Зеленски след призива на Тръмп "да се задейства": Не сме виновни ние, че преговорите се провалят
Зеленски след призива на Тръмп "да се задейства": Не сме виновни ние, че преговорите се провалят

15 Февруари, 2026 08:34, обновена 15 Февруари, 2026 07:51 1 219 113

Зеленски след призива на Тръмп "да се задейства": Не сме виновни ние, че преговорите се провалят - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в речта си на 62-рата Международна конференция по сигурността в Мюнхен вчера, че мирните преговори с Русия не се провалят поради липса на желание от страна на Киев, предаде ДПА.

"Готови сме за споразумение, което ще донесе действителен мир. Вярваме, че тази война може да бъде прекратена. Тази война може да бъде прекратена с достойнство“, каза той в Мюнхен.

"Дадохме на нашите партньори всичко, което смятаме, че подобна сделка трябва да включва“, каза той, добавяйки, че Киев е "готов да инвестира в общата сигурност" на Европа.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза, че Зеленски може да пропусне шанс за постигане на мир в Украйна, ако не "се задейства", припомня ДПА.

Изявлението на американския президент засилва натиска на Вашингтон върху Киев преди новия кръг от преговори, насрочен за следващата седмица в швейцарския град Женева.

В тази връзка Зеленски вчера имаше телефонен разговор със специалния пратеник на президента Тръмп - Стив Уиткоф, и със зетя на държавния глава - Джаред Къшнър. Следващите стъпки за прекратяване на войната в Украйна бяха специално обсъдени на място в Мюнхен с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

По темата за изборите в Украйна Зеленски заяви на дискусионен форум вчера, че произвеждането на вот по време на война е изключително трудно, тъй като боевете засягат не само войниците на фронтовата линия, но и мирните жители, които са под обстрел, посочи ДПА. Той каза, че Украйна се нуждае от "два месеца“, за да подготви едни евентуални избори.

С прекратяване на огъня, сигурност и необходимата инфраструктура би било възможно да се "организира“ подобно гласуване, добави Зеленски. По негови изчисления около 7000 украинци са държани "в руски плен“, докато в Украйна има над 4000 руски военнопленници.

Засягайки ситуацията на бойното поле, Зеленски каза, че Русия плаща тежко за бавното си напредване в източната част на Донбас, като през декември са убити или тежко ранени 35 000 войници, а през януари - 30 000. Украинският държавен глава отбеляза, че Москва губи 156 войници за всеки спечелен квадратен километър, добавяйки, че загубите от 50 000 на месец биха могли да тласнат Кремъл към действителни преговори.

На въпроса дали Украйна се нуждае от германските крилати ракети „Таурус“, които имат обхват от около 500 километра, Зеленски отговори „Да“. Той добави, че все още не е взето решение за доставката им.

„Нито една електроцентрала“ не е пощадена от руските удари, изтъкна Зеленски в Мюнхен, цитиран от Франс прес. Според него доставките от съюзниците за украинската противовъздушна отбрана понякога пристигат "в последния момент“.

В около 30-минутната си реч на Мюнхенската конференция по сигурността украинският лидер също нарече руския президент Владимир Путин "роб на войната“. Близо четири години след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, които се навършват на 24 февруари, Зеленски изрази и съжаление за бавния темп на политическите решения, необходими за противодействие на руските атаки.

Междувременно в Мюнхен Зеленски беше удостоен с наградата "Евалд фон Клайст" за 2026 г. за демонстрираната смелост и съпротива от всички украинци. Призът му бе връчен в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността на прием, даден вчера от премиера на провинция Бавария Маркус Зьодер.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига и Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас обсъдиха в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността мирния преговорен процес, увеличаването на натиска върху Русия с по-тежки санкции и присъединяването на Украйна към ЕС, предаде Укринформ.

Сибига сподели подробности от срещата в публикация в социалната платформа "Екс".

"Имах много задълбочена среща с Кая Калас, фокусирана върху три основни теми", заяви Сибига.

В центъра на разговора на двете страни са били усилията за мир и как те могат да бъдат ускорени със съдействието на ЕС и САЩ, отбелязва Укринформ.

Сибига и Калас са дискутирали и по-бързото приемане на 20-и пакет от по-тежки санкции за Москва, както и забрана за плаване за корабите от така наречения руски сенчест флот.

Говорено е и за забрана за влизане в ЕС на хора, участвали на страната на Русия във водената от Кремъл война в Украйна.

По думите на Сибига приемането на Украйна в ЕС е възприемано като "една от ключовите гаранции за сигурност за Киев и за цяла Европа".


