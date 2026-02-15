Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Димитър Стоянов: Имаме доказателства, че групата от Петрохан не е искала да се самоубие

Димитър Стоянов: Имаме доказателства, че групата от Петрохан не е искала да се самоубие

15 Февруари, 2026 20:48 5 409 106

Друг "червен флаг" в случая е движението на кемпера

Димитър Стоянов: Имаме доказателства, че групата от Петрохан не е искала да се самоубие - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Версията на прокуратурата за "ритуални самоубийства" в случая "Петрохан" е на път да рухне напълно. Разследващият журналист от сайта Bird.bg Димитър Стоянов обяви в ефира на "Евронюз България", че екипът му разполага с доказателства, които сочат, че жертвите са имали дългосрочни планове за развитие и не са възнамерявали да слагат край на живота си. Според Стоянов, разследването върви към замитане, а институциите прикриват данни за дългогодишна злоупотреба с деца и протекция от спецслужбите.

Ключов момент в разследването на Bird.bg са свидетелствата на очевидеца Деян Илиев, който пръв открива телата. Стоянов разкри, че свидетелят е видял множество гилзи още на първия етаж на хижата и по стълбите към втория етаж – сцена, която описва като "криминален филм". "Какво са правили тези гилзи там точно по това време?", попита риторично журналистът. Наличието на стрелба по етажите противоречи на тезата за спокойни, доброволни самоубийства в една стая. Стоянов подчерта, че разследващите все още нямат ясни мотиви за случилото се.

Журналистът повдигна въпроса каква информация е предавал Калушев на службите, за да получи такъв имунитет срещу разследвания за блудство с малолетни.

Друг "червен флаг" в случая е движението на кемпера, с който се предполага, че част от групата се е придвижила до връх Околчица. Возилото е прекосило цяла България, без да бъде засечено от нито една тол камера или камера на АПИ.

"Това е необяснимо", коментира Стоянов, намеквайки за манипулация на данните или използване на маршрути, подсигурени от "специални" пропуски. Журналистът изрази силни подозрения за агентурна зависимост. Фактът, че шефът на ДАНС Деньо Денев отказа да коментира дали в групата е имало агенти, според Стоянов само засилва тезата за съпричастност. Групата е разполагала с нерегламентирано стрелбище в защитена зона и е провеждала "операции" със съдействието на гранична полиция.

Според Димитър Стоянов, начинът на водене на досъдебните производства – разделени между Окръжна прокуратура София и Окръжна прокуратура Враца – е рецепта за провал.

"Всичко сочи, че този случай върви към замитане", заключи той, добавяйки, че МВР дори не е събрало навреме данните от клетките на мобилните оператори.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 То на всички

    137 16 Отговор
    е ясно, че са ги убили да покрият нещо голямо, ама много голямо...

    Коментиран от #5, #7, #72

    20:55 15.02.2026

  • 2 Как така

    59 6 Отговор
    Всички са се на Вили, няма ли един да е избягал и сега да разкаже

    20:57 15.02.2026

  • 3 Сатана Z

    61 18 Отговор
    Абе,кой ще се самоубива гладен и с джобове пълни с пари от спонсорите от ПП ,вместо да отскочат до "вагона" за кебапчета и овче прясно сиренце от Гинци.Българинът си угажда преди да си иде.

    20:58 15.02.2026

  • 4 Майна

    53 21 Отговор
    Рашков е закрил РУ на МВР - там
    Рашков е разписал съкращаването на втора гранична линия ( гранично разузнаване)
    Петрохан е бил силно облечен за ..неконтролирана граница?
    Защо?

