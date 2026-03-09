Бивш дизайнер на BMW не спести критиката си към iX3

Докато BMW се готви да пусне на пазара най-важния си модел от десетилетия насам, iX3, не всички в бранша аплодират революцията „Neue Klasse“. Франк Стивънсън – дизайнерът, стоящ зад оригиналното BMW X5 (E53) и първото модерно Mini – официално даде своето мнение, а присъдата му за екипа от Мюнхен е студена: „Добър опит, но по-голям късмет следващия път.“

В неотдавнашно интервю за Top Gear и последващ анализ в популярната си YouTube поредица, Стивънсън не спести критиките си към „ретро-модерната“ естетика на електрическия SUV. Макар iX3 да представлява технологичен скок с въвеждането на 800V Gen6 задвижваща система и дебюта на iDrive X (Operating System X), Стивънсън твърди, че визуалната идентичност на автомобила е „загубила посоката си“ в море от противоречиви линии и общи повърхности.

Най-острите критики на Стивънсън бяха запазени за отличителния белег на всяко BMW, решетката.Той описа новите вертикално ориентирани, осветени бъбреци като зъбна“ графика, която изглежда „прищипана“ и „набръчкана“. Макар да признава, че отказът от прекалено големите решетки на последните модели е стъпка в правилната посока, той смята, че тази нова интерпретация не притежава „визуалната постановка“ на истински премиум флагман.

Дизайнерът намира гънките и „перлите“ на предните калници за „оптически дразнещи“ и „визуално раздразнителни“, като предполага, че те добавят ненужен шум към това, което би трябвало да бъде чист, футуристичен силует. Въпреки че iX3 е електромобил със значително намалени нужди от охлаждане, Стивънсън критикува долната зона за всмукване на въздух като „претоварена“ и „натоварена“, наричайки дизайна „неудобен“ за автомобил, който не се нуждае от охлаждане като V8.

Преминавайки към задната част на автомобила, човекът, който е проектирал McLaren P1, остана също толкова незадоволен. Той определи задния дизайн като „доста обикновен“ и изрази съжаление за загубата на характерните „L-образни“ задни светлини, които са били отличителен белег на BMW в продължение на едно поколение. Според него iX3 заменя наследството на марката с безопасен, стерилен външен вид, който би могъл да принадлежи на всеки един от множеството съвременни стартиращи производители на електромобили.