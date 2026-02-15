Румен Радев: На 4 март най-късно ще внеса за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име

Румен Радев съобщи, че най-късно на 4 март той и неговият екип ще внесат за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име. Досегашният президент посочи, че законовият срок ще бъде спазен, съобщи Нова ТВ. Също така заяви, че ще бъде обявена и програмата на формацията.
Радев обясни, че за участие в предстоящите избори няма време за създаване на партия.
„Ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат редовна регистрация”, каза още той. Но отказа да назове техните имена, „защото знаете как работи репресивната машина”.
Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в „разграждане на този олигархичен модел”.
„Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже”, подчерта още досегашният президент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #56
14:58 15.02.2026
2 Майна
Позивната му от Максуел ,на демократите
Той унищожава България, затова има съпорт и сега от лондонсит
Коментиран от #78
14:58 15.02.2026
3 Ще се казва Расиии Завинаги
По старо комунистическо правило, да не се излагаме пред митрофанва че ще ни вика да ни иска ресто!!
14:58 15.02.2026
4 фгс
14:58 15.02.2026
5 Озадачен
14:58 15.02.2026
6 Соня
Коментиран от #10, #37
14:59 15.02.2026
7 Сатана Z
14:59 15.02.2026
8 Дориана
Коментиран от #9, #20, #26
14:59 15.02.2026
9 хах
До коментар #8 от "Дориана":Хахах
15:00 15.02.2026
10 Един
До коментар #6 от "Соня":Ще пилотира,мотор с два коша и цепнат фар
15:00 15.02.2026
11 Старшина Боташ
15:00 15.02.2026
12 Този изглежда гивори и мисли като
Ни на наше купейки това им допада защото те са знамително със по занижено iQ и не разбират света около тях
Коментиран от #35
15:00 15.02.2026
13 Анонимен
15:00 15.02.2026
14 Майна
Първият беше ПП
Янев и всички до един говореха , какъв е всъщност
Хайде, купувам си пуканки, както казват
15:00 15.02.2026
15 хехе
Коментиран от #30
15:00 15.02.2026
16 Това мекере ще ни върне 20 години на зад
15:01 15.02.2026
17 Дориана
Коментиран от #38
15:01 15.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Майна
До коментар #8 от "Дориана":Десо, това си го пиши като Ник
Не да въртиш като змийска под фалшив
Ти си бивша резидентша
15:02 15.02.2026
21 Далавера "Импекс "
15:02 15.02.2026
22 Румка Руският мирр умря
Стандартът на живот ни се вдигна средно 16 пъти
Защо да се връщаме назад пак??
Коментиран от #29
15:02 15.02.2026
23 Тоя се оказа
15:03 15.02.2026
24 Далавера "Импекс "
15:03 15.02.2026
25 Самохвалко
15:03 15.02.2026
26 Развитие
До коментар #8 от "Дориана":Ама нищото е влюбена в РАДЕВ Жалко нищо си А колкото до Радев ако е толкова успешен нека се докаже НЕ е необходимо да сее омраза Управлява се с доказване с работа с успехи за държавата НЕКА се докаже
15:03 15.02.2026
27 чупка
15:05 15.02.2026
28 Кой е Радев?
Нататък чрез Херо Мустафа коленичи пред сатанинските либерали на Байдън и обрече държавата с въвеждането във висшата изпълнителна власт на Кирил Петков и Асен Василев заедно със „сектата“ им, след което продуцира и легендира политическата им партия ПП. Всички видяхме докъде доведе това – до пълна катастрофа.
Нататък ПП се съюзиха с ДБ на Костов и Прокопиев, с които Радев беше в тясна връзка."
15:06 15.02.2026
29 Браво Румка
До коментар #22 от "Румка Руският мирр умря":Искам пак да сме като 2004-6
180 лева заплата хляб 1 лев
Дизел 2.65
Бензин 2.82
Слава Расиии
Слава Путин
Напред братя напред
15:06 15.02.2026
30 Промяна
До коментар #15 от "хехе":А РАДЕВ Е САМОТО СТАТУКВО ХАХАХАХА 10 ГОДИНИ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е И ЩЕ СЕ КОАЛИРА С ШАРЛАТАНИТЕ И ДЕРИБЕИТЕ ХАХАХА ЩЕ ПРЕДСТАВИ В ЛИСТИТЕ СИ ЧЕРВЕНИ МИЛИОНЕРИ НЕГОВИТЕ СТАРИ ВЕРНИ ДРУГАРИ
15:06 15.02.2026
31 Малко кофти
15:06 15.02.2026
32 Нов Девети
15:07 15.02.2026
33 Заблуждаващ пиар
Тази ЛЪЖОВНА опорна точка бе подарена на Радев от ПП-ДБ, когато уж демонстрираха разрив, базирана на мантрата, че едва ли не Радев е близко до Москва.
