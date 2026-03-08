Гори небостъргач с американски команден център в Кувейт, първа иранска атака срещу Израел за деня ВИДЕО

Небостъргачът на службата за социално осигуряване, в който се е помещавал американски команден център, се е запалил в Кувейт, съобщи иранският телевизионен канал Bnews.
Министерството на вътрешните работи на Кувейт съобщи за смъртта на двама служители от Дирекцията за защита на сухопътните граници.
Израелските отбранителни сили (IDF) са засекли ракети, изстреляни от Иран към израелска територия, съобщиха военните в своя Telegram канал.
Екипажи на противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия унищожиха боен дрон, изстрелян от Иран към едно от най-големите нефтени находища в света, Шейба, разположено в пустинята Руб ал-Хали, съобщи Министерството на отбраната на кралството.
Саудитските системи за противовъздушна отбрана свалиха 33 дрона, навлезли във въздушното пространство на кралството през нощта, съобщи израелския новинарски канал Ynet, позовавайки се на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.
Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства са започнали да отблъскват ракетни атаки, изстреляни от Иран, според телевизия Ал Хадат.
Според канала, противовъздушната отбрана на ОАЕ в момента противодейства на ракетната заплаха от Иран.
Израелските военни сили са засекли нов ракетен обстрел от Иран, съобщи пресслужбата на армията.
За първи път от началото на деня ударът е насочен към централната част на страната, където в много райони са били включени сирени за въздушна тревога. Сирени са били чути и в района на Тел Авив. Експлозия е регистрирана малко след като е била подадена тревогата.
Тази сутрин самолети на израелските военновъздушни сили са извършили серия от въздушни нападения над южното предградие Дахия на ливанската столица, където се намират цели на шиитската групировка Хизбула, предаде службата за гражданска защита.
„Вражески самолети са извършили осем въздушни нападения тази сутрин над квартали, изоставени от жителите“, каза източникът. „На няколко места са били чути мощни експлозии, където ракети са поразили подземни конструкции и складове.“
Той добави, че южните предградия са обвити в гъсти облаци дим, а във въздуха е миришело на изгоряло.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Тръмп, Президентът
Заразих се от Руска болест ☝️😄
Коментиран от #57
07:18 08.03.2026
2 Мурка
Коментиран от #3
07:19 08.03.2026
4 дони съчмата
07:21 08.03.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #10, #13
07:22 08.03.2026
6 Хохо Бохо
Коментиран от #12
07:23 08.03.2026
7 Кукуруку
Коментиран от #14, #15, #34, #36, #212
07:23 08.03.2026
8 Румен Решетников
07:23 08.03.2026
11 ЗНАЯТ ЛИ РИЖАКАИСАТА НЯХУ
Коментиран от #20
07:24 08.03.2026
12 нохохоебохания
До коментар #6 от "Хохо Бохо":те тъй правят къмандните центрове в небостъргачите
07:24 08.03.2026
13 Копейкин Костя
До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ако Щатите са станали за посмешище, чудя се Матушката ти на какво е станала... 😀
Коментиран от #85, #112, #119
07:25 08.03.2026
15 кукуруку вафла чудна
До коментар #7 от "Кукуруку":световен мир няма да има докато го има и3сраел
Коментиран от #22
07:25 08.03.2026
16 Иван
07:25 08.03.2026
17 Ганю
Да се чудиш в Техеран метеорити ли падат.
Така ви промиват мозъците тия пеевски медии.
Коментиран от #134, #183
07:26 08.03.2026
21 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА
До коментар #18 от "намери си мъшш":ПО МЪЖЕ ХОДИТЕ САМО ЛАМИТЕ ОТ НПО СЕКТАТА НА ППДБ
07:27 08.03.2026
23 Кукуруку
Коментиран от #104
07:29 08.03.2026
24 ВЪПРОС
НАЦИСТИТЕ
Коментиран от #27, #48, #87
07:29 08.03.2026
25 Полковник Килгор
До коментар #22 от "пърна си":Обичам плача на претрепаните шекеларчета рано сутрин!
07:29 08.03.2026
26 Иван
До коментар #9 от "ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА":Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Нарко Рубио каза, че сме в джунгла и всичко е разрешено.
07:30 08.03.2026
27 ефрейтор Шикългрубер
До коментар #24 от "ВЪПРОС":беше прав!
07:31 08.03.2026
30 хихи
07:33 08.03.2026
32 Ад за САЩ! Техеран отмъщава за Хаменей!
Коментиран от #33, #37
07:36 08.03.2026
33 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА
До коментар #32 от "Ад за САЩ! Техеран отмъщава за Хаменей!":МЕДЕЦ МИ КАПЕ НА ДУШАТА, КАКТО ДРЕБНИТЕ ШЕКЕЛЧЕТА КАПЯТ В СМЕТКАТА НА ИВ0 CВИНЧЕFF
07:37 08.03.2026
36 Фамилия
До коментар #7 от "Кукуруку":" ... дано Господ прибере Тръмп, за да се спре с тази война ... "
Нетaняху трябва да прибере. Това не е вoйна на Тръмп, не е и на ФAЩ, дори не и на ИзСрaeл. Войната е на Нeтaняхy, а Tръмп му слyгува.
Коментиран от #42, #234
07:40 08.03.2026
37 Забрави да напишеш
До коментар #32 от "Ад за САЩ! Техеран отмъщава за Хаменей!":Иранците возат из Техеран свален В-2 Спирт.
