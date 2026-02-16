Новини
"Нашата цел е резултат, който да лиши Русия от победа"
"Нашата цел е резултат, който да лиши Русия от победа"

16 Февруари, 2026 18:09

Шансовете за победа на бойната поле в Украйна отслабнаха, казва пред DW Стивън Бигън - бивш заместник-държавен секретар на САЩ

ДВ: На Мюнхенската конференция по сигурността, за разлика от предишни години, практически нито един западен лидер не спомена, че Русия ще загуби войната срещу Украйна. Смятате ли, че този вариант вече не се разглежда? Не вярват ли европейските лидери вече в това?

Стивън Бигън: Мисля, че перспективите за приключване на тази война на бойното поле с времето се промениха и отслабнаха. Сега се намираме в съвсем различна ситуация: Нашата цел е чрез всеки процес, било то край на войната, прекратяване на огъня или преговори, да постигнем такъв резултат, който в максимална степен да лиши Русия от възможността за победа.

ДВ: В Женева предстои нов кръг преговори. Какво очаквате от тях?

Ст. Бигън: Публично се казва, че в преговорите е останал нерешен само един въпрос. Но това създава впечатлението, че всички въпроси са равностойни. В действителност не е решен основният въпрос - кой ще спечели войната и кой ще загуби. Надявам се, че САЩ ще проявят решителност и няма да позволят на Путин да представи жестоката си агресия срещу Украйна като победа.

"Важното е Украйна да остане суверенна"

ДВ: Според „Файненшъл Таймс“ и някои други медии, администрацията на Доналд Тръмп подтиква Украйна към споразумение до юни и настоява за провеждане на президентски избори, а в противен случай заплашва да откаже всякакви гаранции за сигурност. Това правилна интерпретация ли е?

Ст. Бигън: Участвал съм в много преговори, включително и през първия мандат на президента Тръмп. Преговорите не трябва да се основават на краен срок, а на резултат. Важното е войната да приключи така, че Украйна да остане до максималната възможна степен суверенна, мирна, сигурна и в крайна сметка икономически просперираща държава.

ДВ: Какво да очакваме от новия законопроект за санкции срещу Русия, за който говори сенатор Линдзи Греъм?

Ст. Бигън: Законопроектът е готов за разглеждане в Сената. Дори чух прогнози от Конгреса, че това може да се случи в рамките на следващите две седмици. Във всеки случай президентът вече разполага с всички правомощия за налагане на санкции и трябва да признаем, че администрацията на Тръмп през последните месеци наистина наложи нови и много чувствителни мерки срещу Русия. Приемането на закона би ще е важен символичен сигнал за готовност да се засили натискът. Но в крайна сметка важни са не декларациите, а действията.

ДВ: Държавният секретар на САЩ Марко Рубио практически не спомена Украйна в речта си, както и канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Какъв сигнал изпраща това на президента Зеленски?

"Тревожи ме липсата на американско лидерство"

Ст. Бигън: На подобни конференции много неща отразяват вътрешните дебати в САЩ и Европа. Но мен наистина ме тревожи липсата на американско лидерство. Нито един представител на САЩ не присъстваше на срещата с президента Зеленски. И изобщо - с присъствието си САЩ не демонстрират ангажираност към Украйна. Възможно е преговорите да са в деликатна фаза, но се опасявам, че това е по-скоро вътрешнополитическо позициониране, отколкото проява на лидерство. Това е пропусната възможност.

ДВ: Зеленски очаква през втората половина на годината САЩ да се съсредоточат основно върху междинните избори. Ще отслабват ли дипломатическите усилия?

Ст. Бигън: Всяка демократична страна живее в рамките на изборния цикъл. Преговорите често зависят от изборите. Но резултатът от изборите не означава непременно нещо лошо за Украйна. Повечето американци смятат, че нейната борба е справедлива и подкрепят възстановяването на границите от 1991 г. Подкрепата за НАТО и трансатлантическите ангажименти също е много висока. Ето защо мисълта, че тези междинни избори представляват заплаха за тези много важни интереси на САЩ, не ми се струва сериозна.

ДВ: Възможно ли е Украйна да получи ракети „Томахоук”?

Ст. Бигън: Можем да направим повече за въоръжаването на Украйна, а тези ракети биха могли значително да променят ситуацията на бойното поле. От началото на пълномащабната инвазия в Украйна САЩ действаха твърде бавно и недостатъчно решително по отношение на доставките на оръжия. Надявам се, че в бъдеще ще действаме по-активно.

