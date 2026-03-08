Вземете 50% отстъпка за хостинг от

България »
Запрянов: Българска територия не се използва за операцията на САЩ срещу Иран

Запрянов: Българска територия не се използва за операцията на САЩ срещу Иран

8 Март, 2026 18:54 1 019 72

Министърът на отбраната уточни, че у нас може да има до 15 американски самолета за поддръжка на операции на НАТО

Запрянов: Българска територия не се използва за операцията на САЩ срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Българска територия не се използва по никакъв начин - дори и логистично - за подпомагане на операцията на Съединените щати в Иран. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването „120 минути“ по bTV, цитирано от БТА.

Той обясни, че за пребиваването на американските самолети в България са изпратени официални ноти от правителството на САЩ, в които е уточнено с каква цел пристигат и за какъв период ще останат.

По думите му в страната може да има до 15 самолета-цистерни за зареждане с гориво, които са част от стратегическия флот на САЩ в Европа и подпомагат операциите на НАТО. Личният състав, който ги обслужва, е приблизително 350 души. Запрянов подчерта, че тези самолети нямат задачи, свързани с американската операция в Иран.

Министърът посочи още, че в момента се водят разговори с американската страна и се обсъжда възможността самолетите да бъдат преместени от летището в София. Решение по този въпрос все още няма, но когато бъде взето, то ще бъде обявено публично.

Запрянов добави, че ако САЩ изпратят нота за провеждане на военна мисия на българска територия, въпросът ще бъде внесен от правителството за разглеждане в парламента.

Според него изпълнението на съюзническите задължения на България и усилията за укрепване на колективната отбрана не превръщат страната в цел за иранското ръководство.

Министърът подчерта също, че по отношение на противоракетната отбрана България може изцяло да разчита на НАТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Т.нар. "демокрация"

    66 3 Отговор
    Каза наместникът на еврейското окупационно правитешство в София.

    Коментиран от #7, #53

    18:56 08.03.2026

  • 2 дрът мишок

    64 1 Отговор
    кво се оправдаваш смешко без да те питат

    18:56 08.03.2026

  • 3 666

    64 2 Отговор
    Деца, разбрахте ли какво представлява еврейската ви "демокрация"???

    18:57 08.03.2026

  • 4 Историк

    54 2 Отговор
    Някой ден всички ротшилдови "демократи" отново ще виснат по стълбовете като през 1945 г.

    Коментиран от #54

    18:57 08.03.2026

  • 5 демек от мишоците

    33 2 Отговор
    то ще бъде обявено публично

    18:58 08.03.2026

  • 6 Хаха

    40 0 Отговор
    Саймън Ципас друго казва Дедо!

    18:58 08.03.2026

  • 7 Европеец

    55 1 Отговор

    До коментар #1 от "Т.нар. "демокрация"":

    А той е старец да каже колко плащат за "паркинга" краварите ..... Оплетоха се в лъжи всички от лудото бай Дончо до нашия старчок...

    Коментиран от #34

    18:58 08.03.2026

  • 8 ТИР

    42 1 Отговор
    Най полезният ход на Запрянов е да се
    запре,,,!

    18:58 08.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Няма ли достатъчно умни хора

    38 1 Отговор
    Ами този 200 годишен човек се мъчи да говори

    18:59 08.03.2026

  • 11 ШЕКЕЛИТЕ ДРЪНКАТ

    36 1 Отговор
    А дядото бъдещето не го интересува.

    18:59 08.03.2026

  • 12 ФАКТ

    42 2 Отговор
    Нито една западна страна не осъди атаката на Израел и кървавия режим във Вашингтон върху Иран, което разкрива мащаба на превземането на арабските страни от марионетки на Мосад.

    Коментиран от #15

    18:59 08.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Извинявам се за грешката западните са пр

    31 1 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ":

    Нито една АРАБСКА страна не осъди атаката на Израел и кървавия режим във Вашингтон върху Иран, което разкрива мащаба на превземането на арабските страни от марионетки на Мосад.

    Коментиран от #52

    19:01 08.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Васил

    20 4 Отговор
    На Петрохан може да ги паркират

    19:04 08.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Запрянката

    21 1 Отговор
    си е нефелник. Премиерът го остави за да знае от първо лице какви ги е дробил с ББ, а иначе е наясво че е дърт скунск

    19:09 08.03.2026

  • 25 Леля Пенка

    20 0 Отговор
    Ще му порасне носът.

    19:09 08.03.2026

  • 26 Гост

    25 1 Отговор
    Много лъжеш, дядка

    19:09 08.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Никой

    19 0 Отговор
    Такова ли е положението - да не се окаже друго.

    Пълен хаос както се казва.

    19:11 08.03.2026

  • 30 Азззззззз

    23 0 Отговор
    Тоя няма ли да спре да лъже вече!? Вместо да е в ареста, продължава да лъже безпардонно.

