04.02.2026

  • 6 wrc шафьор

    43 1 Отговор
    Гнусна блатна вещицо, какво разсрочено плащане те гони? Сметките са неоснователно високи и трябва да бъдат намалени до нормални нива, не разсрочени! Гнус мръсна, да пукнеш дано!!! Амин!

    Коментиран от #72

    21:51 04.02.2026

  • 7 Нещо ми липсва и мазния арменец

    35 2 Отговор

    До коментар #4 от "За господин писито":

    Еврончо Пърцумял - химика "банкер".

    21:53 04.02.2026

  • 8 Яшар

    28 2 Отговор
    Има уста за омбусмастване ....кат млада е била доста плва ...не че сега нее но няма кой

    21:53 04.02.2026

  • 9 Все още няма ясно обяснение

    45 0 Отговор
    просто смяна на валутата 1=1

    ако сметка е била 100 лв
    сега е 100е
    така си смятат хорицата
    и другите ще почнат така скоро

    21:54 04.02.2026

  • 10 Мда

    45 1 Отговор
    Да благодарим на герб и еврото, лансирано от тях за високите сметки от гербавите ерп-та.

    21:58 04.02.2026

  • 11 озлобен

    48 0 Отговор
    Таз длъжност да се закрива ,защото за две стотинки работа не е свършила !! Скоро народа ще вземе лопати и мотики , и здраво ще ви сурвака !!

    21:58 04.02.2026

  • 12 Честита ви

    53 3 Отговор
    еврозона. Не ревете - в клуба на богатите сте.
    Снишавахте се и мълчахте, когато трябваше да протестирате.
    Но всичко тепърва започва...

    21:58 04.02.2026

  • 13 000

    43 1 Отговор
    Ще ви клатят колкото си искат. Всичко си подарихте на чужденците. Овце.

    22:06 04.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Данко Харсъзина

    5 24 Отговор
    Голямо потребление, големи сметки.

    22:08 04.02.2026

  • 16 Ост

    19 1 Отговор
    Защо ли ами опитват морето с пръст ЗА ТОВА

    22:11 04.02.2026

  • 17 възмутен

    50 2 Отговор
    Миналия месец сметката ми беше 90 лв . Този месец е 90 евро .Топлата вода ми е отделно от тази сума . Сметките ми от миналата година за същите месеци са съответно 85лева , а за този месец ми е била 105 лева .Както и да го смятам е двойно . Мисля ,че трябва да излезем по площадите и този път да не се прибираме

    Коментиран от #21, #44, #74

    22:15 04.02.2026

  • 18 Сатана Z

    44 6 Отговор
    Нали се сещате,че някой трябва да плати безплатния ток за Украйна, който им подаряваме и това няма да е Зеления нацист а ние.

    22:16 04.02.2026

  • 19 бай Бончо

    43 5 Отговор
    Както винаги съм казвал -Социализма е недостижим ! Искахте банани , има много банани !

    22:16 04.02.2026

  • 20 Обяснението

    30 1 Отговор
    Е че така са свикнали да си правят каквото искат без контрол в ущърб на населението и дивиденти за определените.

    22:18 04.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ташунко

    36 0 Отговор
    A нема да се плашите, за февруари ще са още по високи . На Бою циганина и на Пеев им требва много кеш да прецакат Радев .

    22:21 04.02.2026

  • 23 анализатор

    45 1 Отговор
    Не знам за вас , обаче аз мисля ,че с мирни протести няма да станат нещата .Направо ни разкатаха за 36 години , а на всичкото отгоре изгониха децата ни в чужбина .Вече си мисля , че е по добре да ни вземе някоя друга държава , макар , че е срамно точно нашето поколение да затрие държава на близо 1400 години . Много ми е мъчно за всички нас .Как веднъж не се обединихме като народ и да се изправим срещу всичко което ни подтиска .Ефекта от насилствено приемане на еврото тепърва ще се засилва . България приключи !

    Коментиран от #26, #27, #64

    22:22 04.02.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    7 21 Отговор
    Га яли и пили, пеяли. Га плащали, ревали. Това е обяснението.

    22:23 04.02.2026

  • 25 Гошо- Онбашията

    11 1 Отговор
    Чака обаждане да знай ко да отговаря

    22:23 04.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Данко Харсъзина

    1 22 Отговор

    До коментар #23 от "анализатор":

    Чак пък насилствено... Не виждам някой да протестира.

    22:26 04.02.2026

  • 28 явно има шашма....но..

