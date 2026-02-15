Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румен Радев: На 4 март най-късно ще внеса за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име

15 Февруари, 2026 14:56 1 585 96

Няма време за създаване на партия

Румен Радев: На 4 март най-късно ще внеса за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев съобщи, че най-късно на 4 март той и неговият екип ще внесат за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име. Досегашният президент посочи, че законовият срок ще бъде спазен, съобщи Нова ТВ. Също така заяви, че ще бъде обявена и програмата на формацията.

Радев обясни, че за участие в предстоящите избори няма време за създаване на партия.

„Ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат редовна регистрация”, каза още той. Но отказа да назове техните имена, „защото знаете как работи репресивната машина”.

Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в „разграждане на този олигархичен модел”.

„Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже”, подчерта още досегашният президент.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    35 9 Отговор
    ДАНО ДА НЕ СЕ ПОДДАДЕШ НА МАНИПУЛАЦИЯ НА,, ДЪЛБОКАТА,, ДЪРЖАВА!

    Коментиран от #56

    14:58 15.02.2026

  • 2 Майна

    12 11 Отговор
    Агент - Мойсей
    Позивната му от Максуел ,на демократите
    Той унищожава България, затова има съпорт и сега от лондонсит

    Коментиран от #78

    14:58 15.02.2026

  • 3 Ще се казва Расиии Завинаги

    20 35 Отговор
    Първо Руските интереси после личните!!!
    По старо комунистическо правило, да не се излагаме пред митрофанва че ще ни вика да ни иска ресто!!

    14:58 15.02.2026

  • 4 фгс

    22 20 Отговор
    Моята олигархия е по добра от твоята

    14:58 15.02.2026

  • 5 Озадачен

    17 17 Отговор
    На кой му пука???

    14:58 15.02.2026

  • 6 Соня

    29 14 Отговор
    Ще успее ли Радев да пилотира два самолета едновременно Руски и Американски?

    Коментиран от #10, #37

    14:59 15.02.2026

  • 7 Сатана Z

    10 29 Отговор
    ГЕРБ се прелива в партията на Румен ,която Борисов ще управлява от зайчарника.

    14:59 15.02.2026

  • 8 Дориана

    35 25 Отговор
    Румен Радев е на светлинни години по- високо от Борисов и Пеевски . Времето им на завладяната корумпирана България чрез рекети, полицейщина, мафия, олигарси, завладени институции свърши и те ще го разберат по трудния начин.

    Коментиран от #9, #20, #26

    14:59 15.02.2026

  • 9 хах

    13 7 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Хахах

    15:00 15.02.2026

  • 10 Един

    20 16 Отговор

    До коментар #6 от "Соня":

    Ще пилотира,мотор с два коша и цепнат фар

    15:00 15.02.2026

  • 11 Старшина Боташ

    19 19 Отговор
    Върни парите изроде

    15:00 15.02.2026

  • 12 Този изглежда гивори и мисли като

    14 15 Отговор
    Говедар
    Ни на наше купейки това им допада защото те са знамително със по занижено iQ и не разбират света около тях

    Коментиран от #35

    15:00 15.02.2026

  • 13 Анонимен

    17 20 Отговор
    РР си е въобразил че парламента е като президенството където се криеше удобно имаше неограничена власт назначаваше еднолично служебни шарлатански правителства с политическото КС назначи и измамници а сега чрез неговата секретарка назначени Гюро РР вече си извън президенството и всичките ти луксове и удобства изчезват и едноличие

    15:00 15.02.2026

  • 14 Майна

    12 8 Отговор
    С удоволствие очаквам да видя, които е ..сбрал
    Първият беше ПП
    Янев и всички до един говореха , какъв е всъщност
    Хайде, купувам си пуканки, както казват

    15:00 15.02.2026

  • 15 хехе

    17 10 Отговор
    Треска тресе статуквото на всичкото отгоре не знаят и кого да ударят за да не им мъти водата.

