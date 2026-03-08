Новини
Свят »
Кувейт »
Гори небостъргач с американски команден център в Кувейт, първа иранска атака срещу Израел за деня ВИДЕО

Гори небостъргач с американски команден център в Кувейт, първа иранска атака срещу Израел за деня ВИДЕО

8 Март, 2026 07:07, обновена 8 Март, 2026 08:01 7 584 234

  • кувейт-
  • небостъргач-
  • американски команден център

ОАЕ се бори с иранска ракетна атака. Кувейт съобщи за смъртта на двама служители от Дирекцията за защита на сухопътните граници

Гори небостъргач с американски команден център в Кувейт, първа иранска атака срещу Израел за деня ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Небостъргачът на службата за социално осигуряване, в който се е помещавал американски команден център, се е запалил в Кувейт, съобщи иранският телевизионен канал Bnews.

Министерството на вътрешните работи на Кувейт съобщи за смъртта на двама служители от Дирекцията за защита на сухопътните граници.

Израелските отбранителни сили (IDF) са засекли ракети, изстреляни от Иран към израелска територия, съобщиха военните в своя Telegram канал.

Екипажи на противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия унищожиха боен дрон, изстрелян от Иран към едно от най-големите нефтени находища в света, Шейба, разположено в пустинята Руб ал-Хали, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Саудитските системи за противовъздушна отбрана свалиха 33 дрона, навлезли във въздушното пространство на кралството през нощта, съобщи израелския новинарски канал Ynet, позовавайки се на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства са започнали да отблъскват ракетни атаки, изстреляни от Иран, според телевизия Ал Хадат.

Според канала, противовъздушната отбрана на ОАЕ в момента противодейства на ракетната заплаха от Иран.

Израелските военни сили са засекли нов ракетен обстрел от Иран, съобщи пресслужбата на армията.

За първи път от началото на деня ударът е насочен към централната част на страната, където в много райони са били включени сирени за въздушна тревога. Сирени са били чути и в района на Тел Авив. Експлозия е регистрирана малко след като е била подадена тревогата.

Тази сутрин самолети на израелските военновъздушни сили са извършили серия от въздушни нападения над южното предградие Дахия на ливанската столица, където се намират цели на шиитската групировка Хизбула, предаде службата за гражданска защита.

„Вражески самолети са извършили осем въздушни нападения тази сутрин над квартали, изоставени от жителите“, каза източникът. „На няколко места са били чути мощни експлозии, където ракети са поразили подземни конструкции и складове.“

Той добави, че южните предградия са обвити в гъсти облаци дим, а във въздуха е миришело на изгоряло.


Кувейт
Поставете оценка:
Оценка 4 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Тръмп, Президентът

    25 67 Отговор
    Все по плану таварищи, все по плану ......
    Заразих се от Руска болест ☝️😄

    Коментиран от #57

    07:18 08.03.2026

  • 2 Мурка

    88 7 Отговор
    ФЕИК-РИЖАКА друго думаше

    Коментиран от #3

    07:19 08.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 дони съчмата

    109 7 Отговор
    искам сделка с персите но те ми казаха, че е рано

    07:21 08.03.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    122 9 Отговор
    Както казват във Враца ГОЛЯМ КАШМЕР Щатите станаха за посмешище

    Коментиран от #10, #13

    07:22 08.03.2026

  • 6 Хохо Бохо

    128 5 Отговор
    Командният център спонтанно ли се е самозапалил? Това не стана ясно

    Коментиран от #12

    07:23 08.03.2026

  • 7 Кукуруку

    93 7 Отговор
    Не мисля на никой злото, но дано Господ прибере Тръмп, за да се спре с тази война и това световно безредие

    Коментиран от #14, #15, #34, #36, #212

    07:23 08.03.2026

  • 8 Румен Решетников

    87 8 Отговор
    Къде другаде да разположиш команден център - в небостъргач, разбира се! 😀

    07:23 08.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЗНАЯТ ЛИ РИЖАКАИСАТА НЯХУ

    94 7 Отговор
    ......ЧЕ КОЙТО СЕЕ ВЯТЪР , ЖЪНЕ БУРИ

    Коментиран от #20

    07:24 08.03.2026

  • 12 нохохоебохания

    57 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    те тъй правят къмандните центрове в небостъргачите

    07:24 08.03.2026

  • 13 Копейкин Костя

    15 99 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ако Щатите са станали за посмешище, чудя се Матушката ти на какво е станала... 😀

    Коментиран от #85, #112, #119

    07:25 08.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 кукуруку вафла чудна

    105 7 Отговор

    До коментар #7 от "Кукуруку":

    световен мир няма да има докато го има и3сраел

    Коментиран от #22

    07:25 08.03.2026

  • 16 Иван

    85 5 Отговор
    Гори защото има кислород. Урсула Фон Дер Лайен, Кая Калас и Фридрих Шмерц са душили евреите в газови камери.

    07:25 08.03.2026

  • 17 Ганю

    13 78 Отговор
    Според нашите мисирки в Иран всичко е ток и жици. Американците са разбити.
    Да се чудиш в Техеран метеорити ли падат.

    Така ви промиват мозъците тия пеевски медии.

    Коментиран от #134, #183

    07:26 08.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА

    57 6 Отговор

    До коментар #18 от "намери си мъшш":

    ПО МЪЖЕ ХОДИТЕ САМО ЛАМИТЕ ОТ НПО СЕКТАТА НА ППДБ

    07:27 08.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кукуруку

    68 2 Отговор
    Ама не се ли подмазаха те на Тръмп със самолет подарък? И за благодарност- дестабилизация в района

    Коментиран от #104

    07:29 08.03.2026

  • 24 ВЪПРОС

    40 16 Отговор
    КОЙ Е МРАЗЕЛ УКРАИНЦИ, ЕВРЕИ И АМЕРИКАНЦИ И Е ИСКАЛ ДА ГИ УНИЩОЖИ?

    НАЦИСТИТЕ

    Коментиран от #27, #48, #87

    07:29 08.03.2026

  • 25 Полковник Килгор

    48 4 Отговор

    До коментар #22 от "пърна си":

    Обичам плача на претрепаните шекеларчета рано сутрин!

    07:29 08.03.2026

  • 26 Иван

    64 3 Отговор

    До коментар #9 от "ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА":

    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Нарко Рубио каза, че сме в джунгла и всичко е разрешено.

    07:30 08.03.2026

  • 27 ефрейтор Шикългрубер

    33 3 Отговор

    До коментар #24 от "ВЪПРОС":

    беше прав!

    Коментиран от #35

    07:31 08.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хихи

    78 3 Отговор
    Сигурно е жертва на приятелски огън. Иран свърши ракетите преди 5 дни

    07:33 08.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ад за САЩ! Техеран отмъщава за Хаменей!

    61 5 Отговор
    Ударена е военновъздушната база Ал Дафра в Обединените арабски емирства (ОАЕ) – ключов логистичен и оперативен център на Вашингтон в региона. Според официалния доклад на Техеран, около 200 американски военнослужещи са били убити или ранени при нападението над базата.Паралелно с това, иранските сили са атакували обекти на Пети флот на ВМС на САЩ. Докладват се най-малко 21 загинали моряци и множество ранени.Тоеа редставлява най-голямата еднократна загуба на американска жива сила в региона от десетилетия насам. Упешно е поразен и американски танкер в северната част на Персийския залив. Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, говори за над 500 жертви сред американските войници в последните дни, Вашингтон официално признава смъртта само на шестима души.

    Коментиран от #33, #37

    07:36 08.03.2026

  • 33 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА

    35 4 Отговор

    До коментар #32 от "Ад за САЩ! Техеран отмъщава за Хаменей!":

    МЕДЕЦ МИ КАПЕ НА ДУШАТА, КАКТО ДРЕБНИТЕ ШЕКЕЛЧЕТА КАПЯТ В СМЕТКАТА НА ИВ0 CВИНЧЕFF

    07:37 08.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фамилия

    40 4 Отговор

    До коментар #7 от "Кукуруку":

    " ... дано Господ прибере Тръмп, за да се спре с тази война ... "
    Нетaняху трябва да прибере. Това не е вoйна на Тръмп, не е и на ФAЩ, дори не и на ИзСрaeл. Войната е на Нeтaняхy, а Tръмп му слyгува.