Коментиран от #175
07:40 08.03.2026
38 Бай той Толстой
07:40 08.03.2026
39 ЧУДНА РАБОТА
Явно служителите му бойкотират войната на пирата тръмп срещу Иран ???????? Хи хи хи !!!!!!!
Коментиран от #46
07:41 08.03.2026
40 Ричард Естес
07:42 08.03.2026
42 в сайтовете пишат , че
До коментар #36 от "Фамилия":оня отгоре вече го е прибрал ушатия . Никакъв не се вижда от началото на войната .
Коментиран от #74
07:43 08.03.2026
07:43 08.03.2026
44 За глухи и неми.
07:43 08.03.2026
45 Пийпинг ТОМ
07:43 08.03.2026
46 Ами как
До коментар #39 от "ЧУДНА РАБОТА":много пушат тия американци
07:43 08.03.2026
47 Хи хи хи . Голям майтап !
Коментиран от #65
07:44 08.03.2026
48 Историк
До коментар #24 от "ВЪПРОС":Е как бандерите нали са били първи приятели на нацистите и са извършвали по-големи зверства и от тях.
Коментиран от #67
07:45 08.03.2026
49 Убиеца нетаняху и бандата му касапи
07:45 08.03.2026
50 Русия
07:47 08.03.2026
51 Майк Алън Патън
Коментиран от #63
07:47 08.03.2026
52 Техеран за три дена
07:48 08.03.2026
53 Хитлер....... казах !!!!!!
07:48 08.03.2026
54 Пич
07:49 08.03.2026
56 дебеЛ Лебед
07:49 08.03.2026
До коментар #1 от "Доналд Тръмп, Президентът":Като отидеш да зареждаш на бензиностанцията...!
Иначе си прав-,,все по плану"...!
Коментиран от #60, #62
07:49 08.03.2026
58 Бг да внимава с ятачеството
07:49 08.03.2026
59 райберЪТ
07:50 08.03.2026
60 Владимир Путин, президентю
До коментар #57 от "Скоро ще ти замръзне усмивката!":Зареждай на ток бе таварищ, на ток ☝️😁
Коментиран от #69
07:50 08.03.2026
62 Евала
До коментар #57 от "Скоро ще ти замръзне усмивката!":Дано да замлъкнат лешперите дето бръмчат напред назад най-накрая!
07:51 08.03.2026
63 Историк
До коментар #51 от "Майк Алън Патън":Ами то какво излезе че "богатия запад" е бил богат докато е цуцал от колониите - сега без колонии на запад са "богати" единствено на дългове. Лошото е че нашите евроатлантици и козячета превърнаха България в колония на запада без бой - съответно България стана както се полага на колония държава от третия свят - по бедна и от Гана.
Коментиран от #80
07:52 08.03.2026
64 Пища ХУФнагел
Няма да бездействат и ръждясват я !
65 Какво са видели още...?!
До коментар #47 от "Хи хи хи . Голям майтап !":Това е само началото!
Не са тръгнали още ония фанатичните ислямски камикадзета,с препасаните колани,натъпкани с динамит...
07:52 08.03.2026
66 акад. Ники Сапуна
До коментар #55 от "Всичкото евреин":Някой вика ли ме?
07:54 08.03.2026
67 Хъ хъ
До коментар #48 от "Историк":Кой ти го каза това? Кремъл? Оня пияната Мара Бояришника?
Коментиран от #78
68 Слоностозъбест Абракадабър
07:54 08.03.2026
69 На ток ли?!
АЕЦ-Козлодуй забрани вноса на оригиналните руски предпазни клапи и централата няколко пъти спира...
Коментиран от #71
07:55 08.03.2026
70 Не са издържа вече
07:56 08.03.2026
71 Тя,че спира-бял кахър!
До коментар #69 от "На ток ли?!":Ами бе на ръба и да гръмне...!
07:56 08.03.2026
72 Хмм
5 Октомври, 2015 г.
07:57 08.03.2026
73 Малиййй
07:58 08.03.2026
74 Фамилия
До коментар #42 от "в сайтовете пишат , че":Може и така да е. Има и слухове, че се крие в US военна база в Европа. Така или иначе не се появява клепоухият. Прав си.
07:58 08.03.2026
75 Запознат
До коментар #61 от "Бре Бре Бре":"Цял живот русофилите ни учат, че мюсюлманите са нашите най-големи врагове"
Пък на козячетата мюсюлманите са първи приятели - талибаните им бяха "братята ни талибани", главорезите от Ал Кайда станаха "бойци свалили режима на Асад". Даже и президент мюсюлманин имаше в краварника а да не говорим за кмета на Лондон.
07:58 08.03.2026
76 Рижият
Арабите не излязоха толкова умни. Сега са на милостта на аятоласите.
07:58 08.03.2026
77 почва се
Полицията: „Изглежда, че това е акт, извършен от някого“.
Жители в района разказаха, че са чули силен взрив. Около посолството.
Американските посолства в Близкия изток са в повишена готовност заради
военните операции на САЩ в Иран, а няколко са били обект на атаки след
ответни действия на Техеран срещу индустриални и дипломатически обекти.
Няма данни инцидентът в Осло да е свързан с конфликта.
Все още е твърде рано за това?
Вън янките от България !
08:00 08.03.2026
78 Историк
До коментар #67 от "Хъ хъ":Истината боли нали.
