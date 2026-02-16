Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ахмед Доган: Пожелавам Ви да събудите волята си за борбеност за по-добър и справедлив свят

16 Февруари, 2026 18:21

"Призовавам Ви да преодолеете неудачите, съмненията и болките на днешния ден, и да намерите силата и подкрепата си в заедността!", обръща се към привържениците си основателят на ДПС

Ахмед Доган: Пожелавам Ви да събудите волята си за борбеност за по-добър и справедлив свят - 1
Снимка: АПС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Основателят на ДПС Ахмед Доган отправи послание към привържениците си за мобилизация и единство в стремежа към "по-добър и справедлив свят", като подчерта необходимостта от общи усилия и солидарност в настоящата политическа ситуация, цитиран от news.bg.

В обръщение, публикувано на новия сайт на Алианс за права и свободи (АПС)/www.alians.bg/, Доган заявява: "Пожелавам Ви да събудите волята си за борбеност за по-добър и справедлив свят, в който искаме да живеем!" и допълва: "Призовавам Ви да преодолеете неудачите, съмненията и болките на днешния ден, и да намерите силата и подкрепата си в заедността!"

По думите му, "В живота нищо не се поднася даром. То трябва да се извоюва с общи усилия." В писмото си Доган изразява увереност, че енергията на младите и опита на ветераните ще доведе до "по-добър и сигурен живот".

Обръщението на Доган идва на фона на продължаващи вътрешни размествания в редиците на движението и усилия за консолидиране на подкрепата сред привържениците му.

На 9 януари АПС подаде документи за регистрация като политическа партия, което се разглежда като следваща стъпка в институционализирането на формацията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    22 6 Отговор
    Нямаш ли срама бе, селяндур?!

    18:30 16.02.2026

  • 2 пожелание

    21 5 Отговор
    И двете ДПС- та да станат на кюфтета !!!

    18:33 16.02.2026

  • 3 Ментата

    20 4 Отговор
    ще ти подаде ръка от врящия казан !

    18:34 16.02.2026

  • 4 Знам

    15 4 Отговор
    Знам че му нямам доверие.

    18:36 16.02.2026

  • 5 Иван

    20 3 Отговор
    35 години мръстния Дс агент живя като цар на гърба на българи, роми и турци.Сега реве че го окрали, като че ли България му е феодално владение. Къв етнически мир запазвал отя ма.. ал? Етническия мир зависи от търпението и толеранса на различните етничеаки групи.

    18:37 16.02.2026

  • 6 122333

    7 3 Отговор
    Пожелаваш ни да приемем да ни управляват хора като кмета на Хасковски минерални бани, НЕ, никога!

    18:38 16.02.2026

  • 7 Агент

    15 2 Отговор
    Сава пред очите на покровителите си и създателите си от БКП и ДС , както и пред погледа на българските граждани , излязал от една селска колиба , го назначиха за милиардер.......

    18:38 16.02.2026

  • 8 Сараи, ракии, баници

    9 4 Отговор
    Дръндарския римлянин и той като славиту, драскат от фейсбука му. Не се знае под кой мост живее.

    18:38 16.02.2026

  • 9 Точно

    8 4 Отговор
    Първото впечатление е от снимката,а то е самодоволна усмивка ,лукав поглед зад златни очила.

    18:38 16.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 търговище

    9 3 Отговор
    блажени са вярващите ,,. ТЪРГОВИЩЕ от 30 години един ХАРИ завладя и цялата област коли и беси ,дори и кмета му се подчинява ,всички знаят изборите ,как ги маниполира и ги купува ,толкова години защо спи народа ,,къдеса ДАНС ,ПОЛИЦИЯ във каква държава живеем

    18:42 16.02.2026

  • 12 Лудия

    8 4 Отговор
    Нагъл до безобразие! Кой ли ти вярва на теб още,деребей! Заради теб има думата малцинства в обществото ни и продължаваш да се възползваш 35 години от старите хора! Всички сме граждани на майка България! В България няма малцинства, ти си единственото!

    18:43 16.02.2026

  • 13 скелетите от градевроба

    13 1 Отговор
    Това е новият радев съюзник срещу корупцията и срещу олигархията и срещу завладяната държава и също иска да си върне държавата. ПП/ДБ не познават модела на Доган и нямат нищо против, щом подкрепя техния А.Гюров за премиер.

