Запрянов: Българска територия не се използва за операцията на САЩ срещу Иран

Българска територия не се използва по никакъв начин - дори и логистично - за подпомагане на операцията на Съединените щати в Иран. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването „120 минути“ по bTV, цитирано от БТА.
Той обясни, че за пребиваването на американските самолети в България са изпратени официални ноти от правителството на САЩ, в които е уточнено с каква цел пристигат и за какъв период ще останат.
По думите му в страната може да има до 15 самолета-цистерни за зареждане с гориво, които са част от стратегическия флот на САЩ в Европа и подпомагат операциите на НАТО. Личният състав, който ги обслужва, е приблизително 350 души. Запрянов подчерта, че тези самолети нямат задачи, свързани с американската операция в Иран.
Министърът посочи още, че в момента се водят разговори с американската страна и се обсъжда възможността самолетите да бъдат преместени от летището в София. Решение по този въпрос все още няма, но когато бъде взето, то ще бъде обявено публично.
Запрянов добави, че ако САЩ изпратят нота за провеждане на военна мисия на българска територия, въпросът ще бъде внесен от правителството за разглеждане в парламента.
Според него изпълнението на съюзническите задължения на България и усилията за укрепване на колективната отбрана не превръщат страната в цел за иранското ръководство.
Министърът подчерта също, че по отношение на противоракетната отбрана България може изцяло да разчита на НАТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Т.нар. "демокрация"
Коментиран от #7, #53
18:56 08.03.2026
2 дрът мишок
18:56 08.03.2026
3 666
18:57 08.03.2026
4 Историк
Коментиран от #54
18:57 08.03.2026
5 демек от мишоците
18:58 08.03.2026
6 Хаха
18:58 08.03.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Т.нар. "демокрация"":А той е старец да каже колко плащат за "паркинга" краварите ..... Оплетоха се в лъжи всички от лудото бай Дончо до нашия старчок...
Коментиран от #34
18:58 08.03.2026
8 ТИР
запре,,,!
18:58 08.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Няма ли достатъчно умни хора
18:59 08.03.2026
11 ШЕКЕЛИТЕ ДРЪНКАТ
18:59 08.03.2026
12 ФАКТ
Коментиран от #15
18:59 08.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Извинявам се за грешката западните са пр
До коментар #12 от "ФАКТ":Нито една АРАБСКА страна не осъди атаката на Израел и кървавия режим във Вашингтон върху Иран, което разкрива мащаба на превземането на арабските страни от марионетки на Мосад.
Коментиран от #52
19:01 08.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Васил
19:04 08.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Запрянката
19:09 08.03.2026
25 Леля Пенка
19:09 08.03.2026
26 Гост
19:09 08.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Никой
Пълен хаос както се казва.
19:11 08.03.2026
30 Азззззззз
19:12 08.03.2026
31 Е браво бе
За мигранти може..
За наркотици може..
За други тъмни сделки може...,а за началникът ви Тръмп,...не може....,ама нали ще ви дърпа ушенцата..
19:13 08.03.2026
32 шаа
Гледам календара ... 1 април е далече.
19:14 08.03.2026
33 Град Козлодуй.
19:15 08.03.2026
34 Реалността
До коментар #7 от "Европеец":Нищо не плаща САЩ на България. Базите на наша територия са техни, ползват без пари, тотална окупация и никой не се допуска там, нито дават отчет какво правят и какви оръжия внасят. За всичко това са се съгласили българските политици без да искат разрешение от народа.
Коментиран от #47
19:15 08.03.2026
35 Трън в гащите
Приберете този лъ.ж.е..ц в лу.дни.цата, ВЕДНАГА!
19:17 08.03.2026
36 Зеления
САЩ отдавна нямат нищо общо с НАТО откакто Тръмп взе властта втори път и никакви операции на НАТО не правят тези самолети, зареждат си непрекъснатия конвой от американски самолети от Германските бази до Персийския залив и обратно.
И малоумника щял да разчита на ПВО на НАТО - най-добрата ПВО на САЩ и Великобритания се видя колко издържа и в Кипър, Бахрейн, Кувейт, ОАЕ, Саудитска арабия, непрекъснати пробиви на това ПВО и редица експлозии в тези държави.