    Коментиран от #42, #234

    07:40 08.03.2026

  • 37 Забрави да напишеш

    42 7 Отговор

    До коментар #32 от "Ад за САЩ! Техеран отмъщава за Хаменей!":

    Иранците возат из Техеран свален В-2 Спирт.

    Коментиран от #175

    07:40 08.03.2026

  • 38 Бай той Толстой

    48 3 Отговор
    Аааа,ми те ви и..ха м....та бе.А?Ааааа.😁Виж кво правят руските ракети,китайските сателити и иранските войски..Да живей атлантизма-ми вий ще изчезнете като атлантите бе?!

    07:40 08.03.2026

  • 39 ЧУДНА РАБОТА

    53 4 Отговор
    Как ли се е запалил тоя команден център ???????????
    Явно служителите му бойкотират войната на пирата тръмп срещу Иран ???????? Хи хи хи !!!!!!!

    Коментиран от #46

    07:41 08.03.2026

  • 40 Ричард Естес

    31 4 Отговор
    ТРЕТА световна война или ТРЪМП световна война ?

    07:42 08.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 в сайтовете пишат , че

    38 3 Отговор

    До коментар #36 от "Фамилия":

    оня отгоре вече го е прибрал ушатия . Никакъв не се вижда от началото на войната .

    Коментиран от #74

    07:43 08.03.2026

  • 43 123

    15 4 Отговор
    33 дрона. Тая война е масонски театър.

    07:43 08.03.2026

  • 44 За глухи и неми.

    47 3 Отговор
    Ало, симпатизанти и лизачи на нацията на педофили и убийци, а сега и сектанти,които публично започнали да се молят на дявола - САЩ , къде е за ТРИ ДНИ взет Техеран? Май сте се ос…ли на много течно. Лизачите сте, но на грешен объект.

    07:43 08.03.2026

  • 45 Пийпинг ТОМ

    47 3 Отговор
    Ей това си е ! Не могат и не могат американетата без война. Тя явно им дава усещането , че са живи , макар че отнемат много животи !

    07:43 08.03.2026

  • 46 Ами как

    42 3 Отговор

    До коментар #39 от "ЧУДНА РАБОТА":

    много пушат тия американци

    07:43 08.03.2026

  • 47 Хи хи хи . Голям майтап !

    47 4 Отговор
    Тоя път краварите и евреите я объркаха във клякането , със една дума казано настъпиха мотиката и ядът як пердах !!!

    Коментиран от #65

    07:44 08.03.2026

  • 48 Историк

    33 3 Отговор

    До коментар #24 от "ВЪПРОС":

    Е как бандерите нали са били първи приятели на нацистите и са извършвали по-големи зверства и от тях.

    Коментиран от #67

    07:45 08.03.2026

  • 49 Убиеца нетаняху и бандата му касапи

    42 2 Отговор
    ВЪВ ЗАТВОРА !

    07:45 08.03.2026

  • 50 Русия

    21 1 Отговор

    До коментар #10 от "бобо гусси":

    Със сигурност на тебе ти е направена клиzма и то не с друго,а с АК- 47 хахаххахихихиххиииихихи

    07:47 08.03.2026

  • 51 Майк Алън Патън

    49 1 Отговор
    Сега очаквам и Франция да нападне бившите си африкански колонии , Британия да атакува Индия и Пакистан. За да се възстанови бившия им имперски статут. Няма САЩ да са сами в агресията си. Ама ха !

    Коментиран от #63

    07:47 08.03.2026

  • 52 Техеран за три дена

    40 1 Отговор
    Айде че и Куба ви очаква ...да я освободите .

    07:48 08.03.2026

  • 53 Хитлер....... казах !!!!!!

    40 1 Отговор
    Трябваше ми още една година и тия палавници които се правят на нацисти , нямаше да правят никога повече бели !!!!!!!

    07:48 08.03.2026

  • 54 Пич

    49 2 Отговор
    Малиии........ след като за пореден път САЩ и Израел с изфукаха как са унищожили иранските военни способности, Иран отново ги направи диви и щастливи !!! Как бе.....???!!!

    07:49 08.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 дебеЛ Лебед

    15 3 Отговор
    Лоша работа !

    07:49 08.03.2026

  • 57 Скоро ще ти замръзне усмивката!

    33 2 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Като отидеш да зареждаш на бензиностанцията...!
    Иначе си прав-,,все по плану"...!

    Коментиран от #60, #62

    07:49 08.03.2026

  • 58 Бг да внимава с ятачеството

    34 1 Отговор
    На времето бащите фашаги на днешните демократи с еднаква стръв и методи са избивали и партизаните и техните ятаци /помагачи/ така че да внимават с помощите за агресора!!!

    07:49 08.03.2026

  • 59 райберЪТ

    33 2 Отговор
    Каква я мислиха Израел и САЩ ? Как го мислиха Иран ? Какво мислихме и ние ? Пък то какво стана ?

    07:50 08.03.2026

  • 60 Владимир Путин, президентю

    5 23 Отговор

    До коментар #57 от "Скоро ще ти замръзне усмивката!":

    Зареждай на ток бе таварищ, на ток ☝️😁

    Коментиран от #69

    07:50 08.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Евала

    5 2 Отговор

    До коментар #57 от "Скоро ще ти замръзне усмивката!":

    Дано да замлъкнат лешперите дето бръмчат напред назад най-накрая!

    07:51 08.03.2026

  • 63 Историк

    47 2 Отговор

    До коментар #51 от "Майк Алън Патън":

    Ами то какво излезе че "богатия запад" е бил богат докато е цуцал от колониите - сега без колонии на запад са "богати" единствено на дългове. Лошото е че нашите евроатлантици и козячета превърнаха България в колония на запада без бой - съответно България стана както се полага на колония държава от третия свят - по бедна и от Гана.

    Коментиран от #80

    07:52 08.03.2026

  • 64 Пища ХУФнагел

    31 1 Отговор
    Това малко прилича на детска игра в стил - имам си армии , оръжия и бомби - защо да не си поиграя и да ги ползвам ?
    Няма да бездействат и ръждясват я !

    07:52 08.03.2026

  • 65 Какво са видели още...?!

    35 1 Отговор

    До коментар #47 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Това е само началото!
    Не са тръгнали още ония фанатичните ислямски камикадзета,с препасаните колани,натъпкани с динамит...

    07:52 08.03.2026

  • 66 акад. Ники Сапуна

    18 1 Отговор

    До коментар #55 от "Всичкото евреин":

    Някой вика ли ме?

    07:54 08.03.2026

  • 67 Хъ хъ

    1 26 Отговор

    До коментар #48 от "Историк":

    Кой ти го каза това? Кремъл? Оня пияната Мара Бояришника?

    Коментиран от #78

    07:54 08.03.2026

  • 68 Слоностозъбест Абракадабър

    35 1 Отговор
    Втори ВИЕТНАМ ? Втори АФГАНИСТАН ? Втори ИРАК ?
    Какво не разбраха американците , че ги напъва все към война , смърт , разрушения , конфликти и господство ?

    07:54 08.03.2026

  • 69 На ток ли?!

    34 1 Отговор

    До коментар #60 от "Владимир Путин, президентю":

    Ама и ток няма!
    АЕЦ-Козлодуй забрани вноса на оригиналните руски предпазни клапи и централата няколко пъти спира...

    Коментиран от #71

    07:55 08.03.2026

  • 70 Не са издържа вече

    18 2 Отговор
    Сипвам си ракия неделя заранта от умиление...ансар аллах аллаху екбар

    07:56 08.03.2026

  • 71 Тя,че спира-бял кахър!

    20 1 Отговор

    До коментар #69 от "На ток ли?!":

    Ами бе на ръба и да гръмне...!

    07:56 08.03.2026

  • 72 Хмм

    25 1 Отговор
    Вижте цитата от рубриката "Бисери" вдясно - "Погледнете Либия и вижте какво направихме там – пълна бъркотия. Погледнете Садам Хюсеин и Ирак и вижте какво направихме там – пълна бъркотия. Май със Сирия ще се получи същото. „ (Доналд Тръмп)
    5 Октомври, 2015 г.