ДВ: Основна тема на конференцията в Мюнхен бяха отношенията между САЩ и Европа. Възможно ли е възстановяване след напрежението?

"Сигналът тази година бе различен"

Ст. Бигън: Конференцията от 1963 г. насам е посветена именно на тези отношения между САЩ и Европа. Аз идвам тук от 1990-те години и често конференцията се провеждаше на фона на някакви европейски тревоги - заради Югославия, разширяването на НАТО, войната в Ирак, засилването на агресията на Путин. Важно е, че продължаваме диалога с европейците. Ако миналата година сигналът от САЩ беше „Европа, не ни харесва какви сте“, то тази година посланието е по-скоро „Европа, бихме искали да ви се харесваме, такива, каквито сме“. Според мен това е признак за напредък в трансатлантическите отношения.

Автор: Роман Гончаренко


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 65 Отговор
    РФ загуби още първия ден / всичко останало , уж превзето ,се дължи на изтеглянето им на изток.

    Коментиран от #7, #12, #25, #31, #91

    18:11 16.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    61 8 Отговор
    Руската армия макар и бавно, напредва.

    18:12 16.02.2026

  • 3 Вашето мнение

    67 3 Отговор
    А кръчмаря питахте ли?

    Коментиран от #66

    18:12 16.02.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    66 5 Отговор
    Тия изроди още си живеят в някаква паралелна утопия!
    Дряновиците ли свършиха или въжетата та търпим тая откачена пасмина да ни трови живота?!

    18:13 16.02.2026

  • 5 честен ционист

    73 6 Отговор
    Русия спечели вече сърцата и умувете по цял свят.

    Коментиран от #32

    18:13 16.02.2026

  • 6 ТЯ ШЕ СЕ САМОРАЗГРАДИ

    2 41 Отговор
    Бааавноо.. Самааа

    Коментиран от #11

    18:13 16.02.2026

  • 7 Вашето мнение

    55 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кутурак още ли си в маалата, не си ли отишал на фронта да трепеш руснаци? Или мъжът ти не те пуска?

    18:14 16.02.2026

  • 8 Вашата цел е

    50 2 Отговор
    да не признаете загубата си, че ще станете за смях пред целия свят.

    18:14 16.02.2026

  • 9 Автор Роман Гончаренко и ДВ

    37 1 Отговор
    Ха ха ха ха

    Коментиран от #14

    18:15 16.02.2026

  • 10 Тез вече загубиха от Русия

    43 2 Отговор
    но не искат да си признаят

    Коментиран от #89

    18:16 16.02.2026

  • 11 Баба Гицка

    30 1 Отговор

    До коментар #6 от "ТЯ ШЕ СЕ САМОРАЗГРАДИ":

    Коги бе - от 2022 обещавахте че ще е до 3 мисеца

    18:16 16.02.2026

  • 12 Зевзек

    40 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кво стана със "силното и сплотено НАТО" - или твоята цел е да праснеш глупостите си първи и да осмърдиш форума.

    Коментиран от #20

    18:18 16.02.2026

  • 13 Левски

    33 1 Отговор
    А нашата цел е да изригне "Йелоустоун" и светът ще стане по-добър.

    Коментиран от #15

    18:20 16.02.2026

  • 14 Абе Глу пи

    1 30 Отговор

    До коментар #9 от "Автор Роман Гончаренко и ДВ":

    Откакто на ватенките им спряха Старлинка ядат хурката изметоха ги от 60 кв.км.Абе дай руски аналог на Старлинк бре Смешния.Като ти го намаам пак така да се лендзиш

    18:20 16.02.2026

  • 15 Не си Левски

    2 13 Отговор

    До коментар #13 от "Левски":

    Юда си Чи ки йо.

    18:21 16.02.2026

  • 16 БОЛШЕВИК

    32 2 Отговор
    Тя Русия отдавна победи, като си върна три области, освобождава вече четвърта и трайно се настани в тия области, всеки месец разширява обхвата и освобождава селища едно след друго!

    18:21 16.02.2026

  • 17 Факти

    2 27 Отговор
    Шансовете на Русия за победа се стопиха заедно със снега в Украйна през 2022 г. Путин загуби тази война и сега се моли на Тръмп за Донбас за да пробута на руския народ някаква измислена "победа".

