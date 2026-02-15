Димитър Стоянов: Имаме доказателства, че групата от Петрохан не е искала да се самоубие

Версията на прокуратурата за "ритуални самоубийства" в случая "Петрохан" е на път да рухне напълно. Разследващият журналист от сайта Bird.bg Димитър Стоянов обяви в ефира на "Евронюз България", че екипът му разполага с доказателства, които сочат, че жертвите са имали дългосрочни планове за развитие и не са възнамерявали да слагат край на живота си. Според Стоянов, разследването върви към замитане, а институциите прикриват данни за дългогодишна злоупотреба с деца и протекция от спецслужбите.
Ключов момент в разследването на Bird.bg са свидетелствата на очевидеца Деян Илиев, който пръв открива телата. Стоянов разкри, че свидетелят е видял множество гилзи още на първия етаж на хижата и по стълбите към втория етаж – сцена, която описва като "криминален филм". "Какво са правили тези гилзи там точно по това време?", попита риторично журналистът. Наличието на стрелба по етажите противоречи на тезата за спокойни, доброволни самоубийства в една стая. Стоянов подчерта, че разследващите все още нямат ясни мотиви за случилото се.
Журналистът повдигна въпроса каква информация е предавал Калушев на службите, за да получи такъв имунитет срещу разследвания за блудство с малолетни.
Друг "червен флаг" в случая е движението на кемпера, с който се предполага, че част от групата се е придвижила до връх Околчица. Возилото е прекосило цяла България, без да бъде засечено от нито една тол камера или камера на АПИ.
"Това е необяснимо", коментира Стоянов, намеквайки за манипулация на данните или използване на маршрути, подсигурени от "специални" пропуски. Журналистът изрази силни подозрения за агентурна зависимост. Фактът, че шефът на ДАНС Деньо Денев отказа да коментира дали в групата е имало агенти, според Стоянов само засилва тезата за съпричастност. Групата е разполагала с нерегламентирано стрелбище в защитена зона и е провеждала "операции" със съдействието на гранична полиция.
Според Димитър Стоянов, начинът на водене на досъдебните производства – разделени между Окръжна прокуратура София и Окръжна прокуратура Враца – е рецепта за провал.
"Всичко сочи, че този случай върви към замитане", заключи той, добавяйки, че МВР дори не е събрало навреме данните от клетките на мобилните оператори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То на всички
Коментиран от #5, #7, #72
20:55 15.02.2026
2 Как така
20:57 15.02.2026
3 Сатана Z
20:58 15.02.2026
4 Майна
Рашков е разписал съкращаването на втора гранична линия ( гранично разузнаване)
Петрохан е бил силно облечен за ..неконтролирана граница?
Защо?
Коментиран от #18, #74
20:58 15.02.2026
5 И кой тва голямо в Бг
До коментар #1 от "То на всички":Освен дрога и трафик
Коментиран от #96
20:58 15.02.2026
6 Майна
Станало е с негово разрешение
Той е бил министър
Коментиран от #86
20:59 15.02.2026
7 Едно време
До коментар #1 от "То на всички":Главния прокурор имаха паркинг за торове със дрога, и Чакъра беше шеф на паркинга, помните ли Чакъра, дет го гръмна ха по заповед на Винету
Коментиран от #89
21:01 15.02.2026
8 ФАКТ Е
Въпреки че Радев назначаваше шефовете на всички служби.
Цялата държава се тресе след Петрохан и Околчица, а
Президентът Йотова не свиква Консултативният съвет за национална сигурност!
ЗАЩО?
Коментиран от #66
21:01 15.02.2026
9 Майна
По неговото служебно управление това НПО(?) , то си е паравоенна организация провежда учение с МВР?
Това какво е?
21:01 15.02.2026
10 Ми то.....
21:01 15.02.2026
11 Ддд
21:03 15.02.2026
12 Последния Софиянец
21:03 15.02.2026
13 Яшар
21:03 15.02.2026
14 Чики-Рики
21:04 15.02.2026
15 Главния прокурор и спец - ите
21:05 15.02.2026
16 Ми ся" Ко ?
21:06 15.02.2026
18 Хаха хаха ха
Рашков също уби Бай Миле,Илия Павлов, Мишо Бирата, Ваньо Танов и още 130 неудобни за Борисов и шайката му.
Коментиран от #35
21:07 15.02.2026
19 версия хх
21:07 15.02.2026
20 Ддд
Коментиран от #81
21:07 15.02.2026
21 Как
21:07 15.02.2026
22 оня с големия
21:07 15.02.2026
23 батвесо
Коментиран от #29, #47
21:08 15.02.2026
25 Оставка съд и затвор
21:09 15.02.2026
26 ТИЯ ЛЪЖАТ КАТО СИГАНИ!