    15 4 Отговор
    Не мога да разбера........Нали имаме електромери има и цена на квч дневна и нощна.......

    Коментиран от #43

    22:27 04.02.2026

  • 29 референдум

    38 1 Отговор
    Сега по телевизора пак ще обясняват , че не е от Еврото .Синята зона не е от еврото , таксите за лични документи и изобщо повечето такси пак не са от еврото , а са по 2 ! Шоколад Милка в Германия 80 цента , в България 5 лева ,кашкавал в Германия 5 евро килограма , в България 30 лева килограма ! Съсвем сериозно съм се замислил да не плащам никакви данъци и съответно да отида и да си върна личната карта , за да ми махнат гражданството .Това не се търпи и не знам хората защо си мълчат .Може би са в шок и още не осъзнават нещата .

    Коментиран от #33, #65

    22:28 04.02.2026

  • 30 НРБългария

    28 2 Отговор
    Мисля ,че е време да направим Бул Екзит . Това може би е шанса да оцелеем .

    22:31 04.02.2026

  • 31 Артилерист

    34 1 Отговор
    За какво разсрочено плащане говори тази уж наша "защитница"? Защо не организира процес срещу виновниците за съсипване, раздаване и разпродаване на бг енергийната система? Атлантиците се радват на предоставянето на АЕЦ Козлодуй на Уестингхауз и с всичко руско там е приключено, но сметките се плащат от колонизираните българи. Защо тези сметки не ги дадат на мутрата Борисов, за когото готовата площадка за АЕЦ Белене беше само един гьол. Или на американските агенти от Подмяната, или на жълтопаветния умнокрасивитет, или на Атлантическия клуб и прочие американски подлоги, които ни обещаваха безкрайна свобода и светло бъдеще с американците и отказа от всичко руско...

    22:31 04.02.2026

  • 32 икономист

    37 0 Отговор
    Релно ограбиха народа с 50 % .Точно така стоят нещата .Цените са 1 към 1 , а парите по сметките и съответно заплатите са раделени на 2 или по точно на 1.95583 . Направо си ни ограбиха .

    22:33 04.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Спецназ

    20 0 Отговор
    Ако и следващия месец ми е същата сметка-

    ще го н.бия на енергото!

    СЕГА при по-ниски температури ДАЖЕ съм понижил климатиците и

    ще видим после ще има ЕБНЯ!

    22:35 04.02.2026

  • 35 50/50

    33 1 Отговор
    Вчера Бибитко се хвалеше при Цветанка с успешното въвеждане на еврото! И ето!

    22:36 04.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гост

    16 0 Отговор
    Какво обяснение?! Щавиме си! Толкоз!

    22:37 04.02.2026

  • 38 ипотекар

    28 0 Отговор
    Тази година , все още може би не ! Догодина обаче ще вдигнат ипотечните кредити и тогава ще видите колко ще струват имотите . Който има ипотека , вече изпищя , защото сметките и храната е нагоре , а вноската по ипотеката не чака . Стана голямо мазало с това евро и никой не поема отговорност за станалото .

    22:38 04.02.2026

  • 39 Хе!

    28 1 Отговор
    Цяла демокрация никой не успя да ви обедени! Тези са на път да успеят! Забележете! Великата Омбудсманка казва да си платите, за да не ви спрат тока и после да обжалвате! Вместо да призове към масово неподчинение и недопускане екипите да слязат от стълбовете!

    Коментиран от #50

    22:40 04.02.2026

  • 40 Последния Софиянец

    29 0 Отговор
    В Клуба на Богатите ще плащаме тока на вноски.Ужас!

    22:44 04.02.2026

  • 41 Кирпича

    24 0 Отговор
    Още не мога да свикна с тази идиотска дума ОМБУДСМАН.

    22:44 04.02.2026

  • 42 ЕРМ Запад

    25 0 Отговор
    Сметките са високи, за да ви вземем повече еврА.

    22:45 04.02.2026

  • 43 така е

    26 0 Отговор

    До коментар #28 от "явно има шашма....но..":

    вече си имаш електронен електромер със софтуер, който спокойно може да бъде манипулиран, защото кодовете му не са в теб, а в ЕРП-то. Ще плащаме колкото кажат, защото електромерите ни показват, колкото те искат. Това да не са електромерите по Татово време. Дедо Симеончо, дето викат, че бил цар, ни докара до това дередже. Интересно ми е той какви сметки за ток плаща. Дано има журналисти, които да проверят, ама едва ли.

