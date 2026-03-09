Преса премаза работник във Велико Търново

46-годишен работник загина при трудова злополука във Велико Търново, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 март в производствен цех.

Той е бил премазан от преса за производство на пластмасови изделия.

Пострадалият мъж е бил настанен в реанимация, където по-късно е починал.

По случая се води разследване.