    19:12 08.03.2026

  • 31 Е браво бе

    17 0 Отговор
    Само за това ли не се използва територията ни?
    За мигранти може..
    За наркотици може..
    За други тъмни сделки може...,а за началникът ви Тръмп,...не може....,ама нали ще ви дърпа ушенцата..

    19:13 08.03.2026

  • 32 шаа

    19 0 Отговор
    "Българска територия не се използва по никакъв начин от Съединените щати... По отношение на противоракетната отбрана България може изцяло да разчита на НАТО."

    Гледам календара ... 1 април е далече.

    19:14 08.03.2026

  • 33 Град Козлодуй.

    25 0 Отговор
    Тоя е кукла на конци на сатанистите на територията!

    19:15 08.03.2026

  • 34 Реалността

    24 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Нищо не плаща САЩ на България. Базите на наша територия са техни, ползват без пари, тотална окупация и никой не се допуска там, нито дават отчет какво правят и какви оръжия внасят. За всичко това са се съгласили българските политици без да искат разрешение от народа.

    Коментиран от #47

    19:15 08.03.2026

  • 35 Трън в гащите

    19 0 Отговор
    Добре, ДОСТАТЪЧНО!

    Приберете този лъ.ж.е..ц в лу.дни.цата, ВЕДНАГА!

    19:17 08.03.2026

  • 36 Зеления

    20 0 Отговор
    Не спря да лъже тоя и това е.
    САЩ отдавна нямат нищо общо с НАТО откакто Тръмп взе властта втори път и никакви операции на НАТО не правят тези самолети, зареждат си непрекъснатия конвой от американски самолети от Германските бази до Персийския залив и обратно.
    И малоумника щял да разчита на ПВО на НАТО - най-добрата ПВО на САЩ и Великобритания се видя колко издържа и в Кипър, Бахрейн, Кувейт, ОАЕ, Саудитска арабия, непрекъснати пробиви на това ПВО и редица експлозии в тези държави.
    Правителството на ППДБ може само едно нещо да направи - да прекрати споразумението със САЩ и тези самолети от нашето летище да се махнта изобщо от държавата, а не в някое военно наше летище. Само че са подлоги на САЩ и ЕС и няма да го направят.

    19:18 08.03.2026

  • 37 питам

    16 0 Отговор
    ТояПАМПЕРС докога ще лъже????

    19:18 08.03.2026

  • 38 ВЪРЗА МИ НА СТАРИ ГОДИНИ

    14 0 Отговор
    Да изкарам някой шекел предавайки България.

    19:19 08.03.2026

  • 39 Сталин

    15 1 Отговор
    Щом отрича негодника ,значи е вярно

    19:20 08.03.2026

  • 40 ?????

    10 0 Отговор
    Ха ха.
    Той самият вярва ли си на тва което ни разправя?

    19:21 08.03.2026

  • 41 село Кукурахцево

    13 0 Отговор
    "Министърът посочи още, че в момента се водят разговори с американската страна и се обсъжда възможността самолетите да бъдат преместени от летището в София. Решение по този въпрос все още няма, но когато бъде взето, то ще бъде обявено публично."

    РАЗБИРАЙТЕ: Съседът се нанесе в моята спалня, яде от моя хладилник, спи с моята жена, къпе се моята баня, носи моите ризи и кара колата ми, но аз водя преговори по въпроса, любезно го моля, да си иде в неговия апартамент...

    19:22 08.03.2026

  • 42 Другари иранци,

    6 0 Отговор
    не удряйте летище Васил Левски в София с координати 42гр. 41 мин. и 23гр. 25мин. защото тъй съм обещал на нашите и ще ме свалят ако ударите. Американските самолети-цистерни са още там и няма да ги местят.

    19:23 08.03.2026

  • 43 ЕЙ,ГЛУПАЦИ,

    10 0 Отговор
    СПРЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ ХОРАТА,КОИТО ВИ ИЗДЪРЖАТ.

    19:23 08.03.2026

  • 44 ДЕДО ПАК ЛЪЖЕ

    9 0 Отговор
    Но не му пука.

    Коментиран от #57

    19:24 08.03.2026

  • 45 лъжеш,

    6 0 Отговор
    лъжеш

    19:24 08.03.2026

  • 46 Въпрос

    11 0 Отговор
    Как се нарича човек, който не казва истината с користни цели?

    Коментиран от #51

    19:25 08.03.2026

  • 47 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #34 от "Реалността":

    Така е...... Ама паркинга на самолетите по всичките летища е много скъпо нещо.... А ти си спомни кой,, херсонец,, подписа за базите...

    19:25 08.03.2026

  • 48 Нека

    11 0 Отговор
    качим Запряна на аероплана !

    Коментиран от #55

    19:25 08.03.2026

  • 49 Тоя дебил ли е?

    5 0 Отговор
    Реторичен въпрос, ясно е от километри че е !