    Коментиран от #30

    15:00 15.02.2026

  • 16 Това мекере ще ни върне 20 години на зад

    19 22 Отговор
    Той вече ни върна с 10

    15:01 15.02.2026

  • 17 Дориана

    15 12 Отговор
    Чрез неистовото съпротивление от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов срещу машинното гласуване и неистовото им желание да фалшифицират и откраднат вота на избирателите чрез хартиените бюлетини тримата тотално се изложиха и провалиха пред цяла България , че са наясно за това, че губят властта и само чрез фалшифициране и кражби на гласове могат да вкарат свои нелегитимни депутати. Все едно казват на висок глас- Ние губим изборите, ако те са честни !

    Коментиран от #38

    15:01 15.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Майна

    12 5 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Десо, това си го пиши като Ник
    Не да въртиш като змийска под фалшив
    Ти си бивша резидентша

    15:02 15.02.2026

  • 21 Далавера "Импекс "

    15 10 Отговор
    Айде...и Радев завъртя г@3@

    15:02 15.02.2026

  • 22 Румка Руският мирр умря

    11 11 Отговор
    Какво да правим там обратно
    Стандартът на живот ни се вдигна средно 16 пъти
    Защо да се връщаме назад пак??

    Коментиран от #29

    15:02 15.02.2026

  • 23 Тоя се оказа

    17 9 Отговор
    скрита турска лимонка, ясно работеща за турските интереси.

    15:03 15.02.2026

  • 24 Далавера "Импекс "

    10 9 Отговор
    Продължава промяната чрез подмяна

    15:03 15.02.2026

  • 25 Самохвалко

    14 9 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще участвам в новата партия на Президента Радев. Попитах защо мен? Казаха ми че се обаждали на всички будали и не можело да ме пропуснат. Почувствах се горд като дърта паарантия.

    15:03 15.02.2026

  • 26 Развитие

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Ама нищото е влюбена в РАДЕВ Жалко нищо си А колкото до Радев ако е толкова успешен нека се докаже НЕ е необходимо да сее омраза Управлява се с доказване с работа с успехи за държавата НЕКА се докаже

    15:03 15.02.2026

  • 27 чупка

    10 7 Отговор
    Партия "три евроцента" , толкова и процента ще има.

    15:05 15.02.2026

  • 28 Кой е Радев?

    8 9 Отговор
    ,,Радев от самото начало с встъпването си като президент, още преди да натресе на държавата либералните си „простоидиоти“ ПП, толерирани от Байдънистите, имаше тесни връзки с „десносектантите“ на Костов и Прокопиев. Нищо, че уж бе издигнат от БСП като президент. Той първо БСП предаде.

    Нататък чрез Херо Мустафа коленичи пред сатанинските либерали на Байдън и обрече държавата с въвеждането във висшата изпълнителна власт на Кирил Петков и Асен Василев заедно със „сектата“ им, след което продуцира и легендира политическата им партия ПП. Всички видяхме докъде доведе това – до пълна катастрофа.

    Нататък ПП се съюзиха с ДБ на Костов и Прокопиев, с които Радев беше в тясна връзка."

    15:06 15.02.2026

  • 29 Браво Румка

    4 17 Отговор

    До коментар #22 от "Румка Руският мирр умря":

    Искам пак да сме като 2004-6
    180 лева заплата хляб 1 лев
    Дизел 2.65
    Бензин 2.82

    Слава Расиии
    Слава Путин
    Напред братя напред

    15:06 15.02.2026

  • 30 Промяна

    10 14 Отговор

    До коментар #15 от "хехе":

    А РАДЕВ Е САМОТО СТАТУКВО ХАХАХАХА 10 ГОДИНИ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е И ЩЕ СЕ КОАЛИРА С ШАРЛАТАНИТЕ И ДЕРИБЕИТЕ ХАХАХА ЩЕ ПРЕДСТАВИ В ЛИСТИТЕ СИ ЧЕРВЕНИ МИЛИОНЕРИ НЕГОВИТЕ СТАРИ ВЕРНИ ДРУГАРИ

    15:06 15.02.2026

  • 31 Малко кофти

    6 4 Отговор
    И откъде ще намери такава коалиция? Леко съм разочарован. 10 от 10 всички съществуващи законни и противоконституционни партии като ДПС са компроментирани, вече. Г-н Радев има план, това е ясно,….ще проявя търпение.

    15:06 15.02.2026

  • 32 Нов Девети

    8 3 Отговор
    Радев ОФ ли ще регистрира с тази коалиция дето ще прави ?

    15:07 15.02.2026

  • 33 Заблуждаващ пиар

    5 6 Отговор
    ,,Всички прехласнати и възторжени русофили, които викат „ура“ на Румен Радев е време да си отворят очите за абсолютната умишлена лъжа, че Радев е „русофил“.

    Тази ЛЪЖОВНА опорна точка бе подарена на Радев от ПП-ДБ, когато уж демонстрираха разрив, базирана на мантрата, че едва ли не Радев е близко до Москва.

    Радев умишлено мълчеше, защото тази тъпотия на ПП-ДБ играеше за него и му помагаше да обира русофилски вот.

    А истината е точно обратната – Радев винаги е бил натовския офицер, прокси на либералите, в лицето на байдънисти и подобни безумници."

    Коментиран от #89

    15:07 15.02.2026

  • 34 Цвете

    9 4 Отговор
    А ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЛИ ДА КАЖЕ, КАКВА Е ВРЪЗКАТА МУ С " ОРИЕНТ СЛЪНЦЕ " В ГРАД ПЛОВДИВ? 🤔🙄✈️ И, ВЪЗМОЖНО ЛИ Е РЕСТАРТ НА " БОТАШ " ? ПАРИТЕ ЗА 13 ТЕ ГОДИНИ СА ТВЪРДЕ МНОГО И ТОВА БЪРКА ЕЖЕДНЕВНО ДЪЛБОКО В ДЖОБА НИ ? ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО, КАК ВИ СЕ СТРУВА РАДЕВ? ВСЕКИ ДЕН, ДО КОГА? 🤔🇧🇬🙄🇧🇬✈️🇧🇬😢✈️🇧🇬

    15:07 15.02.2026

  • 35 Наистина е доста Простоляв

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Този изглежда гивори и мисли като":

    Но нали е Руснак все пак те са Прости

    15:08 15.02.2026

  • 36 Сатана Z

    7 7 Отговор
    Всики са наясно ,че Румбата ше се сдуши с жълтопаветнците,които са единствената ,които са негови клиенти ,на които може да разчита в момента.От зайчарникът също идват сигнали,че Борисов е склонен за съдействие,след като Радев освободи президентския стол за Борисов.Те ,двамата,винаги са играли заедно на една врата.

    15:08 15.02.2026

  • 37 Киро

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Соня":

    Защо да не може щом Орбан,Ердоган и други могат защо той да не може.

    15:09 15.02.2026

  • 38 Промяна

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    ЧЕСТНИ ИЗБОРИ С МАДУРОВКИТЕ ХАХАХАХА НЯМА ТАКИВА В ЦЯЛА ЕВРОПА МАДУРОВКИТЕ ЛЕСНО СЕ МАНИПУЛИПАТ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НЯКОЛКО ТЕХНИ КРИЕЩИ СЕ В ЕДНА ТЪМНА СТАИЧКА И ХОП НИКОЙ АМА НИКОЙ НЕ ГИ ВИЖДА СЪД ЗАТВОР ЗА ТЕЗИ МАНИПУЛАТОРИ МАДУРОВЦИ

    15:09 15.02.2026

  • 39 Стенли

    10 6 Отговор
    За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕

    15:09 15.02.2026

  • 40 абе

    8 4 Отговор
    Радев излезе с юмрук когато Гешев искаше да нахълта в президентството , да си спаси задника май не за друго.