Коментиран от #94
08:01 08.03.2026
79 Копейка от на чорапчо
08:02 08.03.2026
80 Майк Алън Патън
До коментар #63 от "Историк":А не е ли така ? Виж колко години държави като Британия , Франция , Португалия , Испания са колонизирали , завладявали , господствали и експлоатирали страни и народи по света !
Да не говорим за САЩ , които почват по-късно кражбите си , но за сметка на това , бързо наваксват.
Не е зле да са ползвали стотици години БЕЗПЛАТЕН робски труд от МИЛИОНИ НЕГРИ , нали ?
Цели континенти са били разделени , поделени и владяни неограничено и под ботуш - Африка , Южна Америка , Азия !
И всичко това от държави , които сега се правят на СВЕТОВНИ демократи и борци за ПРАВДА и ХУМАННОСТ !
Ха ха ха !
Коментиран от #95, #135
08:02 08.03.2026
82 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС
08:03 08.03.2026
83 Лъжовната ИСТИНА
До коментар #61 от "Бре Бре Бре":А ти да не би да си хукнал с пушка на рамо да се биеш до новия ни голям брат от САЩ ?
08:06 08.03.2026
84 нннн
,,Покрай сухото гори и суровото."
08:06 08.03.2026
85 си пън
До коментар #13 от "Копейкин Костя":не се чува смях за матушка,ся го връща на говедата,с руски ракети думкат говедата а те реват по клипчета,олеле убиват ни, ами смешни са,ха ха великите реват на умряло,руснаци няма снимани да реват скрокодилски сълзи
08:06 08.03.2026
86 КотАКА Пиночьет от Варньенско
08:07 08.03.2026
87 си пън
До коментар #24 от "ВЪПРОС":въпросителен отговор,кой прави бизнес с нацистите през войната и им служи през същата и настоящата,изброените от теб,и са мразени от момента на съществуването им,издишате отвсякъде бе центавоси,затуй сега ревете соц.мрежи
Коментиран от #92
08:10 08.03.2026
88 Данко Харсъзина
08:12 08.03.2026
89 Каква стана тя...
Пък то май говедата ще клякат...
08:12 08.03.2026
90 Ъхъъъъ
08:12 08.03.2026
91 Практически
08:12 08.03.2026
92 ОТГОВОР
До коментар #87 от "си пън":СССР помага за обучението, въоръжаването на ВЕРМАХТА и докато НАЦИСТИТЕ окупират Западна Европа, СССР изнася ресурси за НАЦИСТИТЕ.
08:12 08.03.2026
93 Олга
Коментиран от #105
08:14 08.03.2026
94 Хъ хъ
До коментар #78 от "Историк":Именно! Промит си с Кремълска пропаганда и когато осъзнаваш това - боли. Няма да се плашиш. Винаги ще съм до теб да ти помогна да се справиш с мъката и да си изчистиш мозъка от болна кремълска пропаганда.
08:14 08.03.2026
95 Историк
До коментар #80 от "Майк Алън Патън":"И всичко това от държави , които сега се правят на СВЕТОВНИ демократи и борци за ПРАВДА и ХУМАННОСТ"
Е така е ама нашите козячета им е трудно мисленето - те могат да повтарят опорки и това е. "Цивилизовани държави" и "западна демокрация" - обаче как се връзва демокрация с робство не могат да мислят, как се връзва демокрация с колониализъм и рязане на ръце в Конго, колко трябва да си "цивилизован" за да измислиш промишлено унищожаване на хора в Германия. Колко трябва да си цивилизован за да гориш живи жени на кладата щото били "вещици".
Сега видиш ли всичките нямали нищо общо с нацизма - обаче нацистка партия в Англия има до 1937, нацистки паради с пречупени кръстове има в Ню Йорк до 1937, първите концентрационни лагери не са ги измислили нито Хитлер нито Сталин а "демократите" американци които са затваряли японци още от ПСВ.
08:15 08.03.2026
96 ГЕВГИРА
08:15 08.03.2026
97 Митко пешев
08:17 08.03.2026
98 До кога едни терористи
08:17 08.03.2026
99 ДОНИ ДЪЛГО ИМ СЕ ДЪРПА НА ЕВРЕИТЕ
08:17 08.03.2026
100 КРИЯТ СЕ ПО ХОТЕЛИТЕ
Коментиран от #121
08:19 08.03.2026
101 ей го
„Ще продължим с пълна сила“, каза Нетаняху в обръщението, в което направи преглед на съвместната военна операция със САЩ срещу Иран, започната миналата събота.
„Имаме методичен план за сваляне на настоящия ирански режим и за постигане на много други цели“, добави той.
„Благодарение на нашите смели пилоти и на американските пилоти ние постигнахме почти пълен контрол над въздушното пространство над Техеран“, отбеляза министър-председателят на Израел.
По думите му, цитирани от Ройтерс, тези бойци на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, които сложат оръжие, няма да бъдат наранени.
„Стоим зад всички държави, атакувани от Иран – много от тях контактуват с нас“, обърна внимание той.
Той засегна и въпроса с ливанското шиитско движение „Хизбула“. Според него зависи от ливанското правителство споразумението от 2024 година за разоръжаването на „Хизбула“ да влезе в действие.
„Ваша отговорносст е да разоръжите „Хизбула“. Ако не го направите, резултатът от агресията на „Хизбула“ ще представлява бедствени последици за Ливан. Време е да поемете съдбата си в своите собствени ръце. Ние от своя страна ще направим всичко необходимо, за да защитим нашите селища и жители“, обърна се задочно Ливан Нетаняху в речта си.
