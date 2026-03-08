КАМАЗ представи 50-тонен камион за комунални услуги

Когато става въпрос за тежка артилерия в комуналния сектор, руският КамАЗ има новост, с която да се похвали. На сцената излиза 50-тонно чудовище, проектирано да поддържа пътната мрежа в кондиция, независимо дали навън вилнее снежна буря или е летен пек. В основата на тази многофункционална платформа стои шаси от поколението К5, което е преобразено в универсален войн от специалистите в завод „Смолмаш“.

Вместо стандартния самосвал, пред нас се изправя четириосният модел КАМАЗ-65951 с колесна формула 8x4. Тази машина не си поплюва – предните оси са готови да поемат товар до 18 тона, докато задният мост носи впечатляващите 32 тона. Под кабината бодро боботи 13-литровият дизелов агрегат KamAZ R6, генериращ мощност от 482 к.с. Цялата тази сила се менажира от прецизна 16-степенна трансмисия, а спирането е поверено на пневматична система с интелигентно електронно управление.

Магията на модела KDM-7881190 обаче се крие в неговата способност да се трансформира за нула време. „Смолмаш“ са внедрили система за бърза замяна на оборудването, която позволява на машината да бъде всесезонен играч. Ключовият елемент е 14-кубиковият бункер за опесъчаване и химикали, защитен от здрава брезентова покривка. Към него са добавени и 3000-литрови пластмасови резервоари за омокряне на реагентите, което гарантира, че ледът по пътищата няма никакъв шанс.

Най-хубавото? Ако внезапно нуждите на общината се променят, разпръсквачът може да бъде демонтиран само за 15 минути. При това без да е необходим кран или допълнителна повдигаща техника! Машината мигновено се връща към амплоато си на класически самосвал. Отпред пък гордо е монтирано огромно, 4-метрова "лопата". Благодарение на използването на композитни материали, тя е по-лека и осигурява перфектно плъзгане на снега, което прави почистването на магистралите бързо и ефикасно като детска игра.