    18:22 16.02.2026

  • 18 я па тоа

    24 0 Отговор
    Преди д се изкаже пита ли президента си дали е на същото мнение? Защото той върши всичко за да покаже точно обратното. Нали уж САЩ бяха демокрацията от най висок клас, а един президент ги прави луди и не смеят да му се опълчат.

    18:22 16.02.2026

  • 19 Дориана

    24 3 Отговор
    Европейските лидери колкото повече задълбочават войната като дават пари и оръжия на корумпирана Украйна толкова повече се сриват надолу икономически и в международен план.

    Коментиран от #24, #54

    18:22 16.02.2026

  • 20 Питай ка Путин

    1 18 Отговор

    До коментар #12 от "Зевзек":

    Що не нападне НАТО.предлагам да почне от Турция.

    Коментиран от #29

    18:22 16.02.2026

  • 21 Мъка

    21 2 Отговор
    "Важното е Украйна да остане суверенна"

    От "ще победим Русия" и ще разговаряме само от "позиция на силата" сега вече искат Украйна да останела суверенна (разбирай подчинена на тях) а след някой друг месещ ще им се ще просто да остане нещо от Украйна.

    За зеления наркоман като президент пък вече никой не говори.

    18:23 16.02.2026

  • 22 Питам:

    21 1 Отговор
    Да питам ли кой иска войната да продължи за да не секнат паричните потоци за сметка на загиналите украински и руски момчета?

    Коментиран от #36

    18:25 16.02.2026

  • 23 руската мечка

    5 14 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    18:25 16.02.2026

  • 24 Ау Дорианче.

    4 19 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Сибирското джудже колкото повече продължава войната толкова повече ватенки ще измрат ,толкова повече ще гладуват и още шовече репарации ще плащат.ка Путин им вдигна ддс то и данъците ребятата ходят по магазините и реват ,комуналните услуги очен подоражалиЩе ядат хурката смешков ите със смешните си заплати.

    18:25 16.02.2026

  • 25 Съгласен съм

    0 16 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Русия няма намерение да побеждава. ПоБеда на Русия би била безкрайно трагична Беда за цяла Източна Европа и част от Русия. Затова, победа, както през ВОВ няма да има. Никому не е нужна победа. Дано войната да свърши час по-скоро!

    18:26 16.02.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    5 16 Отговор
    Русия конец !!!
    По-голяма глупост и автогол с тая некадърна СВО, здраве му кажи. Наздоровья таварищи, след 100 года се пробайте пак. Американци и китайци ще си делят Луната, рушняка ще гълта Купянска кал 😆

    18:26 16.02.2026

  • 27 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    4 14 Отговор
    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #34

    18:26 16.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Зевзек

    16 1 Отговор

    До коментар #20 от "Питай ка Путин":

    Че защо да го напада като трябва само още малко да изчака. Защо ли пък НАТО-то ви не нападне Русия да предотврати капитулацията на зеления - май ги е страх.

    Пък Турция вече я пиши че не е в НАТО - подала е заявка за членство в БРИКС пък вие може само да си поревете.

    Коментиран от #43

    18:27 16.02.2026

  • 30 Бесен - Язовец

    16 2 Отговор
    Руската Армия победи още на 22 февруари 2022г бе сороски слугинажи, останаха ви само оправданията щото шантажа не мина!

    Коментиран от #41

    18:28 16.02.2026

  • 31 По-точно

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Победа на Русия няма да има, но и загуба също.

    Коментиран от #42

    18:28 16.02.2026

  • 32 не може да бъде

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ето това е големият проблем а не ракетните Томахоук !?И Томахоук на квадрат да дадат ще се наложи да се справят с нарастващото неразбиране и отчуждение на останалия свят с ценностите които декларира сега колективният Запад -това са предишните декларирани евроатлантически ценности само че сега гарнирани с ценностите от файловете на Епщайн + безпрецедентна войнственост !?Задачата ми се вижда нещо като египетски ребус!?

    18:28 16.02.2026

  • 33 Бесен - Язовец

    15 1 Отговор
    Сороски шантонерки

    18:28 16.02.2026

  • 34 Учуден

    11 3 Отговор

    До коментар #27 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров":

    "На хижа Петрохан сме"

    Кокорчо ти ли си бре - май често походвате там.

