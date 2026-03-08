Новини
Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети по Тел Авив и Беер-Шева

8 Март, 2026 15:08, обновена 8 Март, 2026 15:26 2 995 84

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви нов ракетен удар, а съседни държави сигнализират за заплахи към цивилната инфраструктура

Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети по Тел Авив и Беер-Шева - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), който служи като идеологическа армия на режима, съобщи за изстрелване на ракети към израелските градове Тел Авив и Беер-Шева, както и към военновъздушна база в Йордания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Двайсет и осмата вълна на операция „Честно обещание 4+“ стартира с изстрелване на ракети от ново поколение от Въздушно-космическите сили на КГИР по Беер-Шева, Тел Авив и военновъздушната база Ал-Азрак", съобщиха гвардейците, цитирани от държавната телевизия.

Журналисти от Франс прес съобщиха за избухнали взривове в Тел Авив в ранния следобед, след като израелската армия обяви въздушна тревога заради ракетния залп, изстрелян от Иран.
"Израелската армия е засекла изстрелване на ракети от Иран към територията на страната", заявиха военните, уточнявайки, че са активирани системите за противовъздушна отбрана.

По-рано Бахрейн обвини Иран в нападение срещу централа за обезсоляване на морска вода, което предизвика опасения за възможно разширяване на военните действия върху гражданската инфраструктура, отбелязва Асошиейтед прес.

Обединените арабски емирства информираха, че от началото на деня Техеран е изстрелял 17 балистични ракети и около 120 дрона. Според Министерството на отбраната на ОАЕ, 16 ракети са били свалени, а 17-та е паднала в морето; по-голямата част от дроновете също са неутрализирани, но четири са достигнали територията на страната. Ведомството посочи готовност за "твърди действия" срещу заплахите, без да уточни кои цели са били атакувани и къде се намират.

В същия ден иранският президент заплаши, че атаките срещу американски обекти в региона ще бъдат засилени, ако израелските и американските удари продължат. С тези думи Масуд Пезешкиан сякаш се отдалечи от по-помирителния тон, който демонстрира към съседите в телевизионното си обръщение вчера, отбелязва Асошиейтед прес.

В Техеран днес небето е потъмняло от пушека, отделен от горящо нефтохранилище, което бе поразено снощи при израелски удар.


  • 1 Само по Русия

    12 58 Отговор
    още не са стреляли!

    Коментиран от #5, #6, #11

    15:10 08.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПРОГРЕСИВЕН С ПРОТИВО ГАЗ

    10 61 Отговор
    ТЕ ТИЯ ПЕРСИЙСКИ КИЛИМИ
    ЩЕ СТАНА ЦЕЛИТЕ В САЖДИ,МАЙ 🗣

    15:13 08.03.2026

  • 4 Който има ракети стреля,

    82 11 Отговор
    който няма като нас, винаги е в наведено положение стойка Г на мизерните и крадливи евреи!

    15:13 08.03.2026

  • 5 Там няма

    63 10 Отговор

    До коментар #1 от "Само по Русия":

    американски военни бази😂😂😂😂😂

    Коментиран от #62

    15:13 08.03.2026

  • 6 По тебе

    46 7 Отговор

    До коментар #1 от "Само по Русия":

    стреляха ли?

    15:13 08.03.2026

  • 7 Варварите от Израел това ги чака

    76 11 Отговор
    Краварите съжаляват всече за безумията на деменцията

    15:13 08.03.2026

  • 8 Бонев

    91 9 Отговор
    Като гледаш български тв. и четеш сайтове като нищо ще решиш че Иран е нападнал щатите и Израел,а не обратното.

    15:13 08.03.2026

  • 9 Сталин

    53 9 Отговор
    Истинската война започна ,ръкавиците са махнати ,започнаха унижаването на заводите за обезсоляване на вода ,първия в Бахрейн и Иран

    Коментиран от #83

    15:13 08.03.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    63 8 Отговор
    Нали Дони победи Какво става Май сметките не излизат

    15:14 08.03.2026

  • 11 аятолясите

    32 4 Отговор

    До коментар #1 от "Само по Русия":

    Сдържани са и по Пакистан, т.е. в тези страни почти няма чужди туристи... но и няма как да ги манипулират

    15:15 08.03.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    51 12 Отговор
    Нали Дони победи Какво става Май сметките не излизат

    Коментиран от #17

    15:15 08.03.2026

  • 13 Види им се крайо на чаршафето

    11 48 Отговор
    Скоро Сите козляци Брадати ле идат при Кадаифа и Садамчо..
    Убавиня
    Хехехехехехе

    15:15 08.03.2026

  • 14 Така Така

    37 5 Отговор
    Браво почистете мухъла

    15:15 08.03.2026

  • 15 Дж. Борн

    24 15 Отговор
    Докато IDF счуква и скълцва разни аятолласи и други гнусни твари, революц. гваридия пра’и заря над Израел.