    Коментиран от #18, #74

    20:58 15.02.2026

  • 5 И кой тва голямо в Бг

    55 1 Отговор

    До коментар #1 от "То на всички":

    Освен дрога и трафик

    Коментиран от #96

    20:58 15.02.2026

  • 6 Майна

    42 24 Отговор
    Защо Рашков е въоръжил с такова оръжие - НПО
    Станало е с негово разрешение
    Той е бил министър

    Коментиран от #86

    20:59 15.02.2026

  • 7 Едно време

    63 6 Отговор

    До коментар #1 от "То на всички":

    Главния прокурор имаха паркинг за торове със дрога, и Чакъра беше шеф на паркинга, помните ли Чакъра, дет го гръмна ха по заповед на Винету

    Коментиран от #89

    21:01 15.02.2026

  • 8 ФАКТ Е

    35 54 Отговор
    Радев се покри!.
    Въпреки че Радев назначаваше шефовете на всички служби.

    Цялата държава се тресе след Петрохан и Околчица, а
    Президентът Йотова не свиква Консултативният съвет за национална сигурност!

    ЗАЩО?

    Коментиран от #66

    21:01 15.02.2026

  • 9 Майна

    26 18 Отговор
    Дерменджиев
    По неговото служебно управление това НПО(?) , то си е паравоенна организация провежда учение с МВР?
    Това какво е?

    21:01 15.02.2026

  • 10 Ми то.....

    72 7 Отговор
    Само прокуратурата , данс , мвр и управляващите мошеници имат такава версия за ритуално самоубийство , която ни я натресоха още от първия ден !!!!!!

    21:01 15.02.2026

  • 11 Ддд

    22 46 Отговор
    Дойдоха нови избори, и от БЪРД започнаха да вкарват манипулации и внушения. И пак в услуга на ПП-ДБ.

    21:03 15.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    56 8 Отговор
    При ритуално убийство щяха да се съберат всички в храма в хижата.

    21:03 15.02.2026

  • 13 Яшар

    23 29 Отговор
    Абе сички телевизии и гост в тях хвалят малоум ниа убиец калушев ..вал ...гурото ...но.лудия наркоман ликвидира дете и може би свестни хора ...спорете мен тези дето го обичат и сресват съшто трябва да бъдат арестувани заштото са заплаха за обществото ...има доста лудост и решителност в очите им !...гуро ...вал...измамила наркоман

    21:03 15.02.2026

  • 14 Чики-Рики

    7 8 Отговор
    Да де, ама,,няКОЙ,, ги е ,, разубедил,, и те са се ,,приключили,,!

    21:04 15.02.2026

  • 15 Главния прокурор и спец - ите

    28 5 Отговор
    Главния прокурор имаха паркинг за тирове със дрога, и Чакъра беше шеф на паркинга, помните ли Чакъра, дет го гръмна ха по заповед на Винету

    21:05 15.02.2026

  • 16 Ми ся" Ко ?

    32 7 Отговор
    Ми ся" ко" ша правят интригантите и лъжците по случая Петрохан ........??? Всички няма да могат да избягат в чужбина .....освен да започне МВР да събира трупове на неудобните които знаят как е станало всичко и защо !!!!!

    21:06 15.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хаха хаха ха

    46 10 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    И Рашков ги е "самоубил"!
    Рашков също уби Бай Миле,Илия Павлов, Мишо Бирата, Ваньо Танов и още 130 неудобни за Борисов и шайката му.

    Коментиран от #35

    21:07 15.02.2026

  • 19 версия хх

    15 26 Отговор
    Дори да се приеме че във фоайето има разпилени празни гилзи, то това е възможно да са от учебни стрелби с оръжията и складирани в кутии при пистолетите. Макар и изгоряла ако фоайето е място за престрелка, то там би имало оловни куршуми в мазилката. Ако са на някакъв убиец, то след изнасянето на телата отвън, убиеца задължително би си събрал гилзите, за да не го уличат. И малко са далавераджиите, които от месеци да планират самоубийство, както психясалите изпаднали в нелечима депресия. Това е спонтанно решение, ако са се бояли от скорошно разобличаване.