    18:28 16.02.2026

  • 35 ИЗВЪН РЕАЛНОСТТА

    13 1 Отговор
    БЛЯ, БЛЯ, БЛЯ , И ТОВА СА НЯКАКВИ СИ УЖ ПОЛИТОСОБИ !!!
    А БЕ ВАЖИ СА ИМ ПОСТОВЕТЕ А ОТ ТАМ МММАНГИТЕ !! ИНАЧЕ МНОГО ГИ Е ЕНЯ ЗА УУУКРОБАДАТА!!

    Коментиран от #45

    18:28 16.02.2026

  • 36 Питай смех

    3 17 Отговор

    До коментар #22 от "Питам:":

    И кажи що ка Путин не сключва мир.Иска целия Донбас, там има два укрепени града и укрепена линия.Ще му ърябва още 2 години и още 1 милион варенки.Да не говорим ,че бюджета им почна да се дъни.Сенчестия флот го арестуват навсякъде.

    Коментиран от #51, #61

    18:28 16.02.2026

  • 37 Зевзек

    1 12 Отговор
    До като не висне ботокса от башнята мир няма да има.

    18:28 16.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 az СВО Победа 80

    15 2 Отговор
    "Нашата цел е резултат, който да лиши Русия от победа"
    🤣

    От нанасяме на "стратегическо поражение" на Русия, от "мир чрез сила".... стигнаха дотам да измислят оксиморони, с които да се опитат да прикрият поражението си....
    🤣

    Единствената неизвестна свързана с бивша Украйна в момента е дали поражението на западния евроатлантически глобалистки елит ще прерастне в капитулация или ще остане само поражение.

    Коментиран от #48

    18:30 16.02.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    3 12 Отговор

    До коментар #30 от "Бесен - Язовец":

    "...Руската Армия победи още на 22 февруари 2022.."

    24...датата е 24 февруари !!!
    Русия определено победи НАТО с 1 000 000 : 0
    Така ще пише в руските учебници и про3дите русначета се радват, горкинките 😁

    Коментиран от #44

    18:31 16.02.2026

  • 42 Помнещ

    13 4 Отговор

    До коментар #31 от "По-точно":

    "Победа на Русия няма да има"

    Как няма да има - тя вече победи - разпиля "силното и сплотено НАТО" и фалира ЕС - Путин даже не си е мечтал за такава победа.

    Коментиран от #46, #52, #73

    18:31 16.02.2026

  • 43 Бесен - Язовец

    1 12 Отговор

    До коментар #29 от "Зевзек":

    Зеленски чувализира ватата доста успешно, помощ не му трябва, само оръжие, до като бункерното отдавна свърши ватата щом упря до корейци!

    Коментиран от #50

    18:32 16.02.2026

  • 44 Санитаря от Карлуково

    10 1 Отговор

    До коментар #41 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кой Путин си от втора или от пета стая че имаме двама.

    Коментиран от #70

    18:33 16.02.2026

  • 45 Що пишеш

    0 10 Отговор

    До коментар #35 от "ИЗВЪН РЕАЛНОСТТА":

    С гл.букви бе руски отходен канал.Главен ли си си къффф си.

    18:33 16.02.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор

    До коментар #42 от "Помнещ":

    Пост 41 !!!
    И гинкобилоба, таварищь 😁

    18:33 16.02.2026

  • 47 az СВО Победа 80

    1 11 Отговор
    Крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022ра, а ботокса с фул памперс е заврян в миша дупка!

    18:34 16.02.2026

  • 48 Стратегическото поражение вече се състоя

    3 12 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 80":

    но ти не си разбрал. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #56

    18:34 16.02.2026

  • 49 Сатана Z

    14 0 Отговор
    То затова тоя пуяк Стивън Бигън е бивш.Защото за нищо не става.

    18:34 16.02.2026

  • 50 Зевзек

    15 1 Отговор

    До коментар #43 от "Бесен - Язовец":

    Абе по улиците на Украйна ловят и натикват насила в бусовете пушечно месо - в Русия няма такова нещо. Пък и защо размяната на тела е 6000 укри към 78 руснака - ще ми кажеш ли?

    Коментиран от #58

    18:35 16.02.2026

  • 51 А защо да иска да спре войната?

    14 0 Отговор

    До коментар #36 от "Питай смех":

    В момента руснаците напредват.
    Второ, когато той им предлагаше много, много по-добри условия те казаха "Не, ша са биеме".
    Ми ето, бият се.

    Коментиран от #55

    18:35 16.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Помнещ

    1 11 Отговор
    Но трябва да признаем,.че от Киев за два дня стана да се моли на корееца да му освобождава Курск!