08:21 08.03.2026
102 Е, нали
08:23 08.03.2026
103 Гориил
Коментиран от #156
08:24 08.03.2026
104 Самолета
До коментар #23 от "Кукуруку":Самолета е подарък от Катар. Тия може и те да са дали нещо е така "от сърце". Отделно миналата година тромпета обикаля да събира пари от тия държавички - 100 процента и от Кувейт е набрал.
Ако дойде тук това ще му е първата работа.
08:24 08.03.2026
105 Пич
До коментар #93 от "Олга":Да ме прощаваш, но няма нищо религиозно в тази война!!! Виждаме безпрецедентно обединение на мюсюлмани , с евреи и неверници срещу Иран !!! Това са дъвки за жвакане, за да се намери каквато и да е причина за обяснение на еврейско - краварската агресия. Причините които са истински, не са се променили от няколко хиляди години. Алчност, и желание за господство над всички, от едни извратени индивиди, които били избрани...!!!
08:24 08.03.2026
106 Гориил
08:26 08.03.2026
107 ПАК ОТЛОЖИХА
08:27 08.03.2026
108 Мухахаха
08:28 08.03.2026
109 Ний ша Ва упрайм
08:29 08.03.2026
110 Джуиш Ийгъл
Масово по улиците гледам българина брадат и мургав уж ариици били.
08:30 08.03.2026
111 Гориил
Коментиран от #117
08:30 08.03.2026
112 9ти септември
До коментар #13 от "Копейкин Костя":Ще разбереш мухъл
08:30 08.03.2026
114 оня с коня
08:32 08.03.2026
115 Подлите вероломни агресори
08:32 08.03.2026
116 Гориил
Коментиран от #139
08:33 08.03.2026
117 Маймууууне
До коментар #111 от "Гориил":Показват, ама ти не гледаш. Хора като теб са се родили слепи.
08:35 08.03.2026
119 Хохо Бохо
До коментар #13 от "Копейкин Костя":Матушката на третия ден бяха в Буча. Краваря до къде е? Колко земя превзе? Колко режима смени?
Коментиран от #137
08:37 08.03.2026
120 Демократ
08:38 08.03.2026
121 Не само че се
До коментар #100 от "КРИЯТ СЕ ПО ХОТЕЛИТЕ":крият по хотелите американските престъпници но са ги превърнали във складове за оръжие и наркотици, тероризъм и педофилия. Нямат униформи а се представят за представителства на частни фирми и търговско промишлени палати. Ужаст ...
08:38 08.03.2026
122 Фъргай атома бай Дончо!
Коментиран от #125
08:39 08.03.2026
123 С тая война
08:39 08.03.2026
124 Гориил
Коментиран от #138
08:41 08.03.2026
125 Тити
До коментар #122 от "Фъргай атома бай Дончо!":А ти къде си мислиш ,ако стане ядрена война ,че ще се скриеш вътре в кофите кото обикаляш всеки ден за храна ли ?
08:42 08.03.2026
126 А ГДЕ
Коментиран от #128
08:44 08.03.2026
127 Позор ....
08:46 08.03.2026
128 А ну ?!
До коментар #126 от "А ГДЕ":Не уже ли, ета подводница ?!
08:47 08.03.2026
129 Артилерист
Коментиран от #136, #155
08:49 08.03.2026
130 Както са тръгнали да целят напосоки,
Коментиран от #133, #142
08:49 08.03.2026
131 Гориил
08:49 08.03.2026
132 Аятолах в хамак
08:50 08.03.2026
133 Ами
До коментар #130 от "Както са тръгнали да целят напосоки,":Гледай някоя ракета да не ти падне на главата ,не че има нещо вътре за да го повреди .
08:51 08.03.2026
134 Ей Ганьо
До коментар #17 от "Ганю":Ганьо ще си останеш. И аз не вярвам на българската журналистика че е доста поръчкова но в платформата на Мъск Х излезе информация за загубите на чифутландия през първите 3 дена на войната , това са 11 ядрени учени, 6 генерала, 198 офицера от ВВС, 462 войника и 32 агента на онази, “хуманната” организация
Коментиран от #141
08:51 08.03.2026
135 Факти
До коментар #80 от "Майк Алън Патън":Европейците са взели общо 12 милиона роби от Африка за двете Америки в продължение на 400 години. Арабите са взели общо 18 милиона роби от Африка за Близкия Изток и Северна Африка. Продавали са и роби в Индия. Това не го знаеш, нали? Учи я тая история. Руснаците пък са окупирали повече територии от американците и се избили повече хора по пътя си. Американците не са по-жестоки от руснаците или от арабите. Омразата е насочена към тях поради две причини - 1) те са световен хегемон, а силните винаги са мразени и 2) заради демокрацията и свободата на словото сами си вадят кирливите ризи и разказват какво са правили в безброй книги и филми. Такова нещо от руснаците и арабите няма да видиш. Те са подли и лицемерни и се правят на жертви. Ти изобщо знаеш ли руски и арабски, че да се поровиш в тяхната история? Можеш да прочетеш записките на генерал Алексей Ормолов, известен като "палачът на Кавказ". Той с гордост описва как е избил цели села, за да пречупи волята на планинците. Руският офицер Иван Дроздов пък пише потресаващи редове за геноцида в Черкезия. Информацията като цяло е оскъдна. Руснаците и арабите не пишат книги и не правят филми за своите жестокости, защото там е диктатура и е забранено да се вадят кирливите ризи.