    15:17 08.03.2026

  • 16 Майна

    13 44 Отговор
    Тия са същите религиозни фанатици като юдеите
    Тръмп наистина предотвратява ядрената война
    Аятоласите са другата страна на една и съща монета..
    Успех, Тръмп!

    Коментиран от #69

    15:17 08.03.2026

  • 17 Победи я...

    7 33 Отговор

    До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    13 год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС И.... Пи ЗДЕЦ )))))
    2 Милиона монголья ФИРА и.... У .. ЙЛО педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА )))))

    Коментиран от #21

    15:18 08.03.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    42 9 Отговор
    Какво става с куполите и прашките

    Коментиран от #24

    15:18 08.03.2026

  • 19 Майна

    14 26 Отговор
    Вземете се позаинтересувайте как дойдоха аятоласите на власт и кой го " продуцира"
    А не да викате като футболни запалянковци
    Ционизмът продуцира всичко..
    Давай, Тръмп!
    Силните преобръщат Времената!

    15:20 08.03.2026

  • 20 Хахахаха

    19 5 Отговор
    ....Въздушно-космическите сили на аятолаха 😅😅🤣🤣

    15:24 08.03.2026

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 8 Отговор

    До коментар #17 от "Победи я...":

    Както съм казвал не веднъж полигонът Украйна е за изпитание на оръжия и тактики в условия близки до бойните Натрупаният опит тепърва ще се внедрява в реални бойни действия

    Коментиран от #26

    15:24 08.03.2026

  • 22 🦅🦅🦅

    7 0 Отговор
    Куршумът лъже, байонетът никога ☝🏻

    15:24 08.03.2026

  • 23 Конфети "Земя-въздух-земя "

    22 7 Отговор
    Бате Дончо каза преди малко, че сухопътна операция не е необходима. Или се на💩, или аятоласите дават назад

    Коментиран от #79

    15:26 08.03.2026

  • 24 Станаа на

    16 5 Отговор

    До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Гевгир,брат.

    15:27 08.03.2026

  • 25 Майна

    15 33 Отговор
    И понеже е международен ден на жената- Уважение към по- силната и съвършена част на човечеството.
    Изключвам същества от " брюкселското" управление и ..

    Вижте правата на жените в Иран!
    2022 г. беше умъртвена девойка, която свали публично хиджаба си.
    Жената е безправна!
    Не може да пътува никъде по света без разрешение на мъжа си!
    Но може да бъде омъжена на 9 години!

    Кого защитавате вие?
    Или това е приемливо?!
    Я, стига!

    Коментиран от #75

    15:27 08.03.2026

  • 26 Така е

    8 18 Отговор

    До коментар #21 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    2 Милиона монголяк Фира и пен Дела ху ЙЛО у Киев за 2 ДНЯ

    15:28 08.03.2026

  • 27 Мишел

    37 14 Отговор
    Иран използва срещу Израел нови ракети, тип Орешник. Хиперзвукови, с разделящи се бойни глави, всяка глава пуска боеприпаси с индивидуално насочване. Израелската ПВО е безполезна срещу такова оръжие.

    Коментиран от #31, #33, #35, #36

    15:28 08.03.2026

  • 28 Удри тази измeт,

    27 9 Отговор
    която не успя да заличи един чичко с готин муcтаk!

    15:29 08.03.2026

  • 29 Откровение

    11 8 Отговор
    Както светът не вярваше но вече е факт много от това което се случи. Така ще приеме пълен геноцид над иранците и другите наоколо, така когато Тръмп ще сваля и разстрелва цели щати, реакция няма да има. ВИНАГИ Е БИЛО ТАКА И ЩЕ БЪДЕ ТАКА.

    15:29 08.03.2026

  • 30 Неразбрал

    32 8 Отговор
    Ама нали Иран е мъртъв? Ракетните му установки са унищожени? И изобщо ракетите са му на привършване? Защо сега става така?

    Коментиран от #47

    15:30 08.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А МОЧАТА?

    8 16 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    15:31 08.03.2026

  • 33 Саймън каза

    14 23 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Иран приключи.

    Коментиран от #43

    15:31 08.03.2026

  • 34 И Бахрейн

    14 4 Отговор
    ли са евреи?

    15:31 08.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ффффф

    7 4 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Ма ло. Ум. Ник !!!

    15:32 08.03.2026

  • 37 Ютюб кълекшън

    8 18 Отговор
    Изтеклата информация, публикувана вчера, вече е напълно потвърдена! Кюрдското ръководство се е съгласил да се бори с Иран, но при свои собствени условия и с писмени гаранции, включително следното: Свързване на всички населени с кюрди райони в Сирийски Кюрдистан от Дейр ел-Хуаразм до Африн и официално признаване на региона.