    Коментиран от #67

    22:45 04.02.2026

  • 44 Оги

    3 23 Отговор

    До коментар #17 от "възмутен":

    А погледна ли колко киловатчаса си изразходвал, защото тая година беше значително по-студено от миналата?

    22:46 04.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тома

    25 0 Отговор
    Откакто на тока и водата сложиха дистанционни апарати хляба и ножа остана в дружествата да манипулират цифрите и сметките

    22:49 04.02.2026

  • 48 Скапана

    19 0 Отговор
    долна, крадлива държава

    22:50 04.02.2026

  • 49 Българин

    0 23 Отговор
    Зимата е студено. Хората ползват повече електроуреди за отопление. Аз специално гледах моите сметки. Преди 10 години сметката ми за януари е 220 лева. Сега е 127 евро.
    Мисля и аз да подам едно оплакване!

    Коментиран от #51

    22:51 04.02.2026

  • 50 тъй, тъй

    21 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хе!":

    а не е зле въпросната омбудсманка да каже откъде да намерим парите, за да платим. Защото нито заплатите, нито пенсиите са се повиши със 100%, за разлика от цените. Магьосник да си, няма как да стане, парите не са разтегателни. Който не е общувал с ЕРП, само той не знае, че комуникацията е напълно невъзможна. Значи тук си трябва държава, каквато българите нямат. Обаче Буци каза, че всичко си е наред и той е много горд, че ни е вкарал в еврозоната. Пак гласувайте за тиквата и за този, дето мислел за хората, обаче не им плаща сметките за ток. В този смисъл ЕРП работят против ГЕРБ, ДПС-НН, БСП, ИТН. ЕРП-та са антиправителствени образувания и е крайно време Саафов да се самосезира.

    Коментиран от #52

    22:53 04.02.2026

  • 51 Ти си антибългарин бе!

    26 0 Отговор

    До коментар #49 от "Българин":

    А лятото е много горещо и ползват климатици да се охладят - страхотно "обяснение". Хората ти пишат, че при една и съща консумация има разлика до 100% нагоре... Гo ведo!

    22:54 04.02.2026

  • 52 хмммм

    17 1 Отговор

    До коментар #50 от "тъй, тъй":

    Умишлено ли си изпуснал ППДБ, щото и те са много горди с набутването ни в еврозоната на здрача?!

    Коментиран от #53

    22:56 04.02.2026

  • 53 тъй, тъй

    16 1 Отговор

    До коментар #52 от "хмммм":

    Не. Не е умишлено. Непростим пропуск е. Съжалявам. И на ПП-ДБ да им...

    22:58 04.02.2026

  • 54 Ка мът

    27 1 Отговор
    Имам електромер, отчитащ само 1 камера, подчертавам само ЕДНА камера. На месец сметката е 96стотинки. Сега е 1.30. Вземат ни за идиоти, които трябва да платят безплатния ток на украинския наркоман

    23:01 04.02.2026

  • 55 !!!!

    26 0 Отговор
    Оттук-нататък за всички високи цени ще благодарите на Бойко Методиев Борисов. Каза ,че ще ви вкара в клуба на богатите и ви скара без да ви пита.

    Коментиран от #61

    23:04 04.02.2026

  • 56 Хе!

    22 0 Отговор
    Не знам! Госпожа от морето каза, че за жилище или етаж където от септември никой не живее последните 2 месеца на миналата година е нямало сметки, сега 220 евро!

    23:04 04.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 наблюдател

    28 0 Отговор
    Сестра ми и мъжа и си живеят само двамата и ползват едни и същи уреди . Никога откакто плащат ток не са имали такава сметка 120 евро , за двама човека , които ползват отопление предимно вечер .Ако трябва всички да подаваме жалби , както казва госпожата , то ще се окаже ,че ще има поне 6 милиона жалби

    23:08 04.02.2026

  • 61 така е

    18 0 Отговор

    До коментар #55 от "!!!!":

    Госпожица Киселова също има съществен принос. Допълнително внесоха своя принос конституционните съдии, на които плащаме по 20 минимални заплати на месец, дреме им, че сметките им от 500 лева са станали 500 евро при 10 000 евро месечно. Допълнително принос дадоха ИТН, БСП, ПП-ДБ, ДПС-НН. На тях трябва да благодарим за влизането в клуба на богатите по скъсани чорапи;. На тях не им пука, нали се сещате. Дори се гордеят. Ние да му мислим, ама какво точно да измислим не се сещам.