    21:07 15.02.2026

  • 20 Ддд

    14 43 Отговор
    Значи няма да вярвам на МВР, Прокуратура и службите, ще вярвам на сульо и пульо медийни интриганти в подкрепа на тази и онази партия. Айде у лево наивници.

    Коментиран от #81

    21:07 15.02.2026

  • 21 Как

    53 12 Отговор
    В момента ченгетата се опитват да ликвидират всички следи и доказателства. За да приключат случая като самоубийства!

    21:07 15.02.2026

  • 22 оня с големия

    54 7 Отговор
    След като Делян Добрев разбрал, че извън ГЕРБ ще получава 50 пъти по-малко пари за 50 пъти повече работа... Той се отказал да напуска партията... 😀😀

    21:07 15.02.2026

  • 23 батвесо

    49 9 Отговор
    Как никой не зададе въпрос на пробутващите тезата за самоубийство защо аджеба не са се гръмнали всички заедно на едно място, а се са разделили?

    Коментиран от #29, #47

    21:08 15.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Оставка съд и затвор

    42 7 Отговор
    За сарафов , тиквата , всички от веригата от данс ,мвр , митов - лисунгера .......!!!??

    Коментиран от #28

    21:09 15.02.2026

  • 26 ТИЯ ЛЪЖАТ КАТО СИГАНИ!

    22 8 Отговор
    Дори още по лошо !

    Коментиран от #30

    21:11 15.02.2026

  • 27 Хохо Бохо

    38 6 Отговор
    Трябва международно разследване. На нашите не можем да имаме вяра...

    Коментиран от #54

    21:12 15.02.2026

  • 28 Кой беше, Татарчев ли

    23 2 Отговор

    До коментар #25 от "Оставка съд и затвор":

    С паркинга за тирове, а ЧАКЪРА беше шеф на паркинга, и ТИРОВЕТЕ с дрога валяха, митничарите о те замъци постройха

    21:13 15.02.2026

  • 29 различно мнение

    27 6 Отговор

    До коментар #23 от "батвесо":

    а като са били природозащитниците заедно, защо четирите джипа не са ги гръмнали заедно, а са закарали кемпера с убитите чак под връх Вола, ама когато се търси под вола теле, някои си намират, а други им вярват, трети спонсорират.

    21:13 15.02.2026

  • 30 Ууууу сиганна

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "ТИЯ ЛЪЖАТ КАТО СИГАНИ!":

    Пред тях с мед да го намажеш

    21:14 15.02.2026

  • 31 Цеката

    31 6 Отговор
    Няма шанс да се самоубият и телата да паднат така наредени едно до друго

    Коментиран от #56

    21:15 15.02.2026

  • 32 Майна

    15 11 Отговор
    Рашков е най- толериран казва Иван Савов
    Факти за участие ,съпорт на канали..
    Той е в парламента - ПП
    Оголил умишлено границата към Петрохан.

    Казва го криминалист.
    Там може да се прекарва всичко..
    За какво говорим

    Обаче Радев ще докарвал инвеститори от Германия?!
    Те направо ще си трошат краката да тичат към България..
    Те се изнесоха от Германия!
    Тоя къде живее?!

    21:15 15.02.2026

  • 33 Факт

    15 7 Отговор
    Какъвто депутат и евродепутат беше това недоразумение, такъв и журналист е.Гола вода.

    21:16 15.02.2026

  • 34 Само да питам

    6 3 Отговор
    Показани ли са тела на загинали или починали хора.

    Коментиран от #40, #46

    21:17 15.02.2026

  • 35 Че Рашков ли беше

    16 4 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха хаха ха":

    Тогава, Чакъра и МИШО БИРАТА, по негово време ли?