    Връщане на спорните райони на Иракски Кюрдистан (включително Киркук) под юрисдикцията на регионалното правителство на Иракски Кюрдистан.

    Официално признаване на Ирански Кюрдистан след падането на режима на муллата.

    Осигуряване на кюрдите с модерни, висококачествени оръжия, включително системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и изтребители.

    В замяна кюрдите ще сформират двумилионна армия като авангард в сухопътна война срещу Иран.

    Израел изрази пълно съгласие, докато САЩ все още предпазливо претеглят плюсовете и минусите, загрижени, че чувствителното стратегическо местоположение на Турция може да усложни ситуацията.

    15:34 08.03.2026

  • 38 Запада се нуждае от...

    11 5 Отговор
    голямо количество цапyн, че яко се е вмирисал, тъй че на всеки час огнен жупел по тез нехигиенни изчaдия!

    15:34 08.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Нека да пиша

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Шопо":

    Тъп шоп,аре бегай на селото си

    15:36 08.03.2026

  • 42 Добрите

    12 5 Отговор
    Новини не спират,ама нали бяха им свършили ракетите

    15:36 08.03.2026

  • 43 Боруна Лом

    9 8 Отговор

    До коментар #33 от "Саймън каза":

    ОЩЕ ЛИ СИ ТУКА БЕ КЮНЕЦ?

    15:36 08.03.2026

  • 44 Коренът

    18 4 Отговор
    на Авраамическите религии- християни, мюсюлмани и юдеите е един. Всичките три основни религии и голяма част от разклоненията им проповядват мир и любов. Обаче,попаднали в неподходящи ръце тези миролюбиви религии се превръщат в апокалиптични.Изводът, който можем да направим,е че съвременните политически водачи са болни,луди хора...

    Коментиран от #46

    15:37 08.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Боруна Лом

    10 6 Отговор

    До коментар #44 от "Коренът":

    ТОВА ГО КАЖИ НА ОБОРА И ЖЪЛТО ЗВЕЗДИТЕ!

    Коментиран от #70

    15:39 08.03.2026

  • 47 Мишел

    20 9 Отговор

    До коментар #30 от "Неразбрал":

    Днес е осмия ден на тридневната победна американоеврейската война срещу Иран.

    Коментиран от #57

    15:40 08.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Американските

    7 5 Отговор
    жертви,надхвърлят ли 10,Тръмп ще се предаде!

    15:42 08.03.2026

  • 50 Най-добре

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Шопо":

    на Алое Вера. 😉👍

    15:43 08.03.2026

  • 51 Емо

    5 11 Отговор
    Евреите още ли не са изтумбили новият аятолах?

    15:43 08.03.2026

  • 52 Една дума

    12 2 Отговор

    До коментар #48 от "Да ама":

    от Путин е по-ценна от хиляди ракети!Бойния дух е безценен!

    15:44 08.03.2026

  • 53 Левски

    14 5 Отговор
    Значи, когато те нападат, е нормално, а когато те отвръщаш на удара, е ескалация. "Факти", биете тъпомера.

    15:44 08.03.2026

  • 54 Юда

    6 5 Отговор
    Честно обещание 4 плюс, жива да не бях, евреин и честно обещание па и чак 4плюс

    15:45 08.03.2026

  • 55 Защо ескалация , това е нещо

    2 8 Отговор
    Логично и нормално , те избиват освен иранци и всичко друго около тях което мърда

    15:45 08.03.2026

  • 56 Експерт

    10 10 Отговор
    Само се мъчат аятоласите... Нищо съществено не могат да направят.

    Коментиран от #76

    15:45 08.03.2026

  • 57 Пригожин

    9 7 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Е не е като Киев за два дня.Пета година.
    Откъде ви изкопават бе?

    15:45 08.03.2026

  • 58 Откровение

    6 5 Отговор
    Както светът не вярваше но вече е факт много от това което се случи. Така ще приеме пълен геноцид над иранците и другите наоколо, така когато Тръмп ще сваля и разстрелва цели щати, реакция няма да има. ВИНАГИ Е БИЛО ТАКА И ЩЕ БЪДЕ ТАКА. Нали няма институция в светът която да е над американското правителство. И биологично и химическо и ядрено оръжие ще използват, и всички ще мълчат. Дори ще се поклонят до един, на този звяр. Световните институции са подчинени на този звяр.

    15:46 08.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Павел Пенев

    11 4 Отговор
    От този велик коментар разбрахме че Иран имат идеологическа армия, а както е известно САЩ имат армия от хомосексуалисти. Въпросът е какъв ще е резултата от бойните действия?

    Коментиран от #63

    15:48 08.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ванга

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Там няма":

    Ще има...🤠🤠🤠

    Коментиран от #67

    15:49 08.03.2026

  • 63 Саймън каза

    5 9 Отговор

    До коментар #60 от "Павел Пенев":

    Иран приключи.