    07:57 08.03.2026

  • 73 Малиййй

    32 1 Отговор
    Тия как са почнали скоро може и ранчото и белата куча на Дончо да посетят....

    07:58 08.03.2026

  • 74 Фамилия

    30 1 Отговор

    До коментар #42 от "в сайтовете пишат , че":

    Може и така да е. Има и слухове, че се крие в US военна база в Европа. Така или иначе не се появява клепоухият. Прав си.

    07:58 08.03.2026

  • 75 Запознат

    30 1 Отговор

    До коментар #61 от "Бре Бре Бре":

    "Цял живот русофилите ни учат, че мюсюлманите са нашите най-големи врагове"

    Пък на козячетата мюсюлманите са първи приятели - талибаните им бяха "братята ни талибани", главорезите от Ал Кайда станаха "бойци свалили режима на Асад". Даже и президент мюсюлманин имаше в краварника а да не говорим за кмета на Лондон.

    07:58 08.03.2026

  • 76 Рижият

    24 1 Отговор
    клоун е поредното американско куче на талмудистите. Американците са наясно с това положение. Нищо чудно сега да го принудят да прати сухопътни сили по чукарите на Иран.
    Арабите не излязоха толкова умни. Сега са на милостта на аятоласите.

    07:58 08.03.2026

  • 77 почва се

    28 1 Отговор
    Взрив в посолството на САЩ в Осло

    Полицията: „Изглежда, че това е акт, извършен от някого“.

    Жители в района разказаха, че са чули силен взрив. Около посолството.

    Американските посолства в Близкия изток са в повишена готовност заради
    военните операции на САЩ в Иран, а няколко са били обект на атаки след
    ответни действия на Техеран срещу индустриални и дипломатически обекти.

    Няма данни инцидентът в Осло да е свързан с конфликта.
    Все още е твърде рано за това?
    Вън янките от България !

    08:00 08.03.2026

  • 78 Историк

    8 1 Отговор

    До коментар #67 от "Хъ хъ":

    Истината боли нали.

    Коментиран от #94

    08:01 08.03.2026

  • 79 Копейка от на чорапчо

    2 18 Отговор
    Оппа, по-леко с пропагандата, няма командни центрове в небостъргачи.

    08:02 08.03.2026

  • 80 Майк Алън Патън

    35 1 Отговор

    До коментар #63 от "Историк":

    А не е ли така ? Виж колко години държави като Британия , Франция , Португалия , Испания са колонизирали , завладявали , господствали и експлоатирали страни и народи по света !
    Да не говорим за САЩ , които почват по-късно кражбите си , но за сметка на това , бързо наваксват.
    Не е зле да са ползвали стотици години БЕЗПЛАТЕН робски труд от МИЛИОНИ НЕГРИ , нали ?
    Цели континенти са били разделени , поделени и владяни неограничено и под ботуш - Африка , Южна Америка , Азия !
    И всичко това от държави , които сега се правят на СВЕТОВНИ демократи и борци за ПРАВДА и ХУМАННОСТ !
    Ха ха ха !

    Коментиран от #95, #135

    08:02 08.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    18 2 Отговор
    Явно се отлага.

    08:03 08.03.2026

  • 83 Лъжовната ИСТИНА

    22 2 Отговор

    До коментар #61 от "Бре Бре Бре":

    А ти да не би да си хукнал с пушка на рамо да се биеш до новия ни голям брат от САЩ ?

    08:06 08.03.2026

  • 84 нннн

    18 1 Отговор
    Наредени: социален работник - ам. офицер, социален работник - ам. офицер... Странна симбиоза.
    ,,Покрай сухото гори и суровото."

    08:06 08.03.2026

  • 85 си пън

    20 5 Отговор

    До коментар #13 от "Копейкин Костя":

    не се чува смях за матушка,ся го връща на говедата,с руски ракети думкат говедата а те реват по клипчета,олеле убиват ни, ами смешни са,ха ха великите реват на умряло,руснаци няма снимани да реват скрокодилски сълзи

    08:06 08.03.2026

  • 86 КотАКА Пиночьет от Варньенско

    14 1 Отговор
    Иран за 3 дня…

    08:07 08.03.2026

  • 87 си пън

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "ВЪПРОС":

    въпросителен отговор,кой прави бизнес с нацистите през войната и им служи през същата и настоящата,изброените от теб,и са мразени от момента на съществуването им,издишате отвсякъде бе центавоси,затуй сега ревете соц.мрежи

    Коментиран от #92

    08:10 08.03.2026

  • 88 Данко Харсъзина

    19 1 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    08:12 08.03.2026

  • 89 Каква стана тя...

    24 1 Отговор
    Говедата мислеха че персите ще клекнат...
    Пък то май говедата ще клякат...

    08:12 08.03.2026

  • 90 Ъхъъъъ

    17 1 Отговор
    Небостъргач на службата за социално осигуряване, в който се е помещавал американски команден център

    08:12 08.03.2026

  • 91 Практически

    21 1 Отговор
    няма американски президент след Втората световна война, който да не е бил на директно управление на ционистите. Този факт дори не се крие. Например най влиятелната, стара и многобройна би-партизснска група в Конгреса на САЩ се нарича AIPAC. Всеки може да провери с какви въпроси се занимава тя. Израелският премиер традиционно е единствения държавен лидер в света, който може да се появи на Капитолия и да държи речи пред Конгреса на САЩ. Какво има повече да се обяснява.

    08:12 08.03.2026

  • 92 ОТГОВОР

    2 14 Отговор

    До коментар #87 от "си пън":

    СССР помага за обучението, въоръжаването на ВЕРМАХТА и докато НАЦИСТИТЕ окупират Западна Европа, СССР изнася ресурси за НАЦИСТИТЕ.

    08:12 08.03.2026

  • 93 Олга

    17 2 Отговор
    Фактически тази война е религиозна. САЩ сега под влияние на протестантски, религиозни еврейски фанатизъм. Лъжат, че било писано в Библия - сатанински Тегеран трябва да бъде унищожен и да бъде построен Третият храм според еврейски тълкувания на Стария завет. Изпаднали в сектанство: било дадено видео от Белия дом как рижия луд се моли с пастир и група чиновници. сигурно искат разрешение да убива,убиват,убиват.

    Коментиран от #105

    08:14 08.03.2026

  • 94 Хъ хъ

    2 12 Отговор

    До коментар #78 от "Историк":

    Именно! Промит си с Кремълска пропаганда и когато осъзнаваш това - боли. Няма да се плашиш. Винаги ще съм до теб да ти помогна да се справиш с мъката и да си изчистиш мозъка от болна кремълска пропаганда.

    08:14 08.03.2026

  • 95 Историк

    18 1 Отговор

    До коментар #80 от "Майк Алън Патън":

    "И всичко това от държави , които сега се правят на СВЕТОВНИ демократи и борци за ПРАВДА и ХУМАННОСТ"

    Е така е ама нашите козячета им е трудно мисленето - те могат да повтарят опорки и това е. "Цивилизовани държави" и "западна демокрация" - обаче как се връзва демокрация с робство не могат да мислят, как се връзва демокрация с колониализъм и рязане на ръце в Конго, колко трябва да си "цивилизован" за да измислиш промишлено унищожаване на хора в Германия. Колко трябва да си цивилизован за да гориш живи жени на кладата щото били "вещици".

    Сега видиш ли всичките нямали нищо общо с нацизма - обаче нацистка партия в Англия има до 1937, нацистки паради с пречупени кръстове има в Ню Йорк до 1937, първите концентрационни лагери не са ги измислили нито Хитлер нито Сталин а "демократите" американци които са затваряли японци още от ПСВ.

    08:15 08.03.2026

  • 96 ГЕВГИРА

    6 1 Отговор
    Явно не е сработил.

    08:15 08.03.2026

  • 97 Митко пешев

    10 1 Отговор
    Катарски сервитьор без да иска запали покривката с фламбето на телешкото. ФОР ТРИ ДЕЙС

    08:17 08.03.2026

  • 98 До кога едни терористи

    20 1 Отговор
    Ще ги пишем "Израелските отбранителни сили" ?