    15:10 15.02.2026

  • 41 Лелеее

    4 2 Отговор
    ,,Херо Мустафа коленичи пред сатанинските либерали на Байдън и обрече държавата с въвеждането във висшата изпълнителна власт на Кирил Петков и Асен Василев заедно със „сектата“ им, след което продуцира и легендира политическата им партия ПП. Всички видяхме докъде доведе това – до пълна катастрофа.

    Нататък ПП се съюзиха с ДБ на Костов и Прокопиев, с които Радев беше в тясна връзка.

    Радев като президент изнесе и лекция за съдебната власт на Соросоидното НПО на Христо Иванов, финансирано от Сорос и „Америка за България“.

    15:10 15.02.2026

  • 42 Цвете

    4 4 Отговор
    А ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЛИ ДА КАЖЕ, КАКВА Е ВРЪЗКАТА МУ С " ОРИЕНТ СЛЪНЦЕ " В ГРАД ПЛОВДИВ? 🤔🙄✈️ И, ВЪЗМОЖНО ЛИ Е РЕСТАРТ НА " БОТАШ " ? ПАРИТЕ ЗА 13 ТЕ ГОДИНИ СА ТВЪРДЕ МНОГО И ТОВА БЪРКА ЕЖЕДНЕВНО ДЪЛБОКО В ДЖОБА НИ ? ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО, КАК ВИ СЕ СТРУВА РАДЕВ? ВСЕКИ ДЕН, ДО КОГА? 🤔🇧🇬🙄🇧🇬✈️🇧🇬😢✈️🇧🇬

    15:11 15.02.2026

  • 43 Никой

    2 6 Отговор
    Това би било успех. Порядъчен човек - в сравнение с предишните.

    15:13 15.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 И името ще е...

    3 5 Отговор
    ... "Русия наш дом" 🤮

    15:13 15.02.2026

  • 46 Значи

    5 1 Отговор
    ще има коалиция.... на натегачите. Съвсем ще лъснат.

    15:13 15.02.2026

  • 47 Фалшиф та дрънка

    6 3 Отговор
    Освен селските му амбиция да се причисли към " Лита" , друг блясък в очите му няма
    Марионетка

    15:13 15.02.2026

  • 48 койдазнай

    4 1 Отговор
    Оспокоих са!
    Щото ако Румбата внесе регистрация с неясно име, щеше да ми стане много тревожно!

    15:13 15.02.2026

  • 49 Радев

    4 6 Отговор
    да регистрира коалиция от две русофилски партии, таман да преброим колко са в България!

    15:15 15.02.2026

  • 50 Пламен

    4 2 Отговор
    Петрохан Шарлатанов ще прави партия . :)

    Миналата година имаше една среща на Йотова в най-скъпия ресторант на Слънчака .
    Може би тогава го уволниха , а ние си мислим че си е подал оставката .

    15:16 15.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Разделителната линия

    1 6 Отговор
    От едната страна- Радев, ГЕРБ, ППДБ, АСП, БСП, МЕЧ, Величие, Черепа, малките извънпарламентарни русофилски партии.

    От другата страна- опозицията- Възраждане, ДПС, Нинова, малките извънпарламентарни партии против Радев.

    ЗА или ПРОТИВ Радев- това е линията!

    15:17 15.02.2026

  • 53 Промяна

    4 3 Отговор
    Петроханци РР и дерибеи тези се представят за МЕСИИБългари мислете много преди да гласувате

    15:18 15.02.2026

  • 54 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 4 Отговор
    МУНЧО ЩЕ УЧАСТВА В ...................... ИZБОРИТЕ С ИМЕТО НА "ВЕЛИЧИЕ" .................... ИВЕЛИН ЧО ....................... ФАКТ !