    15:49 08.03.2026

  • 64 Горски

    12 4 Отговор
    Истината няма да излезе на яве че там няма такова нещо както че при Садам нямаше химически оржия.Но и в двата случая използват лъжи за да оправдаят действията си. Да не забравяме, че единствената до сега ядрена бомба е пусната от американците. Американско-израелски военен автомобил ще е дълго „сляп“ след ударите на Шахид по Бахрейн и ОАЕ. Факт е, че там бяха едни от най-големите центрове за данни на планетата, а те бяха методично и целенасочено поразени. През последните дни последваха цели четири атаки срещу сървърите на Amazon в Бахрейн – тоест Техеран е добре запознат с това, което търсят. Освен това центърът за данни в Дубай е счупен. Сред жертвите са банките, много големи компании. Доставката на стоки в Близкия изток е в застой, финансовите институции са в шок, много от тях всъщност не могат да обслужват клиенти. Твърди се, че някои облачни ресурси просто са „паднали“.

    Коментиран от #65

    15:50 08.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Точно така е

    5 9 Отговор

    До коментар #61 от "Така е":

    Антируската пропаганда не прави от човека оли го френ. Тя го намира.

    15:53 08.03.2026

  • 69 Коста

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Майна":

    Номиниран го за Нобелова награда! За война!

    15:53 08.03.2026

  • 70 За твое сведение

    5 10 Отговор

    До коментар #46 от "Боруна Лом":

    През годините съм имал възможността,да разговарям с иранци и авганистанци, които не желаеха да живеят в задушаващата среда на средновековните догми. Все пак сме 21 век.

    Коментиран от #72

    15:53 08.03.2026

  • 71 Теслатъ

    12 3 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило...., всички жалби на израелското население да се изпращат в бункера на Биби!

    15:54 08.03.2026

  • 72 За твое сведение

    4 6 Отговор

    До коментар #70 от "За твое сведение":

    не си говорил с никого, освен със собствената си фантазия,
    защото "авганистанци" няма, а има "аФганистанци"

    Коментиран от #77

    15:55 08.03.2026

  • 73 БеГемот

    5 4 Отговор
    Ужас ...махараджата изстреля дроновете и изхаби пво то на юдеите....и сега ги почна със хиперзвукови ракети...

    15:57 08.03.2026

  • 74 Путин

    5 7 Отговор
    „Куфарчето с екскременти“: Съществуват доклади от разследващи журналисти (като тези от френското списание Paris Match), според които охраната на Путин събира неговите биологични отпадъци по време на пътувания в чужбина в специални пакети и ги прибира в куфарче. Целта е чужди разузнавателни служби да не получат достъп до ДНК анализ, който би разкрил истинското му здравословно състояние. Тази строго секретна процедура допълнително подхранва теориите за памперси.

    15:59 08.03.2026

  • 75 ежко

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "Майна":

    А как в Саудитска Арабия?Там жените повече права ли имат?Не помня някога САЩ да са казали лоша дума за нея,камо ли да са я нападнали или да са се опитали да изнасят демокрация там!Що така бе?

    16:02 08.03.2026

  • 76 Мишел

    7 4 Отговор

    До коментар #56 от "Експерт":

    Иран успешно правят в момента световна криза с горивата и криза с прясната вода в Близкия Изток.

    16:03 08.03.2026

  • 77 така е

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "За твое сведение":

    Държава е Афганистан. През 1994-5г все още се мотаех в студентски град и имах познати от няколко страни.Един от въпросните афганистанци продаваше на сергия срещу зимния дворец и чакаше покана от брат си за да се прехвърли в Германия.

    16:07 08.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    По скоро се нас....аааа. Ахаххаааа, даже има и рима.

    16:15 08.03.2026

  • 80 Хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Иранец":

    Засега мр е те и без путин 😁😁

    16:19 08.03.2026

  • 81 КотАКА Стойенчу

    1 0 Отговор
    Нали беше Иран за 3 дня, ква стана тя, хахаха

    16:28 08.03.2026

  • 82 Макробиолог

    0 1 Отговор
    Горивото в Щатите вече е +50%.Тръмп най добре си знае мотивите да влезе и подкрепи Израел в тая абсолютна авантюра,но е ясно едно --движението мага приключи.,изборите са загубени, а остатъка от президентстването му ще е ялово боричкане в конгреса.

    16:28 08.03.2026

  • 83 Фокс

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Еми пусни YouTube или тик ток и ще видиш че персите думкат яко . Без бази краварски без радари и Израел под обстрел . Голямо блато за краварите

    16:33 08.03.2026

  • 84 Ламата от Коиловци

    0 0 Отговор
    Кой е вярвал, че ще доживее такива времена...

    16:34 08.03.2026