    08:17 08.03.2026

  • 99 ДОНИ ДЪЛГО ИМ СЕ ДЪРПА НА ЕВРЕИТЕ

    23 1 Отговор
    Но явно Епщайн добре го е поснимал. Предаде се.

    08:17 08.03.2026

  • 100 КРИЯТ СЕ ПО ХОТЕЛИТЕ

    19 1 Отговор
    Не им останаха бази вече.

    Коментиран от #121

    08:19 08.03.2026

  • 101 ей го

    4 8 Отговор
    Израел ще продължи да нанася удари по Иран с „пълна сила“, за да „унищожи режима“ съгласно „методичен план“, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху в телевизионно обръщение към нацията, предаде Фрнас прес.

    „Ще продължим с пълна сила“, каза Нетаняху в обръщението, в което направи преглед на съвместната военна операция със САЩ срещу Иран, започната миналата събота.

    „Имаме методичен план за сваляне на настоящия ирански режим и за постигане на много други цели“, добави той.

    „Благодарение на нашите смели пилоти и на американските пилоти ние постигнахме почти пълен контрол над въздушното пространство над Техеран“, отбеляза министър-председателят на Израел.

    По думите му, цитирани от Ройтерс, тези бойци на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, които сложат оръжие, няма да бъдат наранени.

    „Стоим зад всички държави, атакувани от Иран – много от тях контактуват с нас“, обърна внимание той.

    Той засегна и въпроса с ливанското шиитско движение „Хизбула“. Според него зависи от ливанското правителство споразумението от 2024 година за разоръжаването на „Хизбула“ да влезе в действие.

    „Ваша отговорносст е да разоръжите „Хизбула“. Ако не го направите, резултатът от агресията на „Хизбула“ ще представлява бедствени последици за Ливан. Време е да поемете съдбата си в своите собствени ръце. Ние от своя страна ще направим всичко необходимо, за да защитим нашите селища и жители“, обърна се задочно Ливан Нетаняху в речта си.

    08:21 08.03.2026

  • 102 Е, нали

    5 0 Отговор
    Уж "не беше верно"...?!?!? Ся - пак! И да се отрича на ангро не е лесно!

    08:23 08.03.2026

  • 103 Гориил

    26 2 Отговор
    За всеобща изненада, Иран унищожава американски бази с такава старателност, в такъв мащаб и с такава решителност, че светът е неподготвен да го види. Само за четири дни Иран успя да разшири военния си контрол над региона. Той унищожи едни от най-ценните и скъпи военни бази, съоръжения и оборудване в света. Американските бази в Бахрейн, Кувейт, Катар и Саудитска Арабия са сред най-големите военни съоръжения на планетата. Тяхното изграждане струва милиарди долари в продължение на няколко десетилетия. Това е значителна част от повече от 30 години военни разходи, които се изпаряват. Виждаме как радарни системи, всяка на стойност стотици милиони долари, биват унищожени за миг. Виждаме как цели военни бази биват изоставени, опожарени, унищожени и разрушени. И уверявам ви, доколкото ми е известно, Съединените щати никога не са претърпявали подобно опустошение в цялата си история, с евентуалното изключение на Пърл Харбър.

    Коментиран от #156

    08:24 08.03.2026

  • 104 Самолета

    16 1 Отговор

    До коментар #23 от "Кукуруку":

    Самолета е подарък от Катар. Тия може и те да са дали нещо е така "от сърце". Отделно миналата година тромпета обикаля да събира пари от тия държавички - 100 процента и от Кувейт е набрал.
    Ако дойде тук това ще му е първата работа.

    08:24 08.03.2026

  • 105 Пич

    18 3 Отговор

    До коментар #93 от "Олга":

    Да ме прощаваш, но няма нищо религиозно в тази война!!! Виждаме безпрецедентно обединение на мюсюлмани , с евреи и неверници срещу Иран !!! Това са дъвки за жвакане, за да се намери каквато и да е причина за обяснение на еврейско - краварската агресия. Причините които са истински, не са се променили от няколко хиляди години. Алчност, и желание за господство над всички, от едни извратени индивиди, които били избрани...!!!

    08:24 08.03.2026

  • 106 Гориил

    20 1 Отговор
    В конвенционална война никой противник никога не е нанасял такива щети на американската армия, каквито иранците ѝ нанасят в момента. Това е просто невероятно. Военната ситуация е толкова тежка, че цензурата блокира почти всяка нова информация за конфликта.

    08:26 08.03.2026

  • 107 ПАК ОТЛОЖИХА

    7 1 Отговор
    Техеран за три дейс.

    08:27 08.03.2026

  • 108 Мухахаха

    7 1 Отговор
    Това е дело на евреите и го преписват на Иран

    08:28 08.03.2026

  • 109 Ний ша Ва упрайм

    9 1 Отговор
    я руските и китайски сателити работят

    08:29 08.03.2026

  • 110 Джуиш Ийгъл

    6 9 Отговор
    Нормално е робска държава като България да не може да схване действията на Великий Исраиль. Преклонена главица сабя не сече и мазни борби. Мургави им оправят жените те не смеят да гъкнат ако бяха маже щяха да им развинтят главите.
    Масово по улиците гледам българина брадат и мургав уж ариици били.

    08:30 08.03.2026

  • 111 Гориил

    17 1 Отговор
    Преди тридесет и пет години, по време на първата война в Ирак, постоянно ни показваха кадри от войната. Умните бомби и камери бяха нещо ново тогава, но всяка вечер виждахме нощни кадри. Днес не виждаме почти нищо. Вижте това! Това е уж най-голямата военна сила в света, притежаваща най-големите военновъздушни сили, и въпреки това, в продължение на четири дни, докато Съединените щати трябваше да са в настъпление и да проникват в иранската отбрана, не виждаме НИКАКВИ признаци за американско господство над иранското въздушно пространство.

    Коментиран от #117

    08:30 08.03.2026

  • 112 9ти септември

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Копейкин Костя":

    Ще разбереш мухъл

    08:30 08.03.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 оня с коня

    7 1 Отговор
    Техеран за 3 дня ?

    08:32 08.03.2026

  • 115 Подлите вероломни агресори

    16 1 Отговор
    САЩ и Израел нападнаха суверенната държава Иран. Демокрация с избори и парламент но още има индивиди които за аятолах говорят. Сякаш в България нямаме "Светият синод" и патриарх нали. Трудно ли е просто да се признае че САЩ и нацистки Израел са военнопрестъпници и варварски коптори, злото на света

    08:32 08.03.2026

  • 116 Гориил

    16 1 Отговор
    Американските войници дори не могат да мечтаят да стъпят на иранска земя. И за да разберем колко отчаяна е тази война, на четвъртия ден вече чуваме най-безумните предложения и идеи от администрацията на Тръмп. Те предлагат военен ескорт за петролни танкери, напускащи Персийския залив. За какво говорите?! Искате да изпратите американски кораби в обсега на хиляди ирански ракети? Никой не може да прекоси Ормузкия проток в момента. Иранците се готвят за това от десетилетия. Те обмислят идеята да въоръжат кюрдските милиции, за да нахлуят в Иран. За какво говорите? Виждали ли сте някога карта на Иран?! Изглежда, че администрацията на Тръмп никога не е виждала такава! Осъзнавате ли колко е огромен? Какво имате предвид под „нахлуване в Иран“?! Мислите ли, че милиция от 10 000 души може да нахлуе в Иран?! Или дори 50 000?! Или 100 000?! Иран би ги погълнал цели.

    Коментиран от #139

    08:33 08.03.2026

  • 117 Маймууууне

    0 7 Отговор

    До коментар #111 от "Гориил":

    Показват, ама ти не гледаш. Хора като теб са се родили слепи.

    08:35 08.03.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Хохо Бохо

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Копейкин Костя":

    Матушката на третия ден бяха в Буча. Краваря до къде е? Колко земя превзе? Колко режима смени?

    Коментиран от #137

    08:37 08.03.2026

  • 120 Демократ

    6 2 Отговор
    А демократична смяна на циорежимите в Джуунайтид Снейкс и ИсраХелл кога ?

