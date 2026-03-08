Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети по Тел Авив и Беер-Шева

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), който служи като идеологическа армия на режима, съобщи за изстрелване на ракети към израелските градове Тел Авив и Беер-Шева, както и към военновъздушна база в Йордания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Двайсет и осмата вълна на операция „Честно обещание 4+“ стартира с изстрелване на ракети от ново поколение от Въздушно-космическите сили на КГИР по Беер-Шева, Тел Авив и военновъздушната база Ал-Азрак", съобщиха гвардейците, цитирани от държавната телевизия.
Журналисти от Франс прес съобщиха за избухнали взривове в Тел Авив в ранния следобед, след като израелската армия обяви въздушна тревога заради ракетния залп, изстрелян от Иран.
"Израелската армия е засекла изстрелване на ракети от Иран към територията на страната", заявиха военните, уточнявайки, че са активирани системите за противовъздушна отбрана.
По-рано Бахрейн обвини Иран в нападение срещу централа за обезсоляване на морска вода, което предизвика опасения за възможно разширяване на военните действия върху гражданската инфраструктура, отбелязва Асошиейтед прес.
Обединените арабски емирства информираха, че от началото на деня Техеран е изстрелял 17 балистични ракети и около 120 дрона. Според Министерството на отбраната на ОАЕ, 16 ракети са били свалени, а 17-та е паднала в морето; по-голямата част от дроновете също са неутрализирани, но четири са достигнали територията на страната. Ведомството посочи готовност за "твърди действия" срещу заплахите, без да уточни кои цели са били атакувани и къде се намират.
В същия ден иранският президент заплаши, че атаките срещу американски обекти в региона ще бъдат засилени, ако израелските и американските удари продължат. С тези думи Масуд Пезешкиан сякаш се отдалечи от по-помирителния тон, който демонстрира към съседите в телевизионното си обръщение вчера, отбелязва Асошиейтед прес.
В Техеран днес небето е потъмняло от пушека, отделен от горящо нефтохранилище, което бе поразено снощи при израелски удар.
1 Само по Русия
Коментиран от #5, #6, #11
15:10 08.03.2026
3 ПРОГРЕСИВЕН С ПРОТИВО ГАЗ
ЩЕ СТАНА ЦЕЛИТЕ В САЖДИ,МАЙ 🗣
15:13 08.03.2026
4 Който има ракети стреля,
15:13 08.03.2026
5 Там няма
До коментар #1 от "Само по Русия":американски военни бази😂😂😂😂😂
Коментиран от #62
15:13 08.03.2026
6 По тебе
До коментар #1 от "Само по Русия":стреляха ли?
15:13 08.03.2026
7 Варварите от Израел това ги чака
15:13 08.03.2026
8 Бонев
15:13 08.03.2026
9 Сталин
Коментиран от #83
15:13 08.03.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
15:14 08.03.2026
11 аятолясите
До коментар #1 от "Само по Русия":Сдържани са и по Пакистан, т.е. в тези страни почти няма чужди туристи... но и няма как да ги манипулират
15:15 08.03.2026
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #17
15:15 08.03.2026
13 Види им се крайо на чаршафето
Убавиня
Хехехехехехе
15:15 08.03.2026
14 Така Така
15:15 08.03.2026
15 Дж. Борн
15:17 08.03.2026
16 Майна
Тръмп наистина предотвратява ядрената война
Аятоласите са другата страна на една и съща монета..
Успех, Тръмп!
Коментиран от #69
15:17 08.03.2026
17 Победи я...
До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":13 год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС И.... Пи ЗДЕЦ )))))
2 Милиона монголья ФИРА и.... У .. ЙЛО педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА )))))
Коментиран от #21
15:18 08.03.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #24
15:18 08.03.2026
19 Майна
А не да викате като футболни запалянковци
Ционизмът продуцира всичко..
Давай, Тръмп!
Силните преобръщат Времената!
15:20 08.03.2026
20 Хахахаха
15:24 08.03.2026
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "Победи я...":Както съм казвал не веднъж полигонът Украйна е за изпитание на оръжия и тактики в условия близки до бойните Натрупаният опит тепърва ще се внедрява в реални бойни действия
Коментиран от #26
15:24 08.03.2026
22 🦅🦅🦅
15:24 08.03.2026
23 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #79
15:26 08.03.2026
24 Станаа на
До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Гевгир,брат.
15:27 08.03.2026
25 Майна
Изключвам същества от " брюкселското" управление и ..
Вижте правата на жените в Иран!
2022 г. беше умъртвена девойка, която свали публично хиджаба си.
Жената е безправна!
Не може да пътува никъде по света без разрешение на мъжа си!
Но може да бъде омъжена на 9 години!
Кого защитавате вие?
Или това е приемливо?!
Я, стига!
Коментиран от #75
15:27 08.03.2026
26 Така е
До коментар #21 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":2 Милиона монголяк Фира и пен Дела ху ЙЛО у Киев за 2 ДНЯ
15:28 08.03.2026
27 Мишел
Коментиран от #31, #33, #35, #36
15:28 08.03.2026
28 Удри тази измeт,
15:29 08.03.2026
29 Откровение
15:29 08.03.2026
30 Неразбрал
Коментиран от #47
15:30 08.03.2026
32 А МОЧАТА?
15:31 08.03.2026
33 Саймън каза
До коментар #27 от "Мишел":Иран приключи.
