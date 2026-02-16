Новини
Любопитно »
Принц Андрю взел заеми за 12 милиона паунда от семейството си

Принц Андрю взел заеми за 12 милиона паунда от семейството си

16 Февруари, 2026 18:31 678 6

  • принц андрю-
  • андрю маунтбатън-уиндзор-
  • семейство-
  • заем-
  • задължения-
  • дълг

Най-много пари опозореният принц, който изгуби титлите си, дължал на майка си

Принц Андрю взел заеми за 12 милиона паунда от семейството си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нови облаци надвиснаха над главата на така или иначе очернения син на покойната кралица Елизабет II - принц Андрю не е възстановил на кралското семейство средствата, използвани за извънсъдебното споразумение с Вирджиния Джуфре, сключено през 2022 г., съобщава британският таблоид The Sun.

Херцогът на Йорк се съгласи да плати приблизително 12 милиона паунда, за да избегне съдебен процес в САЩ по обвиненията на Джуфре, че е била принуждавана към сексуални контакти с него, докато е била непълнолетна. Принц Андрю отрече обвиненията, но прие финансово споразумение без признаване на вина.

Според публикацията сумата е била осигурена с помощта на членове на кралското семейство. Кралица Елизабет Втора е предоставила 7 милиона паунда, покойният Принц Филип – 3 милиона паунда, а Крал Чарлз Трети – 1,5 милиона паунда. По информация на изданието Андрю е поел ангажимент да възстанови средствата след продажбата на своята хижа в Швейцария, но сделката се е провалила и към момента той не е върнал сумите.

Междувременно Вирджиния Джуфре почина през април 2025 г., но преди това публикува мемоарната си книга „Ничие момиче“, в която отново отправя тежки обвинения срещу принца. В изданието се съдържат твърдения за сексуални срещи, включително описания на организирани събирания, както и лични разкази за преживян спонтанен аборт, който тя свързва с периода на контактите си с него.

След избухването на скандала Андрю бе лишен от военните си титли и патронажи и се оттегли от публичните си задължения. По данни на британски медии, под натиска на продължаващите разкрития и неуредените финансови въпроси, той се е отказал и от използването на херцогската си титла в официален контекст.

Принц Андрю, който в миналото бе сред най-видимите членове на кралското семейство и ветеран от Фолклендската война, в момента не изпълнява публични функции и отсъства от официалните събития на монархията. Той се изнесе и от дългогодишния си дом Роял Лодж, намиращ се на територията на Бъкингамския дворец.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 селянин със цървули

    3 0 Отговор
    Е,вода донела,вода отнела! Кво толкова!

    18:34 16.02.2026

  • 2 хаха

    3 0 Отговор
    Истината е че брат му е невиждан алчен скъперник.

    18:35 16.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Принц Андрю

    1 0 Отговор
    барем си е поиграл с бая жени и има какво да си спомня
    хубави спомени от спазване на правила и закони няма

    харесват или не хората наоколо
    кой е..л е..л
    кой спал спал

    19:41 16.02.2026