Радев умишлено мълчеше, защото тази тъпотия на ПП-ДБ играеше за него и му помагаше да обира русофилски вот.
А истината е точно обратната – Радев винаги е бил натовския офицер, прокси на либералите, в лицето на байдънисти и подобни безумници."
Коментиран от #89
15:07 15.02.2026
34 Цвете
15:07 15.02.2026
35 Наистина е доста Простоляв
До коментар #12 от "Този изглежда гивори и мисли като":Но нали е Руснак все пак те са Прости
15:08 15.02.2026
36 Сатана Z
15:08 15.02.2026
37 Киро
До коментар #6 от "Соня":Защо да не може щом Орбан,Ердоган и други могат защо той да не може.
15:09 15.02.2026
38 Промяна
До коментар #17 от "Дориана":ЧЕСТНИ ИЗБОРИ С МАДУРОВКИТЕ ХАХАХАХА НЯМА ТАКИВА В ЦЯЛА ЕВРОПА МАДУРОВКИТЕ ЛЕСНО СЕ МАНИПУЛИПАТ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НЯКОЛКО ТЕХНИ КРИЕЩИ СЕ В ЕДНА ТЪМНА СТАИЧКА И ХОП НИКОЙ АМА НИКОЙ НЕ ГИ ВИЖДА СЪД ЗАТВОР ЗА ТЕЗИ МАНИПУЛАТОРИ МАДУРОВЦИ
15:09 15.02.2026
39 Стенли
15:09 15.02.2026
40 абе
15:10 15.02.2026
41 Лелеее
Нататък ПП се съюзиха с ДБ на Костов и Прокопиев, с които Радев беше в тясна връзка.
Радев като президент изнесе и лекция за съдебната власт на Соросоидното НПО на Христо Иванов, финансирано от Сорос и „Америка за България“.
15:10 15.02.2026
42 Цвете
15:11 15.02.2026
43 Никой
15:13 15.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 И името ще е...
15:13 15.02.2026
46 Значи
15:13 15.02.2026
47 Фалшиф та дрънка
Марионетка
15:13 15.02.2026
48 койдазнай
Щото ако Румбата внесе регистрация с неясно име, щеше да ми стане много тревожно!
15:13 15.02.2026
49 Радев
15:15 15.02.2026
50 Пламен
Миналата година имаше една среща на Йотова в най-скъпия ресторант на Слънчака .
Може би тогава го уволниха , а ние си мислим че си е подал оставката .
15:16 15.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Разделителната линия
От другата страна- опозицията- Възраждане, ДПС, Нинова, малките извънпарламентарни партии против Радев.
ЗА или ПРОТИВ Радев- това е линията!
15:17 15.02.2026
53 Промяна
15:18 15.02.2026
54 ЕДГАР КЕЙСИ
15:18 15.02.2026
55 Търновец
Коментиран от #79
15:18 15.02.2026
56 Защо е необходима тази припряност?
До коментар #1 от "Боруна Лом":Годината едва сега започва.
15:19 15.02.2026
57 Ивелин Михайлов
Коментиран от #61, #84
15:20 15.02.2026
58 Коалиция?
Нали беше партия?
Смешник
15:22 15.02.2026
59 Деса
15:22 15.02.2026
60 Горски
Коментиран от #63
15:22 15.02.2026
61 Ей, сводник
До коментар #57 от "Ивелин Михайлов":Може и да стане. Те ПП са от същото тесто като теб, ха ха.. Направо при бащицата Радев
Коментиран от #65, #93
15:24 15.02.2026
62 007
Коментиран от #66
15:24 15.02.2026
63 Ти и ти ли
До коментар #60 от "Горски":Влезна от Петрохан?
Коментиран от #88
15:25 15.02.2026
64 БОЦ - ко
Татко "Шарлатан",
Президентството остави,
Народа бил недое...ан....
Коментиран от #80
15:26 15.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ф16
До коментар #62 от "007":С парите на улигарсите, но само "добрите".
15:27 15.02.2026
67 таксиджия 🚖
Величие, Атака, Румен Петков(социалисти за нещо си)
Коментиран от #77
15:28 15.02.2026
68 Румен Петков
15:30 15.02.2026
69 Нищо
15:32 15.02.2026
70 Щом се явява
Те ще бъдат главните донори на Радев.
Друг донор на Радев ще бъдат ППДБ. Те също ще пострадат. Но пък Радев ще ги овъзмезди след изборите, като ги вкара във властта.