Коментиран от #159, #162
08:52 08.03.2026
136 Аятолах в хамак
До коментар #129 от "Артилерист":Краварската пропаганда цели глу@@паците
08:52 08.03.2026
138 хмм
До коментар #124 от "Гориил":А как мислиш, че Иран съвсем сам постига военни успехи в такъв мащаб? Всъщност Иран няма нужда от военна сила, защото има милиони бойци, но на този етап войната е технологична. А Китай и Русия осигуриха технологиите за производство на балистични и свръхзвукови ракети и оказват безценна помощ с разузнаване. Не е нужно Русия и Китай официално да влизат в конфликта, това, което правят е напълно достатъчно на този етап.
Коментиран от #144
08:53 08.03.2026
139 Чочи
До коментар #116 от "Гориил":Те УСА и Израел не знаят че Иран е 90млн население,ти за територията питаш.Персите яко ще ги пукат непобедимите им уж армии на агресорите
Коментиран от #145, #158
08:54 08.03.2026
140 Мими
08:54 08.03.2026
141 Тези измислени сценарии
До коментар #134 от "Ей Ганьо":сам ли ги ги пишеш или ти ги спускат от Кремъл?
08:54 08.03.2026
142 Требе
До коментар #130 от "Както са тръгнали да целят напосоки,":Да си купиш, затапвач ли беше, разширител ли беше....... Не ви разбирам от уредите на паветниците, ама да не се изпущаш там.....
Коментиран от #149
08:55 08.03.2026
143 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:55 08.03.2026
144 Русия и технологии
До коментар #138 от "хмм":е оксиморон, копей!
Коментиран от #150
08:55 08.03.2026
145 Мдааа,
До коментар #139 от "Чочи":те хабер си нямат, нали?! Добре, че си ти да ги информираш за Московские новости. Ха хаааа!
08:57 08.03.2026
146 Това е неописуемо престъпление
Все едно САЩ да ни избият Светият Синод а Израел атлантическите ни министърчета безценни
08:57 08.03.2026
147 ай, ай, ай
До коментар #137 от "Че той няма за цел да превзема":умното ми центаджийче то! Ами нали като сменят правителства с удобни за тях марионетки, все едно са взели и земята, бе, умнико. За какво им е територия, за която трябва да се грижат, като могат да крадат и опоскват всичко без никакъв ангажимент към населението? Или това в опорките го няма написано?
08:57 08.03.2026
148 Историк
До коментар #137 от "Че той няма за цел да превзема":Кой ни е виновен ,че се наредихме пак от страната на булката ?Той и навремето Богдан Филов така се е възхищавал от победоносната германска армия ,но недълго след това е бил обесен като престъпник .
08:58 08.03.2026
149 Не позна
До коментар #142 от "Требе":Безпартиен съм, но един от тези, чиято цел е да не допуска путинци във властта или поне да ги ограничи.
Заболя ли те? От коя посока?
Коментиран от #152, #153, #163
08:59 08.03.2026
150 стоян георгиев
До коментар #144 от "Русия и технологии":АЕЦ Козлодуй по каква технология е бе олиG0fрен
Коментиран от #170
08:59 08.03.2026
152 стоян георгиев
До коментар #149 от "Не позна":Ти си безпартиен петрохански сектант
09:00 08.03.2026
153 Отец Нафърфорий
До коментар #149 от "Не позна":Тебе Господ умствено те е ограничил още от раждането тии .
09:02 08.03.2026
154 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:03 08.03.2026
155 Ъъъъъ
До коментар #129 от "Артилерист":"Тръмп лъже повече от циганите."
То само Тръмп да лъже.... Карълайн Ливит каза, че Тръмп е нападнал Иран, защото е почувствал, че Иран ще атакуват САЩ и е решил да ги изпревари. Само че сега се вижда, че Иран нито са имали намерения да нападат САЩ, нито пък имат с какво да ги нападнат...Хората нямат никакво намерение да водят войни, още по-малко със САЩ... Ама сега това се забравя и дори не се споменава.... 🤣
09:03 08.03.2026
156 Лол Гуурел
До коментар #103 от "Гориил":И пет страници да напишеш иран му евахамаата
09:04 08.03.2026
157 Биби
Коментиран от #166
09:04 08.03.2026
158 Твик
До коментар #139 от "Чочи":Иран не можа да победи Ирак за 8 години война. САЩ премазаха Ирак за 2 месеца, два пъти!
За една седмица САЩ потопи 42 кораба на Иран, унищожи им авиацията, флота, ракетните уставоки, Аятолаха, останаха им едни Шахеди, с които да удрят по хотели.
Хайде да бъдем реалисти!
Коментиран от #160, #171, #176
09:04 08.03.2026
159 Историк
До коментар #135 от "Факти":Я кажи за кланетата които обичаните от теб черкези са извършвали в България ,отворко !
Коментиран от #202
09:04 08.03.2026
160 Истината
До коментар #158 от "Твик":И кой ти ги каза тези неща ,ционистските СNN И Fox ли ?
09:05 08.03.2026
161 Аятолах в хамак
Коментиран от #164
09:06 08.03.2026
162 Майк Алън Патън
До коментар #135 от "Факти":Лелеее , колко си умен , интелигентен и начетен ! Поклон !