Коментиран от #30
21:11 15.02.2026
27 Хохо Бохо
Коментиран от #54
21:12 15.02.2026
До коментар #25 от "Оставка съд и затвор":С паркинга за тирове, а ЧАКЪРА беше шеф на паркинга, и ТИРОВЕТЕ с дрога валяха, митничарите о те замъци постройха
21:13 15.02.2026
29 различно мнение
До коментар #23 от "батвесо":а като са били природозащитниците заедно, защо четирите джипа не са ги гръмнали заедно, а са закарали кемпера с убитите чак под връх Вола, ама когато се търси под вола теле, някои си намират, а други им вярват, трети спонсорират.
21:13 15.02.2026
До коментар #26 от "ТИЯ ЛЪЖАТ КАТО СИГАНИ!":Пред тях с мед да го намажеш
21:14 15.02.2026
31 Цеката
Коментиран от #56
21:15 15.02.2026
32 Майна
Факти за участие ,съпорт на канали..
Той е в парламента - ПП
Оголил умишлено границата към Петрохан.
Казва го криминалист.
Там може да се прекарва всичко..
За какво говорим
Обаче Радев ще докарвал инвеститори от Германия?!
Те направо ще си трошат краката да тичат към България..
Те се изнесоха от Германия!
Тоя къде живее?!
21:15 15.02.2026
33 Факт
21:16 15.02.2026
34 Само да питам
Коментиран от #40, #46
21:17 15.02.2026
35 Че Рашков ли беше
До коментар #18 от "Хаха хаха ха":Тогава, Чакъра и МИШО БИРАТА, по негово време ли?
21:18 15.02.2026
36 Юуп
21:18 15.02.2026
37 Гост
Коментиран от #59
21:18 15.02.2026
38 Логика липсваща на димитър
Коментиран от #60, #73
21:19 15.02.2026
39 Промяна
Коментиран от #42
21:19 15.02.2026
40 Аха
До коментар #34 от "Само да питам":Има снимки.
21:19 15.02.2026
41 Пилотът Гошу
Коментиран от #50
21:20 15.02.2026
42 Ха ха
До коментар #39 от "Промяна":Това е фейк ма лелю гербава😂
Коментиран от #75
21:20 15.02.2026
43 Също да питам ако има тела
21:21 15.02.2026
44 Моряка
21:21 15.02.2026
45 Ако
21:22 15.02.2026
46 показани са
До коментар #34 от "Само да питам":В изложбената зала на мавзолея са изложени за селфи с любопитни.
21:22 15.02.2026
48 Само
Коментиран от #68
21:23 15.02.2026
49 Дзак
Коментиран от #64
21:24 15.02.2026
50 Може да е екзекуция но има педофилия
До коментар #41 от "Пилотът Гошу":При това хомосексуална което е още по лошо. Поне така говорят фактите от страни.
21:27 15.02.2026
51 Лора Мисиркова
21:28 15.02.2026
52 Лесно му е като не мое да мисли
21:28 15.02.2026
53 Педофили
21:29 15.02.2026
54 Механик
До коментар #27 от "Хохо Бохо":Международно разследване викаш?
Епстейн колко време го раследват? и от неговите работи излизат на час по лъжичка и то най-леките неща. И ти искаш да ме убедиш, че трябва да вярвам на тия ли?
Разбери, че ГЛОБАЛНО всички служби и самозабравили се богаташи са в кюпа. И ще се защитават дори "на калъп" да ги хванеш. А те имат ресурси да го правят.
Аз на служите не вярвам. Аз вярвам на логиката. А в това половината да се самоубиват днес, а другата половина след 3-4 дни и то на друго място, няма логика.
както няма логика в "ама той бе добър човек и не е способен на убийство", обаче има 16 бойни оръжия.
Истината няма да я научим, но не мога да вярвам на службите, защото това което те пеят също не е истина.
Коментиран от #63
21:30 15.02.2026
55 Циганите и ромите раждат деца
Коментиран от #58, #67
21:30 15.02.2026
56 бла лала
До коментар #31 от "Цеката":Има шанс да сплетат пръсти клекнали и ламата да дръпне спусъка, или да ги накара кротко легнали с пръст на спусъка, ламата да им помогне с натискане на спусъка, та барутните натривки да са по ръцете..