Коментиран от #43
15:31 08.03.2026
34 И Бахрейн
15:31 08.03.2026
36 Ффффф
До коментар #27 от "Мишел":Ма ло. Ум. Ник !!!
15:32 08.03.2026
37 Ютюб кълекшън
Връщане на спорните райони на Иракски Кюрдистан (включително Киркук) под юрисдикцията на регионалното правителство на Иракски Кюрдистан.
Официално признаване на Ирански Кюрдистан след падането на режима на муллата.
Осигуряване на кюрдите с модерни, висококачествени оръжия, включително системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и изтребители.
В замяна кюрдите ще сформират двумилионна армия като авангард в сухопътна война срещу Иран.
Израел изрази пълно съгласие, докато САЩ все още предпазливо претеглят плюсовете и минусите, загрижени, че чувствителното стратегическо местоположение на Турция може да усложни ситуацията.
15:34 08.03.2026
38 Запада се нуждае от...
15:34 08.03.2026
41 Нека да пиша
До коментар #39 от "Шопо":Тъп шоп,аре бегай на селото си
15:36 08.03.2026
42 Добрите
15:36 08.03.2026
43 Боруна Лом
До коментар #33 от "Саймън каза":ОЩЕ ЛИ СИ ТУКА БЕ КЮНЕЦ?
15:36 08.03.2026
44 Коренът
Коментиран от #46
15:37 08.03.2026
46 Боруна Лом
До коментар #44 от "Коренът":ТОВА ГО КАЖИ НА ОБОРА И ЖЪЛТО ЗВЕЗДИТЕ!
Коментиран от #70
15:39 08.03.2026
47 Мишел
До коментар #30 от "Неразбрал":Днес е осмия ден на тридневната победна американоеврейската война срещу Иран.
Коментиран от #57
15:40 08.03.2026
49 Американските
15:42 08.03.2026
50 Най-добре
До коментар #39 от "Шопо":на Алое Вера. 😉👍
15:43 08.03.2026
51 Емо
15:43 08.03.2026
52 Една дума
До коментар #48 от "Да ама":от Путин е по-ценна от хиляди ракети!Бойния дух е безценен!
15:44 08.03.2026
53 Левски
15:44 08.03.2026
54 Юда
15:45 08.03.2026
55 Защо ескалация , това е нещо
15:45 08.03.2026
56 Експерт
Коментиран от #76
15:45 08.03.2026
57 Пригожин
До коментар #47 от "Мишел":Е не е като Киев за два дня.Пета година.
Откъде ви изкопават бе?
15:45 08.03.2026
58 Откровение
15:46 08.03.2026
60 Павел Пенев
Коментиран от #63
15:48 08.03.2026
62 Ванга
До коментар #5 от "Там няма":Ще има...🤠🤠🤠
Коментиран от #67
15:49 08.03.2026
63 Саймън каза
До коментар #60 от "Павел Пенев":Иран приключи.
15:49 08.03.2026
64 Горски
Коментиран от #65
15:50 08.03.2026
68 Точно така е
До коментар #61 от "Така е":Антируската пропаганда не прави от човека оли го френ. Тя го намира.
15:53 08.03.2026
69 Коста
До коментар #16 от "Майна":Номиниран го за Нобелова награда! За война!
15:53 08.03.2026
70 За твое сведение
До коментар #46 от "Боруна Лом":През годините съм имал възможността,да разговарям с иранци и авганистанци, които не желаеха да живеят в задушаващата среда на средновековните догми. Все пак сме 21 век.
Коментиран от #72
15:53 08.03.2026
71 Теслатъ
15:54 08.03.2026
72 За твое сведение
До коментар #70 от "За твое сведение":не си говорил с никого, освен със собствената си фантазия,
защото "авганистанци" няма, а има "аФганистанци"
Коментиран от #77
15:55 08.03.2026
73 БеГемот
15:57 08.03.2026
74 Путин
15:59 08.03.2026
75 ежко
До коментар #25 от "Майна":А как в Саудитска Арабия?Там жените повече права ли имат?Не помня някога САЩ да са казали лоша дума за нея,камо ли да са я нападнали или да са се опитали да изнасят демокрация там!Що така бе?
16:02 08.03.2026
76 Мишел
До коментар #56 от "Експерт":Иран успешно правят в момента световна криза с горивата и криза с прясната вода в Близкия Изток.
16:03 08.03.2026
77 така е
До коментар #72 от "За твое сведение":Държава е Афганистан. През 1994-5г все още се мотаех в студентски град и имах познати от няколко страни.Един от въпросните афганистанци продаваше на сергия срещу зимния дворец и чакаше покана от брат си за да се прехвърли в Германия.
16:07 08.03.2026
79 Омбре
До коментар #23 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":По скоро се нас....аааа. Ахаххаааа, даже има и рима.
16:15 08.03.2026
80 Хахаха
До коментар #45 от "Иранец":Засега мр е те и без путин 😁😁
16:19 08.03.2026
81 КотАКА Стойенчу
16:28 08.03.2026
82 Макробиолог
16:28 08.03.2026
83 Фокс
До коментар #9 от "Сталин":Еми пусни YouTube или тик ток и ще видиш че персите думкат яко . Без бази краварски без радари и Израел под обстрел . Голямо блато за краварите
16:33 08.03.2026
84 Ламата от Коиловци
16:34 08.03.2026