    15:18 15.02.2026

  • 55 Търновец

    5 2 Отговор
    Според електронна медия през 2015 Радев има шест летателни часа за което е взел 13000 лева, за него Пилат че има повече от 1400 летателни часа а при пенсиониране е получил 132000 лева и повече. Наскоро гледах интервю на Норвежки пилот изпитател на военни самолети - той е майор с 3000 летателни часа. Радев с 1400 часа е генерал майор?

    Коментиран от #79

    15:18 15.02.2026

  • 56 Защо е необходима тази припряност?

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Годината едва сега започва.

    15:19 15.02.2026

  • 57 Ивелин Михайлов

    3 8 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    Коментиран от #61, #84

    15:20 15.02.2026

  • 58 Коалиция?

    4 5 Отговор
    С кого ще се коалираш, бе?
    Нали беше партия?
    Смешник

    15:22 15.02.2026

  • 59 Деса

    6 2 Отговор
    Не ща на Шкода бе,Румене . Искам пак онези онези млади,здрави момчета от НСО да ма возят.

    15:22 15.02.2026

  • 60 Горски

    4 6 Отговор
    Бави се нещо, но не трябва да се надява на безкрайно търпение. Радев ще измете всички б,от,к.л,уци. Ами, наистина от списъка с домовата книга с гнили плодове, единствено Гюров беше най- малко гнил... Защото всички други са поставени лица на Шиши и Боко и на 100 процента щяха да омаскарят пак изборите, както предишните пъти- Главчев остави безкконтролно купуване на гласове от ГЕРБ/ ДПС. Тази гавра с Конституцията беше направена по време на евроатлантическата сглобка ГЕРБ/ ДПС и ПП,ДБ... В случая, Гюров е най- малкото злоба, безспорен факт.

    Коментиран от #63

    15:22 15.02.2026

  • 61 Ей, сводник

    5 4 Отговор

    До коментар #57 от "Ивелин Михайлов":

    Може и да стане. Те ПП са от същото тесто като теб, ха ха.. Направо при бащицата Радев

    Коментиран от #65, #93

    15:24 15.02.2026

  • 62 007

    2 4 Отговор
    Става интересно, това вече са истински бойни действия - авиацията срещу пожарната. Да видим как военните обучавани да рушат и убиват ще се трансформират в грижовни и съзидатели. Историята познава военните предимно с преврати и диктатура, понякога с много жертви и крайни политически и в двете посоки - леви и десни. Тълпата не може да мисли и ако не е гладна търси зрелища, за които после си плаща. И като стана въпрос за плащане - кой финансира "карането" на политическия самолет?

    Коментиран от #66

    15:24 15.02.2026

  • 63 Ти и ти ли

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Горски":

    Влезна от Петрохан?

    Коментиран от #88

    15:25 15.02.2026

  • 64 БОЦ - ко

    10 5 Отговор
    Партия ще прави,
    Татко "Шарлатан",
    Президентството остави,
    Народа бил недое...ан....

    Коментиран от #80

    15:26 15.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ф16

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "007":

    С парите на улигарсите, но само "добрите".

    15:27 15.02.2026

  • 67 таксиджия 🚖

    3 4 Отговор
    Коалиция Боташ УСА 🇺🇲

    Величие, Атака, Румен Петков(социалисти за нещо си)

    Коментиран от #77

    15:28 15.02.2026

  • 68 Румен Петков

    3 1 Отговор
    Хубаво е да сме единнни срещу мафия която не контролираме ! Асет ни е семейството ,а другите са грабители !!!! Маджо и Валери с Димитър Дъбов обещавам няма да стават министри !Но Златко сме му обещали след като свърши перфектно с Алексей нещата ,че рано или късно ще го правим министър на вътрешните работи !!!

