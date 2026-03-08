Гори небостъргач с американски команден център в Кувейт, първа иранска атака срещу Израел за деня ВИДЕО

Небостъргачът на службата за социално осигуряване, в който се е помещавал американски команден център, се е запалил в Кувейт, съобщи иранският телевизионен канал Bnews.

Министерството на вътрешните работи на Кувейт съобщи за смъртта на двама служители от Дирекцията за защита на сухопътните граници.

Израелските отбранителни сили (IDF) са засекли ракети, изстреляни от Иран към израелска територия, съобщиха военните в своя Telegram канал.

Екипажи на противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия унищожиха боен дрон, изстрелян от Иран към едно от най-големите нефтени находища в света, Шейба, разположено в пустинята Руб ал-Хали, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Саудитските системи за противовъздушна отбрана свалиха 33 дрона, навлезли във въздушното пространство на кралството през нощта, съобщи израелския новинарски канал Ynet, позовавайки се на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства са започнали да отблъскват ракетни атаки, изстреляни от Иран, според телевизия Ал Хадат.

Според канала, противовъздушната отбрана на ОАЕ в момента противодейства на ракетната заплаха от Иран.

Израелските военни сили са засекли нов ракетен обстрел от Иран, съобщи пресслужбата на армията.

За първи път от началото на деня ударът е насочен към централната част на страната, където в много райони са били включени сирени за въздушна тревога. Сирени са били чути и в района на Тел Авив. Експлозия е регистрирана малко след като е била подадена тревогата.

Тази сутрин самолети на израелските военновъздушни сили са извършили серия от въздушни нападения над южното предградие Дахия на ливанската столица, където се намират цели на шиитската групировка Хизбула, предаде службата за гражданска защита.

„Вражески самолети са извършили осем въздушни нападения тази сутрин над квартали, изоставени от жителите“, каза източникът. „На няколко места са били чути мощни експлозии, където ракети са поразили подземни конструкции и складове.“

Той добави, че южните предградия са обвити в гъсти облаци дим, а във въздуха е миришело на изгоряло.