Да разбирам ли , по думите ти , че всички освен американците са убивали жестоко , гадно и брутално , а тези от САЩ са го правили, но хуманно , нежно , елегантно и едва ли не богопомазано ?
Моля те , кажи ни ! Давай !
Покажи ни двойния си и троен даже стандарт !
Коментиран от #169, #230
09:06 08.03.2026
163 въпрос
До коментар #149 от "Не позна":А тръмповци във властта ще продължиш ли да подкрепяш? А нетаняхувци?
Коментиран от #168
09:06 08.03.2026
164 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #161 от "Аятолах в хамак":Бомбят Иран.....кой ли прави Иран на РЕШЕТО.
09:07 08.03.2026
165 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕКА ОЩЕ ДА ГОРЯТ!
......
КОАЛИЦИЯТА ЕПСТЕЙН СНОЩИ ПОЧНА ПЪЛНОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА ТЕХЕРАН
И ТАМ ТАЗИ СУТРИН ВАЛИ ЧЕТЕН ДЪЖД - ПОДПАЛИХА
РАФИНЕРИИТЕ
........
ОТ БОРБА ЗА ДЕМОКТАТИЧЕН ИРАН - КЪМ ГЕНОЦИД
.... СЕГА ЩЕ МРАТ И ИРАНСКИТЕ ДЕМОКРАТИ ОТ БОМБИТЕ
09:07 08.03.2026
166 Аятолах в хамак
До коментар #157 от "Биби":Определено има печени араби тази сутрин
09:08 08.03.2026
167 Има агресори в случая, има терористи
Коментиран от #173
09:08 08.03.2026
168 Друг
До коментар #163 от "въпрос":Копейките подкрепяхте Тръмп. Толкова много го хвалехте. Я си припомнете, дърти, дименции, какви ги говорите преди година и половина!
Коментиран от #174, #193
09:08 08.03.2026
169 Геноцида на Путин
До коментар #162 от "Майк Алън Патън":Е ненадминат за 21 век....над два милиона избити славяни....
09:08 08.03.2026
170 Факти
До коментар #150 от "стоян георгиев":Русия открадна ядрената технология от Америка. Това и децата го знаят. Винаги съм казвал, че Русия е велика сила в шпионажа и пропагандата. Във всичко останало е втора-трета категория.
09:09 08.03.2026
171 вярвам ти
До коментар #158 от "Твик":обаче не разбирам как САЩ са унищожили ракетните установки на Иран, а те продължават да изстрелват ракети? Как ги правят персите тези работи? С прашки ли ги изстрелват Шахедите дето са им останали?
Коментиран от #177, #181
09:09 08.03.2026
172 ХиХи
Коментиран от #184
09:10 08.03.2026
173 Я пъ тоа
До коментар #167 от "Има агресори в случая, има терористи":Путин изби над два милиона славяни....спрямо него, Тръмп е ....хуманист.
Коментиран от #191
09:10 08.03.2026
175 Забрави да напишеш
До коментар #37 от "Забрави да напишеш":Видеото очевидно беше ИИ, но глупаците се вързаха!
09:11 08.03.2026
176 Ъъъъъ
До коментар #158 от "Твик":"За една седмица САЩ потопи 42 кораба на Иран, унищожи им авиацията, флота, ракетните уставоки...."
Верно пропагандата е насочена към глупаците!
42 кораба... Сигурно и самолетоносачи е имало, а? Щото не казват какви кораби са потопили.... Аз казвам, че са потопени леки фрегати, от които Иран има десетки..... Коя авиация? Те нали я унищожиха миналия юни? Колко пъти ще я унищожават? Или и авиацията беше унищожена като ядрената им програма? 🤔
Кои ракетни установки? Не ги ли унижиха още миналата година? Да не говорим, че от заглавието по-горе, оставаме с друго впечатление.... 🤔
Коментиран от #180, #185
09:12 08.03.2026
177 Не го мисли
До коментар #171 от "вярвам ти":Има още време за ракетните установки на Иран...първо РУСКИТЕ ПВО, ВВС и ФЛОТА.....всичко по реда си.
09:12 08.03.2026
179 Крепостни ГанYOвци
09:13 08.03.2026
180 Бомбят Иран и Русия на поразия
До коментар #176 от "Ъъъъъ":Всяко нещо по реда си....не бързай като пърле пред баща си.
09:14 08.03.2026
181 Твик
До коментар #171 от "вярвам ти":Сигурно не са унищожили още всичко. За разлика от господата, не твърдя, че САЩ са победили и край на всичко
Коментиран от #218
09:14 08.03.2026
182 Израелските терористични сили
Поредното. САЩ атакували съоръжение за обезсоляване на вода. Хитлер пасти да яде. Но иначе врякахме за Украйна нали? Но сега си налягаме парцалите и политиците ни мълчат като риби. И тези атлантически продажници и нищожества, ампутирани от морал и достойнство доверие от народа щели да търсят видиш ли....
09:15 08.03.2026
183 В Израел обаче, всичко е спокойно
До коментар #17 от "Ганю":Иначе нали щеще да пише по медиите за разрушения? Щом не пише, значи тава неща няма!
Защо не се евакуират чужданците временно в Израел, за седмица, докато Иран капитулира? Не четат ли сериозни медии, че там всичко е спокойно защото Железния Купол и Патриотите не дават дрон или ракета да преминат!
Коментиран от #186
09:15 08.03.2026
184 ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.