    21:18 15.02.2026

  • 36 Юуп

    1 1 Отговор
    Да се внимава за други такива, щото може да искат да последват Шоко Асахара

    21:18 15.02.2026

  • 37 Гост

    19 7 Отговор
    "Множество" гилзи би означанало убитите да са на решето от евентуално външно нападение, а те с по един изстрел в главата!? Това няма как да бъде скрито от множеството балистични екнпертизи, патоанатоми /поне от по 5 независими ексхерти/, вкл. свидетели, полицаи, прокурори... Съчинения по картинки и много гледане на Туинпийкс...

    Коментиран от #59

    21:18 15.02.2026

  • 38 Логика липсваща на димитър

    20 8 Отговор
    Няма случай да самоубият 6 въоръжени рейнджъри и те да не отнемат поне един живот на нападателите си.

    Коментиран от #60, #73

    21:19 15.02.2026

  • 39 Промяна

    18 9 Отговор
    И ЗАЩО СА ИМАЛИ ОКОЛО 20 АВТОМАТИЧНИ ОРЪЖИЯ ТИЯ ПСИХАРИ И КОЙ И РАЗРЕШИ ТОВА РАШКОВ И КИРОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА КАЖАТ

    Коментиран от #42

    21:19 15.02.2026

  • 40 Аха

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Само да питам":

    Има снимки.

    21:19 15.02.2026

  • 41 Пилотът Гошу

    27 12 Отговор
    На всеки нормален човек би трябвало да му е ясно, че това е екзекуция. Глупостите с педофилия и самоубийство са за шараните...

    Коментиран от #50

    21:20 15.02.2026

  • 42 Ха ха

    6 6 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Това е фейк ма лелю гербава😂

    Коментиран от #75

    21:20 15.02.2026

  • 43 Също да питам ако има тела

    23 6 Отговор
    Защо правят аутопсията в провинцията защото в провинцията не достигат съдебни лекари. Защо не ги направиха в София. Това много ме учуди макар че не сме видели тела по медиите. Това е друга страна на въпроса.

    21:21 15.02.2026

  • 44 Моряка

    22 7 Отговор
    Всички служби още от началото замълчаха едновременно за множеството гилзи във вилата.Защо ли?А къде са се забили съответните куршуми?Няма отговор.А защо шефовете на служби и прокурорите още не са с пранги?Кой им държи чадъра?Над тях са само Боко и Шиши.И двамата потънаха в дън земя.Един от двамата е боса?( желязна логика).

    21:21 15.02.2026

  • 45 Ако

    13 3 Отговор
    са ги самоубили от ДАНС да прикрият нещо, защо сега се тресе цялата територия от случая.

    21:22 15.02.2026

  • 46 показани са

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Само да питам":

    В изложбената зала на мавзолея са изложени за селфи с любопитни.

    21:22 15.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Само

    14 8 Отговор
    направете връзка със заловената 5 тона от Сръбските власти дрога в Крушевац и ще ви се изясни всичко...

    Коментиран от #68

    21:23 15.02.2026

  • 49 Дзак

    10 9 Отговор
    Да изгледа отново Апокалипсис Сега. Безграничната власт развращава. Групата е разбрала, че се е провалила. Останало единствено да се самоунищожи. Неясно само защо не са оставили детето да си тръгне.

    Коментиран от #64

    21:24 15.02.2026

  • 50 Може да е екзекуция но има педофилия

    10 5 Отговор

    До коментар #41 от "Пилотът Гошу":

    При това хомосексуална което е още по лошо. Поне така говорят фактите от страни.

    21:27 15.02.2026

  • 51 Лора Мисиркова

    14 5 Отговор
    По всички радия и ТВта голямо пране на педофилите от ПП "Партията на Педофилите" и ДБ "Дай му Бързо".

    21:28 15.02.2026

  • 52 Лесно му е като не мое да мисли

    10 7 Отговор
    А какво правим с видеото- за мен беше чест и ще се видим на по-добрео място, със семената течност на калушев между бузките на двете момчета, с показанията на майката Майсторова за честите разговори за смъртта и прекъсване на преражданията?