21:30 15.02.2026
57 ПепедеСарски смърдоч
21:33 15.02.2026
58 Помак
До коментар #55 от "Циганите и ромите раждат деца":Новините ти са стари приятелю , циганите вече са в Германия,Испания ,Англия ...виж и не се женят на 12 и рядко имат повече от едно..постави циганите ,тази мантра приключи
Коментиран от #82
21:34 15.02.2026
59 Механик
До коментар #37 от "Гост":А ти видя ли жертвите, че имат по един изстрел в главата или знаеш че е така от медиите???
Същото се отнася и за много гилзи.
Всяка една от горните тези може да бъде вярна.
Проблема е, че не дават инфо. Да дадат снимките от поемането на местопрестъплението. Ама всичките и без фотошопове и ИИ. Покажете на хората обективните снимки и всичката фактология и документи по които се е водело следствието.
Не се оправадавайте с "тайна на следствието" защото вече обявихте официалното заключение. А то е, че всички герои са мъртви в резултат на самоубийства + убийство.
Коментиран от #65, #70
21:35 15.02.2026
60 Мдаа
До коментар #38 от "Логика липсваща на димитър":Особено при толкова гилзи като на филм, ама де мисъл в този.
21:35 15.02.2026
61 Хххх
21:36 15.02.2026
63 логиката на прераждащите се
До коментар #54 от "Механик":Не са живяли 3-4 дена в кемпера под Околчица. Намерени са след шест дни на търсене от овчар, който има коне, но е кравар според най-бързите обществени медии.
21:38 15.02.2026
64 Защото детето не е убито от групата
До коментар #49 от "Дзак":Не се ли сещаш кой ги уби всичките.
21:39 15.02.2026
65 Назад си
До коментар #59 от "Механик":Има снимки в медиите на тримата простреляни в главите бе.
21:39 15.02.2026
66 Бастардо
До коментар #8 от "ФАКТ Е":От дръти комуняги не чакай нищо добро.
21:39 15.02.2026
68 Правим връзка
До коментар #48 от "Само":, ама не отговарят фактите . Според сръбските власти марихуаната идва от Северна Македония , а там позволиха отглеждането й за медицински цели.
21:41 15.02.2026
69 Баба Гинка от село Гинци
21:42 15.02.2026
70 Гледаш как
До коментар #59 от "Механик":всяка вечер артист цака карти и пие пробиотици и искаш клип с обстоятелства на престъпление да бъде публикуван та да му повярваш, както на пачката с 500евро несъществуващи банкноти (от международна финансова институция обявено) в онова чекмедже и продължаваш да вярваш!?
21:43 15.02.2026
71 Анонимен
Коментиран от #78
21:43 15.02.2026
72 колко пък да е голямо
До коментар #1 от "То на всички":поредните утайки откраднали пари за да се почусвтват значими...
21:44 15.02.2026
73 Филип
До коментар #38 от "Логика липсваща на димитър":Не е изключено да са очистили някой от нападателите,но да са си го отнесли.Иначе за какво ще дремят още службите горе като е банално сектантско самоубийство?!
Коментиран от #85
21:44 15.02.2026
74 Факт
До коментар #4 от "Майна":Закриването на РПУ-то не е довело до намаляване на личния състав с нито един човек . Просто един полицейски началник от шеф на РПУ е станал шеф на Полицейски участък демек заплатата му е намалена по-сериозно
21:44 15.02.2026
76 Абе
21:46 15.02.2026
77 Групата е подложена на дилемата
21:46 15.02.2026
78 само
До коментар #71 от "Анонимен":На секундата се докладва в криминалетата и след рекламите за шампоани, се залавя убиеца
21:47 15.02.2026
79 ПИША ПИША НО ВСЕ МЕ ТРИЯТ
21:47 15.02.2026
81 Некой
До коментар #20 от "Ддд":Ти ако вярваш на МВР значи вярваш и в дядо Коледа!
Абе явно не си пораснал.
21:49 15.02.2026
82 Ми не е вярно
До коментар #58 от "Помак":Мнението което репликираш е вярно. Има няколко десетки хиляди случаи в България на деца които имат деца и едните и другите получават детски надбавки. Те от това живеят. Не ми се прави на интересен.
Коментиран от #92
21:50 15.02.2026
83 схемата петрохан
21:51 15.02.2026
84 Нещо се е объркало
Коментиран от #88, #90
21:51 15.02.2026
85 много помещения след пожар
До коментар #73 от "Филип":Заради замесена ППартия с Паветни Привърженици, и депутати дето не знаят, що знае ДАНС за тях и обитателите на хижата.
21:52 15.02.2026
86 заради
До коментар #6 от "Майна":ПАРИ!!!
