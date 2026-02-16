Продава се най-луксозният SUV в света

Rolls-Royce Cullinan не е чужд на богаташите, споделяйки своето ДНК с Ghost и Phantom. Въпреки това, един уникален екземпляр, който в момента се предлага от Hollmann International, е преместил границите на инженерството по поръчка на ниво, което кара стандартния Series II да изглежда като автомобил от базово ниво. С цена от зашеметяващите 2 082 500 евро (около 2,5 милиона долара), този шедьовър „Black Diamond” е мобилно убежище, проектирано за тези, които изискват както абсолютен разкош, така и балистична сигурност.

Междуосието е удължено с 350 мм, което прави общата дължина между осите 3295 мм. Това удължение има една единствена цел, а именно да създаде пространство, което да се конкурира с частен самолет. Солидна преградна стена отделя шофьора от VIP-пасажерите, със стъкло за поверителност и телевизор с висока разделителна способност, оборудван с Apple TV. Задните пътници се наслаждават на индивидуални капитански столове с функции за отопление, охлаждане и масаж, обградени от ярко мандаринено оранжева кожа и подплатени с дебели килимчета от агнешка вълна.

Освен удължената каросерия, този Cullinan разполага с балистична защита от клас VR6, която включва бронирана стоманена армировка в пода, покрива и вратите, специална конструкция на вратите, проектирана да издържа на експлозивни сили, подкрепена от здрави панти. Усилено стъкло, включително вграден нагревателен елемент за предното стъкло, за да се гарантира видимост при всички климатични условия, както и пожарогасителна система за двигателното отделение, интерком за сигурна комуникация с външния свят и два аварийни изхода.

За да се справят с огромното тегло на бронировката и удълженото шаси, инженерите е трябвало да подсилят предните и задните амортисьори и да прекалибрират окачването. Електрониката, включително ABS, ESP и ASR, също е фино настроена, за да се гарантира, че автомобилът остава стабилен под натоварване. Въпреки буквалните тонове добавена сигурност, легендарният 6,75-литров twin-turbo V12 остава непроменен, като все още произвежда 562 к.с. въртящ момент, за да движи този гигант с характерната за марката „плавност“.