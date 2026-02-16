Принц Андрю взел заеми за 12 милиона паунда от семейството си

Нови облаци надвиснаха над главата на така или иначе очернения син на покойната кралица Елизабет II - принц Андрю не е възстановил на кралското семейство средствата, използвани за извънсъдебното споразумение с Вирджиния Джуфре, сключено през 2022 г., съобщава британският таблоид The Sun.

Херцогът на Йорк се съгласи да плати приблизително 12 милиона паунда, за да избегне съдебен процес в САЩ по обвиненията на Джуфре, че е била принуждавана към сексуални контакти с него, докато е била непълнолетна. Принц Андрю отрече обвиненията, но прие финансово споразумение без признаване на вина.

Според публикацията сумата е била осигурена с помощта на членове на кралското семейство. Кралица Елизабет Втора е предоставила 7 милиона паунда, покойният Принц Филип – 3 милиона паунда, а Крал Чарлз Трети – 1,5 милиона паунда. По информация на изданието Андрю е поел ангажимент да възстанови средствата след продажбата на своята хижа в Швейцария, но сделката се е провалила и към момента той не е върнал сумите.

Междувременно Вирджиния Джуфре почина през април 2025 г., но преди това публикува мемоарната си книга „Ничие момиче“, в която отново отправя тежки обвинения срещу принца. В изданието се съдържат твърдения за сексуални срещи, включително описания на организирани събирания, както и лични разкази за преживян спонтанен аборт, който тя свързва с периода на контактите си с него.

След избухването на скандала Андрю бе лишен от военните си титли и патронажи и се оттегли от публичните си задължения. По данни на британски медии, под натиска на продължаващите разкрития и неуредените финансови въпроси, той се е отказал и от използването на херцогската си титла в официален контекст.

Принц Андрю, който в миналото бе сред най-видимите членове на кралското семейство и ветеран от Фолклендската война, в момента не изпълнява публични функции и отсъства от официалните събития на монархията. Той се изнесе и от дългогодишния си дом Роял Лодж, намиращ се на територията на Бъкингамския дворец.