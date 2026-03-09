Секссимволът на руското кино Олга Кабо: Обичайте се и тялото ще ви благодари

Олга Кабо, наричана секссимвол на руското кино, разкри тайната на стройната си фигура в интервю за РИА Новости.
Според актрисата, тя винаги е подхождала към титлата „секссимвол“ с усмивка и нотка ирония.
„За мен е много по-важно да съм в хармония със себе си, отколкото да се вписвам в каквито и да било етикети. Всъщност няма тайни – има система и любов към себе си. Първо, дисциплина. Занимавам се със спорт от много години: стречинг, силови тренировки и кардио. Винаги обръщам внимание на стойката си – това веднага променя както външния ми вид, така и вътрешното ми усещане за себе си. Много обичам плуването и ходенето. Второ, храненето. Не съм привърженик на строгите диети, но се старая да се храня осъзнато: по-малко захар, повече вода, качествени храни, режим. Тялото ми винаги ми благодари за вниманието.", сподели Кабо.