    18:36 16.02.2026

  • 54 Мдаа

    3 11 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Явно дезинформацията се казва думата:) Европа, Китай и САЩ са си много добре.Фалиралият е Русия. А с последните санкции, Тръмп заби последния пирон, както се казва :)

    Коментиран от #65

    18:37 16.02.2026

  • 55 Абе Глу пи

    1 13 Отговор

    До коментар #51 от "А защо да иска да спре войната?":

    Ти кога гледа сводка от фронта.От 3 дни нямат Старлинк и за загубили 60 кв.км.Нспредвали ей едногънковия.замълчи.

    Коментиран от #63

    18:37 16.02.2026

  • 56 Запознат

    13 0 Отговор

    До коментар #48 от "Стратегическото поражение вече се състоя":

    "Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила"

    Но пък попиля натото ви и фалира ЕС и стана четвърта икономическа сила в света и размяната на телата на убитите е 3000 укри за 56 руснака.

    Не върви ли пропагандата ако не казвате на черното бяло.

    Коментиран от #60

    18:38 16.02.2026

  • 57 Зевзек

    0 11 Отговор

    До коментар #52 от "Ей Смешко":

    Така е, пенсшята в свърхдържавата е 100 кила картофи, то за това пияните вати отиват да гинат в Украина за 300 долара, до там ги докара бункерното за 26 години царуване!

    Коментиран от #59

    18:38 16.02.2026

  • 58 В Русия

    0 12 Отговор

    До коментар #50 от "Зевзек":

    Сами ходят щото мрат от глад.За пари мрът като ги пленят знаеш ли какви смехове са.

    18:38 16.02.2026

  • 59 Запознат

    0 10 Отговор

    До коментар #57 от "Зевзек":

    Само копейките им завиждат на мизерията и клошарията в целом мире!

    18:39 16.02.2026

  • 60 Ще те

    2 8 Отговор

    До коментар #56 от "Запознат":

    Запозная тебе със Селския бик белким ти налее малко мозък.

    18:40 16.02.2026

  • 61 Териториите са без

    8 3 Отговор

    До коментар #36 от "Питай смех":

    никакво значение. Тази война не е за територии, а за нещо далеч по-важно. Промяна на прозападното управление на Украйна с проруско.

    18:40 16.02.2026

  • 62 Сатана Z

    2 11 Отговор
    Вата и копейка трябва да в дървени кашони.

    Коментиран от #67

    18:40 16.02.2026

  • 63 Зевзек

    10 1 Отговор

    До коментар #55 от "Абе Глу пи":

    "От 3 дни нямат Старлинк" - пък ракетите и дроновете продължават да удрят бандерите по главите и без него.

    18:41 16.02.2026

  • 64 да питам

    3 10 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #74

    18:42 16.02.2026

  • 65 Дориана

    1 16 Отговор

    До коментар #54 от "Мдаа":

    Щом вова си строи дворци и кабаева си купува нжви яхти в Турция значи всичко е ок, фалира мужика с 10 000 рубли заплата, копейките тоже!

    Коментиран от #68

    18:42 16.02.2026

  • 66 А къде

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    отива, в Киев ли ?
    😂

    18:43 16.02.2026

  • 67 Зевзек

    1 11 Отговор

    До коментар #62 от "Сатана Z":

    Прав си, дамо тогава ще има мир и пияни вдовици с бели лади продаващи се за 100 рубли за цяла нощ!

    18:44 16.02.2026

  • 68 Ама ти не знаеш ли,

    3 6 Отговор

    До коментар #65 от "Дориана":

    че Кабаева няма нищо общо с Путин. Това е измислица на КГБ, за да разсеят слуховете, които са тръгнали за Путин, няколко години след развода ме с г-жа Путина. Не вярвайте на тези руски глупотевини.

    18:45 16.02.2026

  • 69 даниел криSStoffSSен

    3 1 Отговор
    Важното е Украйна да остане суверенна//////тття русия е рускиа народ суеверинунс

    18:46 16.02.2026

  • 70 хаха 🤣

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "Санитаря от Карлуково":

    Медведа съм от първа стая🤣 пак избягах от Карлуково, за да подготвям крепостните за купонната система и спирането на нета🤣

    18:49 16.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 оня с коня

    8 0 Отговор
    Бигън,Мигън ,отиде коня в ряката а Осрайна отече безвъзвратно в канала !

    18:55 16.02.2026

  • 73 Бъркаш нещо

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "Помнещ":

    Нато го разтуриха американците.
    Русия не е против нато изобщо, а само против нато покрай границите си.

