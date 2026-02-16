Какво ще определи съдбата на Алваро Арбелоа в Реал Мадрид?

Бъдещето на Алваро Арбелоа като старши треньор на Реал Мадрид е обвито в неизвестност и зависи от ключови фактори, които ще се проявят до края на сезона, разкрива авторитетното издание The Athletic. Решаващият елемент, който ще наклони везните, е представянето на "белия балет" в Шампионската лига – турнирът, който традиционно е мерило за успех в клуба.

Припомняме, че Арбелоа пое кормилото на мадридчани през януари, след като Чаби Алонсо бе освободен от поста. Оттогава насам, испанският специалист се опитва да вдъхне нов живот на отбора и да върне увереността сред играчите.

Макар и добрите резултати в Ла Лига да са важни за ръководството на Реал Мадрид, именно изявите на тима в най-престижния европейски клубен турнир ще бъдат решаващи за бъдещето на Арбелоа. Ако "лос бланкос" демонстрират стабилност и характер на международната сцена, шансовете на наставника да остане начело на тима значително ще нараснат.