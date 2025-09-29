През последната седмица на септември и първите дни на октомври една от зодиите ще трябва да пести силите си, за да може да се приготви за всички възможности, които времето ще предложи. Друг от знаците ще има възможност да се самоусъвършенства - не пропускайте времето, за да станете по-добрата версия на себе си. Какво очаква останалите зодии вижте в своя седмичен хороскоп за 29 септември-5 октомври 2025 г., пише actualno.com.

Овен

Предстои благоприятна седмица, но само при положение, че обективно оцените собствените си способности и възможности и да вземете предвид натрупаната умора. Най-добре е да не опитвате нищо ново в понеделник. В средата на седмицата избягвайте емоционални дискусии с шефа си. В петък дори конфликт може да доведе до неочакван обрат на събитията, откривайки нови перспективи и възможности.

Телец

Тази седмица не отказвайте покани от приятели. Съвестната ви работа има всички шансове да бъде призната с похвала или повишение. Вторник обещава много интересни и приятни срещи с нови хора и техните оригинални идеи. В сряда има опасност да сте прекалено избухливи. Най-добре е да планирате важни дела за четвъртък; възможни са обещаващи предложения. През уикенда намерете време за разходка сред природата, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Близнаци

Сякаш се събуждате от дълъг сън, активността ви осезаемо ще се засили през тази седмица. Може да започнете да разработвате нова стратегия за покоряване на още един връх в кариерата и личния си живот. Възможно е да възникне преход към обещаваща нова работа. Вашата креативност и продуктивност ще се увеличат, което ще ви позволи лесно да се справите с всяко предизвикателство.

Рак

През тази седмица просто трябва да проявите инициатива и смелост. Ако положите усилия, в близко бъдеще ви очакват големи ползи. Ще се нуждаете от подкрепата на колеги, приятели и близки, за да осъществите идеите си. Ще бъдете обаче твърде уморени, за да го направите сами. През втората половина на седмицата все още ще има много работа за вършене, но няма да е нужно да премисляте; всичко, от което се нуждаете, е желание за работа и търпение.

Лъв

Като цяло седмицата е благоприятна за работа и творчество. В много области от живота ви назряват важни промени. Авторитетът ви ще се увеличи значително; няма да е необходимо да координирате всяка стъпка с ръководството - свободата на избор ще остане ваша. Намалете времето, прекарано в онлайн пространството, тъй като той е пълен с лъжи и манипулации, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Дева

Тази седмица вероятно ще бъдете пример за професионализъм и дипломация. Това е прекрасно време, особено за тези, които работят в технически професии. Следете внимателно новините, за да не пропуснете важна информация. Забравете за оплакванията от бизнес партньори и погледнете на настоящата ситуация от различна гледна точка.

Везни

През тази седмица ще бъдете проспериращи в много области от живота си. Можете да постигнете много и дори да пожънете осезаеми ползи от работата си, постигайки облаги и морално удовлетворение. Започвате да установявате лидерски позиции на работното място. В средата на седмицата може да пристигнат роднини. Преживявате положителни промени в живота си.

Скорпион

През тази седмица работата няма да изисква прекомерен стрес, но обещава печалба. Дългогодишен сътрудник би могъл да повлияе положително на кариерното ви развитие - ще сгрешите, ако избягвате да работите в тясно сътрудничество с него. Очаквайте изгодни бизнес предложения в края на работната седмица, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Стрелец

Понеделник ще ви изненада с обстоятелства и неочаквани обрати на събитията, които ще разкрият най-добрите ви качества. Във вторник ще трябва спешно да се справите с натрупаните проблеми и систематично да се придвижите към целта си, която след това ще стане постижима. В четвъртък са вероятни промени и неочаквани гости. Избягвайте пренапрежението сега - намерете достатъчно време за почивка.

Козирог

През тази седмица е най-добре да не бързате, тъй като плуването срещу течението само ще ви лиши от ценна енергия. В работата управлявайте мъдро делата си, обмислете всеки детайл и всичко ще се получи. Можете да придобиете нови знания и уверено да ги приложите на практика. Много събития през втората половина на седмицата може да се въртят около семейното огнище, домакинските задължения и ежедневните грижи. Отношенията ви с членовете на семейството ще се подобрят.

Водолей

Тази седмица, особено първата половина, може да донесе безкрайни тревоги, както в работа, така и у дома. През това време ще сте готови да избухнете и да загубите самообладание неведнъж, но звездите съветват да проявите сдържаност. От четвъртък вашите бизнес проекти ще получат допълнителен тласък и ще бъдете с една крачка по-близо до целите си. Не забравяйте, че всяко зло е добро и каквото и да се случи, всичко ще се нареди по най-добрия начин.

Риби

Тази седмица самоусъвършенстването ви ще бъде най-успешно. Важно е да се примирите със себе си и да не се измъчвате от съмнения и тревоги. Много неща ще се получат тази седмица просто по инерция, така че е логично да се заемете с всичко, което можете. Втората половина на седмицата ще донесе желания мир и стабилност в личния ви живот.