До коментар #172 от "ХиХи":Наказва аятоласите нон стоп....те са изпокриха в пещерите.
Коментиран от #192, #197
09:15 08.03.2026
186 Я пъ тоа
До коментар #183 от "В Израел обаче, всичко е спокойно":Израел си е направил сметката, не го мисли....важно е че мачка аятоласите в Иран.
Коментиран от #196, #199
09:17 08.03.2026
188 кумчо ВЪЛЧО
Да тропнат по масата , да погледнат страшно , със смръщени лица и с туловища пълни с пържоли , кИбапчета и кИфтета и да кажат ТЕЖКАТА си дума на най-видни простаци у нас !
Защо така мълчат ? Нали са наша пътеводна светлина ? Нали са наши стожери и ментори , покровители и бащици ?
09:18 08.03.2026
189 Хахахаха
Коментиран от #195
09:18 08.03.2026
191 Тихо бре
До коментар #173 от "Я пъ тоа":Азовците не са християни и надали са и хора.
Коментиран от #194
09:18 08.03.2026
192 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
До коментар #184 от "ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.":Пращат мъ в Иран...да вадя аятоласите от пещерите. Имал съм опит от Авганистан....
Коментиран от #207
09:18 08.03.2026
193 стоян георгиев
До коментар #168 от "Друг":Ся последно Тръмпоча рижата .
агент Краснов ли е или не е ?Че и аз вече съвсем се обрках ...хахах ?
Коментиран от #198
09:19 08.03.2026
194 Я пъ тоа
До коментар #191 от "Тихо бре":То и путинистите не са християни, ама айде....
09:19 08.03.2026
195 Команден център
До коментар #189 от "Хахахаха":на последния етаж на небостъргач?Да гледат,като на длан!
09:19 08.03.2026
196 Само Питам
До коментар #186 от "Я пъ тоа":Какво ли ще стане , ако някой реши нас да ни мачка ? Туй е въпросо !
Дали хилядите смелчаци , които пишат по всемъзможни места , ще поведат опълчение срещу агресора ?
Коментиран от #206
09:21 08.03.2026
197 това хубаво
До коментар #184 от "ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.":явно имаш секретна информация от фронта. Я, кажи сега, Тръмп ще изпрати ли Барън да се бие срещу Иран, както го призовават в мрежата? Барън е голямо момче, дори вече успя да натрупа над 2 милиарда, значи може и на фронта да иде, нали тъй? Въпросът ми е, планирано ли е изпращането му в Иран и за кога?
Коментиран от #204
09:21 08.03.2026
198 Така де
До коментар #193 от "стоян георгиев":Гадно е "агент Краснов" да бомби подкрепяните от Путин аятоласи.
09:21 08.03.2026
199 Дай
До коментар #186 от "Я пъ тоа":Снимка от Тел Авив от днешна дата ...... не съвпада от снимкитее в гоогле мапс , некой сгради ги нема :D
Коментиран от #208
09:21 08.03.2026
200 Върховен лидер
Коментиран от #232
09:21 08.03.2026
201 Мими Кучева🐕
09:22 08.03.2026
202 Факти
До коментар #159 от "Историк":Веднага отговарям. Първо - какво правят черкезите в България? Ами Русия сключва сделка с Османската империя - размяна на черкези за българи. В България идват черкези мюсюлмани да мачкат местното население при бунтове. В Бесарабия (тогава Русия) отиват работливи българи да обработват пустата земя и да хранят руснаците. След черкезкия геноцид черкезите още повече са мразели християните, заради руснаците, които са го извършили. Други въпроси имаш ли за черкезите, които са изпратени да колят в България от любимата ти Русия в замяна срещу трудолюбиви българи, които изгубихме завинаги?
Коментиран от #215, #227, #231
09:22 08.03.2026
203 Една Путин
09:22 08.03.2026
204 Я пъ тоа
До коментар #197 от "това хубаво":Кога Путин прати роднините си на фронта, тогава и Тръмп ша го направи....
Коментиран от #210
09:22 08.03.2026
205 Хаха
Ама нещо се обърка, горят краварски бази и инфраструктура в Близкия изток, денонощно ракети и дронове над Израел, реднеци и евреи изпращани денонощно при Рейгън...
Едва ли краят ще е по-различен от Афганистан, Виетнам, Корея... Съдбата на Израел не смея да прогнозирам, но едва ли ще "цветя и рози"!
Коментиран от #216
09:22 08.03.2026
206 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #196 от "Само Питам":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌
09:23 08.03.2026
207 Петер Брьогел
До коментар #192 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":Много си прав ! Защо не пусна Сталоун , дегизиран кат бат Рамбо. Във филмите му с един удар мачкаше поне по 10 лоши. Значи с 10 удара си отиват 100 . За 1 ден работа , ще ги изтреби сички !
09:24 08.03.2026
208 Я пъ тоа
До коментар #199 от "Дай":Колко ли сгради нема в Иран.....само Господ знае....
Коментиран от #220, #233
09:24 08.03.2026
209 Биби
Коментиран от #213
09:24 08.03.2026
210 факт
До коментар #204 от "Я пъ тоа":Путин има дъщери, не двуметров син милиардер. Проучвай фактите преди да плещиш глупотевини.
09:24 08.03.2026
211 Путин
09:24 08.03.2026
212 Тръмп опита с кратко театро
До коментар #7 от "Кукуруку":миналата година, да усмири Нетаняху и израелското лоби в САЩ! Но не мирясаха!
