Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Секссимволът на руското кино Олга Кабо: Обичайте се и тялото ще ви благодари

Секссимволът на руското кино Олга Кабо: Обичайте се и тялото ще ви благодари

9 Март, 2026 10:41 689 6

  • олга кабо-
  • секссимвол-
  • русия

„За мен е много по-важно да съм в хармония със себе си.", сподели Кабо

Секссимволът на руското кино Олга Кабо: Обичайте се и тялото ще ви благодари - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Олга Кабо, наричана секссимвол на руското кино, разкри тайната на стройната си фигура в интервю за РИА Новости.

Според актрисата, тя винаги е подхождала към титлата „секссимвол“ с усмивка и нотка ирония.

„За мен е много по-важно да съм в хармония със себе си, отколкото да се вписвам в каквито и да било етикети. Всъщност няма тайни – има система и любов към себе си. Първо, дисциплина. Занимавам се със спорт от много години: стречинг, силови тренировки и кардио. Винаги обръщам внимание на стойката си – това веднага променя както външния ми вид, така и вътрешното ми усещане за себе си. Много обичам плуването и ходенето. Второ, храненето. Не съм привърженик на строгите диети, но се старая да се храня осъзнато: по-малко захар, повече вода, качествени храни, режим. Тялото ми винаги ми благодари за вниманието.", сподели Кабо.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лъже!

    2 2 Отговор
    Хубавата фигура Олга дължи на това, че когато язди, така енергично препуска, та коня за да устиска трябва да е от жребец нагоре...

    10:44 09.03.2026

  • 3 Анита

    2 0 Отговор
    Камерунеца като сложи райбера на вратата 3 дни плющене и кахърене 🥳🤣🤭

    10:46 09.03.2026

  • 4 Много красив и богат

    1 0 Отговор
    Дръжте се снизходително към глупави българки да знаят кой сте и да знаят те кои са. Набутайте ги в миши дупки да знаят че са никой. Като го направя това и спя спокойно. Не става пълен отпадак да се мисле за фактор. 🤭🤣🥳

    Коментиран от #6

    10:53 09.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 голямпраз

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Много красив и богат":

    .....обаче и проЗт....пише се "отпадЪк"...

    11:02 09.03.2026