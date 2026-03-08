Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети по Тел Авив и Беер-Шева

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), който служи като идеологическа армия на режима, съобщи за изстрелване на ракети към израелските градове Тел Авив и Беер-Шева, както и към военновъздушна база в Йордания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Двайсет и осмата вълна на операция „Честно обещание 4+“ стартира с изстрелване на ракети от ново поколение от Въздушно-космическите сили на КГИР по Беер-Шева, Тел Авив и военновъздушната база Ал-Азрак", съобщиха гвардейците, цитирани от държавната телевизия.

Журналисти от Франс прес съобщиха за избухнали взривове в Тел Авив в ранния следобед, след като израелската армия обяви въздушна тревога заради ракетния залп, изстрелян от Иран.

"Израелската армия е засекла изстрелване на ракети от Иран към територията на страната", заявиха военните, уточнявайки, че са активирани системите за противовъздушна отбрана.

По-рано Бахрейн обвини Иран в нападение срещу централа за обезсоляване на морска вода, което предизвика опасения за възможно разширяване на военните действия върху гражданската инфраструктура, отбелязва Асошиейтед прес.

Обединените арабски емирства информираха, че от началото на деня Техеран е изстрелял 17 балистични ракети и около 120 дрона. Според Министерството на отбраната на ОАЕ, 16 ракети са били свалени, а 17-та е паднала в морето; по-голямата част от дроновете също са неутрализирани, но четири са достигнали територията на страната. Ведомството посочи готовност за "твърди действия" срещу заплахите, без да уточни кои цели са били атакувани и къде се намират.

В същия ден иранският президент заплаши, че атаките срещу американски обекти в региона ще бъдат засилени, ако израелските и американските удари продължат. С тези думи Масуд Пезешкиан сякаш се отдалечи от по-помирителния тон, който демонстрира към съседите в телевизионното си обръщение вчера, отбелязва Асошиейтед прес.

В Техеран днес небето е потъмняло от пушека, отделен от горящо нефтохранилище, което бе поразено снощи при израелски удар.