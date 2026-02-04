Омбудсманът: Все още няма ясно обяснение от електроразпределителните дружества за високите сметки

Нека дружествата помислят за разсрочено плащане при драстично по-високите сметки за електроенергия, каза в ефира на БТВ омбудсманът Велислава Делчева.

В някои случаи – до три пъти по-високи, уточни тя.

„Все още няма ясно обяснение от електроразпределителните дружества. Апелирам към министъра на енергетиката и КЕВР да започнат проверки дали има промяна в цената и на какво се дължи“, каза Делчева.

Тя подчерта, че гражданите трябва да платят сметките, за да не им бъде спряно електрозахранването, но след това имат право да ги обжалват – включително и по съдебен ред.

„Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро. Това поставя хората в изключително тежко положение“, посочи тя и призова дружествата да предлагат разсрочено плащане.