Запрянов: Българска територия не се използва за операцията на САЩ срещу Иран

Българска територия не се използва по никакъв начин - дори и логистично - за подпомагане на операцията на Съединените щати в Иран. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването „120 минути“ по bTV, цитирано от БТА.

Той обясни, че за пребиваването на американските самолети в България са изпратени официални ноти от правителството на САЩ, в които е уточнено с каква цел пристигат и за какъв период ще останат.

По думите му в страната може да има до 15 самолета-цистерни за зареждане с гориво, които са част от стратегическия флот на САЩ в Европа и подпомагат операциите на НАТО. Личният състав, който ги обслужва, е приблизително 350 души. Запрянов подчерта, че тези самолети нямат задачи, свързани с американската операция в Иран.

Министърът посочи още, че в момента се водят разговори с американската страна и се обсъжда възможността самолетите да бъдат преместени от летището в София. Решение по този въпрос все още няма, но когато бъде взето, то ще бъде обявено публично.

Запрянов добави, че ако САЩ изпратят нота за провеждане на военна мисия на българска територия, въпросът ще бъде внесен от правителството за разглеждане в парламента.

Според него изпълнението на съюзническите задължения на България и усилията за укрепване на колективната отбрана не превръщат страната в цел за иранското ръководство.

Министърът подчерта също, че по отношение на противоракетната отбрана България може изцяло да разчита на НАТО.