    21:28 15.02.2026

  • 53 Педофили

    10 4 Отговор
    Прикривани от овластени педофили

    21:29 15.02.2026

  • 54 Механик

    21 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хохо Бохо":

    Международно разследване викаш?
    Епстейн колко време го раследват? и от неговите работи излизат на час по лъжичка и то най-леките неща. И ти искаш да ме убедиш, че трябва да вярвам на тия ли?
    Разбери, че ГЛОБАЛНО всички служби и самозабравили се богаташи са в кюпа. И ще се защитават дори "на калъп" да ги хванеш. А те имат ресурси да го правят.
    Аз на служите не вярвам. Аз вярвам на логиката. А в това половината да се самоубиват днес, а другата половина след 3-4 дни и то на друго място, няма логика.
    както няма логика в "ама той бе добър човек и не е способен на убийство", обаче има 16 бойни оръжия.
    Истината няма да я научим, но не мога да вярвам на службите, защото това което те пеят също не е истина.

    Коментиран от #63

    21:30 15.02.2026

  • 55 Циганите и ромите раждат деца

    21 2 Отговор
    На по 12-13 годишна възраст и никой нищо не им казва за това. Даже напротив дават детски на родителите за деца които също имат деца. Дават детски и на родителите деца. Такива случаи са хиляди в нашата страна. И няма никаква реакция на властта макар че това също е форма на педофилия .

    Коментиран от #58, #67

    21:30 15.02.2026

  • 56 бла лала

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Цеката":

    Има шанс да сплетат пръсти клекнали и ламата да дръпне спусъка, или да ги накара кротко легнали с пръст на спусъка, ламата да им помогне с натискане на спусъка, та барутните натривки да са по ръцете..

    21:30 15.02.2026

  • 57 ПепедеСарски смърдоч

    10 2 Отговор
    Ами ,че двама от тия пергиши са имали близки роднини от ДС. Добавяме и кметчето Терзийчето и те ти десарски магарета подушили се през 9 дерета в десето. Шайката си е вътрешно роднински смърдоч от десарчета и пепедебета,тоест ъпгрейтвани десарчета.

    21:33 15.02.2026

  • 58 Помак

    5 6 Отговор

    До коментар #55 от "Циганите и ромите раждат деца":

    Новините ти са стари приятелю , циганите вече са в Германия,Испания ,Англия ...виж и не се женят на 12 и рядко имат повече от едно..постави циганите ,тази мантра приключи

    Коментиран от #82

    21:34 15.02.2026

  • 59 Механик

    9 4 Отговор

    До коментар #37 от "Гост":

    А ти видя ли жертвите, че имат по един изстрел в главата или знаеш че е така от медиите???
    Същото се отнася и за много гилзи.
    Всяка една от горните тези може да бъде вярна.
    Проблема е, че не дават инфо. Да дадат снимките от поемането на местопрестъплението. Ама всичките и без фотошопове и ИИ. Покажете на хората обективните снимки и всичката фактология и документи по които се е водело следствието.
    Не се оправадавайте с "тайна на следствието" защото вече обявихте официалното заключение. А то е, че всички герои са мъртви в резултат на самоубийства + убийство.

    Коментиран от #65, #70

    21:35 15.02.2026

  • 60 Мдаа

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Логика липсваща на димитър":

    Особено при толкова гилзи като на филм, ама де мисъл в този.

    21:35 15.02.2026

  • 61 Хххх

    5 3 Отговор
    Виждаш 3 трупа и си супер хладнокръвен и почваш да търсиш други хора в хижата🤣🤣🤣,тоя ги е разстрелял и шестимата.Сега ще си живее доволно в Мексико

    21:36 15.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 логиката на прераждащите се

    7 0 Отговор

    До коментар #54 от "Механик":

    Не са живяли 3-4 дена в кемпера под Околчица. Намерени са след шест дни на търсене от овчар, който има коне, но е кравар според най-бързите обществени медии.

