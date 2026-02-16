"Нашата цел е резултат, който да лиши Русия от победа"

ДВ: На Мюнхенската конференция по сигурността, за разлика от предишни години, практически нито един западен лидер не спомена, че Русия ще загуби войната срещу Украйна. Смятате ли, че този вариант вече не се разглежда? Не вярват ли европейските лидери вече в това?

Стивън Бигън: Мисля, че перспективите за приключване на тази война на бойното поле с времето се промениха и отслабнаха. Сега се намираме в съвсем различна ситуация: Нашата цел е чрез всеки процес, било то край на войната, прекратяване на огъня или преговори, да постигнем такъв резултат, който в максимална степен да лиши Русия от възможността за победа.

ДВ: В Женева предстои нов кръг преговори. Какво очаквате от тях?

Ст. Бигън: Публично се казва, че в преговорите е останал нерешен само един въпрос. Но това създава впечатлението, че всички въпроси са равностойни. В действителност не е решен основният въпрос - кой ще спечели войната и кой ще загуби. Надявам се, че САЩ ще проявят решителност и няма да позволят на Путин да представи жестоката си агресия срещу Украйна като победа.

"Важното е Украйна да остане суверенна"

ДВ: Според „Файненшъл Таймс“ и някои други медии, администрацията на Доналд Тръмп подтиква Украйна към споразумение до юни и настоява за провеждане на президентски избори, а в противен случай заплашва да откаже всякакви гаранции за сигурност. Това правилна интерпретация ли е?

Ст. Бигън: Участвал съм в много преговори, включително и през първия мандат на президента Тръмп. Преговорите не трябва да се основават на краен срок, а на резултат. Важното е войната да приключи така, че Украйна да остане до максималната възможна степен суверенна, мирна, сигурна и в крайна сметка икономически просперираща държава.

ДВ: Какво да очакваме от новия законопроект за санкции срещу Русия, за който говори сенатор Линдзи Греъм?

Ст. Бигън: Законопроектът е готов за разглеждане в Сената. Дори чух прогнози от Конгреса, че това може да се случи в рамките на следващите две седмици. Във всеки случай президентът вече разполага с всички правомощия за налагане на санкции и трябва да признаем, че администрацията на Тръмп през последните месеци наистина наложи нови и много чувствителни мерки срещу Русия. Приемането на закона би ще е важен символичен сигнал за готовност да се засили натискът. Но в крайна сметка важни са не декларациите, а действията.

ДВ: Държавният секретар на САЩ Марко Рубио практически не спомена Украйна в речта си, както и канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Какъв сигнал изпраща това на президента Зеленски?

"Тревожи ме липсата на американско лидерство"

Ст. Бигън: На подобни конференции много неща отразяват вътрешните дебати в САЩ и Европа. Но мен наистина ме тревожи липсата на американско лидерство. Нито един представител на САЩ не присъстваше на срещата с президента Зеленски. И изобщо - с присъствието си САЩ не демонстрират ангажираност към Украйна. Възможно е преговорите да са в деликатна фаза, но се опасявам, че това е по-скоро вътрешнополитическо позициониране, отколкото проява на лидерство. Това е пропусната възможност.

ДВ: Зеленски очаква през втората половина на годината САЩ да се съсредоточат основно върху междинните избори. Ще отслабват ли дипломатическите усилия?

Ст. Бигън: Всяка демократична страна живее в рамките на изборния цикъл. Преговорите често зависят от изборите. Но резултатът от изборите не означава непременно нещо лошо за Украйна. Повечето американци смятат, че нейната борба е справедлива и подкрепят възстановяването на границите от 1991 г. Подкрепата за НАТО и трансатлантическите ангажименти също е много висока. Ето защо мисълта, че тези междинни избори представляват заплаха за тези много важни интереси на САЩ, не ми се струва сериозна.

ДВ: Възможно ли е Украйна да получи ракети „Томахоук”?

Ст. Бигън: Можем да направим повече за въоръжаването на Украйна, а тези ракети биха могли значително да променят ситуацията на бойното поле. От началото на пълномащабната инвазия в Украйна САЩ действаха твърде бавно и недостатъчно решително по отношение на доставките на оръжия. Надявам се, че в бъдеще ще действаме по-активно.

ДВ: Основна тема на конференцията в Мюнхен бяха отношенията между САЩ и Европа. Възможно ли е възстановяване след напрежението?

"Сигналът тази година бе различен"

Ст. Бигън: Конференцията от 1963 г. насам е посветена именно на тези отношения между САЩ и Европа. Аз идвам тук от 1990-те години и често конференцията се провеждаше на фона на някакви европейски тревоги - заради Югославия, разширяването на НАТО, войната в Ирак, засилването на агресията на Путин. Важно е, че продължаваме диалога с европейците. Ако миналата година сигналът от САЩ беше „Европа, не ни харесва какви сте“, то тази година посланието е по-скоро „Европа, бихме искали да ви се харесваме, такива, каквито сме“. Според мен това е признак за напредък в трансатлантическите отношения.