ГЕРБ ще пострадат ТЕЖКО. Може и да не е могат да преживеят!
15:33 15.02.2026
71 Даката
А за разграждането на олигархичния модел влизат съмишленици, като олигарса Васил Божков, олигарсите братя Бобокови, олигарсите Арабаджиеви.... и всички останали знайни и незнайни олигарси, но иначе тръбят, че ще разграждат олигархичния модел, може би ще вкарват и руските олигарси с известно предимство... просто не ми се мисли каква беда ще бъде за България ако Румен Радев дойде на власт, тогава ще е все едно Путин е на власт, язък, че толкова хора дадоха живота си за свободата и независимостта на България...
15:33 15.02.2026
72 Тракиец 🇺🇦
15:34 15.02.2026
73 бай Кольо
15:34 15.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Кво да кажа
15:36 15.02.2026
76 .....
Поне подкрепящите го в нета хора използват доста ясни послания. Сред тях са:
“Вярваме ти, генерале”
“Напред, генерале”
“Аз вярвам само на генерал Радев”
“Пълна подкрепа за Румен Радев!”
“Измети ги, генерале!”
“Радев, ще ги измете!”
“Само Радев може!”
“Който подкрепя Румен Радев да сподели!”
И още 5-6 вариации… Гайс… Вярно, че Ганя не чете програми и соята е в либеръл транс, но това е ново дъно в българската политика.
15:37 15.02.2026
77 Българин
До коментар #67 от "таксиджия 🚖":Млък бе гербав бакшиш
Коментиран от #86
15:37 15.02.2026
78 Даката
До коментар #2 от "Майна":Има съпорт от Москва, от никъде другаде няма... така ли ви казаха да дезинформирате докато хората се объркат тотално и тогава да им кажете че те всички са еднакви... докато после не им се изясни, че всъщност има голяма разлика между Европа и Русия... така, че не всички са еднакви.
15:38 15.02.2026
79 Габровец
До коментар #55 от "Търновец":Тиквата колко шланга е разпъвал та е генерал?
15:38 15.02.2026
80 Бойко Българоубиец
До коментар #64 от "БОЦ - ко":Тебе гледам искаш още да те клатя 17 години не ти стигат 😉😘
15:38 15.02.2026
81 Име
15:39 15.02.2026
82 Бай Ставри
До коментар #65 от "Ивелин Михайлов":Чакам те.Ще излезеш запазен.
15:40 15.02.2026
83 Пламен
Едно че не им е стигнал акъла , когато са избирали партньор ... друго , че са се провалили , обвинявайки другия .
Леваци са , демек.
Тоя клетва не спазва .
Само ,,оставки" дава - пред Семейството , пред Армията , пред Президенството .
Кое е следващото ?
15:41 15.02.2026
84 Връщай
До коментар #57 от "Ивелин Михайлов":По стоте бе!
Че друго ще е вращаш.
15:41 15.02.2026
85 СТИГА Ч€РВ€НИ фат ма ци!
81г. КОМУНИЗЪМ И КАР МА ЗЪ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!
НИЩО НЕ Е ПРОСТЕНО! НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО!
15:42 15.02.2026
86 таксиджия 🚖
До коментар #77 от "Българин":Ивелине, продаде ли Вранглера? Във рекламното видео не каза със кой мотор е
15:43 15.02.2026
87 Тъпото руско говедо Румен
Аз няма да гласувам за русофили като Румен Радев, Костадин Костадинов, Ивайло Мирчев, Радостин Василев и всичката останала продажна, русофилска сган.
15:43 15.02.2026
88 Горски
До коментар #63 от "Ти и ти ли":Къде е групата ловци на педофили, е да ви изтипосат по медиите?
15:43 15.02.2026
89 Коце
До коментар #33 от "Заблуждаващ пиар":на 19 април , ще видим дали си прав !
15:44 15.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 12345
Което навежда на въпроса - или държавата не е превзета от олигарсите и просто заблуждават безмозъчните да гласуват за такива субекти.
Другият вариант да е превзета, но тогава къде е тръгнал, като превзета държава означава нулев шанс на изборите.
Кое от двете е?
15:45 15.02.2026
92 кръстник на коалицията
15:45 15.02.2026
93 БОЦ - ко
До коментар #61 от "Ей, сводник":Някакво си фараонче,
Към властта напира,
Политическо миньонче,
Но средства не подбира...
15:46 15.02.2026
94 ще се кръстят
15:46 15.02.2026
95 Банцко
15:47 15.02.2026
96 Това е най-голямата кОпейка
15:47 15.02.2026