    21:38 15.02.2026

  • 64 Защото детето не е убито от групата

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Дзак":

    Не се ли сещаш кой ги уби всичките.

    21:39 15.02.2026

  • 65 Назад си

    6 1 Отговор

    До коментар #59 от "Механик":

    Има снимки в медиите на тримата простреляни в главите бе.

    21:39 15.02.2026

  • 66 Бастардо

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ Е":

    От дръти комуняги не чакай нищо добро.

    21:39 15.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Правим връзка

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Само":

    , ама не отговарят фактите . Според сръбските власти марихуаната идва от Северна Македония , а там позволиха отглеждането й за медицински цели.

    21:41 15.02.2026

  • 69 Баба Гинка от село Гинци

    1 2 Отговор
    Ния това си га знаехме от самото начало.

    21:42 15.02.2026

  • 70 Гледаш как

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Механик":

    всяка вечер артист цака карти и пие пробиотици и искаш клип с обстоятелства на престъпление да бъде публикуван та да му повярваш, както на пачката с 500евро несъществуващи банкноти (от международна финансова институция обявено) в онова чекмедже и продължаваш да вярваш!?

    21:43 15.02.2026

  • 71 Анонимен

    0 1 Отговор
    Че има нещо по-сериозно на всички ни е ясно, ама какви са тези доказателства, които уж ги имал този "журналист"? Какво стана накрая, полицията трябва веднага да докладва всичко на секундата, а пък журналистите укриват информация?!

    Коментиран от #78

    21:43 15.02.2026

  • 72 колко пък да е голямо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "То на всички":

    поредните утайки откраднали пари за да се почусвтват значими...

    21:44 15.02.2026

  • 73 Филип

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Логика липсваща на димитър":

    Не е изключено да са очистили някой от нападателите,но да са си го отнесли.Иначе за какво ще дремят още службите горе като е банално сектантско самоубийство?!

    Коментиран от #85

    21:44 15.02.2026

  • 74 Факт

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Закриването на РПУ-то не е довело до намаляване на личния състав с нито един човек . Просто един полицейски началник от шеф на РПУ е станал шеф на Полицейски участък демек заплатата му е намалена по-сериозно

    21:44 15.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Абе

    1 0 Отговор
    Дядо му Радой Ралин би се срамувал от наследилия го изтърсак.

    21:46 15.02.2026

  • 77 Групата е подложена на дилемата

    4 0 Отговор
    Елате вие при нас да не дойдем ние при вас

    21:46 15.02.2026

  • 78 само

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Анонимен":

    На секундата се докладва в криминалетата и след рекламите за шампоани, се залавя убиеца

    21:47 15.02.2026

  • 79 ПИША ПИША НО ВСЕ МЕ ТРИЯТ

    10 2 Отговор
    Писах за даренията които Калушев е направил към децата. И трите. Пиша за гилзите големи от автоматично оръжие вътре в хижата. Пиша за да питат хората колко изстрела са чули. За овчаря за ДАНС. Всичко е ясно но не го казват. ЯКА МНОГО ЯКА ДАЛАВЕРА Е ИМАЛО НАТИСК ЗА НЕЩО ГОЛЯМО. ЕСЕМЕСИТЕ ДО БЛИЗКИТЕ. НЕ МОГА ВЕЧЕ ДА ЖИВЕЯ В ТАЗИ КОЧИНА ИСКАМ ДА СПАСЯ ЕДНО МОМИЧЕ . ИИИИ. Може и да са общували със деца по така не зная но тази тема не се чува много. Всичко до тук е нагласено.

    21:47 15.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Некой

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ддд":

    Ти ако вярваш на МВР значи вярваш и в дядо Коледа!
    Абе явно не си пораснал.