Правителството на ППДБ може само едно нещо да направи - да прекрати споразумението със САЩ и тези самолети от нашето летище да се махнта изобщо от държавата, а не в някое военно наше летище. Само че са подлоги на САЩ и ЕС и няма да го направят.
19:18 08.03.2026
37 питам
19:18 08.03.2026
38 ВЪРЗА МИ НА СТАРИ ГОДИНИ
19:19 08.03.2026
39 Сталин
19:20 08.03.2026
40 ?????
Той самият вярва ли си на тва което ни разправя?
19:21 08.03.2026
41 село Кукурахцево
РАЗБИРАЙТЕ: Съседът се нанесе в моята спалня, яде от моя хладилник, спи с моята жена, къпе се моята баня, носи моите ризи и кара колата ми, но аз водя преговори по въпроса, любезно го моля, да си иде в неговия апартамент...
19:22 08.03.2026
42 Другари иранци,
19:23 08.03.2026
43 ЕЙ,ГЛУПАЦИ,
19:23 08.03.2026
44 ДЕДО ПАК ЛЪЖЕ
Коментиран от #57
19:24 08.03.2026
45 лъжеш,
19:24 08.03.2026
46 Въпрос
Коментиран от #51
19:25 08.03.2026
47 Европеец
До коментар #34 от "Реалността":Така е...... Ама паркинга на самолетите по всичките летища е много скъпо нещо.... А ти си спомни кой,, херсонец,, подписа за базите...
19:25 08.03.2026
48 Нека
Коментиран от #55
19:25 08.03.2026
49 Тоя дебил ли е?
19:26 08.03.2026
50 Кимащото магаре
19:26 08.03.2026
51 Дон Кихот
До коментар #46 от "Въпрос":Крипт0евр3ин?!?
19:27 08.03.2026
52 койдазнай
До коментар #15 от "Извинявам се за грешката западните са пр":Това само разкрива мащабите, в които глупостта ви е превзела главата. Арабските държави са сунитски, а персите са шиите. Противостоянието им е от хилядолетие. За това арабаите съвсем никак не биха искали иранските им приятели да се сдобият с атомна бомба, Сега може да е неприятно, ама по добре от колкото аятоласите да ги заплашват през ден.
19:27 08.03.2026
53 Шопо
До коментар #1 от "Т.нар. "демокрация"":Иран да не са свършили ракетите, защо не пратят една на София ?
19:29 08.03.2026
54 Смокини и черници!
До коментар #4 от "Историк":Трябва ни нов австрийски художник, само той единствен е дръзнал да арестува някой д3.м0н от тази фамилия.
19:29 08.03.2026
55 Препоръка
До коментар #48 от "Нека":Еднопосочно! Без обратно връщане.
19:29 08.03.2026
56 Австрийския художник
АЗ ВИ БЯХ ПРЕДУПРЕДИЛ...
19:30 08.03.2026
57 Зеления
До коментар #44 от "ДЕДО ПАК ЛЪЖЕ":"ДЕДО ПАК ЛЪЖЕ
Но не му пука."
Ами не му пука защото вкарваме в парламента непрекъснато партии, които продават България - колко пъти я продадоха за какво ли не и от ГЕРБ, ДПС и от ППДБ, айде не гласувайте за тях да не минат 4% -ната бариера и да видим как ще слагат такива смешници като той на отговорни постове, трябва да бъдат наврени в миша дупка и никога да не припарват до властта.
19:30 08.03.2026
58 Да ама дали ни вярват?
19:32 08.03.2026
59 Даааа
19:32 08.03.2026
60 Гошо
19:32 08.03.2026
61 Тома
19:37 08.03.2026
62 А ГДЕ
19:38 08.03.2026
63 Проклети предатели
19:38 08.03.2026
64 Зъл пес
19:38 08.03.2026
65 бг власти никога .....не казват истина
19:39 08.03.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Мисит
19:41 08.03.2026
68 САМО ТЪПИТЕ БЪЛГАРИ
19:42 08.03.2026
69 българина
19:42 08.03.2026
70 Онли фенс
19:45 08.03.2026
71 Враждебна
19:45 08.03.2026
72 Държавно ОПГ
19:47 08.03.2026