    19:26 08.03.2026

  • 50 Кимащото магаре

    7 0 Отговор
    "Решение по този въпрос все още няма, но когато бъде взето, то ще бъде обявено публично." Чшшшшш, алоуууу, министъра ли си, къв си? Лукова глава? Как можа еднолично да ги пуснеш с подпис, а сега да шикалкавиш, решението още не било взето... С това Запрянката признава, че е просто едно кимащо магаре, вождовете зад океана вземат решението и го известяват, толкова колкото да подпише и той подписва

    19:26 08.03.2026

  • 51 Дон Кихот

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Въпрос":

    Крипт0евр3ин?!?

    19:27 08.03.2026

  • 52 койдазнай

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Извинявам се за грешката западните са пр":

    Това само разкрива мащабите, в които глупостта ви е превзела главата. Арабските държави са сунитски, а персите са шиите. Противостоянието им е от хилядолетие. За това арабаите съвсем никак не биха искали иранските им приятели да се сдобият с атомна бомба, Сега може да е неприятно, ама по добре от колкото аятоласите да ги заплашват през ден.

    19:27 08.03.2026

  • 53 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Т.нар. "демокрация"":

    Иран да не са свършили ракетите, защо не пратят една на София ?

    19:29 08.03.2026

  • 54 Смокини и черници!

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    Трябва ни нов австрийски художник, само той единствен е дръзнал да арестува някой д3.м0н от тази фамилия.

    19:29 08.03.2026

  • 55 Препоръка

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Нека":

    Еднопосочно! Без обратно връщане.

    19:29 08.03.2026

  • 56 Австрийския художник

    3 0 Отговор
    Не ми е приятно, да ви го напомням, но:
    АЗ ВИ БЯХ ПРЕДУПРЕДИЛ...

    19:30 08.03.2026

  • 57 Зеления

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "ДЕДО ПАК ЛЪЖЕ":

    "ДЕДО ПАК ЛЪЖЕ
    Но не му пука."

    Ами не му пука защото вкарваме в парламента непрекъснато партии, които продават България - колко пъти я продадоха за какво ли не и от ГЕРБ, ДПС и от ППДБ, айде не гласувайте за тях да не минат 4% -ната бариера и да видим как ще слагат такива смешници като той на отговорни постове, трябва да бъдат наврени в миша дупка и никога да не припарват до властта.

    19:30 08.03.2026

  • 58 Да ама дали ни вярват?

    4 0 Отговор
    Винаги сме верни първи кучки на ционистите.

    19:32 08.03.2026

  • 59 Даааа

    2 0 Отговор
    Как си вярва човечето! Как тези политици мислят, че срещу тях стоят малоумници! То и хората от Петрохан и Околчица са самоубийци, нали????!!!! Наглост!

    19:32 08.03.2026

  • 60 Гошо

    3 0 Отговор
    Кучета еврейски

    19:32 08.03.2026

  • 61 Тома

    3 0 Отговор
    От цялото интервю се видя единствено как на запрянката некролога му се подава от джоба

    19:37 08.03.2026

  • 62 А ГДЕ

    1 0 Отговор
    Кая Калас

    19:38 08.03.2026

  • 63 Проклети предатели

    4 0 Отговор
    Ако решат да ти преместят тези самолети и цистерни, три града ще бъдат в огромен риск постоянно - Пловдив, Сливен, Ямбол и околностите им. Безумци, вместо да им дадете срок за изнасяне, вие продължавате да разширявате базите и да лижете за пари сатанинските си господари. Българите не са длъжни да плащат за чужди войни и не искат да умират заради вас - лакеи и слуги.

    19:38 08.03.2026

  • 64 Зъл пес

    0 1 Отговор
    Ф@фли,ч@кам си разбора на разговора между двете галини в нвт,Лоара,и Тодорка.Многострадалната Геновева лъже като мръсн@римлянка.Тая мъстия може и в правителството да я вкарат.

    19:38 08.03.2026

  • 65 бг власти никога .....не казват истина

    2 0 Отговор
    Така е всички знаем......ако може като излитат без транспортери и някакъв заглушител да им сложите.......дори няма да се разбере.......

    19:39 08.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Мисит

    1 0 Отговор
    Тия цистерни на Враждебна,,,,торачки АН-2 над Койловци ли ,зареждат? Мекере,,

    19:41 08.03.2026

  • 68 САМО ТЪПИТЕ БЪЛГАРИ

    1 1 Отговор
    Вярват на такива лъжци.

    19:42 08.03.2026

  • 69 българина

    0 0 Отговор
    тогава се използва за удари срещу Азербайджан!

    19:42 08.03.2026

  • 70 Онли фенс

    1 0 Отговор
    Този е сладкодумен разказвач на приказки за българския народ. Затова - това човече е Министър на отбраната ни във всякакви правителства. Много е удобен и желан. Амин!

    19:45 08.03.2026

  • 71 Враждебна

    1 0 Отговор
    Живея до летището, всяка вечер след 2 часа се чуват тежки самолети, не са пътнически.

    19:45 08.03.2026

  • 72 Държавно ОПГ

    1 0 Отговор
    Жалък кр.ипт0.3вр3ин...

    19:47 08.03.2026

