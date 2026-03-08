Силните и слабите страни и БГ цени на употребявани Lexus IS

Когато говорим за „желязна“ японска инженерна мисъл, името Lexus неизменно изплува на повърхността като еталон за дълголетие. На пазара на употребявани автомобили моделът IS продължава да бъде магнит за шофьорите, които категорично отказват да се прехвърлят в лагера на други алтернативи. И макар мнозина да робуват на мита за германското превъзходство по отношение на интериорния разкош, японският седан контрира с нещо много по-ценно – спокойствието, че няма да останете на пътя.

В полезрението ни сега попада третото поколение на модела, и по-конкретно рестайлингът от 2016 година. Тук не става въпрос за евтин компромис, тъй като ценовият диапазон варира сериозно, а екземплярите с върхово оборудване и задвижване 4х4 поддържат висока стойност. Повечето оферти на пазара се въртят около версиите със задно предаване и 2.0-литров агрегат, като средният пробег на наличните автомобили е малко над 150 000 километра – цифра, която за този автомобил е по-скоро загрявка, отколкото повод за притеснение.

Под капака на Lexus IS се монтират познати, но изключително капризни към горивото двигатели. Турбомоторът 8AR-FTS (245 к.с.) и атмосферният V6 2GR-FSE (до 306 к.с.) използват комбинирано впръскване и изискват безкомпромисно качество на бензина. Експертите съветват да не се прави компромис и да се сипва само 100-октанов бензин. Охладителната система обаче е „ахилесовата пета“ тук – водната помпа често предава богу дух още преди 70 000 километра, а при по-големия V6 петият цилиндър страда от риск от прегряване. Въпреки тези нюанси, ресурсът на споменатите агрегати спокойно достига границата от 300 000 километра при правилна поддръжка.

Истинската звезда в механичната симфония на Lexus IS обаче е трансмисията. Шестстепенният автоматик A760H, базиран на легендарната архитектура на Aisin, с право носи етикета „неразрушим“. Тази кутия прощава много и е проектирана да надживее повечето компоненти по купето. Окачването и шасито също са солидни, като единствената грижа на собствениците обикновено се свежда до регулярна смяна на масло и филтри.

В крайна сметка, Lexus IS може и да не предлага същата рафинираност на возията като своите конкуренти от Мюнхен или Щутгарт, но печели битката в дългосрочен план. Както споделят притежателите му с лека ирония: „В този автомобил се сменят само консумативи“. За тези, които търсят употребяван автомобил с висок статус и предвидими разходи, японският атлет остава една от най-интелигентните инвестиции на вторичния пазар. А какви екземпляри се продават у нас и на какви цени, вижте ТУК.