    08:38 08.03.2026

  • 121 Не само че се

    11 2 Отговор

    До коментар #100 от "КРИЯТ СЕ ПО ХОТЕЛИТЕ":

    крият по хотелите американските престъпници но са ги превърнали във складове за оръжие и наркотици, тероризъм и педофилия. Нямат униформи а се представят за представителства на частни фирми и търговско промишлени палати. Ужаст ...

    08:38 08.03.2026

  • 122 Фъргай атома бай Дончо!

    5 5 Отговор
    Атома!

    Коментиран от #125

    08:39 08.03.2026

  • 123 С тая война

    11 1 Отговор
    Фащ влязоха в здрав капан. Опасното е, че май само с яо могат от него да излязат.

    08:39 08.03.2026

  • 124 Гориил

    7 2 Отговор
    Русия е една от малкото страни (ако не и единствената), на които Техеран има доверие. Но не се надявайте прекалено, Русия няма да помогне на никого в тази война, нито с армията си, нито с оръжията си. Такава помощ ще бъде предоставена на загубилата страна само в случай на явно поражение (доктрината Труман ).

    Коментиран от #138

    08:41 08.03.2026

  • 125 Тити

    9 0 Отговор

    До коментар #122 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    А ти къде си мислиш ,ако стане ядрена война ,че ще се скриеш вътре в кофите кото обикаляш всеки ден за храна ли ?

    08:42 08.03.2026

  • 126 А ГДЕ

    9 0 Отговор
    Самолетоносача Линкълн ?

    Коментиран от #128

    08:44 08.03.2026

  • 127 Позор ....

    9 1 Отговор
    Тоя Запад подкрепя само тоталитарни брутални режими и който не го вижда или е неадекватвн или е съвсем неадекватен. Монархичен щял да ми става САЩ и Запада а? Със шейх Тръмпунгер първи и шейханка Урсулайка

    08:46 08.03.2026

  • 128 А ну ?!

    4 0 Отговор

    До коментар #126 от "А ГДЕ":

    Не уже ли, ета подводница ?!

    08:47 08.03.2026

  • 129 Артилерист

    10 1 Отговор
    Тръмп лъже повече от циганите. Миналата година той атакува непредизвикано Иран и после се скапа да се хвали, че всичко по ядрената програма на Иран е ликвидирано. Сега пък започна война щото Иран заплашвал американците с ядрена бомба. Кога лъже Тръмп?

    Коментиран от #136, #155

    08:49 08.03.2026

  • 130 Както са тръгнали да целят напосоки,

    3 5 Отговор
    аятоласите ще улучат и Раша през Каспийско море. Чакам панаири. Купил съм си пуканки.

    Коментиран от #133, #142

    08:49 08.03.2026

  • 131 Гориил

    11 1 Отговор
    Иранската военна инфраструктура и оръжия са заровени дълбоко под земята В ЦЯЛ ИРАН (Подробни анализи и информация за подземните градове се публикуват в руски вестници с интересни географски данни и статистика). Жалко е, че не ги четете ((вероятно защото европейската преса се е превърнала в най-лъжливата в света) . Невъзможно е за американците, камо ли за израелците, да имат достъп до тях. САЩ и Израел са започнали нещо, което нямат шанс да завършат. Когато това свърши, Съединените щати никога няма да се върнат в Близкия изток. Няма да има повече американско присъствие в Близкия изток. Уверявам ви в това.

    08:49 08.03.2026

  • 132 Аятолах в хамак

    8 0 Отговор
    Подпалихме всичко.Тръмп и Натаняху да се предават и ще лежат в ирански затвор.

    08:50 08.03.2026

  • 133 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #130 от "Както са тръгнали да целят напосоки,":

    Гледай някоя ракета да не ти падне на главата ,не че има нещо вътре за да го повреди .

    08:51 08.03.2026

  • 134 Ей Ганьо

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ганю":

    Ганьо ще си останеш. И аз не вярвам на българската журналистика че е доста поръчкова но в платформата на Мъск Х излезе информация за загубите на чифутландия през първите 3 дена на войната , това са 11 ядрени учени, 6 генерала, 198 офицера от ВВС, 462 войника и 32 агента на онази, “хуманната” организация

    Коментиран от #141

    08:51 08.03.2026

  • 135 Факти

    1 8 Отговор

    До коментар #80 от "Майк Алън Патън":

    Европейците са взели общо 12 милиона роби от Африка за двете Америки в продължение на 400 години. Арабите са взели общо 18 милиона роби от Африка за Близкия Изток и Северна Африка. Продавали са и роби в Индия. Това не го знаеш, нали? Учи я тая история. Руснаците пък са окупирали повече територии от американците и се избили повече хора по пътя си. Американците не са по-жестоки от руснаците или от арабите. Омразата е насочена към тях поради две причини - 1) те са световен хегемон, а силните винаги са мразени и 2) заради демокрацията и свободата на словото сами си вадят кирливите ризи и разказват какво са правили в безброй книги и филми. Такова нещо от руснаците и арабите няма да видиш. Те са подли и лицемерни и се правят на жертви. Ти изобщо знаеш ли руски и арабски, че да се поровиш в тяхната история? Можеш да прочетеш записките на генерал Алексей Ормолов, известен като "палачът на Кавказ". Той с гордост описва как е избил цели села, за да пречупи волята на планинците. Руският офицер Иван Дроздов пък пише потресаващи редове за геноцида в Черкезия. Информацията като цяло е оскъдна. Руснаците и арабите не пишат книги и не правят филми за своите жестокости, защото там е диктатура и е забранено да се вадят кирливите ризи.

    Коментиран от #159, #162

    08:52 08.03.2026

  • 136 Аятолах в хамак

    3 1 Отговор

    До коментар #129 от "Артилерист":

    Краварската пропаганда цели глу@@паците

    08:52 08.03.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 хмм

    6 1 Отговор

    До коментар #124 от "Гориил":

    А как мислиш, че Иран съвсем сам постига военни успехи в такъв мащаб? Всъщност Иран няма нужда от военна сила, защото има милиони бойци, но на този етап войната е технологична. А Китай и Русия осигуриха технологиите за производство на балистични и свръхзвукови ракети и оказват безценна помощ с разузнаване. Не е нужно Русия и Китай официално да влизат в конфликта, това, което правят е напълно достатъчно на този етап.

    Коментиран от #144

    08:53 08.03.2026

  • 139 Чочи

    5 1 Отговор

    До коментар #116 от "Гориил":

    Те УСА и Израел не знаят че Иран е 90млн население,ти за територията питаш.Персите яко ще ги пукат непобедимите им уж армии на агресорите

    Коментиран от #145, #158

    08:54 08.03.2026

  • 140 Мими

    4 1 Отговор
    Гори гори кърпа... кучето я дърпа

    08:54 08.03.2026

  • 141 Тези измислени сценарии

    1 5 Отговор

    До коментар #134 от "Ей Ганьо":

    сам ли ги ги пишеш или ти ги спускат от Кремъл?

    08:54 08.03.2026

  • 142 Требе

    5 1 Отговор

    До коментар #130 от "Както са тръгнали да целят напосоки,":

    Да си купиш, затапвач ли беше, разширител ли беше....... Не ви разбирам от уредите на паветниците, ама да не се изпущаш там.....

    Коментиран от #149

    08:55 08.03.2026

  • 143 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    А бе какво стана със заплахите на рижия плъх за 7.03 ? Пак ли празни приказки?

    08:55 08.03.2026

  • 144 Русия и технологии

    1 5 Отговор

    До коментар #138 от "хмм":

    е оксиморон, копей!

    Коментиран от #150

    08:55 08.03.2026

  • 145 Мдааа,

    0 3 Отговор

    До коментар #139 от "Чочи":

    те хабер си нямат, нали?! Добре, че си ти да ги информираш за Московские новости. Ха хаааа!

    08:57 08.03.2026

  • 146 Това е неописуемо престъпление

    7 0 Отговор
    Това е нетърпимо варварство...
    Все едно САЩ да ни избият Светият Синод а Израел атлантическите ни министърчета безценни

    08:57 08.03.2026

  • 147 ай, ай, ай

    6 0 Отговор

    До коментар #137 от "Че той няма за цел да превзема":

    умното ми центаджийче то! Ами нали като сменят правителства с удобни за тях марионетки, все едно са взели и земята, бе, умнико. За какво им е територия, за която трябва да се грижат, като могат да крадат и опоскват всичко без никакъв ангажимент към населението? Или това в опорките го няма написано?

