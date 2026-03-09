Преса премаза работник във Велико Търново

46-годишен работник загина при трудова злополука във Велико Търново, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 6 март в производствен цех.
Той е бил премазан от преса за производство на пластмасови изделия.
Пострадалият мъж е бил настанен в реанимация, където по-късно е починал.
По случая се води разследване.
10:52 09.03.2026
10:58 09.03.2026
11:03 09.03.2026
11:10 09.03.2026
11:12 09.03.2026