    15:30 15.02.2026

  • 69 Нищо

    3 2 Отговор
    няма да излезе освен обединена лъжица от сбърканяци

    15:32 15.02.2026

  • 70 Щом се явява

    4 3 Отговор
    от името на коалиция от някакви дребни рубладжии, значи Радев разчита да открадне гласове от многото русофилски партии.
    Те ще бъдат главните донори на Радев.
    Друг донор на Радев ще бъдат ППДБ. Те също ще пострадат. Но пък Радев ще ги овъзмезди след изборите, като ги вкара във властта.
    ГЕРБ ще пострадат ТЕЖКО. Може и да не е могат да преживеят!

    15:33 15.02.2026

  • 71 Даката

    6 2 Отговор
    "Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в „разграждане на този олигархичен модел”."

    А за разграждането на олигархичния модел влизат съмишленици, като олигарса Васил Божков, олигарсите братя Бобокови, олигарсите Арабаджиеви.... и всички останали знайни и незнайни олигарси, но иначе тръбят, че ще разграждат олигархичния модел, може би ще вкарват и руските олигарси с известно предимство... просто не ми се мисли каква беда ще бъде за България ако Румен Радев дойде на власт, тогава ще е все едно Путин е на власт, язък, че толкова хора дадоха живота си за свободата и независимостта на България...

    15:33 15.02.2026

  • 72 Тракиец 🇺🇦

    8 1 Отговор
    Мунчо бегай

    15:34 15.02.2026

  • 73 бай Кольо

    3 5 Отговор
    Чета коментарите и все по ясно ми става,че статуквого го тресе панически страх от президента-впрегнали са куцо,кьораво и сакато да бълва гнусотии против него!Но народа ще си каже думата когато му дойде времето!Напред президенте наш!До пълна победа само както ти я можеш!Истината и честността е на твоя страна!

    15:34 15.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Кво да кажа

    5 3 Отговор
    Вижте му само физиономията.

    15:36 15.02.2026

  • 76 .....

    6 3 Отговор
    Гайс, Румен, защо ми звучи като скучна версия на ChatGPT?
    Поне подкрепящите го в нета хора използват доста ясни послания. Сред тях са:
    “Вярваме ти, генерале”
    “Напред, генерале”
    “Аз вярвам само на генерал Радев”
    “Пълна подкрепа за Румен Радев!”
    “Измети ги, генерале!”
    “Радев, ще ги измете!”
    “Само Радев може!”
    “Който подкрепя Румен Радев да сподели!”
    И още 5-6 вариации… Гайс… Вярно, че Ганя не чете програми и соята е в либеръл транс, но това е ново дъно в българската политика.

    15:37 15.02.2026

  • 77 Българин

    1 5 Отговор

    До коментар #67 от "таксиджия 🚖":

    Млък бе гербав бакшиш

    Коментиран от #86

    15:37 15.02.2026

  • 78 Даката

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Има съпорт от Москва, от никъде другаде няма... така ли ви казаха да дезинформирате докато хората се объркат тотално и тогава да им кажете че те всички са еднакви... докато после не им се изясни, че всъщност има голяма разлика между Европа и Русия... така, че не всички са еднакви.

    15:38 15.02.2026

  • 79 Габровец

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Търновец":

    Тиквата колко шланга е разпъвал та е генерал?

    15:38 15.02.2026

  • 80 Бойко Българоубиец

    1 3 Отговор

    До коментар #64 от "БОЦ - ко":

    Тебе гледам искаш още да те клатя 17 години не ти стигат 😉😘

    15:38 15.02.2026

  • 81 Име

    6 1 Отговор
    Поредният "спасител"!

    15:39 15.02.2026

  • 82 Бай Ставри

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ивелин Михайлов":

    Чакам те.Ще излезеш запазен.

    15:40 15.02.2026

  • 83 Пламен

    6 1 Отговор
    Може неволно да обидя някой , но аз никога не се доверявам на разведени хора . Те са предали най-блзките , какво остава за другите ?
    Едно че не им е стигнал акъла , когато са избирали партньор ... друго , че са се провалили , обвинявайки другия .
    Леваци са , демек.

