Димитър Стоянов: Имаме доказателства, че групата от Петрохан не е искала да се самоубие

Версията на прокуратурата за "ритуални самоубийства" в случая "Петрохан" е на път да рухне напълно. Разследващият журналист от сайта Bird.bg Димитър Стоянов обяви в ефира на "Евронюз България", че екипът му разполага с доказателства, които сочат, че жертвите са имали дългосрочни планове за развитие и не са възнамерявали да слагат край на живота си. Според Стоянов, разследването върви към замитане, а институциите прикриват данни за дългогодишна злоупотреба с деца и протекция от спецслужбите.

Ключов момент в разследването на Bird.bg са свидетелствата на очевидеца Деян Илиев, който пръв открива телата. Стоянов разкри, че свидетелят е видял множество гилзи още на първия етаж на хижата и по стълбите към втория етаж – сцена, която описва като "криминален филм". "Какво са правили тези гилзи там точно по това време?", попита риторично журналистът. Наличието на стрелба по етажите противоречи на тезата за спокойни, доброволни самоубийства в една стая. Стоянов подчерта, че разследващите все още нямат ясни мотиви за случилото се.

Журналистът повдигна въпроса каква информация е предавал Калушев на службите, за да получи такъв имунитет срещу разследвания за блудство с малолетни.

Друг "червен флаг" в случая е движението на кемпера, с който се предполага, че част от групата се е придвижила до връх Околчица. Возилото е прекосило цяла България, без да бъде засечено от нито една тол камера или камера на АПИ.

"Това е необяснимо", коментира Стоянов, намеквайки за манипулация на данните или използване на маршрути, подсигурени от "специални" пропуски. Журналистът изрази силни подозрения за агентурна зависимост. Фактът, че шефът на ДАНС Деньо Денев отказа да коментира дали в групата е имало агенти, според Стоянов само засилва тезата за съпричастност. Групата е разполагала с нерегламентирано стрелбище в защитена зона и е провеждала "операции" със съдействието на гранична полиция.

Според Димитър Стоянов, начинът на водене на досъдебните производства – разделени между Окръжна прокуратура София и Окръжна прокуратура Враца – е рецепта за провал.

"Всичко сочи, че този случай върви към замитане", заключи той, добавяйки, че МВР дори не е събрало навреме данните от клетките на мобилните оператори.