    Коментиран от #78

    18:55 16.02.2026

  • 74 Тити

    6 1 Отговор

    До коментар #64 от "да питам":

    Разпродава ,ама клошари като теб обикалят само кофите и нямат пукната пара .

    18:57 16.02.2026

  • 75 Луд с картечница в мол

    9 1 Отговор
    Розовият прасссчо от снимката ли ще решава Русия от победа 🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #76

    18:59 16.02.2026

  • 76 Луд с картечница в мол

    6 1 Отговор

    До коментар #75 от "Луд с картечница в мол":

    Розовият прасссчо от снимката ли ще лишава Русия от победа 🤣🤣🤣 ?

    19:00 16.02.2026

  • 77 Георгиев

    6 0 Отговор
    Американците считат, че трябва да се възстановят границите от 1991 г. Това означава ли, че те искат да се ликвидира беловежкото споразумение и т.н. Украина да си остане в ОНД като близка част до Русия? Просто питам.

    19:01 16.02.2026

  • 78 Но защо Русия толкова

    2 5 Отговор

    До коментар #73 от "Бъркаш нещо":

    много се страхува от НАТО, това не става ясно?

    19:02 16.02.2026

  • 79 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    ООкрайна умре това е повече от ясно, още на 24 Февруари беше ясно че соросите ще загубят отново от Руската Бойна машина

    Коментиран от #90

    19:06 16.02.2026

  • 80 Артилерист

    5 0 Отговор
    При този няма лицемерие и дипломатически залъгалки, казал го е съвсем цинично, което е в породата им. Западняците и САЩ са брутални и реалните факти се извъртат, щото Русия винаги да е виновна. Но какво да се очаква от едни най-обикновени развратни перверзници. Представете си позата на Клинтън и Люински, и очаквайте правдиви решения от този президент и подобните му политици...

    19:08 16.02.2026

  • 81 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Странно, а защо не чух и видях западноевропейски политик да каже, че тяхната цел е да постигнат мирно съвместно съществуване с Русия, а иначе историята помни такива като тези, които искаха да налагат нещо на Русия. Явно има нещо сбъркано в западняците?!?!?

    19:15 16.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 😂😂😂😂😂👎

    0 0 Отговор
    ЧОВЕКА -ВИ -НИ- И ОСТАНАЛИЯ СВЯТ ТУРИ ВЪ МАЛКИЯ СИ ДЖОБ 😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣👌👍 ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ .

    19:22 16.02.2026

  • 84 Файърфлай

    3 10 Отговор
    Залагай бе чичка.Колко милиарда наляхте на Зеленски - десет,двайсет,трийсет ? Букмейкърите ,които имат много добри математици-програмисти,го оценяват ТВОЯ резултат с коефициент 1:30 000 000 000.Залагай смело !

    Коментиран от #86

    19:23 16.02.2026

  • 85 Доктор

    1 2 Отговор
    Глобалистки идиоти.

    19:31 16.02.2026

  • 86 !!!?

    8 0 Отговор

    До коментар #84 от "Файърфлай":

    50-100-200-300 или повече милиарда са нищо за САЩ и ЕС, Канада и Япония. За Русия са значителни суми, защото е бедна държава, а и сега няма никакви приходи. Но за икономиките на горепосочените държави и съюзи, тези суми са незначителни.

    19:32 16.02.2026

  • 87 Оценител

    8 1 Отговор
    Путлер и Русия загубиха войната ...
    Нито една от целите на "СВО " за тези 4 години не постигната и на 1% и няма да бъде ...
    Загубите на агресора в жива сила и техника многократно надвишават тези на Украйна и не оправдават разрушенията които причиниха върху окупираните територии .

    19:39 16.02.2026

  • 88 тогава ще ви кажа

    0 1 Отговор
    ами значи няма да постигнете целите си…

    19:44 16.02.2026

  • 89 Тез вече загубиха от Русия

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тез вече загубиха от Русия":

    за съжаление де да беше така
    тез мишоци си продължават да вземат тлъстите заплати и кьор софра

    страдат мнозинството наивните им данъкоплатци обеднели още повече да не могат
    да отидат на качествена почивка и да се стискат само

    19:46 16.02.2026

  • 90 Нямат край

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    край русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    19:47 16.02.2026

  • 91 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Защо не ходиш по кофите ами пишеш глупости?

    19:50 16.02.2026

