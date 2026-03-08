КАМАЗ представи 50-тонен камион за комунални услуги

Когато става въпрос за тежка артилерия в комуналния сектор, руският КамАЗ има новост, с която да се похвали. На сцената излиза 50-тонно чудовище, проектирано да поддържа пътната мрежа в кондиция, независимо дали навън вилнее снежна буря или е летен пек. В основата на тази многофункционална платформа стои шаси от поколението К5, което е преобразено в универсален войн от специалистите в завод „Смолмаш“.
Вместо стандартния самосвал, пред нас се изправя четириосният модел КАМАЗ-65951 с колесна формула 8x4. Тази машина не си поплюва – предните оси са готови да поемат товар до 18 тона, докато задният мост носи впечатляващите 32 тона. Под кабината бодро боботи 13-литровият дизелов агрегат KamAZ R6, генериращ мощност от 482 к.с. Цялата тази сила се менажира от прецизна 16-степенна трансмисия, а спирането е поверено на пневматична система с интелигентно електронно управление.
Магията на модела KDM-7881190 обаче се крие в неговата способност да се трансформира за нула време. „Смолмаш“ са внедрили система за бърза замяна на оборудването, която позволява на машината да бъде всесезонен играч. Ключовият елемент е 14-кубиковият бункер за опесъчаване и химикали, защитен от здрава брезентова покривка. Към него са добавени и 3000-литрови пластмасови резервоари за омокряне на реагентите, което гарантира, че ледът по пътищата няма никакъв шанс.
Най-хубавото? Ако внезапно нуждите на общината се променят, разпръсквачът може да бъде демонтиран само за 15 минути. При това без да е необходим кран или допълнителна повдигаща техника! Машината мигновено се връща към амплоато си на класически самосвал. Отпред пък гордо е монтирано огромно, 4-метрова "лопата". Благодарение на използването на композитни материали, тя е по-лека и осигурява перфектно плъзгане на снега, което прави почистването на магистралите бързо и ефикасно като детска игра.
1 А Гaня
Коментиран от #10
11:32 08.03.2026
2 Васил
11:32 08.03.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Нормалнтте хора могут да видят повече произвнждани неща във сайта " Сделано у нас"
Коментиран от #7
11:45 08.03.2026
4 СЗО
11:49 08.03.2026
5 СЗО
Коментиран от #6
11:51 08.03.2026
6 то е сдялано за разия
До коментар #5 от "СЗО":там нормални пътища има само в градовете, в останалата част са потьомкински пътища (имитация).
11:56 08.03.2026
7 Кресна
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сделано и недосделано.Чиста пропаганда вероятно платена за селяци които не са излизали извън общината.
Коментиран от #12
11:57 08.03.2026
8 Руснаците
12:00 08.03.2026
9 нормален
12:28 08.03.2026
10 чушкопека на ма маша ти
До коментар #1 от "А Гaня":по 5 чу.ки събира наведнъж
12:29 08.03.2026
11 радуслафчо
12:32 08.03.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Кресна":Ами погледни и тогава яж нещо един път ядено.
А в България единствено членове и членки на ЕС произвеждат.
Коментиран от #13, #14
12:35 08.03.2026
13 лапкай ги
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":на воля
Коментиран от #16
12:38 08.03.2026
14 Кресна
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Като е толкова хубаво в твоята расия защо си дошъл в България и лаеш по форумите.Чума за цивилизования свят.
Коментиран от #15, #22
12:47 08.03.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Кресна":Аз съм в Москва бе ТПК
Коментиран от #17
12:48 08.03.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "лапкай ги":Лъпкай "Го" ти
Коментиран от #18
12:51 08.03.2026
17 Ха ха ха
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сéди си там! Аз пък съм в Милано.
Коментиран от #19, #20
12:53 08.03.2026
18 напрай ли
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":пелмени на дага си ?да ти даде от соса си
Коментиран от #21
12:53 08.03.2026
19 седи като
До коментар #17 от "Ха ха ха":кадън в ставропол
12:54 08.03.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Ха ха ха":И кво? Аз не изпъквам като вас, просто казвам, че не съм в БГ
12:58 08.03.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "напрай ли":Това как вам простотия беше? Не съди по себе си.
12:59 08.03.2026
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Кресна":Кой свят е цивилизован бе смт? Тожи който уби 161 момиченца ли?
13:01 08.03.2026