    08:57 08.03.2026

  • 148 Историк

    6 0 Отговор

    До коментар #137 от "Че той няма за цел да превзема":

    Кой ни е виновен ,че се наредихме пак от страната на булката ?Той и навремето Богдан Филов така се е възхищавал от победоносната германска армия ,но недълго след това е бил обесен като престъпник .

    08:58 08.03.2026

  • 149 Не позна

    0 6 Отговор

    До коментар #142 от "Требе":

    Безпартиен съм, но един от тези, чиято цел е да не допуска путинци във властта или поне да ги ограничи.
    Заболя ли те? От коя посока?

    Коментиран от #152, #153, #163

    08:59 08.03.2026

  • 150 стоян георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #144 от "Русия и технологии":

    АЕЦ Козлодуй по каква технология е бе олиG0fрен

    Коментиран от #170

    08:59 08.03.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #149 от "Не позна":

    Ти си безпартиен петрохански сектант

    09:00 08.03.2026

  • 153 Отец Нафърфорий

    3 0 Отговор

    До коментар #149 от "Не позна":

    Тебе Господ умствено те е ограничил още от раждането тии .

    09:02 08.03.2026

  • 154 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    Рижият клоун нали обеща Армагедон на 7.03 ,а то какво стана пак шейховете горят

    09:03 08.03.2026

  • 155 Ъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #129 от "Артилерист":

    "Тръмп лъже повече от циганите."

    То само Тръмп да лъже.... Карълайн Ливит каза, че Тръмп е нападнал Иран, защото е почувствал, че Иран ще атакуват САЩ и е решил да ги изпревари. Само че сега се вижда, че Иран нито са имали намерения да нападат САЩ, нито пък имат с какво да ги нападнат...Хората нямат никакво намерение да водят войни, още по-малко със САЩ... Ама сега това се забравя и дори не се споменава.... 🤣

    09:03 08.03.2026

  • 156 Лол Гуурел

    0 6 Отговор

    До коментар #103 от "Гориил":

    И пет страници да напишеш иран му евахамаата

    09:04 08.03.2026

  • 157 Биби

    1 2 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    Коментиран от #166

    09:04 08.03.2026

  • 158 Твик

    1 6 Отговор

    До коментар #139 от "Чочи":

    Иран не можа да победи Ирак за 8 години война. САЩ премазаха Ирак за 2 месеца, два пъти!

    За една седмица САЩ потопи 42 кораба на Иран, унищожи им авиацията, флота, ракетните уставоки, Аятолаха, останаха им едни Шахеди, с които да удрят по хотели.

    Хайде да бъдем реалисти!

    Коментиран от #160, #171, #176

    09:04 08.03.2026

  • 159 Историк

    3 0 Отговор

    До коментар #135 от "Факти":

    Я кажи за кланетата които обичаните от теб черкези са извършвали в България ,отворко !

    Коментиран от #202

    09:04 08.03.2026

  • 160 Истината

    4 0 Отговор

    До коментар #158 от "Твик":

    И кой ти ги каза тези неща ,ционистските СNN И Fox ли ?

    09:05 08.03.2026

  • 161 Аятолах в хамак

    5 0 Отговор
    Краварите изоставиха съюзниците си и се скриха по корабите

    Коментиран от #164

    09:06 08.03.2026

  • 162 Майк Алън Патън

    5 0 Отговор

    До коментар #135 от "Факти":

    Лелеее , колко си умен , интелигентен и начетен ! Поклон !
    Да разбирам ли , по думите ти , че всички освен американците са убивали жестоко , гадно и брутално , а тези от САЩ са го правили, но хуманно , нежно , елегантно и едва ли не богопомазано ?
    Моля те , кажи ни ! Давай !
    Покажи ни двойния си и троен даже стандарт !

    Коментиран от #169, #230

    09:06 08.03.2026

  • 163 въпрос

    2 0 Отговор

    До коментар #149 от "Не позна":

    А тръмповци във властта ще продължиш ли да подкрепяш? А нетаняхувци?

    Коментиран от #168

    09:06 08.03.2026

  • 164 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    0 4 Отговор

    До коментар #161 от "Аятолах в хамак":

    Бомбят Иран.....кой ли прави Иран на РЕШЕТО.

    09:07 08.03.2026

  • 165 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    НЕКА ДА ГОРИ !
    НЕКА ОЩЕ ДА ГОРЯТ!
    ......
    КОАЛИЦИЯТА ЕПСТЕЙН СНОЩИ ПОЧНА ПЪЛНОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА ТЕХЕРАН
    И ТАМ ТАЗИ СУТРИН ВАЛИ ЧЕТЕН ДЪЖД - ПОДПАЛИХА
    РАФИНЕРИИТЕ
    ........
    ОТ БОРБА ЗА ДЕМОКТАТИЧЕН ИРАН - КЪМ ГЕНОЦИД
    .... СЕГА ЩЕ МРАТ И ИРАНСКИТЕ ДЕМОКРАТИ ОТ БОМБИТЕ

    09:07 08.03.2026

  • 166 Аятолах в хамак

    3 3 Отговор

    До коментар #157 от "Биби":

    Определено има печени араби тази сутрин

    09:08 08.03.2026

  • 167 Има агресори в случая, има терористи

    5 0 Отговор
    И категорично и неоспоримо всички факти и реаалности доказват, сочат и посочват, аргументират и доказват че това са нацистите от САЩ и Израел. Трябва да бъдат заклеймени и осъдени от международната общност. Политиците са неадекватни. Те са позор и гнус. Точка.

    Коментиран от #173

    09:08 08.03.2026

  • 168 Друг

    0 5 Отговор

    До коментар #163 от "въпрос":

    Копейките подкрепяхте Тръмп. Толкова много го хвалехте. Я си припомнете, дърти, дименции, какви ги говорите преди година и половина!

    Коментиран от #174, #193

    09:08 08.03.2026

  • 169 Геноцида на Путин

    1 4 Отговор

    До коментар #162 от "Майк Алън Патън":

    Е ненадминат за 21 век....над два милиона избити славяни....

    09:08 08.03.2026

  • 170 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #150 от "стоян георгиев":

    Русия открадна ядрената технология от Америка. Това и децата го знаят. Винаги съм казвал, че Русия е велика сила в шпионажа и пропагандата. Във всичко останало е втора-трета категория.

    09:09 08.03.2026

  • 171 вярвам ти

    5 1 Отговор

    До коментар #158 от "Твик":

    обаче не разбирам как САЩ са унищожили ракетните установки на Иран, а те продължават да изстрелват ракети? Как ги правят персите тези работи? С прашки ли ги изстрелват Шахедите дето са им останали?

    Коментиран от #177, #181

    09:09 08.03.2026

  • 172 ХиХи

    2 0 Отговор
    Дедо Доню вчера щеше да ги наказва, ама не са намерили перални и ся Иранците стрелят навсякъде

    Коментиран от #184

    09:10 08.03.2026

  • 173 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #167 от "Има агресори в случая, има терористи":

    Путин изби над два милиона славяни....спрямо него, Тръмп е ....хуманист.

    Коментиран от #191

    09:10 08.03.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Забрави да напишеш

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Забрави да напишеш":

    Видеото очевидно беше ИИ, но глупаците се вързаха!

    09:11 08.03.2026

  • 176 Ъъъъъ

    6 3 Отговор

    До коментар #158 от "Твик":

    "За една седмица САЩ потопи 42 кораба на Иран, унищожи им авиацията, флота, ракетните уставоки...."

    Верно пропагандата е насочена към глупаците!

