КАМАЗ представи 50-тонен камион за комунални услуги

8 Март, 2026 11:30 1 270 23

  • камаз-
  • камион-
  • комунални услуги

Вместо стандартния самосвал, пред нас се изправя четириосният модел КАМАЗ-65951 с колесна формула 8x4

Радослав Славчев

Когато става въпрос за тежка артилерия в комуналния сектор, руският КамАЗ има новост, с която да се похвали. На сцената излиза 50-тонно чудовище, проектирано да поддържа пътната мрежа в кондиция, независимо дали навън вилнее снежна буря или е летен пек. В основата на тази многофункционална платформа стои шаси от поколението К5, което е преобразено в универсален войн от специалистите в завод „Смолмаш“.

Вместо стандартния самосвал, пред нас се изправя четириосният модел КАМАЗ-65951 с колесна формула 8x4. Тази машина не си поплюва – предните оси са готови да поемат товар до 18 тона, докато задният мост носи впечатляващите 32 тона. Под кабината бодро боботи 13-литровият дизелов агрегат KamAZ R6, генериращ мощност от 482 к.с. Цялата тази сила се менажира от прецизна 16-степенна трансмисия, а спирането е поверено на пневматична система с интелигентно електронно управление.

Магията на модела KDM-7881190 обаче се крие в неговата способност да се трансформира за нула време. „Смолмаш“ са внедрили система за бърза замяна на оборудването, която позволява на машината да бъде всесезонен играч. Ключовият елемент е 14-кубиковият бункер за опесъчаване и химикали, защитен от здрава брезентова покривка. Към него са добавени и 3000-литрови пластмасови резервоари за омокряне на реагентите, което гарантира, че ледът по пътищата няма никакъв шанс.

Най-хубавото? Ако внезапно нуждите на общината се променят, разпръсквачът може да бъде демонтиран само за 15 минути. При това без да е необходим кран или допълнителна повдигаща техника! Машината мигновено се връща към амплоато си на класически самосвал. Отпред пък гордо е монтирано огромно, 4-метрова "лопата". Благодарение на използването на композитни материали, тя е по-лека и осигурява перфектно плъзгане на снега, което прави почистването на магистралите бързо и ефикасно като детска игра.


Оценка 4.3 от 19 гласа.
  • 1 А Гaня

    12 13 Отговор
    представи троен чушкопек с краварски ИИ.

    Коментиран от #10

    11:32 08.03.2026

  • 2 Васил

    7 9 Отговор
    Малииииииииии как ще ги стигнат Китайците????

    11:32 08.03.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 6 Отговор
    Изненадан съм от появата на такава статич във Факти.
    Нормалнтте хора могут да видят повече произвнждани неща във сайта " Сделано у нас"

    Коментиран от #7

    11:45 08.03.2026

  • 4 СЗО

    6 12 Отговор
    Това пак са картинки от дъвки бибип.

    11:49 08.03.2026

  • 5 СЗО

    16 3 Отговор
    Това 50 тонно нещо като мине 2 пъти по улиците на Варна и ще ги направи на коловози.

    Коментиран от #6

    11:51 08.03.2026

  • 6 то е сдялано за разия

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "СЗО":

    там нормални пътища има само в градовете, в останалата част са потьомкински пътища (имитация).

    11:56 08.03.2026

  • 7 Кресна

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сделано и недосделано.Чиста пропаганда вероятно платена за селяци които не са излизали извън общината.

    Коментиран от #12

    11:57 08.03.2026

  • 8 Руснаците

    5 7 Отговор
    Правят невероятни камиони, само и само да не правят пътища.

    12:00 08.03.2026

  • 9 нормален

    4 4 Отговор
    Туй нещо като закъса , както обикновено се случва с всичко произведено в пРосия , ще извикат някои ТЕ-90 да го изтегли . Че Армата и той не пали .

    12:28 08.03.2026

  • 10 чушкопека на ма маша ти

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "А Гaня":

    по 5 чу.ки събира наведнъж

    12:29 08.03.2026

  • 11 радуслафчо

    2 4 Отговор
    а как се вика китайския оригинал?

    12:32 08.03.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кресна":

    Ами погледни и тогава яж нещо един път ядено.
    А в България единствено членове и членки на ЕС произвеждат.

    Коментиран от #13, #14

    12:35 08.03.2026

  • 13 лапкай ги

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    на воля

    Коментиран от #16

    12:38 08.03.2026

  • 14 Кресна

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Като е толкова хубаво в твоята расия защо си дошъл в България и лаеш по форумите.Чума за цивилизования свят.

    Коментиран от #15, #22

    12:47 08.03.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Кресна":

    Аз съм в Москва бе ТПК

    Коментиран от #17

    12:48 08.03.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "лапкай ги":

    Лъпкай "Го" ти

    Коментиран от #18

    12:51 08.03.2026

  • 17 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сéди си там! Аз пък съм в Милано.

    Коментиран от #19, #20

    12:53 08.03.2026

  • 18 напрай ли

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    пелмени на дага си ?да ти даде от соса си

    Коментиран от #21

    12:53 08.03.2026

  • 19 седи като

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха":

    кадън в ставропол

    12:54 08.03.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха":

    И кво? Аз не изпъквам като вас, просто казвам, че не съм в БГ

    12:58 08.03.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "напрай ли":

    Това как вам простотия беше? Не съди по себе си.

    12:59 08.03.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кресна":

    Кой свят е цивилизован бе смт? Тожи който уби 161 момиченца ли?

    13:01 08.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.