    21:49 15.02.2026

  • 82 Ми не е вярно

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "Помак":

    Мнението което репликираш е вярно. Има няколко десетки хиляди случаи в България на деца които имат деца и едните и другите получават детски надбавки. Те от това живеят. Не ми се прави на интересен.

    Коментиран от #92

    21:50 15.02.2026

  • 83 схемата петрохан

    0 7 Отговор
    е руска канибалска педофилска секта затова на хижата има знамена на руската терористична организация вагнер и ламите са носили техните емблеми..

    21:51 15.02.2026

  • 84 Нещо се е объркало

    1 2 Отговор
    В плановете на шестимата. Измрели са . Оплакали се . И се самоубили . Драма. Фалирали. Екоактивисти. Патрулирали . Много харчели. За 4 г. 2 милиона. И още 6 милиона дългове. 8 милиона суха пара. По 2 милиона годишно . За какво. За кемпер, 2 бази, 20 оръжия. Не са били финансово отговорни шестимата. Това са много пари . Инфлацията ги стопява . Кой ще им плаща заемите.

    Коментиран от #88, #90

    21:51 15.02.2026

  • 85 много помещения след пожар

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "Филип":

    Заради замесена ППартия с Паветни Привърженици, и депутати дето не знаят, що знае ДАНС за тях и обитателите на хижата.

    21:52 15.02.2026

  • 86 заради

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    ПАРИ!!!

    21:53 15.02.2026

  • 87 Станчев

    5 0 Отговор
    Майката на момчето го е пратила при Калушев на 11 години, наркоман?!?! Тя какво е правила, не ходила на работа никога, “хвърчала” и се извисявала, а детето на ламата?!
    Това са хора от номенклатурата на БКП, “ешелон” с много пари и с “изпържени” мозъци от времето на Людмила Живкова! Прочети за Царичинската дупка, военните бяха ангажирали да копаят, има още на тази вълна, като не им се налага да работят! Дано се разровят! Всички са оплетени с ДС и потоци от пари, които се е наложило да спрат, защото се е разсмърдяло. Притиснали са ги!

    Коментиран от #105

    21:53 15.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Шогун

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Едно време":

    В как няма да го помним, няма друг който да е гърмят с гранатомет от ББ

    21:56 15.02.2026

  • 90 спайдърмена

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Нещо се е объркало":

    Някой Иван Кристоф на третия ден рече за Калушев:
    "Става въпрос за много пари! Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари"

    21:57 15.02.2026

  • 91 Един журналист, който може да мисли

    2 0 Отговор
    А не да изпълнява заповедите на прасешкото опасно данс - наемниците на банката и прасето за мокри поръчки и нищо друго с годишен бмджет близо 300 милиона....

    21:58 15.02.2026

  • 92 Помак

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Ми не е вярно":

    Тази мантра ,циганската приключи приятел , търси друга за да оправдаваш неуспехите си в живота

    Коментиран от #106

    21:58 15.02.2026

  • 93 нннл

    1 2 Отговор
    Разследващ журналист на хранилка при ПП-ДБ.

    22:00 15.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Мдаа

    1 0 Отговор
    Случаят стресира институциите и хората със своята уникалност за историята на територията.Това дава поводи за всякакви спекулации и поръчкови статии като тази, внушаваща неизбежно замитане на истината, при наличие на толкова полярни мнения как ще я заметат не знам , но платения т.нар.журналист това внушава.

    Коментиран от #98

    22:02 15.02.2026

  • 96 да, ама не

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "И кой тва голямо в Бг":

    А мигранти? Два имота и два лагера, единия на турската а другия на сръбската граница. По този маршрут върви всичката контрабанда - от дрога до мигранти. И всичко не без протекцията на службите.

    22:04 15.02.2026

  • 97 Тоя Стуяянооооффффф

    1 0 Отговор
    Е голям филмар! Все нещо му се привижда, все някакви таласъми, абе голяма работа! Тоя също е НПО, и не казва кой го спонсорира!