    23:10 04.02.2026

  • 62 вече действам

    20 0 Отговор
    Малко е странно . Вместо да накажем виновниците , точно те ни съветват да плащаме .Нищо няма да им платя аз . Днес занесох сметките си ток от последните 3 години на прокурор .Може да се окаже така , че да съдим освен ЕРП и държавата , ще видим . Сега ги чакаме да излючат тока , за неплатена сметка след възражение и подадени жалби до няколко институции и ги запукваме .

    23:12 04.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Те другите държави

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "анализатор":

    Са по зле от БГ.Само Полша,Чехия и Словения са добре

    23:24 04.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 az СВО Победа 80

    17 0 Отговор
    Честит ви шиткойн и добре дошли в клубът на богатите!
    Започват "прелестите"....

    🤣🤣🤣🤣

    23:35 04.02.2026

  • 67 Петър

    17 0 Отговор

    До коментар #43 от "така е":

    Не знам как е при вас,но при мен електромерът е навън и е с GSM модул.Отчитането и калибриране/манипулиране/ е дистанционно.Това е в София. Могат да ни щавят колкото си искат! Време е за лопатите!

    23:43 04.02.2026

  • 68 9689

    15 0 Отговор
    От тази нищо не става.Сметките на част от клиентите са в левове но е писано ,че са в евро.Ето това е двойното увелечение.

    00:03 05.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 🔌ЧЕЗ енерго 🔌

    5 0 Отговор
    Енергото вдигна цената със цели 5 стотинки и разказаха работа на всеки човек във България 🏢📝 🔌🎭

    00:57 05.02.2026

  • 71 Защо Тази Стои така !

    5 0 Отговор
    Защо Тази Стои така !

    Сякаш !

    Кона !

    Се Е !

    Изпикал !

    Върху !

    нея ?

    01:01 05.02.2026

  • 72 Антоанета Чернева

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "wrc шафьор":

    Вик също са вдигнали цените, още от декември Топлофикация София, написва не поискана и не доставена услуга. Смятат 1:1

    Коментиран от #75

    01:32 05.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Антоанета Чернева

    11 0 Отговор

    До коментар #72 от "Антоанета Чернева":

    Вик също са вдигнали цените, още от декември Топлофикация София, написва не поискана и не доставена услуга. Смятат 1:1. Тая е, на мин. 4000/5000 Евро заплата, на герб най - вероятно и не знае, що е студ, що е пек. Да разсрочват плащания, тая луда ли е? И следващите ли? Окрадоха се парите на хората, таксуват 1:1.
    Не им трябваше, да приемат еврото, сега.
    Медиите, силно преувеличават, за чудовищни кеш под дюшека - глупости.
    Мафията, нямаше как да махне три нули от доходите и чрез еврото осъществи грабежа, замислен много отдавна.
    Ограбиха парите на бедните хора, отделяни за дребни неща, заделени с цената на много лишения.
    Мафията не я бърка, тя си напазарува хотели, банки и къщи в чужбина

    01:49 05.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 дядото

    6 0 Отговор
    боже опази ни от власта и мародерите. омбустман ли е това - сметките са незаконни и надути,но вие си платете....грабежа.после гонете михаля.ние вече няма какво да губим,остава по-добре трагичния ни край,отколкото безкрайната трагедия която живеем.

    04:39 05.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Готвят ни Борса ток

    2 0 Отговор
    200 лв. сметка януари за ток. Така е като не построиха Белене с платени 2 нови реактора и оборудване, лиценз площадка. Успешно унищожиха я.д.рената енергетика на Те.риторията. АЕЦ след 2-3 години ще спре да функционира. Тогава само на ф.ото и п.е.рки при 6 месеца зима. З.а.т.риха ТЕЦ-овете, които са базови мощности.
    Референдумът за Б.е.л.ене беше грубо ф.а.л.ш.и.ф.ициран, като от Референдум за Б.е.л.ене НС пр.емахна Белене, което обезмисли провеждането на Референдума. НС промени съществено въпросът, а КС не се самосезира.

    07:29 05.02.2026

  • 80 Тити

    2 0 Отговор
    Кевр защитава монополистите не народа.

    07:32 05.02.2026

  • 81 Според госпожата, Първо плащай,

    0 0 Отговор
    пък после гони Михаля да си търсиш правата. Нейна грижа е проверката за завишението, какви са или дали сазаконни увеличенията.Ако тя не си мръдне пръста, следва въпросът, От коя парламиентарна група идва на този пост и заключение.

    18:06 05.02.2026