    42 кораба... Сигурно и самолетоносачи е имало, а? Щото не казват какви кораби са потопили.... Аз казвам, че са потопени леки фрегати, от които Иран има десетки..... Коя авиация? Те нали я унищожиха миналия юни? Колко пъти ще я унищожават? Или и авиацията беше унищожена като ядрената им програма? 🤔
    Кои ракетни установки? Не ги ли унижиха още миналата година? Да не говорим, че от заглавието по-горе, оставаме с друго впечатление.... 🤔

    Коментиран от #180, #185

    09:12 08.03.2026

  • 177 Не го мисли

    2 1 Отговор

    До коментар #171 от "вярвам ти":

    Има още време за ракетните установки на Иран...първо РУСКИТЕ ПВО, ВВС и ФЛОТА.....всичко по реда си.

    09:12 08.03.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Крепостни ГанYOвци

    0 0 Отговор
    Мажене с ракия, гонене на духове, шиенe на байраци, плетене на дамаджани... това е бъдещето

    09:13 08.03.2026

  • 180 Бомбят Иран и Русия на поразия

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "Ъъъъъ":

    Всяко нещо по реда си....не бързай като пърле пред баща си.

    09:14 08.03.2026

  • 181 Твик

    0 0 Отговор

    До коментар #171 от "вярвам ти":

    Сигурно не са унищожили още всичко. За разлика от господата, не твърдя, че САЩ са победили и край на всичко

    Коментиран от #218

    09:14 08.03.2026

  • 182 Израелските терористични сили

    3 2 Отговор
    Кога ще бъдат обявени от ЕК и ЕС за терористична организация? А? Какво се случва с "Две държави" къде се крие сега атлантическата сган? Ауууу нацистиии, съд заслужават. И вчера и още едно военнопрестъпление
    Поредното. САЩ атакували съоръжение за обезсоляване на вода. Хитлер пасти да яде. Но иначе врякахме за Украйна нали? Но сега си налягаме парцалите и политиците ни мълчат като риби. И тези атлантически продажници и нищожества, ампутирани от морал и достойнство доверие от народа щели да търсят видиш ли....

    09:15 08.03.2026

  • 183 В Израел обаче, всичко е спокойно

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ганю":

    Иначе нали щеще да пише по медиите за разрушения? Щом не пише, значи тава неща няма!
    Защо не се евакуират чужданците временно в Израел, за седмица, докато Иран капитулира? Не четат ли сериозни медии, че там всичко е спокойно защото Железния Купол и Патриотите не дават дрон или ракета да преминат!

    Коментиран от #186

    09:15 08.03.2026

  • 184 ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.

    2 2 Отговор

    До коментар #172 от "ХиХи":

    Наказва аятоласите нон стоп....те са изпокриха в пещерите.

    Коментиран от #192, #197

    09:15 08.03.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Я пъ тоа

    3 5 Отговор

    До коментар #183 от "В Израел обаче, всичко е спокойно":

    Израел си е направил сметката, не го мисли....важно е че мачка аятоласите в Иран.

    Коментиран от #196, #199

    09:17 08.03.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 кумчо ВЪЛЧО

    2 2 Отговор
    Не е ли време и нашите видни мъжаги-шишковци да излязат и да НАСТОЯВАТ за спиране на ИРАНската агресия спрямо САЩ и другите демократ. държави ?
    Да тропнат по масата , да погледнат страшно , със смръщени лица и с туловища пълни с пържоли , кИбапчета и кИфтета и да кажат ТЕЖКАТА си дума на най-видни простаци у нас !
    Защо така мълчат ? Нали са наша пътеводна светлина ? Нали са наши стожери и ментори , покровители и бащици ?

    09:18 08.03.2026

  • 189 Хахахаха

    2 3 Отговор
    Персите укадиха командния център , мирише на печено телешко

    Коментиран от #195

    09:18 08.03.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Тихо бре

    3 2 Отговор

    До коментар #173 от "Я пъ тоа":

    Азовците не са християни и надали са и хора.

    Коментиран от #194

    09:18 08.03.2026

  • 192 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    0 1 Отговор

    До коментар #184 от "ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.":

    Пращат мъ в Иран...да вадя аятоласите от пещерите. Имал съм опит от Авганистан....

    Коментиран от #207

    09:18 08.03.2026

  • 193 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #168 от "Друг":

    Ся последно Тръмпоча рижата .
    агент Краснов ли е или не е ?Че и аз вече съвсем се обрках ...хахах ?

    Коментиран от #198

    09:19 08.03.2026

  • 194 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #191 от "Тихо бре":

    То и путинистите не са християни, ама айде....

    09:19 08.03.2026

  • 195 Команден център

    2 0 Отговор

    До коментар #189 от "Хахахаха":

    на последния етаж на небостъргач?Да гледат,като на длан!

    09:19 08.03.2026

  • 196 Само Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #186 от "Я пъ тоа":

    Какво ли ще стане , ако някой реши нас да ни мачка ? Туй е въпросо !
    Дали хилядите смелчаци , които пишат по всемъзможни места , ще поведат опълчение срещу агресора ?

    Коментиран от #206

    09:21 08.03.2026

  • 197 това хубаво

    1 1 Отговор

    До коментар #184 от "ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.":

    явно имаш секретна информация от фронта. Я, кажи сега, Тръмп ще изпрати ли Барън да се бие срещу Иран, както го призовават в мрежата? Барън е голямо момче, дори вече успя да натрупа над 2 милиарда, значи може и на фронта да иде, нали тъй? Въпросът ми е, планирано ли е изпращането му в Иран и за кога?

    Коментиран от #204

    09:21 08.03.2026

  • 198 Така де

    2 2 Отговор

    До коментар #193 от "стоян георгиев":

    Гадно е "агент Краснов" да бомби подкрепяните от Путин аятоласи.

    09:21 08.03.2026

  • 199 Дай

    3 2 Отговор

    До коментар #186 от "Я пъ тоа":

    Снимка от Тел Авив от днешна дата ...... не съвпада от снимкитее в гоогле мапс , некой сгради ги нема :D

    Коментиран от #208

    09:21 08.03.2026

  • 200 Върховен лидер

    0 2 Отговор
    избраха ли заместник,на заместника на заместника?

    Коментиран от #232

    09:21 08.03.2026

  • 201 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Нека да си гори,ние си прибрахме масажистките от там!💋👩‍🦰🤗🤣🖕

    09:22 08.03.2026

  • 202 Факти

    4 4 Отговор

    До коментар #159 от "Историк":

    Веднага отговарям. Първо - какво правят черкезите в България? Ами Русия сключва сделка с Османската империя - размяна на черкези за българи. В България идват черкези мюсюлмани да мачкат местното население при бунтове. В Бесарабия (тогава Русия) отиват работливи българи да обработват пустата земя и да хранят руснаците. След черкезкия геноцид черкезите още повече са мразели християните, заради руснаците, които са го извършили. Други въпроси имаш ли за черкезите, които са изпратени да колят в България от любимата ти Русия в замяна срещу трудолюбиви българи, които изгубихме завинаги?

    Коментиран от #215, #227, #231

    09:22 08.03.2026

  • 203 Една Путин

    0 0 Отговор
    получи подарък камила!

    09:22 08.03.2026

  • 204 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #197 от "това хубаво":

    Кога Путин прати роднините си на фронта, тогава и Тръмп ша го направи....

    Коментиран от #210

    09:22 08.03.2026

  • 205 Хаха

    3 2 Отговор
    Рижият епщайнец вероятно е взел за съветник генерал Мили, който го е уверявал в стратегията "Техеран за три дня"!
    Ама нещо се обърка, горят краварски бази и инфраструктура в Близкия изток, денонощно ракети и дронове над Израел, реднеци и евреи изпращани денонощно при Рейгън...
    Едва ли краят ще е по-различен от Афганистан, Виетнам, Корея... Съдбата на Израел не смея да прогнозирам, но едва ли ще "цветя и рози"!

    Коментиран от #216

    09:22 08.03.2026

  • 206 ЩЕКА 🤡🤩

    0 0 Отговор

    До коментар #196 от "Само Питам":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌

    09:23 08.03.2026

  • 207 Петер Брьогел

    2 0 Отговор

    До коментар #192 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":

    Много си прав ! Защо не пусна Сталоун , дегизиран кат бат Рамбо. Във филмите му с един удар мачкаше поне по 10 лоши. Значи с 10 удара си отиват 100 . За 1 ден работа , ще ги изтреби сички !