    22:07 15.02.2026

  • 98 Е добре де,

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Мдаа":

    Ти какво се опитваш да внушаваш? Позиция имаш ли или само желание за чесане на клавиатурата? Нещо смислено можеш ли да коментираш или просто за участие, за спорта? Всеки носи глава на раменете си и я ползва според възможностите си, не е нужно някой като теб да му обяснява кое какво е.

    22:11 15.02.2026

  • 99 Българин

    1 0 Отговор
    Ръководството на ппдб ги е поръчало! Доказателствата са категорични!

    22:13 15.02.2026

  • 100 Килото

    2 0 Отговор
    Явно под егидата на няКОЙ се осъществява трафик на наркотици. Шестимата най- вероятно също са участвали . С тези товарни дронове... Могат да пренасят до 50 килограма товар. Един такъв дрон е 50-60 хиляди лева. Избива се от пренасяне на една пратка. Едва ли са пренасяли сръбска скара и сръбски плескавици през границата. Всички знаем кой ги очисти.

    22:13 15.02.2026

  • 101 марулев

    1 0 Отговор
    Да не вземете и герои да ги изкарате!?
    Кой доказа,че те не са си правили вътре състезание по стрелба?
    В това студено време,денят ,трябва някак да минава

    22:13 15.02.2026

  • 102 НПО то Бръд Стуяянооооффффф

    1 0 Отговор
    Защитава другото НПО- Каушев-НАКЗД

    22:15 15.02.2026

  • 103 Стихотвотението Борба е ключово

    1 0 Отговор
    После се сещайте за стихотворението
    На Майце си
    После Хаджи Димитър и накрая
    Тоз който падне в бой за свобода той не умира
    И ботев прострелян в главата

    22:16 15.02.2026

  • 104 Може

    0 0 Отговор
    и да не е искала, но в крайна сметка се е самоубила групата от тази сектс.

    22:17 15.02.2026

  • 105 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Станчев":

    Виж сега, Станчев, ДС върхушката колеше и бесеше при Живков, но това не беше цялото ЦК, и далеч не целият АБФК, който е бил сформиран, за да е нещо като коректив на живковите кадри. Колкото и грубо да е обобщението, това ти е основата на един функционалистки анализ. Дупката в Царичина беше едно медийно мюре. Някакъв психотичен министър нещо си беше въобразил. Людмила имаше типичните дъновистки и теософско-антропософски залитания на старата боржуазия, с които я беше зарибил Батето, съсед на Пиротска на Николай Райнов и оттам Богомил Райнов й става душеприказчик. Но тя имаше и светла страна. При нея процъвтя книгоиздаването, и затова българите са доста по-четящи от околните народи. Но в основата, сантиментът ти е правилен. ДС, и нейните наследници, НСС при Атанасов, ДАНС, създадена от Сатанищев, (който пръв изнасили конституцията, с оглед влизането в ЕС, за да не ходи на избори); срамът с Пеевски при Урещарски: към това трябва да се прибави и прокруратурата на Татарчев, харченето на милиарди от нашето ДДС. Всичко това води до реакции като твоята. Но пак ще подчертая, ученията на Людмила Живкова са от Богомил Райнов и обкръжението му, и аз помня добре стари юристи, които бяха и планинари и поклонници на антропософията. Тук ролята на БКП е, че е търпяла този окултизъм, а не е сложила Живков и дъщеря му на мястото им. Е, тогава беше ерата на семейство Ганди в Индия. Има и карикатура на Тошко Цонев, умрял от рак на белия дроб, изоставен от всички на някакъв тава

    22:17 15.02.2026

  • 106 Ама серизно ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Помак":

    Ти като си помак узрели краставици ядеш ли? Защото един като теб се пънеше на пазара:
    - Кът съм помак дън съм ахмак да ти ям зелените краставици!

    22:19 15.02.2026