21:53 15.02.2026
87 Станчев
Това са хора от номенклатурата на БКП, “ешелон” с много пари и с “изпържени” мозъци от времето на Людмила Живкова! Прочети за Царичинската дупка, военните бяха ангажирали да копаят, има още на тази вълна, като не им се налага да работят! Дано се разровят! Всички са оплетени с ДС и потоци от пари, които се е наложило да спрат, защото се е разсмърдяло. Притиснали са ги!
Коментиран от #105
21:53 15.02.2026
89 Шогун
До коментар #7 от "Едно време":В как няма да го помним, няма друг който да е гърмят с гранатомет от ББ
21:56 15.02.2026
90 спайдърмена
До коментар #84 от "Нещо се е объркало":Някой Иван Кристоф на третия ден рече за Калушев:
"Става въпрос за много пари! Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари"
21:57 15.02.2026
91 Един журналист, който може да мисли
21:58 15.02.2026
92 Помак
До коментар #82 от "Ми не е вярно":Тази мантра ,циганската приключи приятел , търси друга за да оправдаваш неуспехите си в живота
Коментиран от #106
21:58 15.02.2026
93 нннл
22:00 15.02.2026
95 Мдаа
Коментиран от #98
22:02 15.02.2026
96 да, ама не
До коментар #5 от "И кой тва голямо в Бг":А мигранти? Два имота и два лагера, единия на турската а другия на сръбската граница. По този маршрут върви всичката контрабанда - от дрога до мигранти. И всичко не без протекцията на службите.
22:04 15.02.2026
97 Тоя Стуяянооооффффф
22:07 15.02.2026
98 Е добре де,
До коментар #95 от "Мдаа":Ти какво се опитваш да внушаваш? Позиция имаш ли или само желание за чесане на клавиатурата? Нещо смислено можеш ли да коментираш или просто за участие, за спорта? Всеки носи глава на раменете си и я ползва според възможностите си, не е нужно някой като теб да му обяснява кое какво е.
22:11 15.02.2026
99 Българин
22:13 15.02.2026
100 Килото
22:13 15.02.2026
101 марулев
Кой доказа,че те не са си правили вътре състезание по стрелба?
В това студено време,денят ,трябва някак да минава
22:13 15.02.2026
102 НПО то Бръд Стуяянооооффффф
22:15 15.02.2026
103 Стихотвотението Борба е ключово
На Майце си
После Хаджи Димитър и накрая
Тоз който падне в бой за свобода той не умира
И ботев прострелян в главата
22:16 15.02.2026
104 Може
22:17 15.02.2026
105 Смърфиета
До коментар #87 от "Станчев":Виж сега, Станчев, ДС върхушката колеше и бесеше при Живков, но това не беше цялото ЦК, и далеч не целият АБФК, който е бил сформиран, за да е нещо като коректив на живковите кадри. Колкото и грубо да е обобщението, това ти е основата на един функционалистки анализ. Дупката в Царичина беше едно медийно мюре. Някакъв психотичен министър нещо си беше въобразил. Людмила имаше типичните дъновистки и теософско-антропософски залитания на старата боржуазия, с които я беше зарибил Батето, съсед на Пиротска на Николай Райнов и оттам Богомил Райнов й става душеприказчик. Но тя имаше и светла страна. При нея процъвтя книгоиздаването, и затова българите са доста по-четящи от околните народи. Но в основата, сантиментът ти е правилен. ДС, и нейните наследници, НСС при Атанасов, ДАНС, създадена от Сатанищев, (който пръв изнасили конституцията, с оглед влизането в ЕС, за да не ходи на избори); срамът с Пеевски при Урещарски: към това трябва да се прибави и прокруратурата на Татарчев, харченето на милиарди от нашето ДДС. Всичко това води до реакции като твоята. Но пак ще подчертая, ученията на Людмила Живкова са от Богомил Райнов и обкръжението му, и аз помня добре стари юристи, които бяха и планинари и поклонници на антропософията. Тук ролята на БКП е, че е търпяла този окултизъм, а не е сложила Живков и дъщеря му на мястото им. Е, тогава беше ерата на семейство Ганди в Индия. Има и карикатура на Тошко Цонев, умрял от рак на белия дроб, изоставен от всички на някакъв тава
22:17 15.02.2026
106 Ама серизно ли?
До коментар #92 от "Помак":Ти като си помак узрели краставици ядеш ли? Защото един като теб се пънеше на пазара:
- Кът съм помак дън съм ахмак да ти ям зелените краставици!
22:19 15.02.2026