Сега с този театър, въпреки трагичен, е решил да остави Иран да им обясни някои неща, та повече да не си помислят да го изнудват.
Да са мислили, какво си пожелават!
Дано поне остане държава Израел накрая!
09:24 08.03.2026
213 Още събират
До коментар #209 от "Биби":аятолаха!
09:25 08.03.2026
214 Зулуса
09:26 08.03.2026
215 Анонимен
До коментар #202 от "Факти":Разбрах че си наследник на черкезите
09:26 08.03.2026
216 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #205 от "Хаха":Не го мисли....
Бомби си Иран и Русия на поразия и не му дреме....
Коментиран от #226
09:26 08.03.2026
217 Румен
09:26 08.03.2026
218 Атина Палада
До коментар #181 от "Твик":Аааааа, Тръмп каза,че всичко са унищожили и САЩ са победители .А Иран изстрелва ракетите си от хамериканските самолетоносачи по американските командни центрове .
09:26 08.03.2026
219 90$
09:27 08.03.2026
220 Иран
До коментар #208 от "Я пъ тоа":Брато можe да поеме 100 пъти повече ракети от колкото чифутя01244гите. Цели квартали ги няма в ТелАвив и джеросалим :D
09:28 08.03.2026
221 Атлантик
09:28 08.03.2026
222 Аятолах
09:29 08.03.2026
223 Слоностозъбест Абракадабър
Ще го направят ли ПАК и ОТНОВО ?
И други държави си имат такива неща , ама се сдържат в употребата им. Защо ли само братята американци не могат да се удържат ? Нещо кръвопийско ли има в гените им , геноцидно , ожесточено ли ?
И господ май не знае !
09:29 08.03.2026
224 Дедо Иван
Коментиран от #229
09:30 08.03.2026
225 Вижте колеги
09:30 08.03.2026
226 Хаха
До коментар #216 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Така де, ама крайния резултат сме го гледали по телевизора няколко пъти:
Висене по колесниците на самолети по летища в Афганистан или по хеликоптери, излитащи от амбасадата в Сайгон!
Жителите на Израел не знам от къде ще излитат или напускат с лодки и кораби!
А рижият и Нетаняху незнам дали ще доживяте да видят лично такава иранска "капитурация"...
09:32 08.03.2026
227 гол охлюв
До коментар #202 от "Факти":Страхотен си ! Прати ни снимка , да те сложим до сърцата си. И ни кажи кои исторически учебници четеш , че и простолюдието да ги ползУвамИ и да се Уграмотяваме ! Да опитаме барем да ти бъдем на нивото , че си много , много напред !
09:33 08.03.2026
228 Иран
Що се отнася до Израел- евреите живеят под обстрел от 1947 година! Тренирани са и знаят какво да правят. За разлика от иранците,които при една масирана бомбардировка ще блокират напълно и ще понесат огромни загуби.
Пред очите на цял свят САЩ и Израел разрушават Иран. Ликвидира ядрените му мощности. Ликвидират ракетните му носители.Край на проекта за ядрено оръжие.
НИКОЙ НЯМА НИЩО ПРОТИВ ТОВА. Целият свят вкл, арабските съседи,си отдъхват с облекчение.
Всички са наясно, че лудите молли + ядрено оръжие са опасна комбинация! Дори Русия е наясно. И за това гледа отстрани и уж подкрепя. УЖ!
09:33 08.03.2026
229 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #224 от "Дедо Иван":Що?Краварите превзеха ли го вече?Или се крият по корабите още?
09:35 08.03.2026
230 Факти
До коментар #162 от "Майк Алън Патън":Истината боли, нали? Факт е, че руснаците са превзели повече територия и са избили повече местни хора от американците. Факт е, че арабите са взели повече роби от всички европейски народи взети заедно. Можеш да се лигавиш колкото си искат и по детински да се напъваш да бъдеш ироничен. Фактите обаче са това, което са. Америка е масово мразена защото 1) е най-силна и 2) най-открита. Искам изрично да подчертая, че аз не съм фен на Америка. Аз съм европеец и подкрепям Европа. И все пак американците са по-малко зло от арабите и руснаците.
09:35 08.03.2026
231 абе льольо
До коментар #202 от "Факти":Пълни глупости, черкезите бягат от Кавказ, когато Русия го прибавя към империята си през 1864г. Малко им свива сърмите и Османската империя си ги прибира и преселва на Балканите-200 000. За справка виж Черкезкия геноцид. Няма да ти пиша колко днес се определят за черкези, че ще ти стане тъжно!
09:35 08.03.2026
232 Търновец
До коментар #200 от "Върховен лидер":по Немска ТВ дадоха как ковчези на 6 Американски войници убити в Кувейт биват товарени на самолет. Американските военни бази в България могат да станат цел може би затова Гърците докараха Patriot. Ние ПВО имаме ли? Кога за последно е извършено техническо обслужване и ремонт на С 200 и С 300? Кога е имало учебни стрелби? А преди време Бай Дончо поиска 28 милиарда долара от Канада защото години наред Американците били охранявали Канада
09:36 08.03.2026
233 Ако падат обаче по еднакъв брой сгради
До коментар #208 от "Я пъ тоа":от двете страни, Израел ще стане паркинг, преди на Иран да почне да му личи!
09:36 08.03.2026
234 Справедливо е
До коментар #36 от "Фамилия":и двамцата
09:36 08.03.2026