    18:43 16.02.2026

  • 14 Ами

    7 2 Отговор
    Свърши нещо полезно ве, кажи поне на ония в турция да не гласуват за домуза!

    18:44 16.02.2026

  • 15 Байрактар"70

    10 3 Отговор
    И, още един се покайва! А можеш ли да върнеш годините и времето на хората, които ги излъгахте тридесет и кусур години? И какво ти остана от всичко окрадено от ,,народа"?

    18:46 16.02.2026

  • 16 Не на факти

    7 0 Отговор
    Помаците и турците те предадоха. Това нищожество раздаваше порциите.

    18:51 16.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Етническия крал но от под моста

    5 0 Отговор
    Сложен въпрос : точно колко лв изкарват помаците, които продават масло и сладко по Юндола? И още един - какъв е най - големия проблем днес на обикновен твой ( иншаллсх :) избирател ? Късно е вече за въпроси, отдавна си пиян.

    18:56 16.02.2026

  • 19 наглост агентсавова!

    7 1 Отговор
    Българите, включително и българските турци отдавна "се събудиха", нагло, безскрупулно и до цинизъм мърсно нищожество, свиреп агент и функционер, дето си писал доноси и за най-близките си роднини, включително и за жени ,с които си преспивал! Уж си "умен", но не си! Просто си много хитър и голям мерзавец, да , ти си "Прроклятие на България" ,което пороби във второ турско робство злочестата ни Блъгария, с мълчаливото съгласие на комунистите - и позитанските, и ГЕРБерастките! Тете о търпяха ,защото даваше и на тях от порциите и им позволяваше да крадат милиарди! Фатмакът от село Славяново даде третия мандат на неговите една шепа хора в парламента, за да го купи, ама, кел файда! Българските турци не са същите безропотни крепостни отпреди 20 - 30 годиин! Младите хора са наясно и с уродливото 190 - килограмово туловище, и с ДС- функционера агент Сава от село Дръндар, познат и като Аамед Доган!

    19:01 16.02.2026

  • 20 !!!

    9 0 Отговор
    Чудовището от село Дръндар! Добре го погледнете, българи! и не го забравяйте! Отново се гласи да "раздава порции"!

    19:02 16.02.2026

  • 21 Най вредния

    7 1 Отговор
    политик за България ! Поощряваше дълго време действията на творението си, което в последствие му изяде главата!

    19:05 16.02.2026

  • 22 Пламен

    5 1 Отговор
    Ортака на Мунчо .

    19:08 16.02.2026

  • 23 Ти крадецо 35 Год разпределяше Порциите

    8 0 Отговор
    В Държавата! Мислиш че сме те Забравили Не,! Върви на М. А. Й. Н. А. Т. А. С. И

    19:12 16.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Само да попитам

    7 0 Отговор
    Как един труп в мозъчна агония е написал това?

    19:16 16.02.2026

  • 27 ЯСО

    3 1 Отговор
    УМНИЯ всеки път намира пътя си в лабиринта на НЕВЪЗМОЖНОТО за да ЗАБОКОТЕЕ.

    19:17 16.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Иван

    2 1 Отговор
    Радев ако мисли да продължи с игрите с Доган и смята че избирателя ще си затваря очите жестоко се лъже. Скрити или явни коалиции с тоя мръсен Дс ман.. ал , с прасето му Пеевски което той издигна и ни набута в власта , с педоф... те от Пп който ни докара и вкара в парламента за сметка на обеднелия и оскотял народ няма да минат повече. Хората не искат повече фалшиви месии. Наситиха се на Борисов, Царя рвститут, ПП, ИТН и други измекярски спасители. Искаме честна и прозрачна политика

    19:28 16.02.2026

  • 30 Боклуците на Боклука

    5 0 Отговор
    Боклук, ти си един от виновниците за това, България да бъде в това положение.👊🤜💩🚽

    19:30 16.02.2026

  • 31 дскгб

    4 0 Отговор
    Той,не е основател на ДПС,двем! Движението го имаше преди някой да знае и чувал за агента Ахм.Д. Той беше спуснат от ДС. Ама че журналистика

    19:35 16.02.2026

  • 32 Справедлив е

    3 0 Отговор
    светът, в който го разстрелват публично това философско-корупционно недоразумение.

    19:39 16.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Каква, драма

    1 0 Отговор
    дюган бей, събрахте ли поне за едностайка, пе да има къде да си се наливаш?

    19:45 16.02.2026