    Тоя клетва не спазва .
    Само ,,оставки" дава - пред Семейството , пред Армията , пред Президенството .
    Кое е следващото ?

    15:41 15.02.2026

  • 84 Връщай

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ивелин Михайлов":

    По стоте бе!
    Че друго ще е вращаш.

    15:41 15.02.2026

  • 85 СТИГА Ч€РВ€НИ фат ма ци!

    4 0 Отговор
    мунчо, градски, ТАКА т€ "харесвам" Тарикат, 4-МАРТ Е МНОГО ДОБРА ДАТА..(ДО 20-ти МАРТ Е РЕТРОГРАДНИЯТ МЕРКУРИЙ)! ОБРЕЧЕН $и НА ПРОВАЛ(СЛАВА НА БОГА), МА МИ ЦА ТА ТИ КО МУ НИ$ ТИЧ€$ КА Д . Л НА ДА Е . А!
    81г. КОМУНИЗЪМ И КАР МА ЗЪ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    НИЩО НЕ Е ПРОСТЕНО! НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО!

    15:42 15.02.2026

  • 86 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Българин":

    Ивелине, продаде ли Вранглера? Във рекламното видео не каза със кой мотор е

    15:43 15.02.2026

  • 87 Тъпото руско говедо Румен

    5 1 Отговор
    Още не са му казали как ще се казва коалицията му, но държи връзка с руското посолство и ще съобщи при първа възможност... нещо подобно на руско "Величие", руско"Възраждане" или руски "Меч".

    Аз няма да гласувам за русофили като Румен Радев, Костадин Костадинов, Ивайло Мирчев, Радостин Василев и всичката останала продажна, русофилска сган.

    15:43 15.02.2026

  • 88 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ти и ти ли":

    Къде е групата ловци на педофили, е да ви изтипосат по медиите?

    15:43 15.02.2026

  • 89 Коце

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Заблуждаващ пиар":

    на 19 април , ще видим дали си прав !

    15:44 15.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 12345

    4 0 Отговор
    Уж държавата превзета, олигархия, корупция, ако беше така, той би трябвало да не вземе и 1% и щяха да са само ГЕРБ и ДПС в парламента.
    Което навежда на въпроса - или държавата не е превзета от олигарсите и просто заблуждават безмозъчните да гласуват за такива субекти.
    Другият вариант да е превзета, но тогава къде е тръгнал, като превзета държава означава нулев шанс на изборите.
    Кое от двете е?

    15:45 15.02.2026

  • 92 кръстник на коалицията

    0 0 Отговор
    Колко ефективно би било познатото име ОФ: Отечествен Фронт - отечеството е в опастност от ръцете на корупцията.

    15:45 15.02.2026

  • 93 БОЦ - ко

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ей, сводник":

    Някакво си фараонче,
    Към властта напира,
    Политическо миньонче,
    Но средства не подбира...

    15:46 15.02.2026

  • 94 ще се кръстят

    0 0 Отговор
    блятски союз нерушимый.

    15:46 15.02.2026

  • 95 Банцко

    0 0 Отговор
    Таварищ генерал идвай и мачкане наред

    15:47 15.02.2026

  • 96 Това е най-голямата кОпейка

    0 0 Отговор
    Слушаx по Панорама Екс президента Радев.Чувам анализ от него за миналото в държавата, много зле бил българина (как и по какви критерии го направи-не е ясно)Думата олигархия я спомена поне 10 пъти, без пояснения кои точно са това.Общи приказки, май си мисли, че още е президент.Неясно отговаряне на въпроси на водещия. В повечето случай с обвинения към всички останали и хвалене на себе си. Конкретика нямa.Ако продължава по този начин, няма да я докара до никъде по пътя за парламента.

    15:47 15.02.2026