    09:24 08.03.2026

  • 208 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #199 от "Дай":

    Колко ли сгради нема в Иран.....само Господ знае....

    Коментиран от #220, #233

    09:24 08.03.2026

  • 209 Биби

    2 2 Отговор
    Обичам миризмата на печено телешко рано сутрин

    Коментиран от #213

    09:24 08.03.2026

  • 210 факт

    2 1 Отговор

    До коментар #204 от "Я пъ тоа":

    Путин има дъщери, не двуметров син милиардер. Проучвай фактите преди да плещиш глупотевини.

    09:24 08.03.2026

  • 211 Путин

    0 1 Отговор
    Къде са ми шахидите?

    09:24 08.03.2026

  • 212 Тръмп опита с кратко театро

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кукуруку":

    миналата година, да усмири Нетаняху и израелското лоби в САЩ! Но не мирясаха!
    Сега с този театър, въпреки трагичен, е решил да остави Иран да им обясни някои неща, та повече да не си помислят да го изнудват.
    Да са мислили, какво си пожелават!
    Дано поне остане държава Израел накрая!

    09:24 08.03.2026

  • 213 Още събират

    0 2 Отговор

    До коментар #209 от "Биби":

    аятолаха!

    09:25 08.03.2026

  • 214 Зулуса

    2 0 Отговор
    Значи на последен етаж разположен военен команден център.Като орлово гнездо,да виждат всичко.

    09:26 08.03.2026

  • 215 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #202 от "Факти":

    Разбрах че си наследник на черкезите

    09:26 08.03.2026

  • 216 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 3 Отговор

    До коментар #205 от "Хаха":

    Не го мисли....
    Бомби си Иран и Русия на поразия и не му дреме....

    Коментиран от #226

    09:26 08.03.2026

  • 217 Румен

    0 0 Отговор
    Чий е Техеран?

    09:26 08.03.2026

  • 218 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #181 от "Твик":

    Аааааа, Тръмп каза,че всичко са унищожили и САЩ са победители .А Иран изстрелва ракетите си от хамериканските самолетоносачи по американските командни центрове .

    09:26 08.03.2026

  • 219 90$

    0 0 Отговор
    Путин е зает да помпа нефт!

    09:27 08.03.2026

  • 220 Иран

    2 3 Отговор

    До коментар #208 от "Я пъ тоа":

    Брато можe да поеме 100 пъти повече ракети от колкото чифутя01244гите. Цели квартали ги няма в ТелАвив и джеросалим :D

    09:28 08.03.2026

  • 221 Атлантик

    1 3 Отговор
    Рижавия терорист каза друго.

    09:28 08.03.2026

  • 222 Аятолах

    0 0 Отговор
    Ние сме на всеки километър...

    09:29 08.03.2026

  • 223 Слоностозъбест Абракадабър

    3 2 Отговор
    Досега , в историята , само 1 държава и президент , са ползвали /при това 2 пъти / атомна бомба !
    Ще го направят ли ПАК и ОТНОВО ?
    И други държави си имат такива неща , ама се сдържат в употребата им. Защо ли само братята американци не могат да се удържат ? Нещо кръвопийско ли има в гените им , геноцидно , ожесточено ли ?
    И господ май не знае !

    09:29 08.03.2026

  • 224 Дедо Иван

    0 0 Отговор
    кога ше освободи Техеран?

    Коментиран от #229

    09:30 08.03.2026

  • 225 Вижте колеги

    1 3 Отговор
    "Аятолах" е абсолюто същото като Патриарх в Светият синод ! Впрочем патриарха и същият този Светият синод и неговите подопечни служители ако сте забравили също са на държавни заплати и осигуровки ! Разлика със Иран почити няма. Че утре Тръмп и Натаняху могат да решат че и на нас трябва Патриарх да ни назначават. Мислете логично и не се подавайте на атлатическата пропаганда, ционистки мааалоумни и нацистки наративи. Бъдете разумни хора. Обръщам се даже и към атлантенцата с надежда че поне малко мозък имат в кратуните кухи.

    09:30 08.03.2026

  • 226 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #216 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Така де, ама крайния резултат сме го гледали по телевизора няколко пъти:
    Висене по колесниците на самолети по летища в Афганистан или по хеликоптери, излитащи от амбасадата в Сайгон!
    Жителите на Израел не знам от къде ще излитат или напускат с лодки и кораби!
    А рижият и Нетаняху незнам дали ще доживяте да видят лично такава иранска "капитурация"...

    09:32 08.03.2026

  • 227 гол охлюв

    1 0 Отговор

    До коментар #202 от "Факти":

    Страхотен си ! Прати ни снимка , да те сложим до сърцата си. И ни кажи кои исторически учебници четеш , че и простолюдието да ги ползУвамИ и да се Уграмотяваме ! Да опитаме барем да ти бъдем на нивото , че си много , много напред !

    09:33 08.03.2026

  • 228 Иран

    1 2 Отговор
    обстрелва арабските си съседи. И Азербайджан. И какво помага с това на собствената с кауза? С нищо. Само си създаде врагове около себе си. Помага ли му това във войната с Израел и САЩ? По нкакъв начин. Прави впечатение,че никой пт съседите на Иран НЕ ОТВРЪЩА НА ОГЪНЯ! А ТЕ ВСИЧКИ ИМАТ И Ф 35, И РАКЕТИ!

    Що се отнася до Израел- евреите живеят под обстрел от 1947 година! Тренирани са и знаят какво да правят. За разлика от иранците,които при една масирана бомбардировка ще блокират напълно и ще понесат огромни загуби.

    Пред очите на цял свят САЩ и Израел разрушават Иран. Ликвидира ядрените му мощности. Ликвидират ракетните му носители.Край на проекта за ядрено оръжие.

    НИКОЙ НЯМА НИЩО ПРОТИВ ТОВА. Целият свят вкл, арабските съседи,си отдъхват с облекчение.
    Всички са наясно, че лудите молли + ядрено оръжие са опасна комбинация! Дори Русия е наясно. И за това гледа отстрани и уж подкрепя. УЖ!

    09:33 08.03.2026

  • 229 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #224 от "Дедо Иван":

    Що?Краварите превзеха ли го вече?Или се крият по корабите още?

    09:35 08.03.2026

  • 230 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #162 от "Майк Алън Патън":

    Истината боли, нали? Факт е, че руснаците са превзели повече територия и са избили повече местни хора от американците. Факт е, че арабите са взели повече роби от всички европейски народи взети заедно. Можеш да се лигавиш колкото си искат и по детински да се напъваш да бъдеш ироничен. Фактите обаче са това, което са. Америка е масово мразена защото 1) е най-силна и 2) най-открита. Искам изрично да подчертая, че аз не съм фен на Америка. Аз съм европеец и подкрепям Европа. И все пак американците са по-малко зло от арабите и руснаците.

    09:35 08.03.2026

  • 231 абе льольо

    1 0 Отговор

    До коментар #202 от "Факти":

    Пълни глупости, черкезите бягат от Кавказ, когато Русия го прибавя към империята си през 1864г. Малко им свива сърмите и Османската империя си ги прибира и преселва на Балканите-200 000. За справка виж Черкезкия геноцид. Няма да ти пиша колко днес се определят за черкези, че ще ти стане тъжно!

    09:35 08.03.2026

  • 232 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #200 от "Върховен лидер":

    по Немска ТВ дадоха как ковчези на 6 Американски войници убити в Кувейт биват товарени на самолет. Американските военни бази в България могат да станат цел може би затова Гърците докараха Patriot. Ние ПВО имаме ли? Кога за последно е извършено техническо обслужване и ремонт на С 200 и С 300? Кога е имало учебни стрелби? А преди време Бай Дончо поиска 28 милиарда долара от Канада защото години наред Американците били охранявали Канада

    09:36 08.03.2026

  • 233 Ако падат обаче по еднакъв брой сгради

    3 0 Отговор

    До коментар #208 от "Я пъ тоа":

    от двете страни, Израел ще стане паркинг, преди на Иран да почне да му личи!

    09:36 08.03.2026

  • 234 Справедливо е

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Фамилия":

    и двамцата

    09:36 08.03.2026