Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Преса премаза работник във Велико Търново

Преса премаза работник във Велико Търново

9 Март, 2026 10:35 837 7

  • загинал-
  • трудова злополука-
  • велико търново

Пострадалият мъж е бил настанен в реанимация, където по-късно е починал

Преса премаза работник във Велико Търново - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

46-годишен работник загина при трудова злополука във Велико Търново, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 март в производствен цех.

Той е бил премазан от преса за производство на пластмасови изделия.

Пострадалият мъж е бил настанен в реанимация, където по-късно е починал.

По случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи вазелин

    1 3 Отговор
    Терминиран като в Терминатор 1.

    10:52 09.03.2026

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 4 Отговор
    Дано се оправи човека.

    10:58 09.03.2026

  • 3 Дано

    6 0 Отговор
    е на по - добро място човечеца ! В производствен цех за пластмасови отрови , и живота му свършва така нелепо там , премазан от преса ! Бог да го прости .

    11:03 09.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хгффж

    3 0 Отговор
    Бог да го прости човека и сили на близките му.

    11:10 09.03.2026

  • 7 в мрежата имаше миналата седмица

    1 1 Отговор
    много клипове с преси , центрофуги . пада в камьона за боклук и лошо . ами пресовал се е . сам си е виновен . болярите са умни и красиви . не ми се вярва да е нарочно . 10 бона ще дадат за трудова злополука . и 6 бона заплата . общо 16 . може да вкарат от виетнам работници . Хо ши Мин е индустриален град . преси много . а може да карат пластмасите другаде . не да ги дават на един да ги пресова по цял ден . ама че съдба .

    11:12 09.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове