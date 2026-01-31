Седмичен хороскоп за 2 - 8 февруари 2026 г.

Овен

Вашите широки разбирания за живота ви помагат да преодолявате трудностите, но сега те ви изолират от околните. Вие няма да се вслушвате дори в разумните съвети. Не бива да правите сериозни покупки, пише horoskopa.com.

Телец

Иска ви се да командвате, но никой няма да ви се подчинява. Периодът предвещава да е изпълнен с доста непредвидени ситуации. Желателно е повече време да прекарате в дома си и да избягвате тъмните усамотени места.

Близнаци

Прекалено много вярвате на себе си. Вашите парични очаквания може въобще да не се сбъднат. Седмицата ви предлага много лични и неочаквани изненади. Налага се да бъдете пределно внимателни във всичко.

Рак

Много добре усвоявате информация, затова съветът на звездите е да се занимавате с творческа, интелектуална дейности, да четете книги, да работите с тестове. Може да изпитате силата на любовта.

Лъв

Може да посветите времето си на своето духовно развитие. Някои може да се включат в клуб по интереси, да си намерят приятели, които мислят като тях. Други може да си купят хубава книга.

Дева

Оставете всичко и действайте както ви диктува сърцето. Така може да възстановите душевната си хармония. Едно ваше желание може да се сбъдне. Това ви отваря апетита за нещо подобно.

Везни

Имате всички условия да си починете и заредите с нови сили. Скоро започват ремонти и преустройства. Домът ви става по-уютен и комфортен и това е оценено като ваша заслуга от останалите.

Скорпион

Имате силна интуиция, използвайте я. Рисковете трябва да се избягват. Пазете парите си, следвайте установените правила. Не трябва да мислите за служебни авантюри.

Стрелец

Време за ответни действия. Давате отговор на един човек, опитвате се да изпълните това, което се иска от вас. Някои може да върнат заем, други да изпълнят обещание. При всички случаи ви олеква на душата.

Козирог

Градите амбициозни планове за изява, но моментът не е благоприятен за начинания. Ако се занимавате с бизнес, печалбите може да се забавят. Имате някои притеснения, свързани с новини, които не са особено обнадеждаващи.

Водолей

Постъпвате честно и коректно към хора, които не заслужават това. Но мисълта, че вие не сте като тях и това е вашето достойнство ви движи напред. Много добро впечатление правите на хората около вас.

Риби

В дома ви е пълно с хора. Ако искате спокойствие, трябва да отидете на друго място, където да можете да съберете мислите си. Може да се консултирате с Дева или Телец. Благоприятно време за започване на нова работа.